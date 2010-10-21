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[Индекс номера 211 (28.12.2017)]

 Итоги 
Дорожная карта

Уходящий год примечателен масштабными дорожными ремонтами. О выполненных работах и планах на будущее мы поговорили с начальником управления «Норильскавтодор» Олегом Кристом.

Работы по содержанию и ремонту автодорог и улично–дорожной сети выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» и подпрограмм: «Дорожное хозяйство» и «Повышение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения».

Проверенный маршрут
В ведении «Норильскавтодора» находятся автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 154 километра. В том числе 12 межрайонных и объездных дорог протяженностью 98 километров и 71 объект улично–дорожной сети.
Строительство автодорог в НПР велось в основном в 60–70–е годы прошлого века, и с тех пор вплоть до 2017 года строительство и капитальный ремонт автодорог не проводились. Лишь этим летом был построен первый пусковой комплекс Северной объездной дороги. Трассу планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.
В состав дорог общего пользования входят 22 автодорожных моста и путепровода, 181 водопропускная труба. Протяженность линий наружного освещения автодорог составляет 130 километров. Для организации дорожного движения и обеспечения безопасности всех его участников действуют 42 светофорных объекта, установлено более четырех тысяч дорожных знаков и указателей, нанесена дорожная разметка, обустроено 70 искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») и 163 пешеходных перехода.
Объем финансирования мероприятий по подпрограмме «Дорожное хозяйство» на плановый период 2018–2020 годов составляет 5 миллиардов 156,3 миллиона рублей. Источники — средства краевых субсидий, муниципального дорожного фонда, местного бюджета. Общая сумма ассигнований на 2018 год составит 1 миллиард 837,1 миллиона рублей. 44,7% из них приходится на раздел «Содержание дорожного хозяйства». Объем средств, выделенных на ремонтные работы, составит 49,3% от общего объема, на световое оформление улично–дорожной сети — 1%, на проектные работы — 0,5%, на иные направления — 4,5%.
Под содержанием дорожного хозяйства подразумевается: содержание дорог и улично–дорожной сети в надлежащем состоянии в зимнее и летнее время; обслуживание светофоров и дорожных знаков; нанесение дорожной разметки и другие работы.

Через речку, через мост
В 2018 году продолжатся ремонтные работы на трассе Норильск — Талнах на участке от моста через реку Норильскую до поворота на Оганер. Сейчас здесь идет ремонт семи водопропускных сооружений, он должен быть завершен к следующему лету. Подрядной организации предстоит приступить к ремонту земляного полотна, устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия, заездных карманов, установке остановочных павильонов, а также оборудовать участок необходимой знаковой информацией.
После получения результатов проектно–изыскательских работ и положительного результата экспертизы осенью 2018 года планируется приступить к устройству водопропускных сооружений на участке от развилки с объездной дороги Талнаха до въезда в район.
Олег Крист:
— В следующем году будет выполнен ремонт участка Юго–Западной объездной дороги с устройством трех водопропускных сооружений. Планируется проделать ремонтные работы на площади 16 000 кв. м в Центральном районе и на площади 3000 кв. м в Талнахе. Это обойдется в 43 миллиона рублей. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия в 2018 году составит 133 000 квадратных метров.
Также в этот период будут отремонтированы шесть и устроены три новых водопропуска на автодороге Норильск — Талнах. Кроме этого мы планируем приступить к строительству автодорожного моста через вторую протоку реки Норильской. Срок окончания работ — 2020 год. Предполагается начать и реконструкцию моста через реку Наледную. Из–за значительной корректировки проектно–сметной документации изначальная дата реконструкции с 2017 года была перенесена на 2018 год. Завершение работ также намечено на 2020 год.
Олег Крист отмечает, что с 2014 года и по настоящее время за счет средств краевых субсидий муниципального дорожного фонда и в рамках трехстороннего соглашения с «Норникелем» уже удалось отремонтировать три водопропускных трубы на трассе Норильск — Алыкель, три моста через реки Купец, Далдыкан и мост на Юго–Западной объездной дороге. Произведена полная реконструкция моста в районе ТЭЦ–1; выполнено устройство двух временных объездных дорог в районе аварийных мостов на реке Наледной, на подъезде к гидропорту «Валек». Сегодня ведутся работы по реконструкции моста в районе кольца ТЭЦ, срок окончания — осень 2018 года. Стоимость всех мероприятий составила 370 миллионов рублей.
На 2018 год запланировано строительство второго пускового комплекса Северной объездной дороги протяженностью 1,7 километра. Он должен соединить первый и третий пусковые комплексы. Окончательное решение о его строительстве будет принято после введения в строй первого пускового комплекса и проведения анализа интенсивности движения грузового автотранспорта. Кроме этого в планах стоит ремонт тротуаров на площади 15 000 кв. м,
4 км бордюров, обустройство 19 автобусных остановок с устройством заездных карманов и посадочных площадок, установкой остановочных павильонов. Предусмотрена замена 42 фундаментов опор освещения и окраска 233 опор на улицах Октябрьской, Нансена, Игарской и Норильской.
Также в программе заложены средства на выполнение проектных работ.
Световое оформление улично–дорожной сети подразумевает содержание светового оформления города, архитектурной подсветки 17 зданий на Ленинском проспекте; затраты на обслуживание более 20 километров праздничной иллюминации; содержание 84 единиц световых композиций; электроснабжение и оборудование светового оформления.

