[Индекс номера 206 (22.12.2017)]



Мысли вслух

Право на позитив

Обязательное мероприятие зимнего сезона: сходили семьей в новый снежный городок, что обустроен на территории строящегося городского парка. Здорово! Впечатление не испортили ни частный недострой слева, ни бетонная громада давно спящей в анабиозе девятиэтажки. Перед Новым годом людям хочется вспоминать что–то позитивное и надеяться на позитив — таков настрой нормального человека. Хочется перемен к лучшему, в том числе и в нас самих.



Как–то раз в одной из соцсетей я выложил мрачноватую фотозагадку: низкое хмурое небо нависло над обшарпанными панельными домами, которые у нас принято называть хрущевками, со всеми знаковыми атрибутами вроде тюремных решеток на окнах и перестроенных вразнобой балконов. Никто не угадал, где это. А это была Венеция, фото снято всего в нескольких километрах от знаменитых каналов. Функция «Гугл–Панорама» позволяет заглянуть в любой уголок планеты, иллюстрируя его не рекламными, а именно любительскими фотографиями, привязанными к координатам GPS. Сейчас все мы уже поездили по городам и странам, где могли наблюдать те самые контрасты, — они есть везде, и каждый из вас может загадать свою загадку. Однако общий настрой путешествия фиксирует обычно самое красивое, позитивное, что и запоминается навсегда. Вам хотелось, будучи в Праге, снять фильм о неблагополучных кварталах? А если хотелось, то с какой целью? Как конкуренту–пивовару? Тем более, не занимаются самоуничижением сами венецианцы, прекрасно осведомленные о существовании своих трущоб. Просто Венеция знает себе цену. И вот это — самое главное. Человек, назойливо замечающий в своем городе только негатив, не просто несчастен, он стремится распространить свое несчастье и на остальных. Обычный же горожанин видит все, включая неизбежные недостатки, однако опирается на хорошее, его же и показывая детям и гостям. И это нормально. Это же стоит отмечать на новом месте, одобряя чужое поступательное движение и обучаясь ему. Потому что на чужом негативе движению вперед не научишься, зато возникнет привычка к торможению. Норильск — далеко не Венеция, однако, этот город тоже знает себе цену. Не молод уже, опытен, всякое повидал и многого добился. Знают это и норильчане, как живущие здесь, так и уехавшие. Знают, что сделано, как город рос и вырос и как он изменился. В 2019 году у нас будет знаковый юбилей. Столетие пройдет с тех пор, как на Таймыре официально появился первый норильчанин — Николай Урванцев. Сложно сказать, сколько за это время всего прибавилось норильчан, однако, уверен, цифра эта, выведи ее кто–либо, способна поразить воображение. Сто лет нашим горожанам, товарищи. Что, согласитесь, большой срок. И всего двадцать лет здесь существовал зловещий Норильлаг... Этот город начали строить первые геологи–романтики и геофизики, гидрологи и ботаники, оленные аргиши кочевых народов и изыскатели–железнодорожники. В числе его основателей — отпетые авантюристы, искатели золота и платины, пламенные революционеры–большевики, партизаны, разбившие Колчака, и ученые, прибывшие на Север ради науки. А после смерти Сталина поехали комсомольцы–добровольцы — последняя, пожалуй, созидательная сила СССР, обладавшая искренне воспринимаемой ими идеологической базой. В путь отправились непоседы, активные люди, коими, кроме стремления добыть длинный рубль, управляла и охота к перемене мест. Поехали молодые, желающие поднять квалификацию и социальный статус, стремящиеся совершить имущественный рывок и карьеру на производстве или в искусстве, в медицине или образовании. А сейчас Норильск строят еще и владельцы частных магазинов, парикмахерских и аптек, большой и малый бизнес... Многие норильчане были и остаются высококлассными специалистами, и всяк положил или еще положит в норильскую стройку свой кирпичик. Идет непрекращающийся процесс. При всем этом каждый новый культуролог, приезжающий сюда со стороны, воспринимает Норильск исключительно как лагерь. Такова установка, которой мы до сих пор стыдливо следуем. Приезжает, округляет глаза и, приговаривая «ужас–ужас», торопливо начинает вываливать на зрителя или слушателя свои озарения, очевидно, полагая, что мы тут сидим и ничего не знаем. А он сейчас сорвет покровы, являя на свет скрытые истины. Притягивая какой–то «дух», который «реет», «печать», которая «давит», и прочий оккультизм. Выдавая районы промзоны и технологические подъезды за городскую черту и утверждая, что виной появлению в кадре пейзажа сложнейшей заполярной индустрии — гулаговское прошлое. Но мы–то знаем. Все про себя знаем и все видим. Мы свой лагерный опыт с детства впитали в кровь, пережили, осознали и выплакали. и сделаем так, чтобы этот кошмар больше никогда не повторился. Но