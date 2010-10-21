[Индекс номера 209 (26.12.2017)]



Спорт–тайм

Моменты есть, голов нет

В рамках десятого тура Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде потерпел поражение от команды «Газпром–Югра» — 1:3.

До отчетного тура соперники провели между собой 63 матча, из которых «Норильский никель» записал на свой счет всего 18 побед, еще 11 встреч закончились ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей —247:208 в пользу «Газпром–Югры». Счет в матче открыли игроки «Газпрома»: на восьмой минуте хозяева площадки разыграли аут, простреленный во вратарскую зону мяч отскочил от игрока «Норникеля», и в ту же секунду рядом оказался Андрей Афанасьев, точно и сильно пробивший по воротам Алексея Попова. После этого стараниями норильчан было создано несколько довольно интересных моментов у ворот югорчан, однако голкипер «Газпрома» Купатадзе был на высоте. До поры до времени удавалось отражать опасные удары и Попову, однако спустя четыре минуты после перерыва норильскому стражу ворот вновь пришлось доставать мяч из сетки, на этот раз после удара партнера по команде: вновь розыгрыш аута, и Данила Кутузов срезает мяч в собственные ворота. Не успели гости опомниться, как дубль оформил Афанасьев: оказавшись в нужный момент во вратарской штрафной, он удачно подставил ногу под мяч, который, миновав защитника и вратаря, в третий раз оказался в воротах никельщиков. К окончанию встречи норильчане заменили вратаря на пятого полевого игрока, что и позволило им на 45–й минуте стараниями Николая Канивца забить гол престижа — 1:3. На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов признался, что его команде тяжело даются забитые мячи: – В целом план на игру в первом тайме мы старались выполнять. У нас были удачные моменты, и даже поострее, чем у «Газпрома», но в нужной ситуации здорово сыграл вратарь соперника. Уже несколько игр мяч просто не идет в ворота, при этом ребята не сдаются, хотят остановить череду неудач, но пока мы буксуем. Я думаю, что сейчас мы должны сделать выводы, больше работать, стараться забивать, и тогда станет легче, потому что тяжело выиграть матч, забив только один гол. Будем бороться в каждом матче, и я думаю, результат не заставит себя ждать. В свою очередь голкипер норильчан Алексей Попов отметил, что «Норникель» уступил сильному сопернику, который, скорее всего, будет бороться за чемпионство: – Мы уступили в нюансах, все три мяча нам забили из стандартных положений. В принципе, это как раз и характеризует уровень мастерства и игроков, и тренерского штаба «Газпрома». У нас есть проблемы с реализацией. Да, где–то хорошо сыграл вратарь соперника, но порой мы принимали неправильные решения: вместо того чтобы отдать мяч на дальнюю штангу, на пустые ворота, мы били с острого угла, как и наоборот — там, где надо было бить, делали передачу. Это вопрос тренировочного процесса, мы учтем свои ошибки и будем двигаться дальше, ведь наша команда тоже рассчитывает занять хорошее место в чемпионате. По итогам десятого тура «Норильский никель», имея в своем активе 20 очков, опустился на седьмую строчку турнирной таблицы. Перенесенная встреча пятого тура, в которой норильчане на выезде встретились со столичной «Диной», состоялась 25 декабря, после подписания номера в печать. Остается добавить, что в десятом туре «Сибиряк» уступил «КПРФ» — 2:4, и с таким же счетом «Автодор» проиграл «Прогрессу». «Синара» и «Тюмень» сыграли вничью — 3:3, а «Новая генерация» одолела «Ухту» — 5:2. Матч между «Политехом» и «Диной» был отменен.

Фото с сайта: amfr.ru

На всех парах Состоялись очередные игры чемпионата Норильска по мини–футболу (зона «Таймыр»). В Первой лиге «Ремонтник» продолжил победную серию, которая к восьмому туру уже насчитывает восемь побед кряду. В минувшие выходные ремонтники разгромили одного из ближайших преследователей, «Медеплавильщика», — 17:2. «Океан» с минимальным преимуществом одолел «Арктику» — 7:6, «Строитель» оказался сильнее «Надежды» — 5:4, а «Туран–Газпром» крупно проиграл «Таймыру» — 0:9. Таким образом, в сильнейшей лиге по–прежнему лидирует «Ремонтник», в активе которого уже 24 очка. Строчкой ниже разместился «Океан» (16 очков), а замыкает призовую тройку «Медеплавильщик» (13 очков). Сразу у трех коллективов — «Таймыра», «Арктики» и «Надежды» – по девять баллов и места с четвертого по шестое соответственно. «Строитель» с шестью очками на седьмой позиции, «Норникель–М» (четыре очка) на восьмом месте, «Туран–Газпром» (одно очко) замыкает турнирную таблицу. Во Второй лиге очередные матчи будут проведены 7 января. После Нового года вступят в борьбу и участники Третьей лиги.

