[Индекс номера 206 (22.12.2017)]



Юбилей

Сокровище «Норникеля»

У металлургического цеха медного завода юбилей — 65 лет. О том, чем сегодня живет, пожалуй, самое закрытое от любопытных глаз предприятие «Норникеля», — читайте в материале «Заполярной правды».



Золотой запас Начальник МЦ Александр Кожанов держит в руках муляж слитка золота. В том числе и в таком виде норильские драгметаллы поступают на мировой рынок. К выпуску конечного продукта, который формируют на красноярском аффинажном заводе, ведет длинная и сложная производственная цепочка, о которой мы и попробуем рассказать. Металлургический цех перерабатывает шламы электролизных цехов. До 2016 года это были никелевый и медный шламы. Первый поступал с никелевого завода — из цеха электролиза никеля, второй — из цеха электролиза меди МЗ. После закрытия никелевого завода в прошлом году в МЦ осталась только переработка медного шлама. Особенность шламовых продуктов электролизных цехов состоит в том, что в них концентрируются наиболее ценные и редкие компоненты, которые изначально поступают в производство в рудах талнахского и норильского месторождений. Это металлы–платиноиды — платина и палладий, так называемые спутники — родий, иридий, рутений, осмий, это и благородные металлы — золото и серебро, а также такие редкие элементы, как селен и теллур. Назначение цеха, как и его технологии, состоит именно в концентрировании таких элементов и в производстве из них продуктов уже с богатым содержанием. Часть продукции производится в виде концентратов — концентраты благородных металлов, а часть в чистом виде, это попутная продукция — селен и теллур. Александр Кожанов – Поскольку сырье, поступающее на переработку, уникальное, технология производства также является уникальной и многооперационной, — рассказывает Александр Кожанов. — В нашем цехе порядка 120 технологических операций и более 200 промежуточных пунктов. Собеседник поясняет, что структурно цех состоит из нескольких переделов, связанных в виде последовательной цепочки, а также параллельных технологических веток, нацеленных на выпуск попутной продукции. Если в исходном сырье концентрация платиновых металлов составляет порядка 3,5%, то содержание этих же металлов в концентрате, получаемом в МЦ, доходит уже до 60%. В девяностых годах МЦ–1 был присоединен к медному заводу, хотя впервые такое присоединение произошло еще в конце 1950–х. В первую очередь это было связано с оптимизацией управления, поскольку металлургический цех не является оторванным от медного завода подразделением: сырье поступает как раз с МЗ. На медный же завод замкнуты все оборотные продукты, которые получают в цехе — растворы и шлаки, то есть технологически у МЦ имеется полная взаимосвязь с технологическими процессами медного завода. Сейчас МЦ работает в новых условиях, поскольку с закрытием никелевого завода объемы производства снизились. Часть драгоценных металлов, которые ранее перерабатывались здесь, сейчас направляют на Кольскую ГМК в составе медно–никелевого файнштейна. – Наша задача — перестроить свою технологию ввиду изменившейся структуры сырья и повысить производительность труда. Поскольку у нас высвободились определенные технологические цепочки, необходима оптимизация численности персонала, сейчас у нас трудятся порядка 250 человек. В наших планах и продолжение начатой в этом году работы по оптимизации, затрагивающей и технологические мероприятия, и производство в целом, — говорит начальник МЦ. Одно из наиболее значимых событий для цеха за последнее время — постройка и запуск в опытную эксплуатацию в 2014 году автоматизированной линии. Линия, обеспечивающая выполнение финишных операций производства, в полном объеме заработала в 2015 году. – Это конечный передел цеха, где получают готовую продукцию и проводят такие операции, как фильтрация, сушка, измельчение, упаковка и комплектация готовой продукции, — объясняет Александр Кожанов. — Все операции включены в единую технологическую автоматизированную линию, которой сейчас, по сути, управляет один оператор. А ведь не так давно там работала целая бригада специалистов. Что нам это дало? Самое основное — это то, что мы сократили цикл производства. Если в старых сушильных шкафах материал приходилось держать около двух суток, то по новой технологии все операции проходят за одну смену. Таким образом, мы снизили объем незавершенного производства, у нас улучшились условия труда и условия сохранности драгоценных металлов.

