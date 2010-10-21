[Индекс номера 211 (28.12.2017)]



Крупным планом

Норильск. день за днем

Вот и уходит 2017 год. Конечно, для всех он стал разным. В одной семье происходили радостные события, в другой — печальные. Одинаково хорошим или одинаково плохим для всех год быть не может. Одно можно сказать: он был непростым и насыщенным. Мы решили рассказать, чем 2017–й запомнился норильчанам.



Политический год Выборы. Сентябрь 2017 2017 год, по сути, вернул политическую систему Норильска на прежние рельсы, выделив главный тандем власти: глава города и председатель городского Совета. Должность сити–менеджера, существовавшая в структуре муниципальной власти с 2009 года, упразднена. Избран новый депутатский корпус, новый председатель городского Совета, а 21 сентября — и новый глава города. Им стал Ринат Ахметчин. На политической площадке Норильска возникла еще одна партия — «Зеленых». Ее появление стало своего рода сенсацией прошедших выборов и первой предпосылкой для изменений политических предпочтений избирателей.

Экологический год «Норникель» провел уходящий год под знаком экологии. О новой стратегии компании, предусматривающей обновление основных фондов, глубокую модернизацию и реконфигурацию производства, было заявлено еще в 2013 году. В 2016 году закрыли никелевый завод, тем самым уменьшив объем вредных выбросов, достигающих жилой зоны Норильска, приступили к реализации самого крупного проекта экологической программы по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала. Большой «Серный проект» завершится к 2023 году.

Год информационных технологий 22 сентября 2017 года стало поистине исторической датой для Норильска. В этот день в наш город наконец–то пришел широкополосный интернет. Молодое поколение наверняка назвало бы это событие одним из самых главных для себя. Построенная «Норникелем» трасса волоконно–оптической линии дала возможность норильчанам в полной мере прочувствовать и оценить все прелести большого и быстрого интернета. 27 сентября Норильск подключился к глобальной сети Изменения особенно заметны в социальных сетях. «Фейсбук», «Инстаграмм», YouTube — здесь активность норильчан растет с каждым днем. Для многих компаний наличие сайта стало вторичным по сравнению с продвижением собственного канала в соцсетях. Потребители активно подключаются к безлимитным тарифам. «Норильск–Телеком» отмечает растущую потребность в вебинарах, виртуальных визитах в лучшие музеи мира, онлайн–обучений, получений интернет–консультаций. Добавим, что приход интернета буквально обвалил работу норильских почтовиков. Если раньше в среднем наиболее активные горожане заказывали по 10–15 посылок в месяц, то теперь их активность перевалила за 50–60 посылок.

Год реконструкции Второй год идет ремонт взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск». Собственно, самим фактом ремонта никого нынче не удивить, если, конечно, не обращать внимания на то, что работать пришлось в условиях продолжающихся полетов. Этот период стал одинаково сложным и для строителей, и для пассажиров. Но решение не закрывать аэропорт на время реконструкции, а работать на полосе поэтапно в течение трех сезонов, было очень важным и правильным. Да, с ограничениями, с использованием малой авиации, но, тем не менее, возможность перевозить пассажиров была найдена, и реализовать ее удалось безболезненно. Второй этап реконструкции ВПП закончен. Принимаем «Боинги» Длина новой полосы составляет 1740 метров. В следующем году останется отремонтировать 1080 метров. Строительные работы начнутся, как и в этом году, 1 июня и продлятся до 22 сентября. Однако полетных ограничений будет существенно меньше.

