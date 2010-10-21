[Индекс номера 209 (26.12.2017)]



Благодарность

Добрые люди

Водитель управления хозяйственной деятельности «Норникеля» Сергей Николаев благодарит всех, кто помогал спасать его жизнь. В прошлом работник силовых структур, он никогда не жаловался на здоровье и даже предположить не мог, что у него может случиться инфаркт, что называется, на ровном месте.



В то морозное ноябрьское утро Сергей Николаев, как обычно, отправился на работу. Плохо с сердцем ему стало на остановке, которую до сих пор многие норильчане называют «Кавказ», — там он ждал автобус. – Какая–то ирония судьбы: я дважды бывал в горячих точках на Кавказе — участвовал там в боевых действиях и возвращался целым и невредимым, а тут «загнулся» на «Кавказе» норильском, — рассказывает Сергей. Чувствуя, что теряет сознание и падает, он успел прошептать стоявшему рядом мужчине лет 35, лица которого даже не разглядел: «Брат, помоги!». Незнакомец схватил Николаева и держал, пропустив несколько автобусов, опоздав, вероятнее всего, на работу, до тех пор, пока не приехала скорая, которую он же и вызвал. – Я так ему признателен за неравнодушие и поддержку, — говорит Сергей, — он первый, благодаря кому я выжил. Проигнорируй он мой стон о помощи, может, и не спасли бы меня врачи. Оперативно и грамотно сработала бригада скорой помощи. Подхватили эстафету сотрудники горбольницы — сначала в приемном покое, а потом в кардиологическом отделении. И от Красноярской краевой больницы, где мужчине была сделана операция на сердце, у него остались лишь самые положительные впечатления. В общем, Николаев, до этого никогда не обращавшийся к медикам, был приятно удивлен, насколько внимательно к нему отнеслись на всех этапах оказания медицинской помощи. – Вот многие ругают сейчас врачей, сетуют, что норильчане стали черствыми, — удивляется Сергей, — а я убедился в обратном. Может, потому, что сам никогда мимо человека, оказавшегося в беде, не пройду... Кроме того, его в данной ситуации впечатлило и отношение тех, кого он ежедневно возил на служебной машине. – Я — обычный водитель. Вожу руководителей и специалистов. Даже и предположить не мог, что им, людям выше меня по статусу, есть до меня дело, — признается Сергей. — Узнав, причем не от меня, что я в больнице, сотрудники управления хозяйственной деятельности «Норникеля» по собственной инициативе оказали мне и моральную, и материальную поддержку. Я расплакался, как мальчишка, когда они ко мне в больницу пришли... Не перестают и сейчас, пока я все еще на больничном, интересоваться моими делами. От всей души спасибо! А в редакцию Сергей обратился не только для того, чтобы поблагодарить своих спасителей, но и еще чтобы сказать: порядочных и отзывчивых людей в нашем городе намного больше, чем может кому–то показаться. Всегда надо верить в добро и быть готовым помочь ближнему.

Надежда Сидор Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В то морозное ноябрьское утро Сергей Николаев, как обычно, отправился на работу. Плохо с сердцем ему стало на остановке, которую до сих пор многие норильчане называют «Кавказ», — там он ждал автобус.– Какая–то ирония судьбы: я дважды бывал в горячих точках на Кавказе — участвовал там в боевых действиях и возвращался целым и невредимым, а тут «загнулся» на «Кавказе» норильском, — рассказывает Сергей.Чувствуя, что теряет сознание и падает, он успел прошептать стоявшему рядом мужчине лет 35, лица которого даже не разглядел: «Брат, помоги!». Незнакомец схватил Николаева и держал, пропустив несколько автобусов, опоздав, вероятнее всего, на работу, до тех пор, пока не приехала скорая, которую он же и вызвал.– Я так ему признателен за неравнодушие и поддержку, — говорит Сергей, — он первый, благодаря кому я выжил. Проигнорируй он мой стон о помощи, может, и не спасли бы меня врачи.Оперативно и грамотно сработала бригада скорой помощи. Подхватили эстафету сотрудники горбольницы — сначала в приемном покое, а потом в кардиологическом отделении. И от Красноярской краевой больницы, где мужчине была сделана операция на сердце, у него остались лишь самые положительные впечатления. В общем, Николаев, до этого никогда не обращавшийся к медикам, был приятно удивлен, насколько внимательно к нему отнеслись на всех этапах оказания медицинской помощи.– Вот многие ругают сейчас врачей, сетуют, что норильчане стали черствыми, — удивляется Сергей, — а я убедился в обратном. Может, потому, что сам никогда мимо человека, оказавшегося в беде, не пройду...Кроме того, его в данной ситуации впечатлило и отношение тех, кого он ежедневно возил на служебной машине.– Я — обычный водитель. Вожу руководителей и специалистов. Даже и предположить не мог, что им, людям выше меня по статусу, есть до меня дело, — признается Сергей. — Узнав, причем не от меня, что я в больнице, сотрудники управления хозяйственной деятельности «Норникеля» по собственной инициативе оказали мне и моральную, и материальную поддержку. Я расплакался, как мальчишка, когда они ко мне в больницу пришли... Не перестают и сейчас, пока я все еще на больничном, интересоваться моими делами. От всей души спасибо!А в редакцию Сергей обратился не только для того, чтобы поблагодарить своих спасителей, но и еще чтобы сказать: порядочных и отзывчивых людей в нашем городе намного больше, чем может кому–то показаться. Всегда надо верить в добро и быть готовым помочь ближнему.

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