Спрос и предложение – Деятельность любого производства, будь то булочная или металлургический завод, начинается с планирования, — напоминает главный инженер МЦ Максим Литвяк. — Планирование зависит от спроса, соответственно, мы работаем на удовлетворение запросов потребителя. Спрос на драгоценные металлы есть всегда, а динамика роста очевидна. Вот вам пример: на сегодняшний день впервые за исторический период наблюдений палладий по своей стоимости обошел платину. Это увязано с рыночными процессами, которые в свою очередь отражают развитие автомобильной промышленности, так как сплав палладия с другими элементами по большей части используется для производства автомобильных катализаторов. Ну а поскольку сегодня мировое сообщество пристально смотрит в сторону экологии, то и автоконцерны стараются минимизировать выбросы в окружающую среду — поэтому они и покупают нашу продукцию, в частности, палладий. Продолжая тему проектов экологической направленности, Максим Литвяк добавляет, что одним из новшеств МЦ является установка газового охладителя в газоход для охлаждения газа, содержащего соединения селена. – Соединения селена в виде газов довольно вредны, — поясняет он, — но при помощи мощной системы газоочистки, которая улавливает порядка 99,5% частиц, мы нашли способ вернуть остатки обратно в производство. Сегодня многие бывшие работники никелевого трудятся на медном заводе, в том числе и в МЦ, так что кадрового голода цех не испытывает. По словам его руководителей, еще десять лет назад средний возраст работников цеха составлял около 43–45 лет, сейчас же этот показатель находится в пределах 35–37 лет. Объясняется это и сменой поколений, и эффектом от действия программ переселения, которые реализует «Норникель».

Говоря о досуге работников, Максим Литвяк, сам в прошлом ватерполист, в первую очередь приводит в пример развитие спорта и физической культуры. С давних пор в МЦ стимулируют и поддерживают спортсменов, в том числе и в спартакиаде ветеранов. Возможно, именно поэтому предприятие славится высокими достижениями, особенно среди лыжников и футболистов. Фото из архива «ЗП» Историческая справка: Дни рождения металлургического цеха отсчитываются с 21 декабря 1952 года. Именно тогда была выпущена первая партия технического селена. В 1958 году завод № 26 как структурная производственная единица стал цехом медного завода. В 1962 году металлургическому цеху присвоено звание «Коллектив коммунистического труда». В 1966 году здесь был освоен процесс извлечения иридия из отработанного электролита, в 1972–м выполнена реконструкция газоочистных устройств пирометаллургических процессов, а спустя три года — реконструкция селенового участка. В 1978–1979 годах внедрены процессы извлечения серебра из растворов после выщелачивания огарка медного шлама, а также из пыли и возгонов отделения электроплавки. В 1980 году налажен процесс осаждения металлов–спутников с оборотными продуктами цеха, а в 1992–м — процесс производства теллура. В 1997 году внедрен процесс производства гранулированного серебра марок СрЧ–1 г, СрЧ–2 г.