Год благоустройства Норильск меняется, и это очевидный факт. Не согласиться с этим — значит быть либо закоренелым скептиком, либо ограниченным по зрению. Наш город меняется наглядно. Что подарила Норильску программа благоустройства города? Какие изменения уже произошли в его облике и что еще планируется сделать? Схема благоустройства озера Долгое Благоустройство территории в районе озера Долгое пройдет в три этапа и завершится в 2019 году. Тогда можно будет сказать, что это самый масштабный проект такого рода за всю историю города. К концу этого года уже выполнен огромный фронт работ: проложены коммуникации, проведено освещение, сделана горизонтальная планировка, обустраиваются дорожки. На новое место переехала и главная городская ёлка — оно более удобно и безопасно с точки зрения расположения ледовых и снежных горок. О том, что здесь когда–то был пустырь, напоминают только фотографии. А скоро в новом парке, который разместится на пустыре площадью в 22 га, будут оборудованы площадки с тренажерами для игры в баскетбол и волейбол, появятся роллердром и скейт–парк. Весь парк будет пронизан велосипедными дорожками, которые зимой можно использовать как лыжные трассы. В этом году продолжились работы по освещению всех межрайонных трасс. Водители понимают, насколько это важно. Чтобы осветить дороги, прошлось построить 1300 опор наружного освещения, установить почти 1000 светодиодных светильников. Общая протяженность линий освещения составила 37 км. Бюджету такие работы обошлись в 440 млн рублей. На дорогах стало светлее Не стоит на месте программа по реконструкции жилых зданий. После капитального ремонта новый облик приобрел дом № 1 на улице Кирова. Здание было введено в эксплуатацию в 1952 году, а в середине 1090–х квартиры в трех подъездах признаны непригодными для проживания, из–за чего дом расселили. К ремонтным работам приступили в 2014 году: восстановили чердачные и межэтажные перекрытия, внутренние стены и перегородки, инженерные системы ТВС и канализации, электроснабжения, выполнили внутреннюю отделку помещений, провели работы по усилению конструкций нулевого цикла, ремонту кровли и фасада здания. Реновация по-норильски Планируется, что в отремонтированный дом заедут собственники, в настоящий момент проживающие в аварийном фонде. Кроме того, квартиры будут распределены под социальный, служебный и коммерческий наём. Глава города Ринат Ахметчин заявил о намерении продолжить реконструкцию домов, находящихся в историческом центре Норильска. На реализацию программы по благоустройству территории администрация города в ближайшие три года планирует потратить около 800 млн рублей.

Благотворительный год «Добрый Норильск». Декабрь 2017 В 2017 году норильчане были, как никогда, милосердными. Их активное вовлечение в различные благотворительные проекты не осталось не замеченным многим нуждающимися. 21 ребенок смог получить помощь в оплате курса лечения, выезде для лечения на материк или в получении консультации. Самую большую активность проявили управление благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» и известный предприниматель Виктор Коновалов. Суммарно в результате главных благотворительных событий — многочисленных акций, ярмарок и других мероприятий — удалось собрать около трех миллионов рублей.

Культурный год Для культуры 2017 год стал своего рода репетицией перед юбилеем Норильска. Мы впервые провели ягодный фестиваль — масштабный семейный праздник, посвященный открытию сезона сбора северной ягоды на Таймыре. Фестиваль, который обещает стать традиционным, призван рассказать много нового и интересного о природных богатствах заполярного края и открыть для многих Норильск с новой стороны. В третий раз Норильск присоединился к акции «Бессмертный полк». Более 4000 человек прошли в колонне вместе с теми, кто выстрадал Великую Победу. Молодые, красивые, они смотрели на нас с фотографий, радуясь, что память об этом в сердцах и внуков, правнуков и уже даже праправнуков жива. Фестиваль «Золотая маска». Ноябрь 2017 Настоящим культурным фейерверком стал фестиваль «Золотая маска». Норильск в хорошем смысле «жаден» до подобного рода мероприятий, театр у нас появился даже раньше, чем сам город. Так что организаторам приходится стараться, чтобы удовлетворить потребности норильских театралов.

