[Индекс номера 21 (14.02.2017)]



Юбилей

Когда жизнь в радость

Ветерану Великой Отечественной войны Василию Григорьевичу Пашинову исполнилось 90 лет. С юбилеем заслуженного норильчанина поздравил глава города Олег Курилов, который вручил имениннику послание от президента России.

В минувшее воскресенье дом Василия Григорьевича заполнили гости. Глава города, представители администрации, специалисты управления социальной политики и журналисты готовы были часами слушать рассказы юбиляра о днях минувших и сегодняшних. Не смолкал весь день и телефон: ветерана спешили поздравить дети, внуки, друзья и родственники. Ну, а главное поздравление — от президента страны — прочел юбиляру Олег Курилов: — Уважаемый Василий Григорьевич! Примите искренние поздравления с юбилеем! Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшее испытание военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Торжественную эстафету подхватила Светлана Бабурина, и. о. заместителя руководителя администрации города по социальной политике. Она вручила Василию Григорьевичу подарок и букет. — Желаю, чтобы в вашей жизни было много ярких, памятных, дорогих сердцу событий, пусть душевное тепло вас всегда согревает! Без угощения гостей хозяева не отпустили. Поведали им о своей жизни, такой непростой и насыщенной. Василий Григорьевич даже стихи декламировал. Про любовь, конечно.

Василий Григорьевич Пашинов — участник Великой Отечественной войны и войны с Японией. Отмечен государственными наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «Жукова», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Общий трудовой стаж — 51 год, стаж работы в Норильске 39 лет. Трудовую деятельность начал в 1952 году. Работал в «Норильскснабе» водителем, вышел на пенсию в октябре 1999 года.

