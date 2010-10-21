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[Индекс номера 209 (26.12.2017)]

Новогоднее чудо

Для 150 норильских школьников началась пора новогодних чудес. Три недели они проведут в подмосковном санатории «Малаховка». Путевками их обеспечила администрация города. «Малаховка» — это не место, где поправляют здоровье. Там находится «Детский Наукоград». Скучать юным норильчанам будет некогда: в активную творческую смену их ожидают занятия, тренинги по интересам, мастер–классы, а также развлекательная программа.

Каникулы в «Малаховке»
На зимние каникулы норильские школьники едут не впервые, но спортсмены и юные художники — новички. Каждый день обещает подарить детям новые открытия. Главное — не заснуть раньше отбоя. А при таком плотном графике это не мудрено. Подъем в 8 утра, отбой в 22.00, а между ними целая череда мероприятий: чемоданчик здоровья, академия туризма, универсальный код безопасности, разговорный иностранный, прикладная мастерская, психология успеха, IT–технологии — в общем, все, что так необходимо ребенку ХХI века. Для многих такая поездка станет осуществлением мечты.
Ну а на Таймыре уже свершилось настоящее новогоднее чудо. Девочка Жанна из далекой Волочанки успела попасть на елку для юнармейцев в Москву, потому что волшебником с вертолетом стал... губернатор Таймыра Сергей Ткаченко. В преддверии новогодних праздников главный штаб Всероссийского военно–патриотического общественного движения «Юнармия» созвал ребят из юнармейских отрядов всех регионов в Москву. Четыре человека были приглашены из Красноярского края. От Таймыра на слет должна была отправиться участница отряда «Боевых каюров Арктики» долганка Жанна Серюк. Но рейсовый вертолет в поселок так и не прилетел: сначала помешала погода, потом другие обстоятельства.
О ситуации постоянно сообщал на своей странице в «Фейсбуке» директор волочанской школы Денис Теребихин. За девочку переживали сотни людей из разных городов нашей страны, от души желая, чтобы ей повезло. И их надежды сбылись — 22 декабря Сергей Ткаченко лично забрал Жанну из поселка, помог он и с приобретением билетов на Москву.
Как сообщили волочанские «москвичи», у юнармейцев была очень насыщенная трехдневная праздничная программа с развлекательными и познавательными мероприятиями. Они посетили Красную площадь, где не только познакомились с историческими объектами, но и покатались на коньках на «ГУМ–катке», а еще была пешеходная экскурсия по Старому Арбату. И сбылась главная мечта Жанны — она побывала на юнармейском празднике новогодней елки в здании правительства Москвы.
Юный каюр Жанна Серюк рассказала своим новым друзьям–юнармейцам в Москве и о том, что весной 2018 года состоится большая патриотическая игра для детей ее родной авамской тундры. Интересно, что подразделение каюров–юнармейцев в Волочанке — единственное, которое напрямую подчиняется главнокомандующему — президенту России. Целеустремленные волочанцы уверены, что с ними всегда можно пойти в разведку, и они Родину не подведут!
Так что сами видите: если верить в чудо, оно обязательно случится, и вертолет пробьется даже сквозь пургу!

Татьяна Глебова
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Статьи текущего номера:
 
Для 150 норильских школьников началась пора новогодних чудес. Три недели они проведут в подмосковном санатории «Малаховка». Путевками их обеспечила администрация города. «Малаховка» — это не место, где поправляют здоровье. Там находится «Детский Наукоград». Скучать юным норильчанам будет некогда: в активную творческую смену их ожидают занятия, тренинги по интересам, мастер–классы, а также развлекательная программа.

Cобытие 
Благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» в третий раз закружил-завертел горожан в вихре радости и подарил им веру в новогоднее волшебство. Масштабная благотворительная акция прошла под девизом «Добрые люди доброго города!».

Специальный репортаж 
Следующий год — год Собаки. Животного благородного, немало сделавшего для человечества. Большой вклад собаки внесли и в работу правоохранительных органов. Сегодня мы расскажем о службе четвероногих в составе Таймырского ЛОВД на транспорте. Наш экскурсовод по питомнику — инспектор–кинолог Андрей Томлоп.

Презентация 
В Норильске появились первые купюры номиналом в две тысячи рублей.

Благодарность 
Водитель управления хозяйственной деятельности «Норникеля» Сергей Николаев благодарит всех, кто помогал спасать его жизнь. В прошлом работник силовых структур, он никогда не жаловался на здоровье и даже предположить не мог, что у него может случиться инфаркт, что называется, на ровном месте.

Парк культуры 
28 декабря известный норильский живописец Александр Слесарев, заслуженный работник культуры России, член Международной федерации художников и Союза художников России, отметит свое 70–летие. В этот день в честь юбилея мастера, который сейчас живет и творит во Владимирской области, в его родной Норильской детской художественной школе, которой он руководил 17 лет, откроется выставка «Вне времени».

Спорт–тайм 
В рамках десятого тура Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде потерпел поражение от команды «Газпром–Югра» — 1:3.

Новости:
 26 декабря 2017 
20:12 Новогоднее чудо произошло на Крайнем Севере. Волшебником с голубым вертолетом для девочки из далекого поселка, опаздывавшей на правительственную ёлку в Москву, стал … губернатор Таймыра Сергей Ткаченко
19:39 Подарки для «Надежды». Норильчанки поздравили экипаж дизель-электрохода, который стоит под погрузкой в Дудинке, с наступающим Новым годом
19:21 Полицейский Дед Мороз навестил воспитанников норильской школы-интерната
16:42 Команда из двух человек забрала «золото» и «серебро». Юные норильские тхэквондисты вернулись с открытого краевого турнира
14:21 Доступ к 20 сайтам, распространяющим в сети Интернет запрещенную в РФ информацию, ограничен по инициативе прокуратуры Норильска.
12:50 День открытых ворот. МФК «Норильский никель» громит на выезде «Дину» - 11:0.
12:33 Накануне вечером в редакции газеты «Заполярная правда» прошла прямая линия с руководителями отделов полиции № 1, 2, 3 ОМВД России по г. Норильску.
11:20 Норильская полиция предупреждает горожан: будьте осторожны с пиротехникой!
10:46 Приготовьте пальчики. Сегодня Украина вводит биометрический контроль на границе с Россией.
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