Ёлка отметила новоселье Не углубляясь в детали, хочется вспомнить и о других событиях года: открытии памятника Урванцеву, мучительном процессе возведения перинатального центра, масштабных военных учениях. Конечно, за новогодним столом каждый будет обсуждать что–то свое. У кого–то год был «серым», а кто–то, я уверена, запомнит его как время, подарившее любовь, надежду, веру. Но, как бы то ни было, год подходит к концу, а с ним и хорошее, и плохое уходит в историю. А в праздник за новогодним столом не стоит вспоминать о грустном. С Новым, 2018 годом!

Татьяна Глебова Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 2017 год, по сути, вернул политическую систему Норильска на прежние рельсы, выделив главный тандем власти: глава города и председатель городского Совета. Должность сити–менеджера, существовавшая в структуре муниципальной власти с 2009 года, упразднена. Избран новый депутатский корпус, новый председатель городского Совета, а 21 сентября — и новый глава города. Им стал Ринат Ахметчин. На политической площадке Норильска возникла еще одна партия — «Зеленых». Ее появление стало своего рода сенсацией прошедших выборов и первой предпосылкой для изменений политических предпочтений избирателей.«Норникель» провел уходящий год под знаком экологии. О новой стратегии компании, предусматривающей обновление основных фондов, глубокую модернизацию и реконфигурацию производства, было заявлено еще в 2013 году. В 2016 году закрыли никелевый завод, тем самым уменьшив объем вредных выбросов, достигающих жилой зоны Норильска, приступили к реализации самого крупного проекта экологической программы по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала. Большой «Серный проект» завершится к 2023 году.22 сентября 2017 года стало поистине исторической датой для Норильска. В этот день в наш город наконец–то пришел широкополосный интернет. Молодое поколение наверняка назвало бы это событие одним из самых главных для себя. Построенная «Норникелем» трасса волоконно–оптической линии дала возможность норильчанам в полной мере прочувствовать и оценить все прелести большого и быстрого интернета.Изменения особенно заметны в социальных сетях. «Фейсбук», «Инстаграмм», YouTube — здесь активность норильчан растет с каждым днем. Для многих компаний наличие сайта стало вторичным по сравнению с продвижением собственного канала в соцсетях. Потребители активно подключаются к безлимитным тарифам. «Норильск–Телеком» отмечает растущую потребность в вебинарах, виртуальных визитах в лучшие музеи мира, онлайн–обучений, получений интернет–консультаций. Добавим, что приход интернета буквально обвалил работу норильских почтовиков. Если раньше в среднем наиболее активные горожане заказывали по 10–15 посылок в месяц, то теперь их активность перевалила за 50–60 посылок.Второй год идет ремонт взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск». Собственно, самим фактом ремонта никого нынче не удивить, если, конечно, не обращать внимания на то, что работать пришлось в условиях продолжающихся полетов. Этот период стал одинаково сложным и для строителей, и для пассажиров. Но решение не закрывать аэропорт на время реконструкции, а работать на полосе поэтапно в течение трех сезонов, было очень важным и правильным. Да, с ограничениями, с использованием малой авиации, но, тем не менее, возможность перевозить пассажиров была найдена, и реализовать ее удалось безболезненно.Длина новой полосы составляет 1740 метров. В следующем году останется отремонтировать 1080 метров. Строительные работы начнутся, как и в этом году, 1 июня и продлятся до 22 сентября. Однако полетных ограничений будет существенно меньше.Норильск меняется, и это очевидный факт. Не согласиться с этим — значит быть либо закоренелым скептиком, либо ограниченным по зрению. Наш город меняется наглядно. Что подарила Норильску программа благоустройства города? Какие изменения уже произошли в его облике и что еще планируется сделать?