С Василием Григорьевичем Пашиновым и его женой мы познакомились еще год назад, когда глава Норильска к 90–летнему юбилею вручал письмо от президента Раисе Павловне. Тогда Василий Григорьевич скромно сообщил, что он–то, считай, еще мальчишка, потому что у него юбилей еще впереди. Но на торжество нас позвал. И вот сегодня именинник в орденах и медалях с удовольствием подставляет щеки для поцелуев и отвечает на них сам, обещая пригласить всех на свое столетие. Эта пара — удивительные люди, позитивные, оптимистичные, по–доброму подшучивающие друг над другом. «Вот ремонт сделали в квартире, все сами, только плитку потолочную уже клеить сложновато, голова кружится», — смеется ветеран. Видимо, такое легкое отношение к жизни и помогло супругам пройти все испытания, выпавшие на их долю. Даже сейчас, рассказывая о детстве и юности, Василий Григорьевич не может сдержать слез. ...Родился Вася Пашинов 12 февраля 1927 года в деревне Крюково Красноярского края в семье крестьянина. Благодаря столыпинским реформам они получили участок земли, отец построил хороший лиственный дом, завел хозяйство, в семье родились пятеро детей. — А в 1937 году пришли большевики, отобрали дом, забрали все хозяйство, скотину и все, что в амбарах было, а отцу велели идти работать в колхоз. Он отказался, его арестовали, нас из дома выгнали, мать осталась с детьми одна, — рассказывает Василий Григорьевич. — Младшему из нас в тот момент всего–то около двух лет было. А мы ж не колхозники, мы дети врага народа, поэтому в колхоз нас не пускали. Вот с этого времени у меня и началась основная жизнь, взрослая. Мне и война не так тяжело далась, как раскулачивание. Как только пережили все — не знаю. В 1940 году отец в лагере умер. Ему было всего сорок лет. Когда Пашинова–старшего забирали в лагерь, он наказал детям никогда не вступать в партию. Этот наказ Василий строго выполнял всю жизнь, пройдя беспартийным и войну, и строительство Норильска, из–за чего его не могли назначить на руководящие должности, хотя он этого, несомненно, заслуживал. — В сорок первом году началась война, — продолжает свой рассказ Василий Григорьевич. — Старшего брата забрали на фронт. В 43–м он вернулся весь перебитый, без ноги, рука не работает. Я потом его в Норильск забрал, здесь он и похоронен. А с 1943–го он в колхозе работал учетчиком. В начале войны взяли в колхоз и меня, да не просто рабочим, а старшим звеньевым, я же сообразительным был, сын делового хозяйственного мужика... Ямщичил зимой разом на трех лошадях — зерно возил на элеватор, сдавал государству, кули таскал по 50–70 килограммов весом. В 1944 году призвали под знамена Красной Армии и нашего героя. — Привезли нас в Красноярск, и там меня тоже приказом назначили старшим. В Зеленой Роще мы вырыли землянки, в них и жили, и учились — кто на летчика, кто на водителя. В общем, научился я водить машину, — неторопливо повествует ветеран. — Нас готовили к службе в подмосковном 33–м полку, но в сорок пятом война закончилась, и мы уже ждали, что сейчас солдат распустят, — а нас собрали и отправили на восток. Через Монголию в Манчжурию. А там самураи. Мой ЗиС встретился с истребителем смертника, он спикировал на нас, но промахнулся метров на двадцать. Тем не менее взрывной волной машину раза два–три перевернуло, ребята–зенитчики в кузове сильно пострадали. Кто руку повредил, кто ногу, а трое наших ребят — Сашка, Валерка и Витька — все погибли. У меня вот шрам под глазом остался. Перебинтовали меня и дальше поехали. Ближе к зиме 1945 года пленных самураев пришлось везти в Сибирь, на Байкал. Они должны были строить дорогу из Тайшета на Братск, а Василию Пашинову было поручено их охранять. — Но самураи — они же камикадзе: хоть и сдались, но понимали, что должны были или нас убить, или сами харакири сделать. Вот охранник зазевается, отвернется, — раз! — у него уже кайло из спины торчит. Много наших они уже в плену побили. Да и их тоже немало полегло. Демобилизовался Василий Григорьевич только в 1949 году. Вернулся в деревню, а там работа — только в колхозе, за трудодни. Мать предложила ему поехать к тетке в Дудинку, на что он и согласился. Прибыв на место, Василий пришел устраиваться в гараж, а там ЗиС стоит — точно такой, какой остался в монгольских степях. И как раз на этой машине нет шофера. — Вот и приняли меня на работу, но нужнее я оказался не в Дудинке, а в Норильске. Это был 1950 год. Заключенных здесь в то время много было. Утром нас не выпускали из гаража, пока они не выйдут на смену, часов до десяти утра ждали. Вначале мужчины идут, потом женщины. Я в армии не видел такого количества заключенных, как здесь. Так и пошло: вначале трудился водителем, потом на кране, потом механиком стал. Как–то вызывает меня секретарь райкома и говорит, что надо мне вступать в партию, тогда начальником назначат. А я в армии наотрез отказался, хотя там–то за это расстреливали, а здесь и подавно согласия не дал. Работал наш герой на Медвежке, на руднике открытых работ «Северный». Потом его с коллегами перебросили в Дудинку — строить причал высокой воды, чтобы к берегу могли приставать морские суда. Для этого они сами построили специальный кран с 40–метровой стрелой. Забивали 18–метровые сваи, работали по 12 часов в день. В итоге сдали объект не просто вовремя, а с опережением плана, за что Василий Григорьевич получил премию: автомобиль «Москвич–412». Много лет он бегал по Норильску, потом его сменила «шестерка», тоже наградная. В Норильске у ветерана родились двое сыновей. Правда, старшего в 1996 году отец похоронил — сказалась работа на Байконуре, но после него остались двое мальчишек. У младшего же все сложилось хорошо: семья, дети, и сейчас в Красноярске у Василия Григорьевича растут две правнучки — Маринка и Софийка. Василий Григорьевич до сих пор ездит в тундру, ходит на катере по рекам и озерам. Возраст, конечно, берет свое, и прошлым летом на рыбалке довелось побывать лишь однажды, — «Зато улов был приличным!» — ветеран разводит руки, показывая размер чиров, которых ему удалось поймать. — Сама я отказалась ехать с ним, — говорит Раиса Павловна. — Думала, он один побоится на воду выходить, а он уехал, и нет его. Я пошла на берег, смотрю — лодки–то нет. Три дня его не было, а потом звонит мне — давай встречай. Еле вдвоем справились с уловом! Пока именинник принимает поздравления, его жена, уже угостившая гостей удивительно вкусным тортом, рассуждает: — Жизнь у нас — лучше не бывает! На работу идти не надо, еда в доме есть, что надеть — тоже есть. Сейчас просто стыдно умирать, такая жизнь хорошая, как же некоторые этого не понимают! Талнах я очень люблю, мне другого города не надо. Куда бы я ни ехала — к детям ли, отдыхать ли по путевке, я всегда с радостью возвращаюсь в свой любимый дом. Летом мы с дедом на рыбалку ходим, бруснику собираем. Ноги иногда болят, но это ничего. Из брусники пироги пеку, торты. Да вон на торте брусникой «90 лет» выложила. Торты Раиса Павловна печет частенько, «Рыжик» с кремом из сгущенки с маслом очень нравится обоим супругам. А если не торт, то хворост готовит. Смеется: «Это у меня чипсы из хлеба! Попробуйте, вкусно!» Мы не могли обидеть хозяйку отказом, пробовали все. Хвалили, а она не верила: «Вы специально мне это говорите, чтоб приятно сделать!» — и хохочет. Прощаясь, мы пообещали приехать к радушным хозяевам на следующий, 95–летний, юбилей, а потом еще и столетие отпраздновать. Ждем новой встречи с ветеранами с нетерпением, общаться с такими людьми — настоящее удовольствие. На встрече ветеранов ко Дню Победы. 2016 год Фото из семейного архива

