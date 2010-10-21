[Индекс номера 211 (28.12.2017)]



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Дорожная карта

Уходящий год примечателен масштабными дорожными ремонтами. О выполненных работах и планах на будущее мы поговорили с начальником управления «Норильскавтодор» Олегом Кристом.



Работы по содержанию и ремонту автодорог и улично–дорожной сети выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» и подпрограмм: «Дорожное хозяйство» и «Повышение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения».

Проверенный маршрут В ведении «Норильскавтодора» находятся автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 154 километра. В том числе 12 межрайонных и объездных дорог протяженностью 98 километров и 71 объект улично–дорожной сети. Строительство автодорог в НПР велось в основном в 60–70–е годы прошлого века, и с тех пор вплоть до 2017 года строительство и капитальный ремонт автодорог не проводились. Лишь этим летом был построен первый пусковой комплекс Северной объездной дороги. Трассу планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. В состав дорог общего пользования входят 22 автодорожных моста и путепровода, 181 водопропускная труба. Протяженность линий наружного освещения автодорог составляет 130 километров. Для организации дорожного движения и обеспечения безопасности всех его участников действуют 42 светофорных объекта, установлено более четырех тысяч дорожных знаков и указателей, нанесена дорожная разметка, обустроено 70 искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») и 163 пешеходных перехода. Объем финансирования мероприятий по подпрограмме «Дорожное хозяйство» на плановый период 2018–2020 годов составляет 5 миллиардов 156,3 миллиона рублей. Источники — средства краевых субсидий, муниципального дорожного фонда, местного бюджета. Общая сумма ассигнований на 2018 год составит 1 миллиард 837,1 миллиона рублей. 44,7% из них приходится на раздел «Содержание дорожного хозяйства». Объем средств, выделенных на ремонтные работы, составит 49,3% от общего объема, на световое оформление улично–дорожной сети — 1%, на проектные работы — 0,5%, на иные направления — 4,5%. Под содержанием дорожного хозяйства подразумевается: содержание дорог и улично–дорожной сети в надлежащем состоянии в зимнее и летнее время; обслуживание светофоров и дорожных знаков; нанесение дорожной разметки и другие работы.

Через речку, через мост В 2018 году продолжатся ремонтные работы на трассе Норильск — Талнах на участке от моста через реку Норильскую до поворота на Оганер. Сейчас здесь идет ремонт семи водопропускных сооружений, он должен быть завершен к следующему лету. Подрядной организации предстоит приступить к ремонту земляного полотна, устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия, заездных карманов, установке остановочных павильонов, а также оборудовать участок необходимой знаковой информацией. После получения результатов проектно–изыскательских работ и положительного результата экспертизы осенью 2018 года планируется приступить к устройству водопропускных сооружений на участке от развилки с объездной дороги Талнаха до въезда в район. Олег Крист: — В следующем году будет выполнен ремонт участка Юго–Западной объездной дороги с устройством трех водопропускных сооружений. Планируется проделать ремонтные работы на площади 16 000 кв. м в Центральном районе и на площади 3000 кв. м в Талнахе. Это обойдется в 43 миллиона рублей. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия в 2018 году составит 133 000 квадратных метров. Также в этот период будут отремонтированы шесть и устроены три новых водопропуска на автодороге Норильск — Талнах. Кроме этого мы планируем приступить к строительству автодорожного моста через вторую протоку реки Норильской. Срок окончания работ — 2020 год. Предполагается начать и реконструкцию моста через реку Наледную. Из–за значительной корректировки проектно–сметной документации изначальная дата реконструкции с 2017 года была перенесена на 2018 год. Завершение работ также намечено на 2020 год. Олег Крист отмечает, что с 2014 года и по настоящее время за счет средств краевых субсидий муниципального дорожного фонда и в рамках трехстороннего соглашения с «Норникелем» уже удалось отремонтировать три водопропускных трубы на трассе Норильск — Алыкель, три моста через реки Купец, Далдыкан и мост на Юго–Западной объездной дороге. Произведена полная реконструкция моста в районе ТЭЦ–1; выполнено устройство двух временных объездных дорог в районе аварийных мостов на реке Наледной, на подъезде к гидропорту «Валек». Сегодня ведутся работы по реконструкции моста в районе кольца ТЭЦ, срок окончания — осень 2018 года. Стоимость всех мероприятий составила 370 миллионов рублей. На 2018 год запланировано строительство второго пускового комплекса Северной объездной дороги протяженностью 1,7 километра. Он должен соединить первый и третий пусковые комплексы. Окончательное решение о его строительстве будет принято после введения в строй первого пускового комплекса и проведения анализа интенсивности движения грузового автотранспорта. Кроме этого в планах стоит ремонт тротуаров на площади 15 000 кв. м, 4 км бордюров, обустройство 19 автобусных остановок с устройством заездных карманов и посадочных площадок, установкой остановочных павильонов. Предусмотрена замена 42 фундаментов опор освещения и окраска 233 опор на улицах Октябрьской, Нансена, Игарской и Норильской. Также в программе заложены средства на выполнение проектных работ. Световое оформление улично–дорожной сети подразумевает содержание светового оформления города, архитектурной подсветки 17 зданий на Ленинском проспекте; затраты на обслуживание более 20 километров праздничной иллюминации; содержание 84 единиц световых композиций; электроснабжение и оборудование светового оформления.

