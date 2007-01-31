|
О порядке установления инвалидности, который претерпел некоторые изменения в 2016 году, «Заполярке» рассказал руководитель Бюро медико–социальной экспертизы № 40 ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» Минтруда России, врач по МСЭ высшей категории Анатолий ПОЛЯЧЕК.
|Комиссия за работой
Не в диагнозе делоВ соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалид — это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
В вопросе установления степени ограничения жизнедеятельности присутствует субъективная оценка способности человека к общению, обучению, контролю за своим поведением и т. п. Насколько выражены стойкие расстройства функций организма, можно объективно утверждать лишь на основе медицинского обследования.Задача установления инвалидности возложена на специалистов медико–социальной экспертизы. В Норильске оценить ограничения жизнедеятельности, вызванные стойким расстройством функций организма, установить факт наличия инвалидности, группу, причины, сроки, время наступления инвалидности и разработать индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) призвано Бюро МСЭ № 40.
|Ограничение жизнедеятельности — это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
Анатолий Полячек:– Нужно понимать, что имеющееся заболевание не означает наличие инвалидности. Многие из болезней вызывают лишь временную нетрудоспособность, и при проведении лечебно–реабилитационных и восстановительных мероприятий осложнений удается избежать. Также стойкое нарушение здоровья может быть обусловлено каким–то хроническим заболеванием, протекающим с незначительно выраженными сбоями функций организма, не приводящим к ограничению основных категорий жизнедеятельности и установлению инвалидности (например, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца). Принимая решение, специалисты бюро МСЭ анализируют медицинские документы пациента; осматривают его; проводят беседу с целью уточнения жалоб на состояние здоровья, сведений о бытовых условиях, профессии гражданина и т. д.; проводят психологическое обследование.
|ИПРА — документ, где указываются перечень мероприятий, услуг и технических средств реабилитации или абилитации, в которых определена нуждаемость гражданина по медицинским показаниям и за получением которых он имеет право обратиться в учреждения, указанные как исполнители.Реабилитация — это восстановление утраченных функций. Абилитация — обучение тому, чего человек никогда не умел. Также к функциям специалистов бюро МСЭ относится: определение степени утраты профессиональной трудоспособности; разработка программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний; ряд других обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ.
По порядкуПервый этап решения вопроса об установлении инвалидности — это обращение гражданина в поликлинику по месту жительства. Врач, наблюдающий пациента, проведет необходимые диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия и, если стойкие нарушения функций организма подтвердятся, даст направление на МСЭ, которое должна одобрить врачебная комиссия.С направлением (форма № 088/у–06, утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2007 № 77) гражданин обращается в бюро МСЭ с заявлением о проведении медико–социальной экспертизы на предмет установления инвалидности.Анатолий Полячек:— Хочу особо подчеркнуть, что направление на МСЭ является юридическим документом, где указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, проведенных лечебно–реабилитационных мероприятий, и где врачебной комиссией определяется основное инвалидизирующее заболевание, сопутствующие осложнения и заболевания. Действующим законодательством предусмотрено, что заявление в бюро МСЭ может подать сам гражданин либо его законный представитель, например, родители несовершеннолетних лиц, опекуны и попечители.
|С июля 2016 года в бюро МСЭ может обращаться уполномоченный представитель гражданина, то есть предъявитель соответствующей доверенности. В случае если гражданин не может явиться сам по состоянию здоровья, что подтверждается заключением врачебной комиссии организации, оказывающей лечебно–профилактическую помощь, медико–социальная экспертиза может проводиться на дому или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению бюро МСЭ.
Решение принято— Анатолий Иванович, каковы критерии для определения тяжести нарушений здоровья, на основании которых специалисты бюро МСЭ принимают экспертное решение? – В настоящее время при проведении медико–социальной экспертизы с целью установления инвалидности специалисты МСЭ руководствуются Классификациями и критериями, утвержденными Приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н. В этом документе приведена классификация нарушений функций организма человека. При этом используется количественная система оценки степени выраженности указанных нарушений, устанавливаемых в процентах в диапазоне от 10% до 100%, с шагом в 10%.Данная система процентной оценки позволяет точно определить, насколько выражена степень нарушенных функций организма у конкретного освидетельствуемого с учетом всех особенностей патологического процесса — тяжести течения, частоты и продолжительности обострений. И, чем выше процент, тем тяжелее группа инвалидности. Так, наличие стойких значительно выраженных нарушений функций организма в диапазоне 90–100 процентов — первая группа инвалидности; выраженных нарушений в диапазоне 70–80 процентов — вторая группа; умеренных нарушений в диапазоне 40–60 процентов — третья группа; при наличии незначительных нарушений функций организма в диапазоне 10–30 процентов — группа инвалидности не устанавливается.
— Инвалидность установлена. Что дальше? – По результатам освидетельствования гражданину объявляется экспертное решение. При возникающих вопросах даются соответствующие разъяснения. В случае признания лица инвалидом ему выдается ИПРА и справка установленного образца, с которой необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства для начисления пенсии по инвалидности, и в управление социальной политики для оформления субсидий.— В случае если инвалидность не установлена, может ли решение бюро МСЭ быть обжаловано?– Да. Если гражданин не согласен с вынесенным экспертным решением, он, его законный или уполномоченный представитель могут обжаловать решение бюро МСЭ в главном бюро в месячный срок на основании письменного заявления. Подать заявление можно в бюро, которое и проводило медико–социальную экспертизу, либо в главное бюро. Главное бюро не позднее одного месяца со дня поступления заявления проводит медико–социальную экспертизу гражданина и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение. Решение Главного бюро в свою очередь может быть обжаловано в месячный срок в Федеральном бюро на основании заявления, подаваемого в Главное бюро, проводившем медико–социальную экспертизу, либо сразу в Федеральное бюро. Решения же всех уровней могут быть обжалованы в суде.
|Специалисты бюро МСЭ работают в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Кроме того, их деятельность и вынесенные ими экспертные решения контролируются Главным (Красноярск) и Федеральным (Москва) бюро МСЭ.
|Прежде чем обжаловать заключение специалистов бюро МСЭ, Анатолий Полячек рекомендует повторно обратиться к ним за разъяснениями, чтобы еще раз проанализировать вынесенное экспертное решение. Также можно самостоятельно ознакомиться с основными нормативными документами по медико–социальной экспертизе (Постановление Правительства РФ № 95; Классификации и критерии, используемые учреждениями МСЭ при установлении инвалидности, утвержденные Приказом Минтруда России № 1024н) в самом бюро МСЭ или в интернете. Для удобства граждан все нормативно–правовые акты по медико–социальной экспертизе выставлены на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» Минтруда России — mse24.ru.
Надежда СИДОРФото Владимира МАКУШКИНАи из архива «ЗП»