[Индекс номера 209 (26.12.2017)]



Новогоднее чудо

Для 150 норильских школьников началась пора новогодних чудес. Три недели они проведут в подмосковном санатории «Малаховка». Путевками их обеспечила администрация города. «Малаховка» — это не место, где поправляют здоровье. Там находится «Детский Наукоград». Скучать юным норильчанам будет некогда: в активную творческую смену их ожидают занятия, тренинги по интересам, мастер–классы, а также развлекательная программа.



Каникулы в «Малаховке» На зимние каникулы норильские школьники едут не впервые, но спортсмены и юные художники — новички. Каждый день обещает подарить детям новые открытия. Главное — не заснуть раньше отбоя. А при таком плотном графике это не мудрено. Подъем в 8 утра, отбой в 22.00, а между ними целая череда мероприятий: чемоданчик здоровья, академия туризма, универсальный код безопасности, разговорный иностранный, прикладная мастерская, психология успеха, IT–технологии — в общем, все, что так необходимо ребенку ХХI века. Для многих такая поездка станет осуществлением мечты. Ну а на Таймыре уже свершилось настоящее новогоднее чудо. Девочка Жанна из далекой Волочанки успела попасть на елку для юнармейцев в Москву, потому что волшебником с вертолетом стал... губернатор Таймыра Сергей Ткаченко. В преддверии новогодних праздников главный штаб Всероссийского военно–патриотического общественного движения «Юнармия» созвал ребят из юнармейских отрядов всех регионов в Москву. Четыре человека были приглашены из Красноярского края. От Таймыра на слет должна была отправиться участница отряда «Боевых каюров Арктики» долганка Жанна Серюк. Но рейсовый вертолет в поселок так и не прилетел: сначала помешала погода, потом другие обстоятельства. О ситуации постоянно сообщал на своей странице в «Фейсбуке» директор волочанской школы Денис Теребихин. За девочку переживали сотни людей из разных городов нашей страны, от души желая, чтобы ей повезло. И их надежды сбылись — 22 декабря Сергей Ткаченко лично забрал Жанну из поселка, помог он и с приобретением билетов на Москву. Как сообщили волочанские «москвичи», у юнармейцев была очень насыщенная трехдневная праздничная программа с развлекательными и познавательными мероприятиями. Они посетили Красную площадь, где не только познакомились с историческими объектами, но и покатались на коньках на «ГУМ–катке», а еще была пешеходная экскурсия по Старому Арбату. И сбылась главная мечта Жанны — она побывала на юнармейском празднике новогодней елки в здании правительства Москвы. Юный каюр Жанна Серюк рассказала своим новым друзьям–юнармейцам в Москве и о том, что весной 2018 года состоится большая патриотическая игра для детей ее родной авамской тундры. Интересно, что подразделение каюров–юнармейцев в Волочанке — единственное, которое напрямую подчиняется главнокомандующему — президенту России. Целеустремленные волочанцы уверены, что с ними всегда можно пойти в разведку, и они Родину не подведут! Так что сами видите: если верить в чудо, оно обязательно случится, и вертолет пробьется даже сквозь пургу!

Татьяна Глебова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На зимние каникулы норильские школьники едут не впервые, но спортсмены и юные художники — новички. Каждый день обещает подарить детям новые открытия. Главное — не заснуть раньше отбоя. А при таком плотном графике это не мудрено. Подъем в 8 утра, отбой в 22.00, а между ними целая череда мероприятий: чемоданчик здоровья, академия туризма, универсальный код безопасности, разговорный иностранный, прикладная мастерская, психология успеха, IT–технологии — в общем, все, что так необходимо ребенку ХХI века. Для многих такая поездка станет осуществлением мечты.Ну а на Таймыре уже свершилось настоящее новогоднее чудо. Девочка Жанна из далекой Волочанки успела попасть на елку для юнармейцев в Москву, потому что волшебником с вертолетом стал... губернатор Таймыра Сергей Ткаченко. В преддверии новогодних праздников главный штаб Всероссийского военно–патриотического общественного движения «Юнармия» созвал ребят из юнармейских отрядов всех регионов в Москву. Четыре человека были приглашены из Красноярского края. От Таймыра на слет должна была отправиться участница отряда «Боевых каюров Арктики» долганка Жанна Серюк. Но рейсовый вертолет в поселок так и не прилетел: сначала помешала погода, потом другие обстоятельства.О ситуации постоянно сообщал на своей странице в «Фейсбуке» директор волочанской школы Денис Теребихин. За девочку переживали сотни людей из разных городов нашей страны, от души желая, чтобы ей повезло. И их надежды сбылись — 22 декабря Сергей Ткаченко лично забрал Жанну из поселка, помог он и с приобретением билетов на Москву.Как сообщили волочанские «москвичи», у юнармейцев была очень насыщенная трехдневная праздничная программа с развлекательными и познавательными мероприятиями. Они посетили Красную площадь, где не только познакомились с историческими объектами, но и покатались на коньках на «ГУМ–катке», а еще была пешеходная экскурсия по Старому Арбату. И сбылась главная мечта Жанны — она побывала на юнармейском празднике новогодней елки в здании правительства Москвы.Юный каюр Жанна Серюк рассказала своим новым друзьям–юнармейцам в Москве и о том, что весной 2018 года состоится большая патриотическая игра для детей ее родной авамской тундры. Интересно, что подразделение каюров–юнармейцев в Волочанке — единственное, которое напрямую подчиняется главнокомандующему — президенту России. Целеустремленные волочанцы уверены, что с ними всегда можно пойти в разведку, и они Родину не подведут!Так что сами видите: если верить в чудо, оно обязательно случится, и вертолет пробьется даже сквозь пургу!

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