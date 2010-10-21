[Индекс номера 209 (26.12.2017)]



Парк культуры

Дарящий красоту

28 декабря известный норильский живописец Александр Слесарев, заслуженный работник культуры России, член Международной федерации художников и Союза художников России, отметит свое 70–летие. В этот день в честь юбилея мастера, который сейчас живет и творит во Владимирской области, в его родной Норильской детской художественной школе, которой он руководил 17 лет, откроется выставка «Вне времени».



А накануне в Таймырском краеведческом музее, с которым художника связывает многолетняя творческая дружба, представили юбилейную выставку мастера «Дарю вам красоту!». В музейных фондах хранится около тридцати живописных картин и этюдов с видами таймырской тундры и далеких поселков. Несколько произведений подарила музею и жена художника, Светлана Слесарева, заслуженный работник культуры России, бывший директор Музея истории освоения и развития НПР, которая на днях тоже простилась с Норильском. На открытии выставки в Дудинке собрались таймырские друзья художника, были приглашены и его жена, коллеги из Норильска. Вернисаж стал признанием в любви замечательному мастеру, который более сорока лет жизни посвятил Северу. Александр Слесарев Александра Слесарева с детства вдохновляла живописная природа родных мест в поселке Левиха Свердловской области. Рисовать он учился в художественной студии при Дворце культуры города Кировограда, окончил художественно–графический факультет Нижне–Тагильского педагогического института. В юности Александр серьезно увлекся туризмом, рыбалкой и охотой. Остался верен себе и в Заполярье, куда приехал в 1975 году, — не зря друзья называют его художником–туристом. Многие работы мастера написаны под впечатлением от поездок и во время его разнообразных путешествий. Однажды он поделился с «Заполярной правдой»: «...Где я только не был! В Потапово, в Хантайском Водохранилище, это поселок такой, в Хатанге, оттуда добирался в северные поселки. Побывал на всех крупных озерах полуострова Таймыр, на мысе Челюскин, на Нордвике. Два месяца с геологами прожил на реке Котуй, сплавлялся на 500 километров... Очень интересные места! Ландшафт уникальный: голая тундра, а потом — лес и в распадках мощные скалы. Совершенно другая природа, другой мир. Ягоды полно — и малина, и красная смородина, и голубика, и брусника. Птиц много, камень красивый по цвету...». Александр Слесарев (в центре) с коллегами. НДХШ. 1990-е годы Интересно, что судьба связала художника и с театром — в начале 1970-х он заведовал художественно–постановочной частью в Минусинском драматическом театре. Он побывал с труппой на гастролях по югу Красноярского края и Алтаю, много работал с этюдами, подружился с сибирскими художниками, плодотворно сотрудничал с художественными мастерскими московских театров. Именно в этот период он впервые выставил свои произведения в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А в 1975 году он приехал работать в Норильской детской художественной школе, и лучшие свои годы посвятил творческой и преподавательской работе на Крайнем Севере. С начала 1980–х участвовал во всех городских выставках Норильска и столицы Таймыра. Именно наши края стали источником сил и основной темой его полотен. Художник признается: «Север для меня очень важен. Он такой серебристый, суровый. Я много походил с мужичками по тундре... Друзей у меня много. У них уже целая галерея моих картин собралась». На выставке «Дарю вам красоту!» в Таймырском краеведческом музее