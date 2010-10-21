[Индекс номера 209 (26.12.2017)]



Специальный репортаж

Напарники

Следующий год — год Собаки. Животного благородного, немало сделавшего для человечества. Большой вклад собаки внесли и в работу правоохранительных органов. Сегодня мы расскажем о службе четвероногих в составе Таймырского ЛОВД на транспорте. Наш экскурсовод по питомнику — инспектор–кинолог Андрей Томлоп.



Для знакомства с журналистами была выбрана веселая и компанейская лабрадориха Боня. Она временно оказалась на попечении Андрея, пока его коллега сдает сессию. Постоянный же напарник нашего героя — серьезная и строгая немецкая овчарка Джоди. Тут не забалуешь. Пустых разговоров она не любит. Может и рявкнуть. Боня Характерные особенности Всего «в штате» кинологической службы Таймырского ЛОВД четыре собаки: кроме упомянутых Бони и Джоди, есть еще немецкая овчарка Грей, он же Енисей, и английский спаниель Флай. У каждой — своя специализация. В «служебные обязанности» спокойных и уравновешенных Джоди и Енисея входит поиск взрывчатки, с чем они отлично справляются. А темпераментная Боня и шустрый Флай виртуозно находят любые наркотики, где бы те ни были спрятаны. Стоит отметить, что они легко ладят с незнакомыми людьми. Кинологическая служба при Таймырском ЛОВД была создана в марте 2001 года. Питомник появился в рамках межведомственного плана борьбы с преступностью, разработанного в Норильске. Служебные собаки из Таймырского ЛОВД относятся к категории специальных, то есть их специально обучают для поиска и обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ, человеческих трупов (останков) и так далее. Андрей Томлоп, по специальности инженер–энергетик, вот уже 14 лет трудится кинологом. На Север он приехал из Каратузского района Красноярского края. Работать с собаками начал во время службы в пограничных войсках на Северном Кавказе, в городе Буденновске. Андрей говорит, что служба его интересная и разнообразная, и не бывает дней, похожих друг на друга. Использовать собак в работе правоохранительных органов стали в 1906 году по инициативе главы сыскного отделения полиции Санкт–Петербурга Владимира Лебедева. Первые питомники служебных собак появились в 1907 году в Риге и Петергофе. А осенью 1908 года было учреждено Российское общество поощрения применения собак к сторожевой и полицейской службе. В то время лидером по количеству раскрытых преступлений стала полицейская собака породы доберман–пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1500 злодеяний. Первое кинологическое подразделение было создано 21 июня 1909 года, а позднее в этот день учредили профессиональный праздник — День кинологических подразделений МВД России. Вся жизнь — ученье На службу щенков берут в основном из питомников МВД. Их подготовка к служебной деятельности начинается практически с самого рождения. В щенячьем возрасте определяется и будущий профиль работы, исходя из особенностей темперамента и характера животного. Холеричных, непоседливых собак, таких как Боня, направляют на розыск наркотиков. Флегматичных и уравновешенных, как Джоди, — на работу по поиску взрывчатки. До двух месяцев щенки воспитываются в питомнике МВД, а потом их распределяют в регионы по заявкам, поданным кинологическими службами. В питомнике щенков приучают выполнять простейшие команды, а уже в кинологических службах начинается общий курс дрессировки, который в среднем длится до года. После этого собака поступает в специализированную школу, где проходит курс специального обучения по своему профилю. Здесь учеба длится до полугода. Андрей Томлоп рассказывает, что универсальное обоняние собаки позволяет ей различать до 25 тысяч видов запахов, и первым делом собаку в спецшколе «ставят на запахи», когда животное находит искомое бесконтактным способом, то есть не тычась носом в предмет или сверток. При нахождении наркотика или взрывчатки собака должна просто сесть рядом. Это оправданно, особенно в случае со взрывчаткой, ведь одно неосторожное движение — и беды не миновать. На этом собачьи «университеты» не заканчиваются. Учиться четвероногим приходится в течение всей своей служебной жизни: каждый день — тренировки, а раз в полгода — курс в спецшколе. Это необходимо как для сохранения наработанных навыков, так и для приобретения новых. После прохождения очередного обучающего курса в спецшколе сотруднику выдается диплом, а собаке — сертификат или акт о ее пригодности к службе. – Здесь могут быть наркотики, – поясняет Андрей Томлоп Работа на износ Трудовой стаж служебных собак невелик — всего восемь лет, а потом — списание со службы и пенсия, а это жизнь у новых хозяев в городской квартире, а не в привычном вольере. Сейчас Боне, как и Джоди, семь лет, и в следующем году они выйдут на пенсию. Собаку пенсионного возраста передают новому хозяину. Желающих на этих умных и воспитанных псов много. – Требования к здоровью служебно–разыскных собак очень высокие, почти как у космонавтов, — рассказывает Андрей. — Не все собаки выдерживают восемь лет службы. Это работа на износ. Постоянный стресс. Дежурство длится сутки, а