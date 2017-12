[Индекс номера 211 (28.12.2017)]



Минута славы

Норильский пес Марвин стал звездой американского телевидения.



Марвин великолепный На видеозаписи, которая длится чуть больше минуты, собака породы джек–рассел–терьер пытается добраться до своей игрушки — резинового кольца. Путь четвероногому преграждают огромные сугробы, и пес то и дело в них утопает. После некоторых попыток он все–таки преодолевает преграду, за что получает похвалу хозяина, снимающего все на камеру мобильного телефона. Ролик попал в выпуск популярного североамериканского ток–шоу Right This Minute, после чего норильчанину предложили продать авторские права на него. Мы связались с автором видеоролика Сергеем Петриным, работником медного завода, который рассказал нам об истории появления записи. По словам мужчины, видео, на котором его домашний питомец по кличке Марвин покорил сердца заокеанских телезрителей, было сделано во дворе их дома на Завенягина, 6, еще в марте 2015 года после пурги. Тогда же Сергей залил запись на популярный видеохостинг YouTube. — По правде говоря, я даже не предполагал, что запись станет такой популярной, — признается автор видео. — В декабре этого года я решил продублировать ролик, немного подкорректировав описание к нему. Через какое–то время друзья сообщили мне, что мое видео крутят различные паблики и группы в соцсетях. А еще чуть позже со мной связался продюсер американского телешоу и попросил разрешения на использование записи в их телепередаче. Я, естественно, согласился. Дебют Марвина на телевидении США состоялся 18 декабря. Американские журналисты по достоинству оценили отвагу, с которой питомец, невзирая ни на что, достигает своей цели, а зрители выразили свое восхищение «брутальностью» норильских собак. Но каково же было удивление Сергея, когда ему предложили продать авторские права на видеоролик. — Я раньше слышал, что подобная продажа авторских видеороликов, особенно за границей, — довольно распространенное явление, но сам никогда с таким не сталкивался. И когда одна из иностранных медиакомпаний мне предложила продать им права на запись за 200 долларов, то, признаюсь, я немного опешил, — рассказывает Сергей. — При этом мне не обязательно удалять запись со своего канала в YouTube. По условиям договора все права на ролик теперь принадлежат новым обладателям, и они вправе по собственному усмотрению монтировать его — накладывать озвучку и прочее. По словам Сергея, он давно хотел завести джек– рассел–терьера, с тех самых пор, как на экраны вышел фильм «Маска», в котором у главного героя как раз такой пес. И вот в 2012 году мужчина приобрел Марвина, и тот сразу же стал любимцем семьи. Сейчас ему почти шесть лет. Он любознателен, активен и, к счастью, не конфликтен. Несмотря на то что Марвин охотничьей породы, он довольно сдержан в отношении соседских питомцев, а дома и вовсе тактичен. Не исключено, что Марвин и в дальнейшем будет появляться в YouTube, говорит Сергей. Благо популярность никоим образом не вскружила голову новоявленной звезде. Примечательно, что вся эта история случилась аккурат перед самым Новым годом и предстоящим Годом Собаки, в чем автор ролика видит хороший знак.

