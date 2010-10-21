[Индекс номера 209 (26.12.2017)]



Cобытие

От всей души

Благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» в третий раз закружил-завертел горожан в вихре радости и подарил им веру в новогоднее волшебство. Масштабная благотворительная акция прошла под девизом «Добрые люди доброго города!».



Подарок гостям фестиваля от ансамбля народного танца «Оганер» В этом году в фестивале, который прошел в СРК «Арена» в минувшую субботу, 23 декабря, приняли участие более двадцати организаций, пять из которых были некоммерческими, в их числе три благотворительных фонда — «Территория добра», фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» и норильский Центр милосердия. Фестиваль проводится с 2015 года и с каждым разом становится масштабнее, дружелюбнее, теплее, привлекая к участию все больше мастеров и мастериц. Конечно, все это было бы невозможно без поддержки надежных партнеров фестиваля — администрации города и Заполярного филиала «Норникеля». Сувениры на любой вкус! В подготовке к фестивалю и в его проведении были задействованы более 50 волонтеров, которые абсолютно бескорыстно и от всей души присоединились к праздничной программе и мастер–классам. В ярмарке добрых мастеров приняли участие 12 лучших мастеров Большого Норильска и Дудинки, которые представили на ней работы, выполненные в самых разных техниках. В «Арене» работали 22 интерактивные площадки, среди них: «Праздник у елки»; акция «Купи и передай»; новогодняя фотозона; восемь интереснейших мастер–классов от волонтеров «Комбината добра», представителей образовательных учреждений и творческих сообществ города; три площадки, посвященные красоте во всех ее проявлениях — с аквагримом, мехенди и косоплетением; анимационная площадка, на которой выступали больничные клоуны, и сразу три благотворительных ярмарки, в том числе от Дудинского детского дома и театра–студии «Белые птицы». Дудинчане, используя средства фонда президентских грантов, специально для «Доброго Норильска» изготовили эксклюзивные работы. Вокально-хореографический микс от хора «Вдохновение» и брейкдансеров из «Дождя» Более ста человек — участники 11 творческих коллективов: ансамблей «Оганер», «Болеро», «Фиеста», «Казачок», хора «Вдохновение», команды брейк–данса «Дождь» под руководством Константина Негуцы, хореографических коллективов центра «Старт» и других объединений. Талантливые артисты не только порадовали зрителей своими выступлениями, но и сделали праздник у елки интересным, необычным и запоминающимся. Подопечная БФ «Территория добра» Нелли Крейс посвятила фестивалю и его организаторам свой новогодний стих Все желающие смогли оценить сразу две фотовыставки: «Объективная благотворительность» и «Комбинат добра», посвященные деятельности норильских больничных клоунов и волонтеров «Норникеля». Фестиваль «Добрый Норильск» объединяет представителей бизнес–сообщества, муниципалитета, «Норникеля», некоммерческих и благотворительных организаций. Он задает вектор развития благотворительной деятельности на территории и показывает, что совершать добрые поступки и дела может каждый. «Добрый Норильск» — это не только праздничное настроение, но и способ оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Сестрички милосердия На благотворительных ярмарках было собрано более 110 тысяч рублей. 62 тысячи 700 рублей фонд «Территория добра» направит на лечение четырехлетнего Андрюши Михайлова, диагноз ДЦП. Порядка 23 тысяч рублей пойдет на ремонт здания приюта благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». Еще 25 тысяч рублей Центр милосердия направит на организацию новогодних поздравлений для своих подопечных из палаты хосписа оганерской больницы, одиноких пожилых людей и одиноких мамочек. Акция «Купи и передай», в которой самое активное участие принимают волонтеры Талнаха, является частью движения «добрых городов» и позволяет принимать товарные пожертвования: продукты, корма для животных, средства гигиены и так далее. В этом году было собрано более 40 килограммов продуктов питания для нуждающихся горожан и кормов для приютских животных. Светлана Бабурина, начальник управления социальной политики, говорит, что акции, проводимые в рамках фестиваля, нашли большой отклик у норильчан, затронули струны милосердия, добросердечия и любви, дали возможность людям поделиться теплом с другими. Ольга Тухватуллина, главный специалист управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля», говорит, что «Добрый Норильск» преображает горожан, делает их частью настоящего марафона добрых дел. Фестивалю она желает новых свершений, надежных партнеров, успешных проектов и верных друзей. Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра»:

– То, что «Добрый Норильск» прошел уже в третий раз, говорит о его востребованности. Я надеюсь, что продолжение фестивального марафона обязательно будет, и он станет городским брендом. В этом году событие получилось по–настоящему красивым и праздничным. Логотип «Доброго Норильска» был везде — на майках, толстовках, значках, воздушных шариках, листовках и так далее. По отзывам участников и гостей фестиваля, в этом году он выдался особенно теплым и душевным. На ура зрители встречали выступления творческих коллективов, особенно им понравился вокально–хореографический микс, представленный хором «Вдохновение» и группой брейк–данса «Дождь». Отрадно, что участие в фестивале стало делом почетным. Нам хотелось бы видеть на его площадках еще большее число общественных организаций, продвигать Норильск как город, где живут неравнодушные люди. Ну и пора начинать подготовку к летнему «Доброму Норильску»! В новом году трио партнеров — «Территория добра», администрация города и Заполярный филиал «Норникеля» — единодушно желает горожанам любви, благополучия, новых единомышленников, исполнения желаний и кипучей энергии.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина и автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году в фестивале, который прошел в СРК «Арена» в минувшую субботу, 23 декабря, приняли участие более двадцати организаций, пять из которых были некоммерческими, в их числе три благотворительных фонда — «Территория добра», фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» и норильский Центр милосердия. Фестиваль проводится с 2015 года и с каждым разом становится масштабнее, дружелюбнее, теплее, привлекая к участию все больше мастеров и мастериц. Конечно, все это было бы невозможно без поддержки надежных партнеров фестиваля — администрации города и Заполярного филиала «Норникеля».В подготовке к фестивалю и в его проведении были задействованы более 50 волонтеров, которые абсолютно бескорыстно и от всей души присоединились к праздничной программе и мастер–классам. В ярмарке добрых мастеров приняли участие 12 лучших мастеров Большого Норильска и Дудинки, которые представили на ней работы, выполненные в самых разных техниках.В «Арене» работали 22 интерактивные площадки, среди них: «Праздник у елки»; акция «Купи и передай»; новогодняя фотозона; восемь интереснейших мастер–классов от волонтеров «Комбината добра», представителей образовательных учреждений и творческих сообществ города; три площадки, посвященные красоте во всех ее проявлениях — с аквагримом, мехенди и косоплетением; анимационная площадка, на которой выступали больничные клоуны, и сразу три благотворительных ярмарки, в том числе от Дудинского детского дома и театра–студии «Белые птицы». Дудинчане, используя средства фонда президентских грантов, специально для «Доброго Норильска» изготовили эксклюзивные работы.Более ста человек — участники 11 творческих коллективов: ансамблей «Оганер», «Болеро», «Фиеста», «Казачок», хора «Вдохновение», команды брейк–данса «Дождь» под руководством Константина Негуцы, хореографических коллективов центра «Старт» и других объединений. Талантливые артисты не только порадовали зрителей своими выступлениями, но и сделали праздник у елки интересным, необычным и запоминающимся.Все желающие смогли оценить сразу две фотовыставки: «Объективная благотворительность» и «Комбинат добра», посвященные деятельности норильских больничных клоунов и волонтеров «Норникеля».Фестиваль «Добрый Норильск» объединяет представителей бизнес–сообщества, муниципалитета, «Норникеля», некоммерческих и благотворительных организаций. Он задает вектор развития благотворительной деятельности на территории и показывает, что совершать добрые поступки и дела может каждый. «Добрый Норильск» — это не только праздничное настроение, но и способ оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается.На благотворительных ярмарках было собрано более 110 тысяч рублей. 62 тысячи 700 рублей фонд «Территория добра» направит на лечение четырехлетнего Андрюши Михайлова, диагноз ДЦП. Порядка 23 тысяч рублей пойдет на ремонт здания приюта благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». Еще 25 тысяч рублей Центр милосердия направит на организацию новогодних поздравлений для своих подопечных из палаты хосписа оганерской больницы, одиноких пожилых людей и одиноких мамочек.Акция «Купи и передай», в которой самое активное участие принимают волонтеры Талнаха, является частью движения «добрых городов» и позволяет принимать товарные пожертвования: продукты, корма для животных, средства гигиены и так далее. В этом году было собрано более 40 килограммов продуктов питания для нуждающихся горожан и кормов для приютских животных.Светлана Бабурина, начальник управления социальной политики, говорит, что акции, проводимые в рамках фестиваля, нашли большой отклик у норильчан, затронули струны милосердия, добросердечия и любви, дали возможность людям поделиться теплом с другими. Ольга Тухватуллина, главный специалист управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля», говорит, что «Добрый Норильск» преображает горожан, делает их частью настоящего марафона добрых дел. Фестивалю она желает новых свершений, надежных партнеров, успешных проектов и верных друзей.В новом году трио партнеров — «Территория добра», администрация города и Заполярный филиал «Норникеля» — единодушно желает горожанам любви, благополучия, новых единомышленников, исполнения желаний и кипучей энергии.

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