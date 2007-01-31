[Индекс номера 21 (14.02.2017)]



«ЗП»–КОНСУЛЬТАНТ

В строгом соответствии

О порядке установления инвалидности, который претерпел некоторые изменения в 2016 году, «Заполярке» рассказал руководитель Бюро медико–социальной экспертизы № 40 ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» Минтруда России, врач по МСЭ высшей категории Анатолий ПОЛЯЧЕК.

Комиссия за работой Не в диагнозе дело В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалид — это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Ограничение жизнедеятельности — это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. В вопросе установления степени ограничения жизнедеятельности присутствует субъективная оценка способности человека к общению, обучению, контролю за своим поведением и т. п. Насколько выражены стойкие расстройства функций организма, можно объективно утверждать лишь на основе медицинского обследования. Задача установления инвалидности возложена на специалистов медико–социальной экспертизы. В Норильске оценить ограничения жизнедеятельности, вызванные стойким расстройством функций организма, установить факт наличия инвалидности, группу, причины, сроки, время наступления инвалидности и разработать индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) призвано Бюро МСЭ № 40. ИПРА — документ, где указываются перечень мероприятий, услуг и технических средств реабилитации или абилитации, в которых определена нуждаемость гражданина по медицинским показаниям и за получением которых он имеет право обратиться в учреждения, указанные как исполнители. Реабилитация — это восстановление утраченных функций. Абилитация — обучение тому, чего человек никогда не умел. Также к функциям специалистов бюро МСЭ относится: определение степени утраты профессиональной трудоспособности; разработка программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний; ряд других обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ. Анатолий Полячек: – Нужно понимать, что имеющееся заболевание не означает наличие инвалидности. Многие из болезней вызывают лишь временную нетрудоспособность, и при проведении лечебно–реабилитационных и восстановительных мероприятий осложнений удается избежать. Также стойкое нарушение здоровья может быть обусловлено каким–то хроническим заболеванием, протекающим с незначительно выраженными сбоями функций организма, не приводящим к ограничению основных категорий жизнедеятельности и установлению инвалидности (например, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца). Принимая решение, специалисты бюро МСЭ анализируют медицинские документы пациента; осматривают его; проводят беседу с целью уточнения жалоб на состояние здоровья, сведений о бытовых условиях, профессии гражданина и т. д.; проводят психологическое обследование. По порядку Первый этап решения вопроса об установлении инвалидности — это обращение гражданина в поликлинику по месту жительства. Врач, наблюдающий пациента, проведет необходимые диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия и, если стойкие нарушения функций организма подтвердятся, даст направление на МСЭ, которое должна одобрить врачебная комиссия. С направлением (форма № 088/у–06, утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2007 № 77) гражданин обращается в бюро МСЭ с заявлением о проведении медико–социальной экспертизы на предмет установления инвалидности. Анатолий Полячек: — Хочу особо подчеркнуть, что направление на МСЭ является юридическим документом, где указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, проведенных лечебно–реабилитационных мероприятий, и где врачебной комиссией определяется основное инвалидизирующее заболевание, сопутствующие осложнения и заболевания. Действующим законодательством предусмотрено, что заявление в бюро МСЭ может подать сам гражданин либо его законный представитель, например, родители несовершеннолетних лиц, опекуны и попечители. С июля 2016 года в бюро МСЭ может обращаться уполномоченный представитель гражданина, то есть предъявитель соответствующей доверенности. В случае если гражданин не может явиться сам по состоянию здоровья, что подтверждается заключением врачебной комиссии организации, оказывающей лечебно–профилактическую помощь, медико–социальная экспертиза может проводиться на дому или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению бюро МСЭ. Решение принято — Анатолий Иванович, каковы критерии для определения тяжести нарушений здоровья, на основании которых специалисты бюро МСЭ принимают экспертное решение? – В настоящее время при проведении медико–социальной экспертизы с целью установления инвалидности специалисты МСЭ руководствуются Классификациями и критериями, утвержденными Приказом Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н. В этом документе приведена классификация нарушений функций организма человека. При этом используется количественная система оценки степени выраженности указанных нарушений, устанавливаемых в процентах в диапазоне от 10% до 100%, с шагом в 10%. Данная система процентной оценки позволяет точно определить, насколько выражена степень нарушенных функций организма у конкретного освидетельствуемого с учетом всех особенностей патологического процесса — тяжести течения, частоты и продолжительности обострений. И, чем выше процент, тем тяжелее группа инвалидности. Так, наличие стойких значительно выраженных нарушений функций организма в диапазоне 90–100 процентов — первая группа инвалидности; выраженных нарушений в диапазоне 70–80 процентов — вторая группа; умеренных нарушений в диапазоне 40–60 процентов — третья группа; при наличии незначительных нарушений функций организма в диапазоне 10–30 процентов — группа инвалидности не устанавливается. Специалисты бюро МСЭ работают в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Кроме того, их деятельность и вынесенные ими экспертные решения контролируются Главным (Красноярск) и Федеральным (Москва) бюро МСЭ. — Инвалидность установлена. Что дальше? – По результатам освидетельствования гражданину объявляется экспертное решение. При возникающих вопросах даются соответствующие разъяснения. В случае признания лица инвалидом ему выдается ИПРА и справка установленного образца, с которой необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства для начисления пенсии по инвалидности, и в управление социальной политики для оформления субсидий. — В случае если инвалидность не установлена, может ли решение бюро МСЭ быть обжаловано? – Да. Если гражданин не согласен с вынесенным экспертным решением, он, его законный или уполномоченный представитель могут обжаловать решение бюро МСЭ в главном бюро в месячный срок на основании письменного заявления. Подать заявление можно в бюро, которое и проводило медико–социальную экспертизу, либо в главное бюро. Главное бюро не позднее одного месяца со дня поступления заявления проводит медико–социальную экспертизу гражданина и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение. Решение Главного бюро в свою очередь может быть обжаловано в месячный срок в Федеральном бюро на основании заявления, подаваемого в Главное бюро, проводившем медико–социальную экспертизу, либо сразу в Федеральное бюро. Решения же всех уровней могут быть обжалованы в суде. Прежде чем обжаловать заключение специалистов бюро МСЭ, Анатолий Полячек рекомендует повторно обратиться к ним за разъяснениями, чтобы еще раз проанализировать вынесенное экспертное решение. Также можно самостоятельно ознакомиться с основными нормативными документами по медико–социальной экспертизе (Постановление Правительства РФ № 95; Классификации и критерии, используемые учреждениями МСЭ при установлении инвалидности, утвержденные Приказом Минтруда России № 1024н) в самом бюро МСЭ или в интернете. Для удобства граждан все нормативно–правовые акты по медико–социальной экспертизе выставлены на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» Минтруда России — mse24.ru.

Надежда СИДОР Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива «ЗП»

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