Вопросы безопасности На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения» в 2018–2020 годах планируется направить 3317 тысяч рублей. В будущем году планируется потратить 1417 тысяч рублей, из них: 417 тысяч рублей уйдут на организацию кругового движения на перекрестке улиц Рудная – Федоровского. — Хочу заметить, что все, что мы делаем в рамках двух подпрограмм, так или иначе положительно сказывается на общей картине безопасности дорожного движения. Выполнение всех запланированных мероприятий позволяет улучшить состояние улично–дорожной сети и автомобильных дорог Большого Норильска в целом, обеспечить более безопасные и комфортные условия для водителей и пешеходов, — резюмировал Олег Крист.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина и Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работы по содержанию и ремонту автодорог и улично–дорожной сети выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» и подпрограмм: «Дорожное хозяйство» и «Повышение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения».В ведении «Норильскавтодора» находятся автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 154 километра. В том числе 12 межрайонных и объездных дорог протяженностью 98 километров и 71 объект улично–дорожной сети.Строительство автодорог в НПР велось в основном в 60–70–е годы прошлого века, и с тех пор вплоть до 2017 года строительство и капитальный ремонт автодорог не проводились. Лишь этим летом был построен первый пусковой комплекс Северной объездной дороги. Трассу планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.Объем финансирования мероприятий по подпрограмме «Дорожное хозяйство» на плановый период 2018–2020 годов составляет 5 миллиардов 156,3 миллиона рублей. Источники — средства краевых субсидий, муниципального дорожного фонда, местного бюджета. Общая сумма ассигнований на 2018 год составит 1 миллиард 837,1 миллиона рублей. 44,7% из них приходится на раздел «Содержание дорожного хозяйства». Объем средств, выделенных на ремонтные работы, составит 49,3% от общего объема, на световое оформление улично–дорожной сети — 1%, на проектные работы — 0,5%, на иные направления — 4,5%.Под содержанием дорожного хозяйства подразумевается: содержание дорог и улично–дорожной сети в надлежащем состоянии в зимнее и летнее время; обслуживание светофоров и дорожных знаков; нанесение дорожной разметки и другие работы.В 2018 году продолжатся ремонтные работы на трассе Норильск — Талнах на участке от моста через реку Норильскую до поворота на Оганер. Сейчас здесь идет ремонт семи водопропускных сооружений, он должен быть завершен к следующему лету. Подрядной организации предстоит приступить к ремонту земляного полотна, устройству двухслойного асфальтобетонного покрытия, заездных карманов, установке остановочных павильонов, а также оборудовать участок необходимой знаковой информацией.После получения результатов проектно–изыскательских работ и положительного результата экспертизы осенью 2018 года планируется приступить к устройству водопропускных сооружений на участке от развилки с объездной дороги Талнаха до въезда в район.— В следующем году будет выполнен ремонт участка Юго–Западной объездной дороги с устройством трех водопропускных сооружений. Планируется проделать ремонтные работы на площади 16 000 кв. м в Центральном районе и на площади 3000 кв. м в Талнахе. Это обойдется в 43 миллиона рублей. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия в 2018 году составит 133 000 квадратных метров.Также в этот период будут отремонтированы шесть и устроены три новых водопропуска на автодороге Норильск — Талнах. Кроме этого мы планируем приступить к строительству автодорожного моста через вторую протоку реки Норильской. Срок окончания работ — 2020 год. Предполагается начать и реконструкцию моста через реку Наледную. Из–за значительной корректировки проектно–сметной документации изначальная дата реконструкции с 2017 года была перенесена на 2018 год. Завершение работ также намечено на 2020 год.Олег Крист отмечает, что с 2014 года и по настоящее время за счет средств краевых субсидий муниципального дорожного фонда и в рамках трехстороннего соглашения с «Норникелем» уже удалось отремонтировать три водопропускных трубы на трассе Норильск — Алыкель, три моста через реки Купец, Далдыкан и мост на Юго–Западной объездной дороге. Произведена полная реконструкция моста в районе ТЭЦ–1; выполнено устройство двух временных объездных дорог в районе аварийных мостов на реке Наледной, на подъезде к гидропорту «Валек». Сегодня ведутся работы по реконструкции моста в районе кольца ТЭЦ, срок окончания — осень 2018 года. Стоимость всех мероприятий составила 370 миллионов рублей.На 2018 год запланировано строительство второго пускового комплекса Северной объездной дороги протяженностью 1,7 километра. Он должен соединить первый и третий пусковые комплексы. Окончательное решение о его строительстве будет принято после введения в строй первого пускового комплекса и проведения анализа интенсивности движения грузового автотранспорта. Кроме этого в планах стоит ремонт тротуаров на площади 15 000 кв. м,4 км бордюров, обустройство 19 автобусных остановок с устройством заездных карманов и посадочных площадок, установкой остановочных павильонов. Предусмотрена замена 42 фундаментов опор освещения и окраска 233 опор на улицах Октябрьской, Нансена, Игарской и Норильской.Также в программе заложены средства на выполнение проектных работ.На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения» в 2018–2020 годах планируется направить 3317 тысяч рублей. В будущем году планируется потратить 1417 тысяч рублей, из них: 417 тысяч рублей уйдут на организацию кругового движения на перекрестке улиц Рудная – Федоровского.— Хочу заметить, что все, что мы делаем в рамках двух подпрограмм, так или иначе положительно сказывается на общей картине безопасности дорожного движения. Выполнение всех запланированных мероприятий позволяет улучшить состояние улично–дорожной сети и автомобильных дорог Большого Норильска в целом, обеспечить более безопасные и комфортные условия для водителей и пешеходов, — резюмировал Олег Крист.

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