жить с клеймом? Увольте, не дождетесь. Платить и каяться столетиями мы не будем. Мы не хотим жить в объятиях негативной памяти. Какой самый кровавый город эпохи сталинских репрессий? Москва. Поинтересуйтесь количеством расстрелянных только на Бутовском полигоне... А если что и стоит на костях, так это Питер, где Меншиков со товарищи положил в болота душ чуть меньше, чем украл денег из казны. Значит ли это, что наши столицы должны перманентно каяться и помнить лишь такие исторические отрезки? Нет же! Знаете, в чем наша беда? Мы перестали рассказывать и вспоминать о комсомольцах шестидесятых. О тех, кто строил новые районы Норильска, волшебством труда в суровых условиях превращал первые палатки в город горняков, открывал талнахские рудники, возводил «Надежду» и Оганер, Снежногорск, Курейку и Алыкель. О простых тружениках трудового поля боя разных десятилетий, забывая и занижая их роль либо не замечая вовсе. А культурологи об этом почему–то не вспоминают, зачастую и не знают. И винить–то их нельзя, они не могут быть большими норильчанами, чем мы сами... После 1991–го маятник пропаганды качнулся в другую сторону и там завис. Хотелось бы остановить его в уравновешенном положении, что–то надоела эта качка. Показывают ли венецианцы свои трущобы приезжим, везут ли таксисты чарующего острова Корфу своих клиентов к домам, разрушенным фашистскими бомбардировками и не восстановленным до сих пор? Хвастаются ли американцы своим Ржавым поясом? А вы лично ведете гостей в темень кладовки и к энтропии антресолей, и понравится ли вам, если гость полезет туда вследствие некого штампа–установки? Так почему же мы сами начинаем впадать в постоянное ворчание с дурацкими присказками «город уже не тот» и «лучшие люди из Норильска давно уехали», зачем это вранье? Невозможно не заметить, как много сделано в Норильске, как он изменился в лучшую сторону. Почти шесть десятков лет я живу в северном городе и лучше многих знаю, что было и что стало. Бесполезно пересказывать мне мифы и легенды, я отлично знаю динамику реальности. Помню, как в семидесятых годах впервые появилась краска «Фасадекс», так воодушевившая всех строителей и коммунальщиков. «Теперь можно будет заниматься покраской домов не каждые два года, эта краска продержится в нашем климате года четыре!» — радовались они. Помню, как перед приездом канадского премьера Трюдо зимнюю посыпку проспекта сбивали с тротуара струями с помощью пожарных машин. Потому что подметальная техника тех времен просто не могла поднять с асфальта тяжелую фракцию граншлака. Не было тогда фронтальных погрузчиков. Понятно, что нам хочется все большего и большего, такова уж диалектика жизни. Но точно так же понятно, что трамвая, метро и подземных переходов в Норильске не будет никогда. Всем ясна проблема голых ростверков и крупнопанельного недостроя с пустыми глазницами, как и ситуация с историческим фондом, но ведь и делается многое! Ну, возьмите же вы исторические фотографии, благо база их по Норильску огромна, и сравните состояние улиц. Я же вижу, какой у нас сейчас лежит асфальт и какими стали автодороги, как содержатся дворы и детские площадки! Еще в девяностых годах возле каждого дома зимой были наледи от сброса воды на рельеф, а возле контейнеров обитали весьма неприятные хвостатые. Вижу, какими стали магазины, автовокзалы и так называемые центры досуга, как же я не люблю это словосочетание... Всем горожанам понятно, что впереди у нас прорва дел, что никак не растает куча недостатков и до сих пор не реализованных планов. Открывать глаза на это нам не нужно. Каждый норильчанин может составить целый список недостатков, и у всех они совпадут. Помним мы и об ошибках. Однако нам все–таки необходимо научиться еще и гордиться сделанным, что после перестройки стало считаться не совсем приличным делом. Так давайте же раз и навсегда начнем дышать полной грудью, черт возьми! Вспомним, как столетие назад сюда пришел первый горожанин и сколько всего узелков памяти завязано на всей длинной нити, соединяющей Урванцева и родившегося сегодня младенца–норильчанина — привет тебе, малыш! Давайте помнить и уважать всю свою историю, целиком. Нельзя быть рабами мрака, узниками отрезка пути с границами из колючей проволоки. Норильск — нормальный город. Да, он тоже имеет сложную судьбу. Как и все прочие. Или вы знаете иные города? Так давайте же не только переживать, но и иметь достоинство, достаточное для того, чтобы вовремя сказать гостю: «Ну, куда ты с ногами в душу... Зачем лезешь с фонариком в дальние углы чулана с лыжами, когда тебя ждет праздничный стол с пельменями и почетное место с видом на фикус и отроги Путоран! Садись, дорогой друг, мы рады встрече всей душой и сейчас расскажем тебе о настоящем Норильске».

