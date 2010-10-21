[Индекс номера 21 (14.02.2017)]



Спорт–тайм

C переменным успехом

МФК «Норильский никель» в 1/4 финала Кубка России по мини–футболу был бит подмосковным «Динамо» — 2:9, а через пару дней в рамках 15–го тура ФОНБЕТ–Суперлиги переиграл «Ухту» — 4:1. Оба матча норильчане провели на выезде.



В пролете После первой четвертьфинальной игры, которая месяцем раньше в Норильске завершилась боевой ничьей, — 3:3 — в ответном поединке ожидать подвига от подопечных Александра Соколова, тем более на площадке сильнейшей в России команды, было бы верхом всякого оптимизма. Однако надежда у болельщиков все же была, если не выиграть, так хотя бы не проиграть с разгромом. Но, к их разочарованию, «Норильский никель» потерпел сокрушительное поражение, в первую очередь из–за грубейших тактических просчетов. Для «Динамо» недостаточно просто обыграть соперника. Борьба до последних минут матча, даже если счет на табло не обязывает выкладываться по максимуму, — этим многие годы славится динамовская дружина. Начало разгрому северян положили Шакиров на второй, Ари на шестой и Робиньо на 13–й минутах. На этом можно было бы опустить занавес, но в футболе, даже в игре против самого именитого соперника, может произойти все что угодно. И это подтвердил Канивец, который на 21–й минуте отличился благодаря дальнему навесу Куманькина, и Чащин, на 38–й минуте поразивший цель после передачи Костыгина с углового. Впрочем, к моменту второго и последнего взятия ворот «Динамо» счет на табло был уже 5:1 не в пользу северян, — на 33–й минуте гол забил Нандо. При счете 5:2 гости пошли ва–банк и на 39–й минуте заменили вратаря пятым полевым игроком. Не прошло и минуты после выхода Канивца в роли догоняющего, как Нандо, воспользовавшись перехватом мяча, поразил пустые ворота, — 6:2. Еще спустя минуту то же самое повторил Сергеев — 7:2. На 45–й минуте дубль оформил уже Ари: пущенный им мяч точно так же не встретил никакого сопротивления — 8:2. Точку в мучительной для гостей схватке за пару минут до финальной сирены поставил Бурков — 9:2.

Перезагрузка После кубкового разгрома лучшим утешением может быть только победа в чемпионате. К счастью для «Норильского никеля», так и случилось, правда, соперник был самым слабым: «Ухта» — безоговорочный аутсайдер, в активе которого лишь два очка в 20 проведенных играх, в том числе и в матче первого круга против норильчан. Первым отличился «Норникель»: на восьмой минуте Канивец изящно принял мяч после розыгрыша углового, оставив не у дел защитника соперников, и метким ударом отправил снаряд в сетку. К слову, Николай, пожалуй, — одно из самых ценных приобретений норильского клуба за последние годы. Пополнив в межсезонье состав северян, на сегодняшний день этот не самый молодой по меркам профессионального футбола игрок умудрился в 24 играх оформить 24 мяча. Во многом именно его мастерство, а также великолепные действия голкиперов Белова и Попова позволяют команде более–менее уверенно держаться на плаву и хоть на что–то рассчитывать в сезоне. На 15–й минуте ухтинцы сравняли счет благодаря стараниям Кузьминых: мяч после его удара, срикошетив от защитника, поразил ворота. На этом, несмотря на все усилия, футболистам из Республики Коми больше не удалось отпраздновать успех, чему во многом способствовала уверенная игра Попова. А норильчане, напротив, вдохновленные игрой своего голкипера, улучшили результат: сначала Куманькин на 16–й минуте результативным ударом завершил комбинацию партнеров по атаке, а затем мастерством отличились Филиппов с Канивцом на 30–й и 39–й минутах соответственно и вывели свою команду в победители. По итогам 15–го тура «Норильский никель» с 19–ю набранными очками занимает девятое место из 11 команд–участниц лиги. В следующем туре, 18 февраля, норильчане на выезде встретятся с «Прогрессом», у которого на четыре очка больше и восьмая строчка в таблице.

К новым высотам Ольга Смирнова Воспитанники отделения легкой атлетики ДЮСШ–3 завоевали медали разного достоинства на прошедшем в Зеленогорске первенстве Красноярского края, в котором участвовали 150 юношей и девушек 2002–2003 годов рождения. Наши шестеро спортсменов привезли оттуда девять медалей, в том числе четыре золотые. Ольга СМИРНОВА, тренер–преподаватель по легкой атлетике ДЮСШ–3, говорит, что подобных результатов норильчане не показывали почти 15 лет. – Мы рассчитывали на четыре–пять призовых мест, но завоевали в два раза больше. Это прекрасный результат, ставший возможным благодаря долгой и кропотливой работе. Ребята — большие молодцы. Но нужно также понимать, что мы ограничены в финансировании и не можем вывозить на соревнования по 30–40 спорт-сменов, как это делают другие города, поэтому в преддверии выезда проводим серьезнейший отбор, — отмечает Ольга Смирнова. Норильчане были лучшими в эстафетном беге среди юношей 4 х 200 метров. Иван Рудь завоевал золото в беге на 60 и 200 метров, Глеб Дидыченко был первым в толкании ядра и третьим в прыжках в высоту. Максим Высоцкий взял серебро в прыжках в высоту и в беге на 200 метров, а Лолита Болбочану и Андрей Орлов удостоились второго места в прыжках в длину. Иван Рудь Кроме того, Иван Рудь стал одним из четырех спортсменов, которых по итогам первенства отметили специальным призом. По словам юноши, у него были свои счеты, и, возможно, поэтому его результаты столь внушительны. Ровно год назад, на этих же самых соревнованиях, Иван получил травму и был вынужден сойти с дистанции. И это буквально в шаге от медали. На этот раз все сложилось иначе. Юноша уверен, что за пять лет, проведенных в легкоатлетическом зале, он не только стал физически более развит, но и обрел цель в жизни. – Только спорт! — делится Иван. — Мы тренируемся пять дней в неделю, выкладываемся по полной программе, поэтому свободного времени на всякие там компании и ненужные дела не остается. Я благодарен судьбе, которая когда–то совершенно случайно привела меня в легкую атлетику, и очень признателен тренерам — они учат нас побеждать. Я уверен, что все самое интересное еще впереди.





Михаил ТУАЕВ. Фото автора и с официального сайта Ассоциации мини-футбола России

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