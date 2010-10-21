Под занавес года люди всегда торопятся завершить начатое, доделать важные дела. Наверное, поэтому в декабре традиционно много значительных дат.
26 декабря 1982 года
День рождения Северо–Соленинского газоконденсатного промысла — тогда был зажжен факел на первой его скважине. Это самое крупное из уже освоенных газовых месторождений, а еще самое отдаленное — до Дудинки порядка 180 километров. Административно оно находится уже на территории Ямала.
Соленинское месторождение, названное в честь реки Соленой, геофизики открыли еще в 1969 году. В дальнейшем выяснилось, что это два разных месторождения, которые стали Южно– и Северо– Соленинскими. Свое второе, неофициальное, имя — Купол — промысел получил за рельеф местности: газовые месторождения нередко образуют своеобразную выпуклость. Северо–Соленинское месторождение было на тот момент самым перспективным: только первая его скважина давала около 350 тысяч кубометров газа в сутки. Факел над ней и был зажжен 35 лет назад. Три дня полыхало пламя в полярной ночи, затем газ Северо–Соленинского был подан в трубопровод. Официально новое месторождение было введено в эксплуатацию в начале января 1983 года.
|На скважине Северо–Соленинского. 1980-е годы
31 декабря 1982 года
|Жилье на Куполе. 1987 год
Введен в строй рудник «Таймырский» — принята в эксплуатацию его первая очередь. Строительство самого глубокого на тот момент в СССР и Европе рудника началось в 1974 году. «Стволы четвертого талнахского гиганта будут в четыре–пять раз глубже стволов «Маяка», писала газета «Горняк». В декабре 1978–го сдали его воздухоподающий ствол: впервые в СССР в условиях Крайнего Севера достигнута рекордная глубина — 1428 метров. Сейчас рудник уходит вглубь земли семью вертикальными стволами, вентиляционный ствол (ВС–7) достигает отметки 1865 метров. Первая руда в начале 1983 года была поднята с глубин, на которых тогда еще никто в мире руду не добывал. В 1996 году, с завершением строительства шестого пускового комплекса, рудник вышел на проектную мощность.
|Рудник «Таймырский». 1977 год
|Горизонты «Таймырского». 1985 год
Знай наших!
|Бурение на «Таймырском». 1989 год
31 декабря 1947 года (по документам — 12 января) в Норильске родился Юрий (Халил) Бариев
— поэт, первый председатель правления Союза писателей Таймыра, почетный гражданин Норильска. Горняк Бариев заочно окончил литинститут, выпустил несколько сборников стихов, первым из норильчан был принят в члены Союза писателей России. Перу Бариева принадлежит авторское переложение «Слова о полку Игореве», отмеченное академиком Лихачевым.А ещё в декабреВ декабре 1953 года
были официально утверждены актировки для школьников.В декабре 1959 года
открыли Дом техники.22 декабря 1953 года
вышел первый номер газеты «Заполярная правда», с 1 июля 1958 года она стала ежедневной.22 декабря 1987
года в Кайеркане был сдан плавательный бассейн.25 декабря 1958
года вступил в строй завод железобетонных изделий (ЗЖБИ).26 декабря 1978
года открылась ДЮСШ № 3.28 декабря 1937
года в Норильске была создана маркшейдерская служба комбината.29 декабря 1982 года
подарком строителей Талнаху–городу стал плавательный бассейн.30 декабря 1997
года вышел первый номер возрожденной газеты «Огни Талнаха».31 декабря 1958 года
в Норильске вышла в эфир первая телепередача норильского телевидения.31 декабря 1958 года
были объединены Большой металлургический и кобальтовый заводы, получив новое название — никелевый завод.31 декабря 1966 года
сдали первую очередь рудника «Маяк».31 декабря 1986 года
комиссия приняла новое здание драмтеатра.
Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Отдел культуры «Заполярной правды». 1960-е годы