Марина АНДРИЮК Фото Владимира МАКУШКИНА В минувшее воскресенье дом Василия Григорьевича заполнили гости. Глава города, представители администрации, специалисты управления социальной политики и журналисты готовы были часами слушать рассказы юбиляра о днях минувших и сегодняшних. Не смолкал весь день и телефон: ветерана спешили поздравить дети, внуки, друзья и родственники.Ну, а главное поздравление — от президента страны — прочел юбиляруТоржественную эстафету подхватила. Она вручила Василию Григорьевичу подарок и букет.Без угощения гостей хозяева не отпустили. Поведали им о своей жизни, такой непростой и насыщенной. Василий Григорьевич даже стихи декламировал. Про любовь, конечно.С Василием Григорьевичем Пашиновым и его женой мы познакомились еще год назад, когда глава Норильска к 90–летнему юбилею вручал письмо от президента Раисе Павловне. Тогда Василий Григорьевич скромно сообщил, что он–то, считай, еще мальчишка, потому что у него юбилей еще впереди. Но на торжество нас позвал. И вот сегодня именинник в орденах и медалях с удовольствием подставляет щеки для поцелуев и отвечает на них сам, обещая пригласить всех на свое столетие.Эта пара — удивительные люди, позитивные, оптимистичные, по–доброму подшучивающие друг над другом. «Вот ремонт сделали в квартире, все сами, только плитку потолочную уже клеить сложновато, голова кружится», — смеется ветеран. Видимо, такое легкое отношение к жизни и помогло супругам пройти все испытания, выпавшие на их долю. Даже сейчас, рассказывая о детстве и юности, Василий Григорьевич не может сдержать слез....Родился Вася Пашинов 12 февраля 1927 года в деревне Крюково Красноярского края в семье крестьянина. Благодаря столыпинским реформам они получили участок земли, отец построил хороший лиственный дом, завел хозяйство, в семье родились пятеро детей.— А в 1937 году пришли большевики, отобрали дом, забрали все хозяйство, скотину и все, что в амбарах было, а отцу велели идти работать в колхоз. Он отказался, его арестовали, нас из дома выгнали, мать осталась с детьми одна, — рассказывает Василий Григорьевич. — Младшему из нас в тот момент всего–то около двух лет было. А мы ж не колхозники, мы дети врага народа, поэтому в колхоз нас не пускали. Вот с этого времени у меня и началась основная жизнь, взрослая. Мне и война не так тяжело далась, как раскулачивание. Как только пережили все —не знаю. В 1940 году отец в лагере умер. Ему было всего сорок лет.Когда Пашинова–старшего забирали в лагерь, он наказал детям никогда не вступать в партию. Этот наказ Василий строго выполнял всю жизнь, пройдя беспартийным и войну, и строительство Норильска, из–за чего его не могли назначить на руководящие должности, хотя он этого, несомненно, заслуживал.— В сорок первом году началась война, — продолжает свой рассказ Василий Григорьевич. — Старшего брата забрали на фронт.В 43–м он вернулся весь перебитый, без ноги, рука не работает. Я потом его в Норильск забрал, здесь он и похоронен. А с 1943–го он в колхозе работал учетчиком. В начале войны взяли в колхоз и меня, да не просто рабочим, а старшим звеньевым, я же сообразительным был, сын делового хозяйственного мужика... Ямщичил зимой разом на трех лошадях — зерно возил на элеватор, сдавал государству, кули таскал по 50–70 килограммов весом.В 1944 году призвали под знамена Красной Армии и нашего героя.— Привезли нас в Красноярск, и там меня тоже приказом назначили старшим. В Зеленой Роще мы вырыли землянки, в них и жили, и учились — кто на летчика, кто на водителя. В общем, научился я водить машину, — неторопливо повествует ветеран. — Нас готовили к службе в подмосковном 33–м полку, но в сорок пятом война закончилась, и мы уже ждали, что сейчас солдат распустят, — а нас собрали и отправили на восток. Через Монголию в Манчжурию. А там самураи. Мой ЗиС встретился с истребителем смертника, он спикировал на нас, но промахнулся метров на двадцать. Тем не менее взрывной волной машину раза два–три перевернуло, ребята–зенитчики в кузове сильно пострадали. Кто руку повредил, кто ногу, а трое наших ребят — Сашка, Валерка и Витька — все погибли. У меня вот шрам под глазом остался. Перебинтовали меня и дальше поехали.