[Индекс номера 21 (14.02.2017)]



Парк культуры

Дудинка становится ближе

В музее Норильска открылась выставка «От ясачного зимовья до столицы Таймыра», посвященная 350–летию города Дудинки.

Наша соседка Дудинка была основана в 1667 году как ясачное зимовье для сбора податей. А сегодня это административный центр Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, современный город–порт, морские ворота Арктики. Два наших заполярных города связаны общей историей, о которой норильчанам надо бы знать побольше. И юбилейная дата — хороший повод для продолжения и укрепления наших культурных связей. Макет въездного знака в столицу Таймыра Команда Таймырского краеведческого музея, который в следующем году отметит свое 80–летие, по предложению наших музейщиков быстро и слаженно освоила просторы галереи на втором этаже музея Норильска. Эта новая экспозиция, в основном составленная из уникальных исторических фотографий и документов, предметов культуры и быта коренных народов Таймыра, стала гармоничным продолжением норильской коллекции первого этажа — экспозиционного зала «Территория». Теперь вы можете запросто «погулять по Дудинке» в нашем музее, заодно побывав и в чуме, и в старинной избе, и сделать селфи у въездного знака в столицу Таймыра — этот экспонат дудинские музейщики сделали специально для нового проекта. На празднике открытия изобретательные таймырцы даже сумели оживить некоторые страницы истории. Главным персонажем стал тот самый государев слуга — стрелец Ивашка Сорокин, который отправил в январе 1667 года мангазейскому воеводе Родиону Павлову письмо– отписку с основанного ясачного зимовья на реке Дудине. Вспомнили и о том, что первые люди пришли на территорию Таймыра в V веке до н. э. Археологи нашли следы древних поселений на реках Пясина, Хета, Попигай, Хатанга. С 18–го столетия началось изучение северных территорий Сибири, присоединенных к Российскому государству в XVII веке. Вспомнили имена великих полярных исследователей, среди которых был и Фритьоф Нансен, который в начале XX столетия даже назвал Дудинку «Северной Москвой» — тогда уже крупное торговое село на Енисее и административный центр дудинского участка Туруханского края Енисейской губернии. Много важных дат было в истории Дудинки и Таймыра. 10 декабря 1931 года был образован Таймырский Долгано–Ненецкий национальный округ. А 5 марта 1951 год вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобразовании села Дудинское в административный центр Таймырского национального округа, в город окружного подчинения. Праздник открытия собрал вместе многих представителей власти и культуры Норильска и Дудинки. Василий Мороз, и. о. директора МВК «Музей Норильска»: — Весомый и прекрасный юбилей отмечает столица Таймыра, в следующем году Норильск тоже отметит свой юбилей. Два города — две истории, но все–таки есть масса вещей, которые нас объединяют, это не только маленькая ниточка автодороги, это и единая территория, и суровый и в то же время родной для нас климат, и крепкая экономика, и социальные связи, и, конечно, культура. И сегодня мы делаем новый шаг в истории таймырской культуры. Впервые в истории двух музеев и двух городов мы подготовили такой выставочный проект, и он дает нам основу к дальнейшему сотрудничеству. Очень приятно, что Таймырский краеведческий музей откликнулся на наше предложение. Огромное спасибо за то, что в кратчайшие сроки смогли собрать такую прекрасную выставку и сделать подарок для норильчан. Владимир Рубителев в роли Ивашки Сорокина

Ольга Корнеева со своей командой Директор Таймырского краеведческого музея заслуженный работник культуры РФ Ольга Корнеева: — Дата основания Дудинки была известна давно, и в научный оборот ее ввел известный ученый–этнограф Борис Осипович Долгих, но сам документ– артефакт мы искали очень долго, работали в архивах Иркутска, Красноярска, Москвы... И судьба подарила находку: стараниями Нины Анатольевны Предтеченской, недавно нас так рано покинувшей, мы нашли в Санкт–Петербурге, в филиале архива РАН, в портфеле известного ученого Фридриха Шмидта, который работал в Туруханском крае, копию той самой отписки стрельца Ивашки Сорокина. Сейчас она экспонируется и в норильском музее. К сожалению, временные рамки и формат площадей не дают возможности в полной мере представить историю древней Дудинки и рассказать о ее выдающихся людях, но мы уверены, что после посещения нашей выставки норильчане захотят приехать к нам в Дудинку, побродить по набережной, полюбоваться видами морского порта и судами, которые бороздят воды Енисея... Среди гостей на открытии выставки присутствовали и. о. заместителя руководителя администрации города Норильска по социальной политике Светлана Бабурина, заместитель руководителя администрации Таймырского муниципального района Ирина Алханова, заместитель главы города Дудинки Сергей Бородин, которые сказали много добрых слов музейщикам Дудинки и Норильска за интересный проект, который наверняка вызовет большой интерес у горожан. Таймырцы передали научной библиотеке нашего музея литературу о Дудинке и устроили конкурс для первых зрителей, посвященный истории столицы Таймыра. На первый вопрос — какие основные цвета на гербе города Дудинка, и какие символы использованы в нем — уверенно ответила тринадцатилетняя Дуняша Гришина из 3–го лицея, которая еще ни разу не была в Дудинке, но всей душой стремится туда. Она еще до официального открытия экспозиции успела изучить представленную коллекцию. Вместе с тетей — Ольгой Шадриной, которая работает в музее Норильска, они задумали свой художественный проект, посвященный коренным народам Севера. И в ближайшее время, как только потеплеет, собираются побывать в Таймырском краеведческом музее. Дуняша, как и другие победители, получила в подарок народный календарь коренных народов Таймыра, который издан в рамках благотворительной программы «Норникеля» — «Мир новых возможностей». Дуняша Гришина и Ольга Шадрина Мы познакомились и с Владимиром Рубителевым, который изображал на празднике самого основателя Дудинки — Ивашку Сорокина. Старший научный сотрудник Таймырского краеведческого музея, он всего два месяца работает в Дудинке, куда приехал из Красноярска, уж больно захотел поработать на Таймыре. Музей и люди в Дудинке пришлись ему по душе. И в Норильске ему понравилось, надеется еще не раз здесь побывать. Сказители из Таймырского музея А норильчанка Евгения Близнюк пришла на выставку с полуторагодовалым сыном Петей. Молодая мама хоть и в декретном отпуске, но старается с малышом не пропускать в музее ни одного события. А еще признается, что очень любит Дудинку, которая, по ее мнению, этим летом будет одним из самых популярных мест отдыха норильчан.