Выставка, которая откроется в день юбилея Александра Слесарева, 28 декабря в 17.30, будет по–своему уникальна. Работы, представленные на ней, еще не видел зритель, они созданы в 2003–2016 годах, а это значит, что на выставке мы познакомимся и с произведениями, созданными уже на материке. Слесарев — непревзойденный мастер пейзажа. Его творчество лежит вне времени, как находится вне времени сама природа, которую он так талантливо переносил на холст. Именно академическое обучение заложило фундамент мастерства художника. Профессиональное владение графикой, рисунком, а также глубокие знания всей палитры возможностей живописной техники позволяет ему работать в области реалистической живописи, привнося в нее неожиданные образы, трактовки и колорит. Александр Алексеевич принадлежит к числу художников, мало способных к сочинению и писанию «картин» (и слава богу!), но зато он отличный и правдивый пейзажист, и потому сделанное им хорошо и никогда не будет малозначительно, никогда не будет низменно. Татьяна Мозговая, директор НДХШ Именно работы художника из частных коллекций стали основой его юбилейной выставки «Вне времени» в Норильской детской художественной школе, которую он возглавил в 1998 году. Как талантливый руководитель он способствовал рождению в школе передовой методики преподавания, созданию авторских программ обучения юных художников. В 2007 году НДХШ вошла в число лучших в стране. В энциклопедии «Одаренные дети — будущее России» есть и имена ее учеников — Данилы Волгина и Алексея Мороза, и преподавателей — Натальи Манаковой и Александра Слесарева. Сам директор рассказывал в то время: «...В школе работает хороший коллектив. Понятно, что людей надо организовать. Нам это удалось, мы собрали свой методический совет. Мне повезло: в Москве с хорошими педагогами встретился, с профессорами, все, что от них узнал, применил в Норильске. Естественно, с учетом наработанного моими коллегами опыта...». Так в нашем городе начала работу экспериментальная творческая площадка на базе НДШИ при поддержке управления культуры и администрации города. Это дало выпускникам–северянам больше шансов при поступлении в вузы: из 30–35 человек около половины становятся студентами средних и высших учебных заведений художественного профиля. Конечно, работа в художественной школе требовала много времени, но мастер продолжал заниматься живописью. Он навсегда уверен: «Творческий человек так устроен, что у него есть потребность что–то создавать. Привыкаешь к этому ритму, он становится нормой. Выходной — я иду в мастерскую. Все праздники провожу там». Об успехах норильского мастера узнали далеко за пределами Таймыра, пять лет назад персональная выставка художника прошла в Кельне. Сегодня произведения Слесарева хранятся в Таймырском краеведческом музее, в Музейно–выставочном комплексе «Музей Норильска», в частных коллекциях в Польше, Германии, Югославии, Дании, Франции, странах Прибалтики. За большой вклад в развитие культуры и высокий профессионализм Александр Слесарев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Александр и Светлана Слесаревы Александр Алексеевич Слесарев состоялся не только как художник, но и как хороший семьянин. Рассуждая о жизни, он говорит: «У меня любимая жена, дети, которых я люблю, работа, которая забирает много сил, но и приносит удовлетворение, есть планы на будущее — писать до бесконечности и радоваться». Благодарим старшего научного сотрудника Таймырского краеведческого музея Наталью Шелковникову, а также директора НДХШ Татьяну Мозговую и ее коллег за активное участие в подготовке материала о юбиляре.