Благоустройство территории в районе озера Долгое пройдет в три этапа и завершится в 2019 году. Тогда можно будет сказать, что это самый масштабный проект такого рода за всю историю города. К концу этого года уже выполнен огромный фронт работ: проложены коммуникации, проведено освещение, сделана горизонтальная планировка, обустраиваются дорожки. На новое место переехала и главная городская ёлка — оно более удобно и безопасно с точки зрения расположения ледовых и снежных горок. О том, что здесь когда–то был пустырь, напоминают только фотографии. А скоро в новом парке, который разместится на пустыре площадью в 22 га, будут оборудованы площадки с тренажерами для игры в баскетбол и волейбол, появятся роллердром и скейт–парк. Весь парк будет пронизан велосипедными дорожками, которые зимой можно использовать как лыжные трассы.В этом году продолжились работы по освещению всех межрайонных трасс. Водители понимают, насколько это важно. Чтобы осветить дороги, прошлось построить 1300 опор наружного освещения, установить почти 1000 светодиодных светильников. Общая протяженность линий освещения составила 37 км. Бюджету такие работы обошлись в 440 млн рублей.Не стоит на месте программа по реконструкции жилых зданий. После капитального ремонта новый облик приобрел дом № 1 на улице Кирова. Здание было введено в эксплуатацию в 1952 году, а в середине 1090–х квартиры в трех подъездах признаны непригодными для проживания, из–за чего дом расселили. К ремонтным работам приступили в 2014 году: восстановили чердачные и межэтажные перекрытия, внутренние стены и перегородки, инженерные системы ТВС и канализации, электроснабжения, выполнили внутреннюю отделку помещений, провели работы по усилению конструкций нулевого цикла, ремонту кровли и фасада здания.Планируется, что в отремонтированный дом заедут собственники, в настоящий момент проживающие в аварийном фонде. Кроме того, квартиры будут распределены под социальный, служебный и коммерческий наём.Глава города Ринат Ахметчин заявил о намерении продолжить реконструкцию домов, находящихся в историческом центре Норильска. На реализацию программы по благоустройству территории администрация города в ближайшие три года планирует потратить около 800 млн рублей.В 2017 году норильчане были, как никогда, милосердными. Их активное вовлечение в различные благотворительные проекты не осталось не замеченным многим нуждающимися. 21 ребенок смог получить помощь в оплате курса лечения, выезде для лечения на материк или в получении консультации. Самую большую активность проявили управление благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» и известный предприниматель Виктор Коновалов. Суммарно в результате главных благотворительных событий — многочисленных акций, ярмарок и других мероприятий — удалось собрать около трех миллионов рублей.Для культуры 2017 год стал своего рода репетицией перед юбилеем Норильска. Мы впервые провели ягодный фестиваль — масштабный семейный праздник, посвященный открытию сезона сбора северной ягоды на Таймыре. Фестиваль, который обещает стать традиционным, призван рассказать много нового и интересного о природных богатствах заполярного края и открыть для многих Норильск с новой стороны.В третий раз Норильск присоединился к акции «Бессмертный полк». Более 4000 человек прошли в колонне вместе с теми, кто выстрадал Великую Победу. Молодые, красивые, они смотрели на нас с фотографий, радуясь, что память об этом в сердцах и внуков, правнуков и уже даже праправнуков жива.Настоящим культурным фейерверком стал фестиваль «Золотая маска». Норильск в хорошем смысле «жаден» до подобного рода мероприятий, театр у нас появился даже раньше, чем сам город. Так что организаторам приходится стараться, чтобы удовлетворить потребности норильских театралов.Не углубляясь в детали, хочется вспомнить и о других событиях года: открытии памятника Урванцеву, мучительном процессе возведения перинатального центра, масштабных военных учениях. Конечно, за новогодним столом каждый будет обсуждать что–то свое. У кого–то год был «серым», а кто–то, я уверена, запомнит его как время, подарившее любовь, надежду, веру. Но, как бы то ни было, год подходит к концу, а с ним и хорошее, и плохое уходит в историю. А в праздник за новогодним столом не стоит вспоминать о грустном. С Новым, 2018 годом!

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