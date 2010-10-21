[Индекс номера 21 (14.02.2017)]



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Любовь не вздохи на скамейке

Когда–то Григорий Остер написал замечательную детскую книгу, пользовавшуюся бешеной популярностью, — «Вредные советы». В День святого Валентина мы попробуем дать подобные «советы» всем влюбленным и любящим мужчинам.

1. При первых симптомах приступа ревности к любимой смело лезьте в ее телефон и ищите следы переписки с другими особями мужского пола — вне зависимости от их возраста, степени родства и характера общения все сообщения надо прочесть самым внимательным образом. Если после этого у вас появились хоть малейшие подозрения, срочно сообщите о них негоднице, а еще лучше — выскажите недовольство обоим участникам диалога. Время суток в этом случае не имеет значения. 2. Если в разговоре с вами любимая делает вам замечание, то обидеться — ваша наипервейшая задача при любом раскладе. Обидеться надо как можно быстрее и сильнее. Дослушивать аргументы не обязательно, это лишь отнимет драгоценное время. Глубину обиды подтвердите, приняв вид оскорбленной невинности. В случае если ссора возникла с вашей подачи, задача усложняется. Вне зависимости от того, кто виноват на самом деле, вы должны обидеться не просто быстро, но еще и успеть сделать это первым. Это очень важно! Далее действуйте по уже известной схеме. Не забывайте, что мириться первым — недостойно мужчины. 3. Тему домашних обязанностей можно уместить в один совет, будь то речь об уборке, готовке, стирке... не принципиально. Бывало ли с вами такое, что, вернувшись с работы, вы не понимали, чем ваша любимая так долго и усердно занималась по дому, что устала? Конечно, было. Поэтому ваша цель — сделать так, чтобы ваши усилия непременно заметили. Ваш хозяйственный энтузиазм ни в коем случае не должен оставаться для окружающих тайной! Иначе все свершения будут напрасными, а этого допустить нельзя. 4. «Не воспитывайте детей, они все равно вырастут похожими на вас...»* — гласит старая английская поговорка. Если любимая оставила подрастающее поколение под вашим присмотром, не пренебрегайте мудростью предков! Включите детям мультики и оставьте их в покое. Саморазвитие в юном возрасте — это мощная штука. 5. И наконец, последний, но очень важный совет. Женщины всех возрастов (без исключения) терпеть не могут проявление внимания и заботы со стороны мужчин. Причем круглогодично, а в значимые для них или праздничные дни — тем более! Про День святого Валентина и говорить нечего. Поэтому непреложное правило каждого настоящего мужчины одно — забыть об этом дне! Не дарить цветы, не готовить презенты, не нежничать и всячески избегать комплиментов. На этом «вредные советы» мужчинам закончены. Надеемся, что они правильно их истолкуют. Хорошего праздника всем влюбленных и любящим норильчанам! «Не воспитывайте детей, они все равно вырастут похожими на вас. Воспитывайте себя» — полный текст пословицы.

Анна ИКЕРТ 1. При первых симптомах приступа ревности к любимой смело лезьте в ее телефон и ищите следы переписки с другими особями мужского пола — вне зависимости от их возраста, степени родства и характера общения все сообщения надо прочесть самым внимательным образом. Если после этого у вас появились хоть малейшие подозрения, срочно сообщите о них негоднице, а еще лучше — выскажите недовольство обоим участникам диалога. Время суток в этом случае не имеет значения.2. Если в разговоре с вами любимая делает вам замечание, то обидеться — ваша наипервейшая задача при любом раскладе. Обидеться надо как можно быстрее и сильнее. Дослушивать аргументы не обязательно, это лишь отнимет драгоценное время. Глубину обиды подтвердите, приняв вид оскорбленной невинности.В случае если ссора возникла с вашей подачи, задача усложняется. Вне зависимости от того, кто виноват на самом деле, вы должны обидеться не просто быстро, но еще и успеть сделать это первым. Это очень важно! Далее действуйте по уже известной схеме. Не забывайте, что мириться первым — недостойно мужчины.3. Тему домашних обязанностей можно уместить в один совет, будь то речь об уборке, готовке, стирке... не принципиально. Бывало ли с вами такое, что, вернувшись с работы, вы не понимали, чем ваша любимая так долго и усердно занималась по дому, что устала? Конечно, было. Поэтому ваша цель — сделать так, чтобы ваши усилия непременно заметили. Ваш хозяйственный энтузиазм ни в коем случае не должен оставаться для окружающих тайной! Иначе все свершения будут напрасными, а этого допустить нельзя.4. «Не воспитывайте детей, они все равно вырастут похожими на вас...»* — гласит старая английская поговорка. Если любимая оставила подрастающее поколение под вашим присмотром, не пренебрегайте мудростью предков! Включите детям мультики и оставьте их в покое. Саморазвитие в юном возрасте — это мощная штука.5. И наконец, последний, но очень важный совет. Женщины всех возрастов (без исключения) терпеть не могут проявление внимания и заботы со стороны мужчин. Причем круглогодично, а в значимые для них или праздничные дни — тем более! Про День святого Валентина и говорить нечего. Поэтому непреложное правило каждого настоящего мужчины одно — забыть об этом дне! Не дарить цветы, не готовить презенты, не нежничать и всячески избегать комплиментов.На этом «вредные советы» мужчинам закончены. Надеемся, что они правильно их истолкуют. Хорошего праздника всем влюбленных и любящим норильчанам!

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