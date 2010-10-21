[Индекс номера 206 (22.12.2017)]



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Адекватный ответ на киберугрозу

Компания «Норникель» выступила с инициативой формирования этического кодекса инфобезопасности, развивающего идеи Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности.



Предложение прозвучало на научной конференции Международного исследовательского консорциума информационной безопасности, проходившей в Москве. Вице–президент — руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов напомнил, что проект Хартии, который компания представила в апреле 2017 года, стал базой для содержательной дискуссии, выявившей наиболее проблемные точки в сфере информационной безопасности предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для национальной экономики. — Учитывая отклики коллег из других крупных компаний, наши специалисты пришли к выводу, что, наряду с технологическими вопросами обеспечения информационной безопасности, сейчас актуален и вопрос соответствия корпоративных экономических интересов актуальным международным вызовам. Любая попытка вторжения в корпоративные информресурсы российских предприятий должна предполагать адекватный ответ, в том числе в виде консолидированной позиции наших компаний, — отметил Владислав Гасумянов. По словам Гасумянова, на основании анализа работы по нейтрализации вирусных атак на российские предприятия в течение 2017 года специалисты компании пришли к выводу о целесообразности формирования пакета рекомендательных документов в сфере информационной безопасности, определяющих принципы и нормы корпоративного поведения в киберсреде. — В качестве основы предполагается взять Хартию информационной безопасности критических объектов промышленности, дополнив ее своего рода этическим кодексом. Этот вопрос обсуждался с представителями ведущих российских компаний в рамках созданного «Норникелем» клуба «Безопасность информации в промышленности» и получил единодушную поддержку наших коллег. Особо отмечу, что к этой инициативе могут присоединиться как компании, так и государственные структуры, — подчеркнул Гасумянов. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в своем выступлении высоко оценил предложения «Норникеля», отметив, что наличие содержательной консолидированной позиции отечественного бизнеса существенно поможет в межгосударственном переговорном процессе и достижении конкретных соглашений в указанной сфере. Позицию компании поддержал и заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, заявивший, что высокотехнологичные угрозы стали фактором, непосредственно влияющим на темпы социально–экономического развития стран и мировой экономики в целом: — Тема информационной безопасности прочно закрепилась в повестке ООН и других международных организаций. И в этом процессе крайне важен «симбиоз» усилий государства и ответственного национально ориентированного бизнеса в деле защиты национальных интересов, — отметил он. Кредитный портфель пополнился «Норникель» сообщил о подписании пятилетней невозобновляемой кредитной линии в размере 2,5 миллиарда долларов с синдикатом международных финансовых институтов. Воспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей. Президент «Норникеля» Владимир Потанин: — Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам–партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве компании. Сергей Малышев, старший вице–президент — финансовый директор «Норникеля»: — Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 миллиарда долларов для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 миллиарда долларов для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года. «Зеленый» диплом Открытая информационная политика «Норникеля» завоевала признание экспертного сообщества: компания получила Национальную экологическую премию имени В. И. Вернадского. Торжественная церемония вручения наград состоялась 18 декабря, в ней приняли участие представители крупного бизнеса, органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. Диплом за открытую политику в области охраны окружающей среды от имени компании приняла вице–президент Елена Безденежных. — Это важная оценка усилий компании в сфере экологической модернизации и защиты окружающей среды. Вдвойне приятно, что это произошло в Год экологии, — сказала Безденежных. В этом году экспертное жюри главной экологической премии страны рассмотрело несколько сотен проектов, присланных на конкурс более чем из 50 субъектов Российской Федерации. Из их числа были выбраны самые новаторские заявки, отвечающие целям достижения устойчивого развития. Экологами была отмечена открытость «Норникеля» для экспертов и представителей общественности. Защитники природы, представители СМИ и общественных организаций неоднократно посещали промышленные площадки компании, где могли беспрепятственно следить за реализацией масштабных экологических проектов и принимать участие в волонтерских акциях, направленных на сохранение окружающей среды.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Предложение прозвучало на научной конференции Международного исследовательского консорциума информационной безопасности, проходившей в Москве. Вице–президент — руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов напомнил, что проект Хартии, который компания представила в апреле 2017 года, стал базой для содержательной дискуссии, выявившей наиболее проблемные точки в сфере информационной безопасности предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для национальной экономики.— Учитывая отклики коллег из других крупных компаний, наши специалисты пришли к выводу, что, наряду с технологическими вопросами обеспечения информационной безопасности, сейчас актуален и вопрос соответствия корпоративных экономических интересов актуальным международным вызовам. Любая попытка вторжения в корпоративные информресурсы российских предприятий должна предполагать адекватный ответ, в том числе в виде консолидированной позиции наших компаний, — отметил Владислав Гасумянов.По словам Гасумянова, на основании анализа работы по нейтрализации вирусных атак на российские предприятия в течение 2017 года специалисты компании пришли к выводу о целесообразности формирования пакета рекомендательных документов в сфере информационной безопасности, определяющих принципы и нормы корпоративного поведения в киберсреде.— В качестве основы предполагается взять Хартию информационной безопасности критических объектов промышленности, дополнив ее своего рода этическим кодексом. Этот вопрос обсуждался с представителями ведущих российских компаний в рамках созданного «Норникелем» клуба «Безопасность информации в промышленности» и получил единодушную поддержку наших коллег. Особо отмечу, что к этой инициативе могут присоединиться как компании, так и государственные структуры, — подчеркнул Гасумянов.Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в своем выступлении высоко оценил предложения «Норникеля», отметив, что наличие содержательной консолидированной позиции отечественного бизнеса существенно поможет в межгосударственном переговорном процессе и достижении конкретных соглашений в указанной сфере.Позицию компании поддержал и заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, заявивший, что высокотехнологичные угрозы стали фактором, непосредственно влияющим на темпы социально–экономического развития стран и мировой экономики в целом:— Тема информационной безопасности прочно закрепилась в повестке ООН и других международных организаций. И в этом процессе крайне важен «симбиоз» усилий государства и ответственного национально ориентированного бизнеса в деле защиты национальных интересов, — отметил он.Воспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.Президент «Норникеля» Владимир Потанин:— Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам–партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве компании.Сергей Малышев, старший вице–президент — финансовый директор «Норникеля»:— Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 миллиарда долларов для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 миллиарда долларов для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года.Торжественная церемония вручения наград состоялась 18 декабря, в ней приняли участие представители крупного бизнеса, органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации. Диплом за открытую политику в области охраны окружающей среды от имени компании приняла вице–президент Елена Безденежных.— Это важная оценка усилий компании в сфере экологической модернизации и защиты окружающей среды. Вдвойне приятно, что это произошло в Год экологии, — сказала Безденежных.В этом году экспертное жюри главной экологической премии страны рассмотрело несколько сотен проектов, присланных на конкурс более чем из 50 субъектов Российской Федерации. Из их числа были выбраны самые новаторские заявки, отвечающие целям достижения устойчивого развития.Экологами была отмечена открытость «Норникеля» для экспертов и представителей общественности. Защитники природы, представители СМИ и общественных организаций неоднократно посещали промышленные площадки компании, где могли беспрепятственно следить за реализацией масштабных экологических проектов и принимать участие в волонтерских акциях, направленных на сохранение окружающей среды.

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