Вадим Денисов Фото Владимирна Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как–то раз в одной из соцсетей я выложил мрачноватую фотозагадку: низкое хмурое небо нависло над обшарпанными панельными домами, которые у нас принято называть хрущевками, со всеми знаковыми атрибутами вроде тюремных решеток на окнах и перестроенных вразнобой балконов. Никто не угадал, где это. А это была Венеция, фото снято всего в нескольких километрах от знаменитых каналов. Функция «Гугл–Панорама» позволяет заглянуть в любой уголок планеты, иллюстрируя его не рекламными, а именно любительскими фотографиями, привязанными к координатам GPS. Сейчас все мы уже поездили по городам и странам, где могли наблюдать те самые контрасты, — они есть везде, и каждый из вас может загадать свою загадку. Однако общий настрой путешествия фиксирует обычно самое красивое, позитивное, что и запоминается навсегда. Вам хотелось, будучи в Праге, снять фильм о неблагополучных кварталах? А если хотелось, то с какой целью? Как конкуренту–пивовару? Тем более, не занимаются самоуничижением сами венецианцы, прекрасно осведомленные о существовании своих трущоб. Просто Венеция знает себе цену.И вот это — самое главное. Человек, назойливо замечающий в своем городе только негатив, не просто несчастен, он стремится распространить свое несчастье и на остальных. Обычный же горожанин видит все, включая неизбежные недостатки, однако опирается на хорошее, его же и показывая детям и гостям. И это нормально. Это же стоит отмечать на новом месте, одобряя чужое поступательное движение и обучаясь ему. Потому что на чужом негативе движению вперед не научишься, зато возникнет привычка к торможению.Норильск — далеко не Венеция, однако, этот город тоже знает себе цену. Не молод уже, опытен, всякое повидал и многого добился. Знают это и норильчане, как живущие здесь, так и уехавшие. Знают, что сделано, как город рос и вырос и как он изменился.В 2019 году у нас будет знаковый юбилей. Столетие пройдет с тех пор, как на Таймыре официально появился первый норильчанин — Николай Урванцев. Сложно сказать, сколько за это время всего прибавилось норильчан, однако, уверен, цифра эта, выведи ее кто–либо, способна поразить воображение. Сто лет нашим горожанам, товарищи. Что, согласитесь, большой срок. И всего двадцать лет здесь существовал зловещий Норильлаг...Этот город начали строить первые геологи–романтики и геофизики, гидрологи и ботаники, оленные аргиши кочевых народов и изыскатели–железнодорожники. В числе его основателей — отпетые авантюристы, искатели золота и платины, пламенные революционеры–большевики, партизаны, разбившие Колчака, и ученые, прибывшие на Север ради науки. А после смерти Сталина поехали комсомольцы–добровольцы — последняя, пожалуй, созидательная сила СССР, обладавшая искренне воспринимаемой ими идеологической базой. В путь отправились непоседы, активные люди, коими, кроме стремления добыть длинный рубль, управляла и охота к перемене мест. Поехали молодые, желающие поднять квалификацию и социальный статус, стремящиеся совершить имущественный рывок и карьеру на производстве или в искусстве, в медицине или образовании. А сейчас Норильск строят еще и владельцы частных магазинов, парикмахерских и аптек, большой и малый бизнес... Многие норильчане были и остаются высококлассными специалистами, и всяк положил или еще положит в норильскую стройку свой кирпичик. Идет непрекращающийся процесс.При всем этом каждый новый культуролог, приезжающий сюда со стороны, воспринимает Норильск исключительно как лагерь. Такова установка, которой мы до сих пор стыдливо следуем. Приезжает, округляет глаза и, приговаривая «ужас–ужас», торопливо начинает вываливать на зрителя или слушателя свои озарения, очевидно, полагая, что мы тут сидим и ничего не знаем. А он сейчас сорвет покровы, являя на свет скрытые истины. Притягивая какой–то «дух», который «реет», «печать», которая «давит», и прочий оккультизм. Выдавая районы промзоны и технологические подъезды за городскую черту и утверждая, что виной появлению в кадре пейзажа сложнейшей заполярной индустрии — гулаговское прошлое.Но мы–то знаем. Все про себя знаем и все видим. Мы свой лагерный опыт с детства впитали в кровь, пережили, осознали и выплакали. и сделаем так, чтобы этот кошмар больше никогда не повторился. Но жить с клеймом? Увольте, не дождетесь. Платить и каяться столетиями мы не будем. Мы не хотим жить в объятиях негативной памяти. Какой самый кровавый город эпохи сталинских репрессий? Москва. Поинтересуйтесь количеством расстрелянных только на Бутовском полигоне... А если что и стоит на костях, так это Питер, где Меншиков со товарищи положил в болота душ чуть меньше, чем украл денег из казны. Значит ли это, что наши столицы должны перманентно каяться и помнить лишь такие исторические отрезки? Нет же!