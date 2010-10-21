[Индекс номера 206 (22.12.2017)]



Поверь в мечту

Стоит только захотеть

Наш новый добрый проект «Поверь в мечту» мы придумали совместно с норильским отделом опеки и попечительства. Нам очень хотелось, чтобы в канун Нового года дети из детского дома и школы–интерната № 2 почувствовали особое внимание, побывав там, где они мечтали. Наверное, и взрослым было бы интересно подняться на звонницу храма и узнать о премудростях колокольного звона или научиться кататься на сноуборде, увидеть, как делают хлеб, окунуться в атмосферу театрального закулисья. И мы нашим маленьким подопечным предоставили такую возможность — для них вход повсюду открыт!



А для 12–летнего Данила Галынского из школы–интерната № 2, большого любителя кино, мы организовали поход в кинокомплекс «Родина». А гидом для мальчика поручили быть мне, спецкору «Заполярной правды», ведь много–много лет назад я начинала работать здесь культмассовиком–затейником, посвящена в историю и современную жизнь «Родины». Мне очень хотелось передать нашему мечтателю свои знания, познакомить с редкими киноспециалистами, показать, как сегодня «крутят» кино. И, конечно, вместе с добрыми работниками «Родины» мы приготовили сюрприз для гостя. Мне в школе–интернате рассказали, что Данилу нравится учиться, он любит постигать новое, с интересом общается со сверстниками и взрослыми людьми. Трудолюбивый и организованный парень, Данил стремится быть лидером в коллективе, всегда старательно выполняет все поручения и охотно помогает малышам. Мы встретились с ним в фойе «Родины», и я сразу рассказала любознательному Данилу, каким был старый кинотеатр, которому в следующем году, как и городу Норильску, исполнится 65 лет. Данил удивился тому, что во времена моего далекого детства у кассы всегда стояла скамеечка, на которую забирались малыши, чтобы дотянуться до окошка и вручить кассиру деньги за билет. Показала я ему и местечко под окнами фойе бывшего Голубого зала, который сейчас называется Весенним. Сюда в 1970–х сбегалась ребятня со всего города, чтобы полюбоваться рыбками в больших аквариумах, их разводил любитель Рейнгольд Крашевский — отец известного ныне владельца угодий на озере Лама Олега Крашевского. Узнал Данил и о том, что в прошлом «Родина» была специализированным детским кинотеатром. Я еще ему подсказала, что об истории «Родины» можно будет узнать в музее, который создадут здесь в наступающем году на галерее у входа в киноаппаратную. Как раз был перерыв между сеансами, и заведующая техническим отделом, оператор пульта управления кино-установкой (так сейчас величают киномехаников) Наталья Николаевна Лямшева начала с того, что научила Данила склеивать кинокадры на специальном прессе, как это делали в старое доброе время, когда фильмы снимали исключительно на кинопленку. И Данил довольно лихо после разъяснений специалиста занялся киномонтажом! Показала мастер и то, как раньше демонстрировали киноленты, заряжая круглые бобины с пленкой в специальные аппараты — посты. Но в век новых технологий фильмы в кинотеатре получают на цифровых носителях и показывают на самой современной аппаратуре, сделанной в Канаде. Данил так заинтересовался рассказом Натальи, что, казалось, готов был остаться у нее подмастерьем. Заглянули мы и в видеозал на галерее, который, как оказалось, хорошо знаком Данилу и его товарищам из интерната. Они частенько приходят сюда на коллективные просмотры мультиков, сказок и приключенческих фильмов. Нас пригласили и в детскую комнату на первом этаже кинокомплекса, где было полно современных игрушек и раскрасок, специально изданных для маленьких зрителей «Родины». Но мы с Данилом под руководством доброго менеджера кинокомплекса Олеси Химич решили заняться изготовлением закладки из кинопленки. Мы вложили между двух целлулоидных полосок яркие картинки, и рукастый Данил, умело орудуя иголкой с ниткой, сшил обе стороны закладки, продергивая нить через отверстия по пленочным краям. Угостились мы и вкусным молочным коктейлем в местном кинобаре. Данил поделился со мной, что очень любит ходить в кино, но не знал, как его показывают в большом кинозале. Теперь он сам не против попробовать себя в качестве киномеханика, раз уж благодаря приглашению в «Родину» ему теперь открыт вход в киноаппаратную. Он был бы рад, если бы и другие ребята смогли там побывать. А для начала он им обязательно расскажет о своих новых открытиях. Каким же был наш сюрприз для нового друга? Мы пригласили Данила в кинозал, где как раз начинался показ нового мульт-фильма «Тайна Коко». Фильм демонстрировали в формате 3D, Данилу выдали специальные темные очки, и он стал похож на приятеля Джеймса Бонда. Парень выбрал себе место в первом ряду и увлеченно следил за перипетиями невероятной семейной истории, случившейся с одним латиноамериканским пареньком, который, пройдя через удивительные приключения, сумел восстановить мир и понимание среди взрослых родных. Я могу только предположить, о чем думал Данил во время просмотра этого фильма, в котором было так много сказано о том, как важно дорожить своей семьей. После сеанса я не стала ворошить притихшему парню душу, понимая, что он живет в интернате как раз из–за семейных сложностей. Теперь я мечтаю навестить его перед Новым годом, принести подарки и фотографии нашей встречи в «Родине», где он почти побывал киномехаником и посмотрел хороший фильм. Надеюсь, что у нас еще будет время поговорить по душам. Думаю, что и он вспоминает наше путешествие по «Родине», поглядывая на яркую, веселую афишу «Тайны Коко», которую ему подарили на память. И мы всей командой «Заполярки» от всего сердца желаем, чтобы у Данила появилась своя семья, в которой бы он был по–настоящему счастлив. И, конечно, чтобы сбывались его заветные мечты. Очень надеемся, что одну, пусть небольшую, мы все же сумели исполнить. Большое спасибо гостеприимным работникам кинотеатра «Родина», которые так тепло встретили этого славного норильского мальчугана, у которого впереди целая жизнь.