Ирина СЕРЕЖИНА. Фото автора и Дениса КОЖЕВНИКОВА Наша соседка Дудинка была основана в 1667 году как ясачное зимовье для сбора податей. А сегодня это административный центр Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, современный город–порт, морские ворота Арктики. Два наших заполярных города связаны общей историей, о которой норильчанам надо бы знать побольше. И юбилейная дата — хороший повод для продолжения и укрепления наших культурных связей.Команда Таймырского краеведческого музея, который в следующем году отметит свое 80–летие, по предложению наших музейщиков быстро и слаженно освоила просторы галереи на втором этаже музея Норильска. Эта новая экспозиция, в основном составленная из уникальных исторических фотографий и документов, предметов культуры и быта коренных народов Таймыра, стала гармоничным продолжением норильской коллекции первого этажа — экспозиционного зала «Территория». Теперь вы можете запросто «погулять по Дудинке» в нашем музее, заодно побывав и в чуме, и в старинной избе, исделать селфи у въездного знака в столицу Таймыра — этот экспонат дудинские музейщики сделали специально для нового проекта.На празднике открытия изобретательные таймырцы даже сумели оживить некоторые страницы истории. Главным персонажем стал тот самый государев слуга — стрелец Ивашка Сорокин, который отправил в январе 1667 года мангазейскому воеводе Родиону Павлову письмо–отписку с основанного ясачного зимовья на реке Дудине. Вспомнили и о том, что первые люди пришли на территорию Таймыра в V веке до н. э. Археологи нашли следы древних поселений на реках Пясина, Хета, Попигай, Хатанга. С 18–го столетия началось изучение северных территорий Сибири, присоединенных к Российскому государству в XVII веке. Вспомнили имена великих полярных исследователей, среди которых был и Фритьоф Нансен, который в начале XX столетия даже назвал Дудинку «Северной Москвой» — тогда уже крупное торговое село на Енисее и административный центр дудинского участка Туруханского края Енисейской губернии.Много важных дат было в истории Дудинки и Таймыра. 10 декабря 1931 года был образован Таймырский Долгано–Ненецкий национальный округ. А 5 марта 1951 год вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о преобразовании села Дудинское в административный центр Таймырского национального округа, в город окружного подчинения.Праздник открытия собрал вместе многих представителей власти и культуры Норильска и Дудинки.Среди гостей на открытии выставки присутствовали и. о. заместителя руководителя администрации города Норильска по социальной политике Светлана Бабурина, заместитель руководителя администрации Таймырского муниципального района Ирина Алханова, заместитель главы города Дудинки Сергей Бородин, которые сказали много добрых слов музейщикам Дудинки и Норильска за интересный проект, который наверняка вызовет большой интерес у горожан.Таймырцы передали научной библиотеке нашего музея литературу о Дудинке и устроили конкурс для первых зрителей, посвященный истории столицы Таймыра.На первый вопрос — какие основные цвета на гербе города Дудинка, и какие символы использованы в нем — уверенно ответила тринадцатилетняя Дуняша Гришина из 3–го лицея, которая еще ни разу не была в Дудинке, но всей душой стремится туда. Она еще до официального открытия экспозиции успела изучить представленную коллекцию. Вместе с тетей — Ольгой Шадриной, которая работает в музее Норильска, они задумали свой художественный проект, посвященный коренным народам Севера. И в ближайшее время, как только потеплеет, собираются побывать в Таймырском краеведческом музее. Дуняша, как и другие победители, получила в подарок народный календарь коренных народов Таймыра, который издан в рамках благотворительной программы «Норникеля» — «Мир новых возможностей».Мы познакомились и с Владимиром Рубителевым, который изображал на празднике самого основателя Дудинки — Ивашку Сорокина. Старший научный сотрудник Таймырского краеведческого музея, он всего два месяца работает в Дудинке, куда приехал из Красноярска, уж больно захотел поработать на Таймыре. Музей и люди в Дудинке пришлись ему по душе. И в Норильске ему понравилось, надеется еще не раз здесь побывать.А норильчанка Евгения Близнюк пришла на выставку с полуторагодовалым сыном Петей. Молодая мама хоть и в декретном отпуске, но старается с малышом не пропускать в музее ни одного события. А еще признается, что очень любит Дудинку, которая, по ее мнению, этим летом будет одним из самых популярных мест отдыха норильчан.

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