Ирина Даниленко Фото из архива Таймырского краеведческого музея и НДХШ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда А накануне в Таймырском краеведческом музее, с которым художника связывает многолетняя творческая дружба, представили юбилейную выставку мастера «Дарю вам красоту!». В музейных фондах хранится около тридцати живописных картин и этюдов с видами таймырской тундры и далеких поселков. Несколько произведений подарила музею и жена художника, Светлана Слесарева, заслуженный работник культуры России, бывший директор Музея истории освоения и развития НПР, которая на днях тоже простилась с Норильском. На открытии выставки в Дудинке собрались таймырские друзья художника, были приглашены и его жена, коллеги из Норильска. Вернисаж стал признанием в любви замечательному мастеру, который более сорока лет жизни посвятил Северу.Александра Слесарева с детства вдохновляла живописная природа родных мест в поселке Левиха Свердловской области. Рисовать он учился в художественной студии при Дворце культуры города Кировограда, окончил художественно–графический факультет Нижне–Тагильского педагогического института. В юности Александр серьезно увлекся туризмом, рыбалкой и охотой. Остался верен себе и в Заполярье, куда приехал в 1975 году, — не зря друзья называют его художником–туристом. Многие работы мастера написаны под впечатлением от поездок и во время его разнообразных путешествий. Однажды он поделился с «Заполярной правдой»: «...Где я только не был! В Потапово, в Хантайском Водохранилище, это поселок такой, в Хатанге, оттуда добирался в северные поселки. Побывал на всех крупных озерах полуострова Таймыр, на мысе Челюскин, на Нордвике. Два месяца с геологами прожил на реке Котуй, сплавлялся на 500 километров... Очень интересные места! Ландшафт уникальный: голая тундра, а потом — лес и в распадках мощные скалы. Совершенно другая природа, другой мир. Ягоды полно — и малина, и красная смородина, и голубика, и брусника. Птиц много, камень красивый по цвету...».Интересно, что судьба связала художника и с театром — в начале 1970-х он заведовал художественно–постановочной частью в Минусинском драматическом театре. Он побывал с труппой на гастролях по югу Красноярского края и Алтаю, много работал с этюдами, подружился с сибирскими художниками, плодотворно сотрудничал с художественными мастерскими московских театров. Именно в этот период он впервые выставил свои произведения в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А в 1975 году он приехал работать в Норильской детской художественной школе, и лучшие свои годы посвятил творческой и преподавательской работе на Крайнем Севере. С начала 1980–х участвовал во всех городских выставках Норильска и столицы Таймыра. Именно наши края стали источником сил и основной темой его полотен. Художник признается: «Север для меня очень важен. Он такой серебристый, суровый. Я много походил с мужичками по тундре... Друзей у меня много. У них уже целая галерея моих картин собралась».Именно работы художника из частных коллекций стали основой его юбилейной выставки «Вне времени» в Норильской детской художественной школе, которую он возглавил в 1998 году. Как талантливый руководитель он способствовал рождению в школе передовой методики преподавания, созданию авторских программ обучения юных художников. В 2007 году НДХШ вошла в число лучших в стране. В энциклопедии «Одаренные дети — будущее России» есть и имена ее учеников — Данилы Волгина и Алексея Мороза, и преподавателей — Натальи Манаковой и Александра Слесарева. Сам директор рассказывал в то время: «...В школе работает хороший коллектив. Понятно, что людей надо организовать. Нам это удалось, мы собрали свой методический совет. Мне повезло: в Москве с хорошими педагогами встретился, с профессорами, все, что от них узнал, применил в Норильске. Естественно, с учетом наработанного моими коллегами опыта...». Так в нашем городе начала работу экспериментальная творческая площадка на базе НДШИ при поддержке управления культуры и администрации города. Это дало выпускникам–северянам больше шансов при поступлении в вузы: из 30–35 человек около половины становятся студентами средних и высших учебных заведений художественного профиля.Конечно, работа в художественной школе требовала много времени, но мастер продолжал заниматься живописью. Он навсегда уверен: «Творческий человек так устроен, что у него есть потребность что–то создавать. Привыкаешь к этому ритму, он становится нормой. Выходной — я иду в мастерскую. Все праздники провожу там». Об успехах норильского мастера узнали далеко за пределами Таймыра, пять лет назад персональная выставка художника прошла в Кельне.Сегодня произведения Слесарева хранятся в Таймырском краеведческом музее, в Музейно–выставочном комплексе «Музей Норильска», в частных коллекциях в Польше, Германии, Югославии, Дании, Франции, странах Прибалтики. За большой вклад в развитие культуры и высокий профессионализм Александр Слесарев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Александр Алексеевич Слесарев состоялся не только как художник, но и как хороший семьянин. Рассуждая о жизни, он говорит: «У меня любимая жена, дети, которых я люблю, работа, которая забирает много сил, но и приносит удовлетворение, есть планы на будущее — писать до бесконечности и радоваться».

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