Ирина Даниленко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда А для 12–летнегоиз школы–интерната № 2, большого любителя кино, мы организовали поход в кинокомплекс «Родина». А гидом для мальчика поручили быть мне, спецкору «Заполярной правды», ведь много–много лет назад я начинала работать здесь культмассовиком–затейником, посвящена в историю и современную жизнь «Родины». Мне очень хотелось передать нашему мечтателю свои знания, познакомить с редкими киноспециалистами, показать, как сегодня «крутят» кино. И, конечно, вместе с добрыми работниками «Родины» мы приготовили сюрприз для гостя.Мне в школе–интернате рассказали, что Данилу нравится учиться, он любит постигать новое, с интересом общается со сверстниками и взрослыми людьми. Трудолюбивый и организованный парень, Данил стремится быть лидером в коллективе, всегда старательно выполняет все поручения и охотно помогает малышам.Мы встретились с ним в фойе «Родины», и я сразу рассказала любознательному Данилу, каким был старый кинотеатр, которому в следующем году, как и городу Норильску, исполнится 65 лет. Данил удивился тому, что во времена моего далекого детства у кассы всегда стояла скамеечка, на которую забирались малыши, чтобы дотянуться до окошка и вручить кассиру деньги за билет. Показала я ему и местечко под окнами фойе бывшего Голубого зала, который сейчас называется Весенним. Сюда в 1970–х сбегалась ребятня со всего города, чтобы полюбоваться рыбками в больших аквариумах, их разводил любитель Рейнгольд Крашевский — отец известного ныне владельца угодий на озере Лама Олега Крашевского. Узнал Данил и о том, что в прошлом «Родина» была специализированным детским кинотеатром. Я еще ему подсказала, что об истории «Родины» можно будет узнать в музее, который создадут здесь в наступающем году на галерее у входа в киноаппаратную.Как раз был перерыв между сеансами, иначала с того, что научила Данила склеивать кинокадры на специальном прессе, как это делали в старое доброе время, когда фильмы снимали исключительно на кинопленку. И Данил довольно лихо после разъяснений специалиста занялся киномонтажом! Показала мастер и то, как раньше демонстрировали киноленты, заряжая круглые бобины с пленкой в специальные аппараты — посты. Но в век новых технологий фильмы в кинотеатре получают на цифровых носителях и показывают на самой современной аппаратуре, сделанной в Канаде. Данил так заинтересовался рассказом Натальи, что, казалось, готов был остаться у нее подмастерьем. Заглянули мы и в видеозал на галерее, который, как оказалось, хорошо знаком Данилу и его товарищам из интерната. Они частенько приходят сюда на коллективные просмотры мультиков, сказок и приключенческих фильмов.Нас пригласили и в детскую комнату на первом этаже кинокомплекса, где было полно современных игрушек и раскрасок, специально изданных для маленьких зрителей «Родины». Но мы с Данилом под руководством доброгорешили заняться изготовлением закладки из кинопленки. Мы вложили между двух целлулоидных полосок яркие картинки, и рукастый Данил, умело орудуя иголкой с ниткой, сшил обе стороны закладки, продергивая нить через отверстия по пленочным краям. Угостились мы и вкусным молочным коктейлем в местном кинобаре. Данил поделился со мной, что очень любит ходить в кино, но не знал, как его показывают в большом кинозале. Теперь он сам не против попробовать себя в качестве киномеханика, раз уж благодаря приглашению в «Родину» ему теперь открыт вход в киноаппаратную. Он был бы рад, если бы и другие ребята смогли там побывать. А для начала он им обязательно расскажет о своих новых открытиях.Каким же был наш сюрприз для нового друга? Мы пригласили Данила в кинозал, где как раз начинался показ нового мульт-фильма «Тайна Коко». Фильм демонстрировали в формате 3D, Данилу выдали специальные темные очки, и он стал похож на приятеля Джеймса Бонда. Парень выбрал себе место в первом ряду и увлеченно следил за перипетиями невероятной семейной истории, случившейся с одним латиноамериканским пареньком, который, пройдя через удивительные приключения, сумел восстановить мир и понимание среди взрослых родных. Я могу только предположить, о чем думал Данил во время просмотра этого фильма, в котором было так много сказано о том, как важно дорожить своей семьей. После сеанса я не стала ворошить притихшему парню душу, понимая, что он живет в интернате как раз из–за семейных сложностей. Теперь я мечтаю навестить его перед Новым годом, принести подарки и фотографии нашей встречи в «Родине», где он почти побывал киномехаником и посмотрел хороший фильм. Надеюсь, что у нас еще будет время поговорить по душам. Думаю, что и он вспоминает наше путешествие по «Родине», поглядывая на яркую, веселую афишу «Тайны Коко», которую ему подарили на память.И мы всей командой «Заполярки» от всего сердца желаем, чтобы у Данила появилась своя семья, в которой бы он был по–настоящему счастлив. И, конечно, чтобы сбывались его заветные мечты. Очень надеемся, что одну, пусть небольшую, мы все же сумели исполнить. Большое спасибо гостеприимным работникам кинотеатра «Родина», которые так тепло встретили этого славного норильского мальчугана, у которого впереди целая жизнь.

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