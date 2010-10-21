[Индекс номера 209 (26.12.2017)]



Презентация

Владивосток–2000

В Норильске появились первые купюры номиналом в две тысячи рублей.



Центральным банком России они были введены в обращение 12 декабря 2017 года. На территорию купюры поступили в ограниченном количестве и лишь для сотрудников банка, чтобы они изучили все тонкости защиты купюр, цветовую палитру и признаки подлинности. После Нового года количество двухтысячных банкнот увеличится в разы. Появятся и двухсотрублевые. К этому времени для приема новеньких купюр подготовят и банкоматы, перенастроив в них программное обеспечение. Для изготовления и двухтысячных, и двухсотрублевых банкнот используется белая хлопковая бумага, правда, во втором случае она повышенной плотности с полимерной пропиткой. Внешне двухтысячные похожи на евро. Размер банкноты: 157 Х 69 миллиметров. Преобладающий цвет — синий. На лицевой стороне купюры изображен Русский мост — вантовый мост во Владивостоке, который соединяет остров Русский с материковой частью города, а сверху слева расположен герб России. На оборотной стороне — космодром «Восточный», в верхней правой части находится надпись «2017». Также в нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR–код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. В хлопковую бумагу двухтысячных купюр внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. Ныряющая голографическая защитная нить шириной пять миллиметров выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в двух окнах фигурной формы. Купюра имеет два серийных номера, расположенных на оборотной стороне банкноты и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый — по длинной. При покачивании банкноты на стилизованном изображении солнца на лицевой стороне можно увидеть перемещающееся яркое блестящее кольцо. На однотонном поле при изменении угла зрения становится видимым число «2000», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов (без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняется. Текст «Билет Банка России», штрихи по краям банкноты и число «2000» имеют повышенный рельеф. На лицевой стороне купюры номиналом 200 рублей изображен памятник затопленным кораблям в городе Севастополе. Здесь же сверху слева имеется герб Российской Федерации. На оборотной стороне банкноты — Херсонес Таврический и надпись «2017» — год образца банкноты. Как и у двухтысячной, здесь присутствует в нижней правой части лицевой стороны банкноты QR–код, а в бумагу внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. 200 рублей также имеет два серийных номера на оборотной стороне банкноты, которые состоят из двухбуквенного обозначения серии и девяти цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый — по длинной стороне. На поверхность лицевой стороны банкноты выведено четыре фрагмента ныряющей голографической защитной нити шириной 3 мм. Узнать обо всех степенях защиты, а также оформлении и признаках подлинности новых купюр можно узнать на сайте: www.cbr.ru

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Центральным банком России они были введены в обращение 12 декабря 2017 года. На территорию купюры поступили в ограниченном количестве и лишь для сотрудников банка, чтобы они изучили все тонкости защиты купюр, цветовую палитру и признаки подлинности. После Нового года количество двухтысячных банкнот увеличится в разы. Появятся и двухсотрублевые. К этому времени для приема новеньких купюр подготовят и банкоматы, перенастроив в них программное обеспечение. Для изготовления и двухтысячных, и двухсотрублевых банкнот используется белая хлопковая бумага, правда, во втором случае она повышенной плотности с полимерной пропиткой.Внешне двухтысячные похожи на евро. Размер банкноты: 157 Х 69 миллиметров. Преобладающий цвет — синий. На лицевой стороне купюры изображен Русский мост — вантовый мост во Владивостоке, который соединяет остров Русский с материковой частью города, а сверху слева расположен герб России. На оборотной стороне — космодром «Восточный», в верхней правой части находится надпись «2017». Также в нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR–код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.В хлопковую бумагу двухтысячных купюр внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. Ныряющая голографическая защитная нить шириной пять миллиметров выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в двух окнах фигурной формы.Купюра имеет два серийных номера, расположенных на оборотной стороне банкноты и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый — по длинной.При покачивании банкноты на стилизованном изображении солнца на лицевой стороне можно увидеть перемещающееся яркое блестящее кольцо. На однотонном поле при изменении угла зрения становится видимым число «2000», каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов (без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняется. Текст «Билет Банка России», штрихи по краям банкноты и число «2000» имеют повышенный рельеф.На лицевой стороне купюры номиналом 200 рублей изображен памятник затопленным кораблям в городе Севастополе. Здесь же сверху слева имеется герб Российской Федерации. На оборотной стороне банкноты — Херсонес Таврический и надпись «2017» — год образца банкноты. Как и у двухтысячной, здесь присутствует в нижней правой части лицевой стороны банкноты QR–код, а в бумагу внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. 200 рублей также имеет два серийных номера на оборотной стороне банкноты, которые состоят из двухбуквенного обозначения серии и девяти цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый — по длинной стороне.На поверхность лицевой стороны банкноты выведено четыре фрагмента ныряющей голографической защитной нити шириной 3 мм.Узнать обо всех степенях защиты, а также оформлении и признаках подлинности новых купюр можно узнать на сайте: www.cbr.ru

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