Вопросы безопасности
На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения» в 2018–2020 годах планируется направить 3317 тысяч рублей. В будущем году планируется потратить 1417 тысяч рублей, из них: 417 тысяч рублей уйдут на организацию кругового движения на перекрестке улиц Рудная – Федоровского.
— Хочу заметить, что все, что мы делаем в рамках двух подпрограмм, так или иначе положительно сказывается на общей картине безопасности дорожного движения. Выполнение всех запланированных мероприятий позволяет улучшить состояние улично–дорожной сети и автомобильных дорог Большого Норильска в целом, обеспечить более безопасные и комфортные условия для водителей и пешеходов, — резюмировал Олег Крист.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина и Елены Худановой
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Итоги 
Уходящий год примечателен масштабными дорожными ремонтами. О выполненных работах и планах на будущее мы поговорили с начальником управления «Норильскавтодор» Олегом Кристом.

Перспективы 
Что год грядущий нам готовит? Чего ждать от него — прибыли или убытков, безмятежным он будет или напряженным? Вот такие мысли обычно посещают россиян накануне новогодних праздников. И вроде бы изменить уже ничего нельзя, но все же хочется хоть как–то подготовиться к переменам, подстелить соломку. О том, чем одарит нас правительство в 2018 году, расскажет сегодня «Заполярная правда».

Вопрос недели 
Перед Новым годом всегда хочется заглянуть, хоть одним глазком, в будущее: что сулит нам год грядущий? В это время, как никогда, обращаешь внимание на предсказания всяких там астрологов и ясновидящих, коими переполнены телевидение и интернет. А еще это время — планировать и мечтать, загадывать желания. Вот мы и решили спросить у норильчан:

 
Норильский пес Марвин стал звездой американского телевидения.

Крупным планом 
Вот и уходит 2017 год. Конечно, для всех он стал разным. В одной семье происходили радостные события, в другой — печальные. Одинаково хорошим или одинаково плохим для всех год быть не может. Одно можно сказать: он был непростым и насыщенным. Мы решили рассказать, чем 2017–й запомнился норильчанам.

Информация 
30 декабря поликлиники Большого Норильска будут работать в укороченном режиме, а в новогодние каникулы – по особому графику. Следует знать, что большинство специалистов трудятся 3 и 6 января лишь в первой половине дня, это касается даже вызова врача на дом. Круглосуточно работают лишь экстренные службы, такие как травмпункт и некоторые другие. Сокращенный график работы амбулаторно-поликлинических служб мы традиционно публикуем в нашей газете.

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 28 декабря 2017 
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13:13 Активный отдых в новогодние каникулы. В праздничные дни на спортивных сооружениях Норильска для населения будет открыто массовое катание на коньках и прокат беговых лыж.
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