Дело серьезное Попасть на территорию МЦ сложно, еще сложнее цех покинуть. И это, в общем–то, не удивительно. Учитывая специфику производства драгоценных металлов, на предприятии внедрены интегрированные системы безопасности, предусматривающие целый комплекс мер. Сотрудники проходят проверку как со стороны службы собственной безопасности, которая регулярно совершенствуется, так и с использованием специальных методик, в том числе полиграфических исследований с привлечением органов МВД и ФСБ. Все промышленные предприятия по определенным критериям отнесены к опасным производственным объектам. В МЦ — третья категория опасности, а это значит, что цех является поднадзорным предприятием. Проверки осуществляют Ростехнадзор и санэпиднадзор, ну а поскольку здесь производятся драгметаллы, предприятие находится под регулярным наблюдением группы пробирного контроля Министерства финансов, на постоянной основе базирующейся в Норильске. Требования законодательства в области производства драгоценных металлов — вещь, что ни говори, серьезная. При всем этом руководители предприятия особо подчеркивают, что на первом месте всегда стоит охрана труда. В МЦ убеждены: производственный план становится неважен, если он выполняется ценой здоровья и жизни людей.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Начальник МЦ Александр Кожанов держит в руках муляж слитка золота. В том числе и в таком виде норильские драгметаллы поступают на мировой рынок. К выпуску конечного продукта, который формируют на красноярском аффинажном заводе, ведет длинная и сложная производственная цепочка, о которой мы и попробуем рассказать.Металлургический цех перерабатывает шламы электролизных цехов. До 2016 года это были никелевый и медный шламы. Первый поступал с никелевого завода — из цеха электролиза никеля, второй — из цеха электролиза меди МЗ. После закрытия никелевого завода в прошлом году в МЦ осталась только переработка медного шлама. Особенность шламовых продуктов электролизных цехов состоит в том, что в них концентрируются наиболее ценные и редкие компоненты, которые изначально поступают в производство в рудах талнахского и норильского месторождений. Это металлы–платиноиды — платина и палладий, так называемые спутники — родий, иридий, рутений, осмий, это и благородные металлы — золото и серебро, а также такие редкие элементы, как селен и теллур. Назначение цеха, как и его технологии, состоит именно в концентрировании таких элементов и в производстве из них продуктов уже с богатым содержанием. Часть продукции производится в виде концентратов — концентраты благородных металлов, а часть в чистом виде, это попутная продукция — селен и теллур.– Поскольку сырье, поступающее на переработку, уникальное, технология производства также является уникальной и многооперационной, — рассказывает Александр Кожанов. — В нашем цехе порядка 120 технологических операций и более 200 промежуточных пунктов.Собеседник поясняет, что структурно цех состоит из нескольких переделов, связанных в виде последовательной цепочки, а также параллельных технологических веток, нацеленных на выпуск попутной продукции. Если в исходном сырье концентрация платиновых металлов составляет порядка 3,5%, то содержание этих же металлов в концентрате, получаемом в МЦ, доходит уже до 60%.В девяностых годах МЦ–1 был присоединен к медному заводу, хотя впервые такое присоединение произошло еще в конце 1950–х. В первую очередь это было связано с оптимизацией управления, поскольку металлургический цех не является оторванным от медного завода подразделением: сырье поступает как раз с МЗ. На медный же завод замкнуты все оборотные продукты, которые получают в цехе — растворы и шлаки, то есть технологически у МЦ имеется полная взаимосвязь с технологическими процессами медного завода.Сейчас МЦ работает в новых условиях, поскольку с закрытием никелевого завода объемы производства снизились. Часть драгоценных металлов, которые ранее перерабатывались здесь, сейчас направляют на Кольскую ГМК в составе медно–никелевого файнштейна.– Наша задача — перестроить свою технологию ввиду изменившейся структуры сырья и повысить производительность труда. Поскольку у нас высвободились определенные технологические цепочки, необходима оптимизация численности персонала, сейчас у нас трудятся порядка 250 человек. В наших планах и продолжение начатой в этом году работы по оптимизации, затрагивающей и технологические мероприятия, и производство в целом, — говорит начальник МЦ.Одно из наиболее значимых событий для цеха за последнее время — постройка и запуск в опытную эксплуатацию в 2014 году автоматизированной линии. Линия, обеспечивающая выполнение финишных операций производства, в полном объеме заработала в 2015 году.– Это конечный передел цеха, где получают готовую продукцию и проводят такие операции, как фильтрация, сушка, измельчение, упаковка и комплектация готовой продукции, — объясняет Александр Кожанов. — Все операции включены в единую технологическую автоматизированную линию, которой сейчас, по сути, управляет один оператор. А ведь не так давно там работала целая бригада специалистов. Что нам это дало? Самое основное — это то, что мы сократили цикл производства. Если в старых сушильных шкафах материал приходилось держать около двух суток, то по новой технологии все операции проходят за одну смену. Таким образом, мы снизили объем незавершенного производства, у нас улучшились условия труда и условия сохранности драгоценных металлов.– Деятельность любого производства, будь то булочная или металлургический завод, начинается с планирования, — напоминает главный инженер МЦ Максим Литвяк. — Планирование зависит от спроса, соответственно, мы работаем на удовлетворение запросов потребителя. Спрос на драгоценные металлы есть всегда, а динамика роста очевидна. Вот вам пример: на сегодняшний день впервые за исторический период наблюдений палладий по своей стоимости обошел платину. Это увязано с рыночными процессами, которые в свою очередь отражают развитие автомобильной промышленности, так как сплав палладия с другими элементами по большей части используется для производства автомобильных катализаторов. Ну а поскольку сегодня мировое сообщество пристально смотрит в сторону экологии, то и автоконцерны стараются минимизировать выбросы в окружающую среду — поэтому они и покупают нашу продукцию, в частности, палладий.Продолжая тему проектов экологической направленности, Максим Литвяк добавляет, что одним из новшеств МЦ является установка газового охладителя в газоход для охлаждения газа, содержащего соединения селена.– Соединения селена в виде газов довольно вредны, — поясняет он, — но при помощи мощной системы газоочистки, которая улавливает порядка 99,5% частиц, мы нашли способ вернуть остатки обратно в производство.Попасть на территорию МЦ сложно, еще сложнее цех покинуть. И это, в общем–то, не удивительно. Учитывая специфику производства драгоценных металлов, на предприятии внедрены интегрированные системы безопасности, предусматривающие целый комплекс мер. Сотрудники проходят проверку как со стороны службы собственной безопасности, которая регулярно совершенствуется, так и с использованием специальных методик, в том числе полиграфических исследований с привлечением органов МВД и ФСБ.Все промышленные предприятия по определенным критериям отнесены к опасным производственным объектам. В МЦ — третья категория опасности, а это значит, что цех является поднадзорным предприятием. Проверки осуществляют Ростехнадзор и санэпиднадзор, ну а поскольку здесь производятся драгметаллы, предприятие находится под регулярным наблюдением группы пробирного контроля Министерства финансов, на постоянной основе базирующейся в Норильске. Требования законодательства в области производства драгоценных металлов — вещь, что ни говори, серьезная. При всем этом руководители предприятия особо подчеркивают, что на первом месте всегда стоит охрана труда. В МЦ убеждены: производственный план становится неважен, если он выполняется ценой здоровья и жизни людей.

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