Фото с сайта: ffmf-nsk.ru

Есть прогресс Норильчане вернулись со Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою. Соревнования, которые прошли в Иркутске, собрали более 450 участников, в том числе из Монголии и Китая. Они были посвящены памяти кавалера ордена Мужества, подполковника спецназа группы «Вымпел» Павла Скороходова, погибшего в 2004 году при освобождении заложников в бесланской школе № 1. Наш город представляли четыре спортсмена под руководством президента АРБ Норильска Виктора Диконенко. Надирхан Кульманбетов, Александр Макеев и Николай Судейко, преодолев первый круг состязаний, в дальнейшем, к сожалению, уступили своим соперникам. Более успешно выступил Владислав Межевов, который дошел до финала, но в решающем бою, показав высокую волю к победе, оказался немного слабее алтайского бойца. Несмотря на это, по словам руководителя АРБ Норильска Виктора Диконенко, прошедший выезд северяне могут записать себе в зачет. – Я доволен ребятами, они продемонстрировали боевой характер и смогли удивить достойным уровнем подготовки в боях с более именитыми соперниками, — говорит Виктор Диконенко. — На очереди у нас подготовка к чемпионату Красноярского края, а также — первенство России, на котором выступит Межевов как серебряный призер иркутских соревнований. Кроме того, есть шанс попасть на первенство России и у Кульманбетова — для этого ему нужно победить на чемпионате края. Изо всех сил На чемпионате AFC2–ZARUBA продолжают выявлять сильнейших армрестлеров Норильска. Как и прежде, соревнования проходили в СРК «Арена–Норильск», на этот раз они собрали 11 участников в весовой категории до 80 кг. Лучшим на левую руку стал Аскатбек Шадыбаев, второе место завоевал Отар Елоев, третье — Кубанын Мырзагошоев. На правую руку победу праздновал Эльбрус Азимов, следом за ним расположились Замир Гамзатов и Кубанын Мырзагошоев. Примечательно, что в качестве рефери выступил чемпион мира и Европы по армрестлингу норильчанин Георгий Хубаев. Напомним, что AFC2–ZARUBA — это целая серия турниров, первый из которых в этом году прошел 17 декабря. Тогда золото на обе руки завоевал Джамал Лачинов. В следующий раз армрестлеры померяются силами 8 января, когда определят сильнейших в весовой категории до 90 кг. 14 января пройдут схватки в весовой категории до 100 кг, а 21 января состоятся поединки в абсолютной весовой категории. – Хочу еще раз отметить, что армрестлинг — это народный вид спорта, заниматься которым может практически любой желающий. Пропаганда массового спорта — одна из наших основных задач, и именно поэтому нам так важно проводить подобные турниры в местах массового пребывания людей. Для горожан, особенно для школьников, это хороший повод лишний раз посетить спортзал и заняться правильным и полезным делом, — говорит президент Федерации армрестлинга Норильска Александр Полканов. — Хочу поблагодарить наших спонсоров и партнеров, без которых турнир не состоялся бы. Это ресторан Sanremo, фитнес–клуб X–Fit, стоматология «ДентАрт», типография «Норпринт», магазин подарков «Креатив», пекарня «Купец» и, конечно же, СРК «Арена–Норильск».

