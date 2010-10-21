[Индекс номера 206 (22.12.2017)]



В старом городе

Новогодние хлопоты

Под занавес года люди всегда торопятся завершить начатое, доделать важные дела. Наверное, поэтому в декабре традиционно много значительных дат.



26 декабря 1982 года День рождения Северо–Соленинского газоконденсатного промысла — тогда был зажжен факел на первой его скважине. Это самое крупное из уже освоенных газовых месторождений, а еще самое отдаленное — до Дудинки порядка 180 километров. Административно оно находится уже на территории Ямала. Соленинское месторождение, названное в честь реки Соленой, геофизики открыли еще в 1969 году. В дальнейшем выяснилось, что это два разных месторождения, которые стали Южно– и Северо– Соленинскими. Свое второе, неофициальное, имя — Купол — промысел получил за рельеф местности: газовые месторождения нередко образуют своеобразную выпуклость. Северо–Соленинское месторождение было на тот момент самым перспективным: только первая его скважина давала около 350 тысяч кубометров газа в сутки. Факел над ней и был зажжен 35 лет назад. Три дня полыхало пламя в полярной ночи, затем газ Северо–Соленинского был подан в трубопровод. Официально новое месторождение было введено в эксплуатацию в начале января 1983 года. На скважине Северо–Соленинского. 1980-е годы Жилье на Куполе. 1987 год 31 декабря 1982 года Введен в строй рудник «Таймырский» — принята в эксплуатацию его первая очередь. Строительство самого глубокого на тот момент в СССР и Европе рудника началось в 1974 году. «Стволы четвертого талнахского гиганта будут в четыре–пять раз глубже стволов «Маяка», писала газета «Горняк». В декабре 1978–го сдали его воздухоподающий ствол: впервые в СССР в условиях Крайнего Севера достигнута рекордная глубина — 1428 метров. Сейчас рудник уходит вглубь земли семью вертикальными стволами, вентиляционный ствол (ВС–7) достигает отметки 1865 метров. Первая руда в начале 1983 года была поднята с глубин, на которых тогда еще никто в мире руду не добывал. В 1996 году, с завершением строительства шестого пускового комплекса, рудник вышел на проектную мощность. Рудник «Таймырский». 1977 год Горизонты «Таймырского». 1985 год Бурение на «Таймырском». 1989 год Знай наших! 31 декабря 1947 года (по документам — 12 января) в Норильске родился Юрий (Халил) Бариев — поэт, первый председатель правления Союза писателей Таймыра, почетный гражданин Норильска. Горняк Бариев заочно окончил литинститут, выпустил несколько сборников стихов, первым из норильчан был принят в члены Союза писателей России. Перу Бариева принадлежит авторское переложение «Слова о полку Игореве», отмеченное академиком Лихачевым. А ещё в декабре В декабре 1953 года были официально утверждены актировки для школьников. В декабре 1959 года открыли Дом техники. 22 декабря 1953 года вышел первый номер газеты «Заполярная правда», с 1 июля 1958 года она стала ежедневной. 22 декабря 1987 года в Кайеркане был сдан плавательный бассейн. 25 декабря 1958 года вступил в строй завод железобетонных изделий (ЗЖБИ). 26 декабря 1978 года открылась ДЮСШ № 3. 28 декабря 1937 года в Норильске была создана маркшейдерская служба комбината. 29 декабря 1982 года подарком строителей Талнаху–городу стал плавательный бассейн. 30 декабря 1997 года вышел первый номер возрожденной газеты «Огни Талнаха». 31 декабря 1958 года в Норильске вышла в эфир первая телепередача норильского телевидения. 31 декабря 1958 года были объединены Большой металлургический и кобальтовый заводы, получив новое название — никелевый завод. 31 декабря 1966 года сдали первую очередь рудника «Маяк». 31 декабря 1986 года комиссия приняла новое здание драмтеатра. Отдел культуры «Заполярной правды». 1960-е годы

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда День рождения Северо–Соленинского газоконденсатного промысла — тогда был зажжен факел на первой его скважине. Это самое крупное из уже освоенных газовых месторождений, а еще самое отдаленное — до Дудинки порядка 180 километров. Административно оно находится уже на территории Ямала.Соленинское месторождение, названное в честь реки Соленой, геофизики открыли еще в 1969 году. В дальнейшем выяснилось, что это два разных месторождения, которые стали Южно– и Северо– Соленинскими. Свое второе, неофициальное, имя — Купол — промысел получил за рельеф местности: газовые месторождения нередко образуют своеобразную выпуклость. Северо–Соленинское месторождение было на тот момент самым перспективным: только первая его скважина давала около 350 тысяч кубометров газа в сутки. Факел над ней и был зажжен 35 лет назад. Три дня полыхало пламя в полярной ночи, затем газ Северо–Соленинского был подан в трубопровод. Официально новое месторождение было введено в эксплуатацию в начале января 1983 года.Введен в строй рудник «Таймырский» — принята в эксплуатацию его первая очередь. Строительство самого глубокого на тот момент в СССР и Европе рудника началось в 1974 году. «Стволы четвертого талнахского гиганта будут в четыре–пять раз глубже стволов «Маяка», писала газета «Горняк». В декабре 1978–го сдали его воздухоподающий ствол: впервые в СССР в условиях Крайнего Севера достигнута рекордная глубина — 1428 метров. Сейчас рудник уходит вглубь земли семью вертикальными стволами, вентиляционный ствол (ВС–7) достигает отметки 1865 метров. Первая руда в начале 1983 года была поднята с глубин, на которых тогда еще никто в мире руду не добывал. В 1996 году, с завершением строительства шестого пускового комплекса, рудник вышел на проектную мощность.31 декабря 1947 года (по документам — 12 января) в Норильске родился— поэт, первый председатель правления Союза писателей Таймыра, почетный гражданин Норильска. Горняк Бариев заочно окончил литинститут, выпустил несколько сборников стихов, первым из норильчан был принят в члены Союза писателей России. Перу Бариева принадлежит авторское переложение «Слова о полку Игореве», отмеченное академиком Лихачевым.были официально утверждены актировки для школьников.открыли Дом техники.вышел первый номер газеты «Заполярная правда», с 1 июля 1958 года она стала ежедневной.года в Кайеркане был сдан плавательный бассейн.года вступил в строй завод железобетонных изделий (ЗЖБИ).года открылась ДЮСШ № 3.года в Норильске была создана маркшейдерская служба комбината.подарком строителей Талнаху–городу стал плавательный бассейн.года вышел первый номер возрожденной газеты «Огни Талнаха».в Норильске вышла в эфир первая телепередача норильского телевидения.были объединены Большой металлургический и кобальтовый заводы, получив новое название — никелевый завод.сдали первую очередь рудника «Маяк».комиссия приняла новое здание драмтеатра.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