Ближе к зиме 1945 года пленных самураев пришлось везти в Сибирь, на Байкал. Они должны были строить дорогу из Тайшета на Братск, а Василию Пашинову было поручено их охранять.— Но самураи — они же камикадзе: хоть и сдались, но понимали, что должны были или нас убить, или сами харакири сделать. Вот охранник зазевается, отвернется, — раз! — у него уже кайло из спины торчит. Много наших они уже в плену побили. Да и их тоже немало полегло.Демобилизовался Василий Григорьевич только в 1949 году. Вернулся в деревню, а там работа — только в колхозе, за трудодни. Мать предложила ему поехать к тетке в Дудинку, на что он и согласился.Прибыв на место, Василий пришел устраиваться в гараж, а там ЗиС стоит — точно такой, какой остался в монгольских степях. И как раз на этой машине нет шофера.— Вот и приняли меня на работу, но нужнее я оказался не в Дудинке, а в Норильске. Это был 1950 год. Заключенных здесь в то время много было. Утром нас не выпускали из гаража, пока они не выйдут на смену, часов до десяти утра ждали. Вначале мужчины идут, потом женщины. Я в армии не видел такого количества заключенных, как здесь.Так и пошло: вначале трудился водителем, потом на кране, потом механиком стал. Как–то вызывает меня секретарь райкома и говорит, что надо мне вступать в партию, тогда начальником назначат. А я в армии наотрез отказался, хотя там–то за это расстреливали, а здесь и подавно согласия не дал.Работал наш герой на Медвежке, на руднике открытых работ «Северный». Потом его с коллегами перебросили в Дудинку — строить причал высокой воды, чтобы к берегу могли приставать морские суда. Для этого они сами построили специальный кран с40–метровой стрелой. Забивали 18–метровые сваи, работали по 12 часов в день. В итоге сдали объект не просто вовремя, а с опережением плана, за что Василий Григорьевич получил премию: автомобиль «Москвич–412». Много лет он бегал по Норильску, потом его сменила «шестерка», тоже наградная.В Норильске у ветерана родились двое сыновей. Правда, старшего в 1996 году отец похоронил — сказалась работа на Байконуре, но после него остались двое мальчишек. У младшего же все сложилось хорошо: семья, дети, и сейчас в Красноярске у Василия Григорьевича растут две правнучки — Маринка и Софийка.Василий Григорьевич до сих пор ездит в тундру, ходит на катере по рекам и озерам. Возраст, конечно, берет свое, и прошлым летом на рыбалке довелось побывать лишь однажды, — «Зато улов был приличным!» — ветеран разводит руки, показывая размер чиров, которых ему удалось поймать.— Сама я отказалась ехать с ним, — говорит Раиса Павловна. — Думала, он один побоится на воду выходить, а он уехал, и нет его. Я пошла на берег, смотрю — лодки–то нет. Три дня его не было, а потом звонит мне — давай встречай. Еле вдвоем справились с уловом!Пока именинник принимает поздравления, его жена, уже угостившая гостей удивительно вкусным тортом, рассуждает:— Жизнь у нас — лучше не бывает! На работу идти не надо, еда в доме есть, что надеть — тоже есть. Сейчас просто стыдно умирать, такая жизнь хорошая, как же некоторые этого не понимают! Талнах я очень люблю, мне другого города не надо. Куда бы я ни ехала — к детям ли, отдыхать ли по путевке, я всегда с радостью возвращаюсь в свой любимый дом. Летом мы с дедом на рыбалку ходим, бруснику собираем. Ноги иногда болят, но это ничего. Из брусники пироги пеку, торты. Да вон на торте брусникой «90 лет» выложила.Торты Раиса Павловна печет частенько, «Рыжик» с кремом из сгущенки с маслом очень нравится обоим супругам. А если не торт, то хворост готовит. Смеется: «Это у меня чипсы из хлеба! Попробуйте, вкусно!» Мы не могли обидеть хозяйку отказом, пробовали все. Хвалили, а она не верила: «Вы специально мне это говорите, чтоб приятно сделать!» — и хохочет.Прощаясь, мы пообещали приехать к радушным хозяевам на следующий,95–летний, юбилей, а потом еще и столетие отпраздновать. Ждем новой встречи с ветеранами с нетерпением, общаться с такими людьми — настоящее удовольствие.

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Ухот Валентин Иванович: Люди старой закалки! Уважение и восхищение! Живите как можно дольше! Всем на радость! Ведь вас осталось такая малость.



: Люди старой закалки! Уважение и восхищение!Живите дольше нам на радость. Ведь вас осталось такая малость.