затем — тренировки и занятия. Выходных у собак практически нет. Благодаря своему дружелюбию Боня работает с пассажирами. Она легко находит контакт со взрослыми и детьми, особо понравившихся норовит облизать и готова сфотографироваться на память. Любовь к людям не мешает ей блестяще исполнять свои служебные обязанности по поиску наркотических веществ и подчиняться командам. К слову, хочу опровергнуть один из распространенных мифов, что якобы собаки, разыскивающие наркотики, становятся наркоманами. Это не так. Более того, они даже не пробуют наркотики... Если говорить об овчарках, то они, как и положено немцам, строги и педантичны. Именно поэтому Джоди занимается розыском взрывчатки. К людям эти собаки относятся терпимо и без сантиментов. Признают только своего наставника. На дежурствах Джоди старается меня охранять: внимательно смотрит по сторонам, а когда останавливаемся, садится чуть сзади, чтобы контролировать происходящее за спиной. Ну и, конечно, один из важных навыков всех служебных собак — это спокойное отношение к домашним животным, которых норильчане часто возят с собой в отпуск. Флай досматривает багаж Трудовой день кинолога и собаки начинается в пять утра: прогулка, завтрак, подготовка к службе. На дежурство заступают в шесть, к моменту прилета первого самолета. Работать Боня начинает с сектора по выдаче багажа, затем досматривает груз с прибывших самолетов, почту, грузовые и коммерческие склады. Андрей говорит, что собаки регулярно обнаруживают спрятанные наркотики. Начало рабочего дня с Джоди — это обязательный обход аэропорта, проверка всех укромных мест, а затем забытого, брошенного багажа, подозрительных свертков и пакетов. Часто кинологов с собаками приглашают коллеги из других подразделений, в том числе и ФСБ, приходится участвовать в обысках и задержаниях, отрабатывать все звонки по минированию. Бывало, что и взрывчатку находили на территории Большого Норильска, но, к счастью, такие находки случаются редко. В общем, работы и кинологам, и их питомцам хватает. Но, чтобы сохранить здоровье, нужно не забывать и об отдыхе. – Долго собака работать не может. В среднем раз в час ей необходим 15–минутный перерыв. Всё зависит от индивидуальных особенностей животного, — поясняет Андрей Томлоп. — Работа без отдыха может привести к физическому и эмоциональному переутомлению, когда собака теряет способность выполнять свои «служебные обязанности». Этакая собачья профдеформация, которая порой приводит к списанию животного со службы. Работа в аэропорту сложная: большой поток грузов и пассажиров, домашних питомцев. Тут человеку непросто, а уж собаке — тем более. Профессиональный успех собаки зависит от терпения кинолога. Собаки же как дети. Для того чтобы пес запомнил элементарную команду «сидеть», нужно сделать три подхода по 40 повторений за один учебный день, а понять, что от нее хотят, она может только через неделю. Ну и без взаимопонимания никак. Если не будет этой эмоциональной составляющей, то тандем человек–собака может и не сложиться. *** В канун года Собаки Андрей Томлоп желает всем жителям Большого Норильска этого самого взаимопонимания, а также счастья, отличного здоровья и достатка в доме.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Для знакомства с журналистами была выбрана веселая и компанейская лабрадориха Боня. Она временно оказалась на попечении Андрея, пока его коллега сдает сессию. Постоянный же напарник нашего героя — серьезная и строгая немецкая овчарка Джоди. Тут не забалуешь. Пустых разговоров она не любит. Может и рявкнуть.Всего «в штате» кинологической службы Таймырского ЛОВД четыре собаки: кроме упомянутых Бони и Джоди, есть еще немецкая овчарка Грей, он же Енисей, и английский спаниель Флай. У каждой — своя специализация. В «служебные обязанности» спокойных и уравновешенных Джоди и Енисея входит поиск взрывчатки, с чем они отлично справляются. А темпераментная Боня и шустрый Флай виртуозно находят любые наркотики, где бы те ни были спрятаны. Стоит отметить, что они легко ладят с незнакомыми людьми.Кинологическая служба при Таймырском ЛОВД была создана в марте 2001 года. Питомник появился в рамках межведомственного плана борьбы с преступностью, разработанного в Норильске. Служебные собаки из Таймырского ЛОВД относятся к категории специальных, то есть их специально обучают для поиска и обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ, человеческих трупов (останков) и так далее.Андрей Томлоп, по специальности инженер–энергетик, вот уже 14 лет трудится кинологом. На Север он приехал из Каратузского района Красноярского края. Работать с собаками начал во время службы в пограничных войсках на Северном Кавказе, в городе Буденновске. Андрей говорит, что служба его интересная и разнообразная, и не бывает дней, похожих друг на друга.