Знаете, в чем наша беда? Мы перестали рассказывать и вспоминать о комсомольцах шестидесятых. О тех, кто строил новые районы Норильска, волшебством труда в суровых условиях превращал первые палатки в город горняков, открывал талнахские рудники, возводил «Надежду» и Оганер, Снежногорск, Курейку и Алыкель. О простых тружениках трудового поля боя разных десятилетий, забывая и занижая их роль либо не замечая вовсе. А культурологи об этом почему–то не вспоминают, зачастую и не знают. И винить–то их нельзя, они не могут быть большими норильчанами, чем мы сами... После 1991–го маятник пропаганды качнулся в другую сторону и там завис. Хотелось бы остановить его в уравновешенном положении, что–то надоела эта качка.Показывают ли венецианцы свои трущобы приезжим, везут ли таксисты чарующего острова Корфу своих клиентов к домам, разрушенным фашистскими бомбардировками и не восстановленным до сих пор? Хвастаются ли американцы своим Ржавым поясом? А вы лично ведете гостей в темень кладовки и к энтропии антресолей, и понравится ли вам, если гость полезет туда вследствие некого штампа–установки? Так почему же мы сами начинаем впадать в постоянное ворчание с дурацкими присказками «город уже не тот» и «лучшие люди из Норильска давно уехали», зачем это вранье?Невозможно не заметить, как много сделано в Норильске, как он изменился в лучшую сторону. Почти шесть десятков лет я живу в северном городе и лучше многих знаю, что было и что стало. Бесполезно пересказывать мне мифы и легенды, я отлично знаю динамику реальности. Помню, как в семидесятых годах впервые появилась краска «Фасадекс», так воодушевившая всех строителей и коммунальщиков. «Теперь можно будет заниматься покраской домов не каждые два года, эта краска продержится в нашем климате года четыре!» — радовались они. Помню, как перед приездом канадского премьера Трюдо зимнюю посыпку проспекта сбивали с тротуара струями с помощью пожарных машин. Потому что подметальная техника тех времен просто не могла поднять с асфальта тяжелую фракцию граншлака. Не было тогда фронтальных погрузчиков.Понятно, что нам хочется все большего и большего, такова уж диалектика жизни. Но точно так же понятно, что трамвая, метро и подземных переходов в Норильске не будет никогда. Всем ясна проблема голых ростверков и крупнопанельного недостроя с пустыми глазницами, как и ситуация с историческим фондом, но ведь и делается многое! Ну, возьмите же вы исторические фотографии, благо база их по Норильску огромна, и сравните состояние улиц. Я же вижу, какой у нас сейчас лежит асфальт и какими стали автодороги, как содержатся дворы и детские площадки! Еще в девяностых годах возле каждого дома зимой были наледи от сброса воды на рельеф, а возле контейнеров обитали весьма неприятные хвостатые. Вижу, какими стали магазины, автовокзалы и так называемые центры досуга, как же я не люблю это словосочетание...Всем горожанам понятно, что впереди у нас прорва дел, что никак не растает куча недостатков и до сих пор не реализованных планов. Открывать глаза на это нам не нужно. Каждый норильчанин может составить целый список недостатков, и у всех они совпадут. Помним мы и об ошибках. Однако нам все–таки необходимо научиться еще и гордиться сделанным, что после перестройки стало считаться не совсем приличным делом.Так давайте же раз и навсегда начнем дышать полной грудью, черт возьми! Вспомним, как столетие назад сюда пришел первый горожанин и сколько всего узелков памяти завязано на всей длинной нити, соединяющей Урванцева и родившегося сегодня младенца–норильчанина — привет тебе, малыш! Давайте помнить и уважать всю свою историю, целиком. Нельзя быть рабами мрака, узниками отрезка пути с границами из колючей проволоки. Норильск — нормальный город. Да, он тоже имеет сложную судьбу. Как и все прочие. Или вы знаете иные города? Так давайте же не только переживать, но и иметь достоинство, достаточное для того, чтобы вовремя сказать гостю: «Ну, куда ты с ногами в душу... Зачем лезешь с фонариком в дальние углы чулана с лыжами, когда тебя ждет праздничный стол с пельменями и почетное место с видом на фикус и отроги Путоран! Садись, дорогой друг, мы рады встрече всей душой и сейчас расскажем тебе о настоящем Норильске».

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