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Счет в матче открыли игроки «Газпрома»: на восьмой минуте хозяева площадки разыграли аут, простреленный во вратарскую зону мяч отскочил от игрока «Норникеля», и в ту же секунду рядом оказался Андрей Афанасьев, точно и сильно пробивший по воротам Алексея Попова. После этого стараниями норильчан было создано несколько довольно интересных моментов у ворот югорчан, однако голкипер «Газпрома» Купатадзе был на высоте. До поры до времени удавалось отражать опасные удары и Попову, однако спустя четыре минуты после перерыва норильскому стражу ворот вновь пришлось доставать мяч из сетки, на этот раз после удара партнера по команде: вновь розыгрыш аута, и Данила Кутузов срезает мяч в собственные ворота. Не успели гости опомниться, как дубль оформил Афанасьев: оказавшись в нужный момент во вратарской штрафной, он удачно подставил ногу под мяч, который, миновав защитника и вратаря, в третий раз оказался в воротах никельщиков. К окончанию встречи норильчане заменили вратаря на пятого полевого игрока, что и позволило им на 45–й минуте стараниями Николая Канивца забить гол престижа — 1:3.На послематчевой пресс–конференциипризнался, что его команде тяжело даются забитые мячи:– В целом план на игру в первом тайме мы старались выполнять. У нас были удачные моменты, и даже поострее, чем у «Газпрома», но в нужной ситуации здорово сыграл вратарь соперника. Уже несколько игр мяч просто не идет в ворота, при этом ребята не сдаются, хотят остановить череду неудач, но пока мы буксуем. Я думаю, что сейчас мы должны сделать выводы, больше работать, стараться забивать, и тогда станет легче, потому что тяжело выиграть матч, забив только один гол. Будем бороться в каждом матче, и я думаю, результат не заставит себя ждать.В свою очередьотметил, что «Норникель» уступил сильному сопернику, который, скорее всего, будет бороться за чемпионство:– Мы уступили в нюансах, все три мяча нам забили из стандартных положений. В принципе, это как раз и характеризует уровень мастерства и игроков, и тренерского штаба «Газпрома». У нас есть проблемы с реализацией. Да, где–то хорошо сыграл вратарь соперника, но порой мы принимали неправильные решения: вместо того чтобы отдать мяч на дальнюю штангу, на пустые ворота, мы били с острого угла, как и наоборот — там, где надо было бить, делали передачу. Это вопрос тренировочного процесса, мы учтем свои ошибки и будем двигаться дальше, ведь наша команда тоже рассчитывает занять хорошее место в чемпионате.В Первой лиге «Ремонтник» продолжил победную серию, которая к восьмому туру уже насчитывает восемь побед кряду. В минувшие выходные ремонтники разгромили одного из ближайших преследователей, «Медеплавильщика», — 17:2. «Океан» с минимальным преимуществом одолел «Арктику» — 7:6, «Строитель» оказался сильнее «Надежды» — 5:4, а «Туран–Газпром» крупно проиграл «Таймыру» — 0:9.Таким образом, в сильнейшей лиге по–прежнему лидирует «Ремонтник», в активе которого уже 24 очка. Строчкой ниже разместился «Океан» (16 очков), а замыкает призовую тройку «Медеплавильщик» (13 очков). Сразу у трех коллективов — «Таймыра», «Арктики» и «Надежды» – по девять баллов и места с четвертого по шестое соответственно. «Строитель» с шестью очками на седьмой позиции, «Норникель–М» (четыре очка) на восьмом месте, «Туран–Газпром» (одно очко) замыкает турнирную таблицу.Во Второй лиге очередные матчи будут проведены 7 января. После Нового года вступят в борьбу и участники Третьей лиги.Соревнования, которые прошли в Иркутске, собрали более 450 участников, в том числе из Монголии и Китая. Они были посвящены памяти кавалера ордена Мужества, подполковника спецназа группы «Вымпел» Павла Скороходова, погибшего в 2004 году при освобождении заложников в бесланской школе № 1.Наш город представляли четыре спортсмена под руководством президента АРБ Норильска Виктора Диконенко. Надирхан Кульманбетов, Александр Макеев и Николай Судейко, преодолев первый круг состязаний, в дальнейшем, к сожалению, уступили своим соперникам. Более успешно выступил Владислав Межевов, который дошел до финала, но в решающем бою, показав высокую волю к победе, оказался немного слабее алтайского бойца. Несмотря на это, по словам, прошедший выезд северяне могут записать себе в зачет.– Я доволен ребятами, они продемонстрировали боевой характер и смогли удивить достойным уровнем подготовки в боях с более именитыми соперниками, — говорит Виктор Диконенко. — На очереди у нас подготовка к чемпионату Красноярского края, а также — первенство России, на котором выступит Межевов как серебряный призер иркутских соревнований. Кроме того, есть шанс попасть на первенство России и у Кульманбетова — для этого ему нужно победить на чемпионате края.Как и прежде, соревнования проходили в СРК «Арена–Норильск», на этот раз они собрали 11 участников в весовой категории до 80 кг. Лучшим на левую руку стал Аскатбек Шадыбаев, второе место завоевал Отар Елоев, третье — Кубанын Мырзагошоев. На правую руку победу праздновал Эльбрус Азимов, следом за ним расположились Замир Гамзатов и Кубанын Мырзагошоев. Примечательно, что в качестве рефери выступил чемпион мира и Европы по армрестлингу норильчанин Георгий Хубаев.Напомним, что AFC2–ZARUBA — это целая серия турниров, первый из которых в этом году прошел 17 декабря. Тогда золото на обе руки завоевал Джамал Лачинов.В следующий раз армрестлеры померяются силами 8 января, когда определят сильнейших в весовой категории до 90 кг. 14 января пройдут схватки в весовой категории до 100 кг, а 21 января состоятся поединки в абсолютной весовой категории.– Хочу еще раз отметить, что армрестлинг — это народный вид спорта, заниматься которым может практически любой желающий. Пропаганда массового спорта — одна из наших основных задач, и именно поэтому нам так важно проводить подобные турниры в местах массового пребывания людей. Для горожан, особенно для школьников, это хороший повод лишний раз посетить спортзал и заняться правильным и полезным делом, — говорит. — Хочу поблагодарить наших спонсоров и партнеров, без которых турнир не состоялся бы. Это ресторан Sanremo, фитнес–клуб X–Fit, стоматология «ДентАрт», типография «Норпринт», магазин подарков «Креатив», пекарня «Купец» и, конечно же, СРК «Арена–Норильск».

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