На службу щенков берут в основном из питомников МВД. Их подготовка к служебной деятельности начинается практически с самого рождения. В щенячьем возрасте определяется и будущий профиль работы, исходя из особенностей темперамента и характера животного. Холеричных, непоседливых собак, таких как Боня, направляют на розыск наркотиков. Флегматичных и уравновешенных, как Джоди, — на работу по поиску взрывчатки. До двух месяцев щенки воспитываются в питомнике МВД, а потом их распределяют в регионы по заявкам, поданным кинологическими службами. В питомнике щенков приучают выполнять простейшие команды, а уже в кинологических службах начинается общий курс дрессировки, который в среднем длится до года. После этого собака поступает в специализированную школу, где проходит курс специального обучения по своему профилю. Здесь учеба длится до полугода.Андрей Томлоп рассказывает, что универсальное обоняние собаки позволяет ей различать до 25 тысяч видов запахов, и первым делом собаку в спецшколе «ставят на запахи», когда животное находит искомое бесконтактным способом, то есть не тычась носом в предмет или сверток. При нахождении наркотика или взрывчатки собака должна просто сесть рядом. Это оправданно, особенно в случае со взрывчаткой, ведь одно неосторожное движение — и беды не миновать.На этом собачьи «университеты» не заканчиваются. Учиться четвероногим приходится в течение всей своей служебной жизни: каждый день — тренировки, а раз в полгода — курс в спецшколе. Это необходимо как для сохранения наработанных навыков, так и для приобретения новых. После прохождения очередного обучающего курса в спецшколе сотруднику выдается диплом, а собаке — сертификат или акт о ее пригодности к службе.Трудовой стаж служебных собак невелик — всего восемь лет, а потом — списание со службы и пенсия, а это жизнь у новых хозяев в городской квартире, а не в привычном вольере. Сейчас Боне, как и Джоди, семь лет, и в следующем году они выйдут на пенсию. Собаку пенсионного возраста передают новому хозяину. Желающих на этих умных и воспитанных псов много.– Требования к здоровью служебно–разыскных собак очень высокие, почти как у космонавтов, — рассказывает Андрей. — Не все собаки выдерживают восемь лет службы. Это работа на износ. Постоянный стресс. Дежурство длится сутки, а затем — тренировки и занятия. Выходных у собак практически нет. Благодаря своему дружелюбию Боня работает с пассажирами. Она легко находит контакт со взрослыми и детьми, особо понравившихся норовит облизать и готова сфотографироваться на память. Любовь к людям не мешает ей блестяще исполнять свои служебные обязанности по поиску наркотических веществ и подчиняться командам. К слову, хочу опровергнуть один из распространенных мифов, что якобы собаки, разыскивающие наркотики, становятся наркоманами. Это не так. Более того, они даже не пробуют наркотики...Если говорить об овчарках, то они, как и положено немцам, строги и педантичны. Именно поэтому Джоди занимается розыском взрывчатки. К людям эти собаки относятся терпимо и без сантиментов. Признают только своего наставника. На дежурствах Джоди старается меня охранять: внимательно смотрит по сторонам, а когда останавливаемся, садится чуть сзади, чтобы контролировать происходящее за спиной. Ну и, конечно, один из важных навыков всех служебных собак — это спокойное отношение к домашним животным, которых норильчане часто возят с собой в отпуск.Трудовой день кинолога и собаки начинается в пять утра: прогулка, завтрак, подготовка к службе. На дежурство заступают в шесть, к моменту прилета первого самолета. Работать Боня начинает с сектора по выдаче багажа, затем досматривает груз с прибывших самолетов, почту, грузовые и коммерческие склады. Андрей говорит, что собаки регулярно обнаруживают спрятанные наркотики.Начало рабочего дня с Джоди — это обязательный обход аэропорта, проверка всех укромных мест, а затем забытого, брошенного багажа, подозрительных свертков и пакетов. Часто кинологов с собаками приглашают коллеги из других подразделений, в том числе и ФСБ, приходится участвовать в обысках и задержаниях, отрабатывать все звонки по минированию. Бывало, что и взрывчатку находили на территории Большого Норильска, но, к счастью, такие находки случаются редко. В общем, работы и кинологам, и их питомцам хватает. Но, чтобы сохранить здоровье, нужно не забывать и об отдыхе.– Долго собака работать не может. В среднем раз в час ей необходим 15–минутный перерыв. Всё зависит от индивидуальных особенностей животного, — поясняет Андрей Томлоп. — Работа без отдыха может привести к физическому и эмоциональному переутомлению, когда собака теряет способность выполнять свои «служебные обязанности». Этакая собачья профдеформация, которая порой приводит к списанию животного со службы. Работа в аэропорту сложная: большой поток грузов и пассажиров, домашних питомцев. Тут человеку непросто, а уж собаке — тем более. Профессиональный успех собаки зависит от терпения кинолога. Собаки же как дети. Для того чтобы пес запомнил элементарную команду «сидеть», нужно сделать три подхода по 40 повторений за один учебный день, а понять, что от нее хотят, она может только через неделю. Ну и без взаимопонимания никак. Если не будет этой эмоциональной составляющей, то тандем человек–собака может и не сложиться.***В канун года Собаки Андрей Томлоп желает всем жителям Большого Норильска этого самого взаимопонимания, а также счастья, отличного здоровья и достатка в доме.

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