[Индекс номера 211 (28.12.2017)]



Перспективы

Подарки от правительства

Что год грядущий нам готовит? Чего ждать от него — прибыли или убытков, безмятежным он будет или напряженным? Вот такие мысли обычно посещают россиян накануне новогодних праздников. И вроде бы изменить уже ничего нельзя, но все же хочется хоть как–то подготовиться к переменам, подстелить соломку. О том, чем одарит нас правительство в 2018 году, расскажет сегодня «Заполярная правда».



Еще немного, еще чуть–чуть Один из самых острых вопросов — ЖКХ. Отрадно уже то, что с 1 января повышать тарифы на жилищно–коммунальные услуги не собираются. Рост мы увидим 1 июля 2018 года, когда в среднем на 4% подорожают электроэнергия, холодная и горячая вода, отопление и водоотведение. При этом ожидается, что меньше всего цены на услуги ЖКХ возрастут в Северной Осетии — 2,5%, Дагестане — 3,3%, Алтайском крае — 3,2% и в Кабардино–Балкарии — 3,3%. В Якутии, Санкт–Петербурге, Москве и Камчатском крае экономисты прогнозируют самый высокий рост тарифов — на 6%. В большей части регионов повышение тарифов не превысит 3,9%, немногим за 4% перевалят цены в Туве, Приморском крае, Иркутской и Свердловской областях. По словам специалистов Минстроя, рост тарифов на услуги ЖКХ в 2018 году будет ниже инфляционных показателей. В то же время на злостных должников обещают налагать довольно строгие штрафы — в размере 17,7% от величины задолженности.

Любишь кататься, люби и страховаться Автомобилисты одними из первых получат «новогодние подарки». Значимые изменения коснутся процедуры оформления и стоимости страхового полиса ОСАГО. С 1 января 2018 года стоимость полиса будет рассчитываться, исходя из количества допущенных нарушений ПДД: чем больше их накопится, тем в большую сумму выльется страховка. Также с 1 января увеличится «период охлаждения» по ОСАГО и другим отдельным видам добровольного страхования — отказаться от ненужной страховки можно будет в течение 14 календарных дней, а не пяти рабочих, как это было раньше. В новом году усложнится процедура прохождения техосмотра. Получить подтверждение об исправности автомобиля без фактической проверки не получится. Весь процесс диагностики теперь будут фиксировать на фото и видео, а контроль возьмет на себя Ространснадзор. Компании, проводящие техосмотр авто, обяжут передавать данные контролеру. За невыполнение этих требований компании будут серьезно наказывать, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Достанется и тем, кто не прошел техосмотр вовремя, — сумма штрафа увеличится с 500 до 800 рублей. В Минэкономразвития считают, что принятые меры позволят пресечь нелегальную выдачу диагностических карт. Также с 1 января автолюбителей разрешено штрафовать на основании видеозаписей, сделанных третьими лицами, — теперь каждый сможет зафиксировать факт нарушения ПДД. Инспекторам ГИБДД даже не потребуется составлять протокол — данные можно будет передавать с помощью специального мобильного приложения. Оно уже опробовано в Москве и Татарстане, а с нового года появится и в других регионах. Кстати, за вождение авто без государственной регистрации придется заплатить пять тысяч рублей или лишиться прав. Судебные приставы получат право лишить водителя удостоверения на управление транспортным средством при наличии у него задолженности по штрафам в размере более десяти тысяч рублей.

Пенсионные С 1 января 2018 года на 3,7% проиндексируют страховые пенсии. В апреле индексация на 4,1% коснется и социальных пенсионеров.

Ой, мамочки! В новом году семьи с детьми смогут рассчитывать на дополнительную поддержку государства. При рождении первого ребенка семья будет ежемесячно получать денежную выплату до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Сумма выплаты зависит от размера прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. В среднем по России в 2018 году выплата составит 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 году — порядка 11 тысяч рублей. Выплату получат семьи, которые можно отнести к малоимущим, — средний доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум для трудоспособного населения, установленный в регионе, более чем в полтора раза. Программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2021 года. Семьи с доходом менее полутора прожиточных минимумов могут претендовать на выплаты из маткапитала на второго ребенка до достижения им полутора лет. Кроме того, маткапитал можно будет использовать на оплату услуг детского сада или ухода за ребенком, не дожидаясь, когда ему исполнится три года. Для этого достаточно будет подождать всего два месяца после его рождения. Регионов, которые попадают под софинансирование ежемесячной выплаты на третьего ребенка до трех лет, стало больше. Раньше такую выплату получали жители 50 регионов страны, теперь этот список расширен до 60. К сожалению, Красноярский край в него не вошел. Интересные условия предлагает родителям новая программа ипотечного кредитования. Если кредит в коммерческом банке был взят не более трех лет назад, а в семье родился второй ребенок, она может рассчитывать на помощь государства, которое субсидирует процентную ставку свыше шести процентов или рефинансирует существующие кредиты. На такую же поддержку могут рассчитывать и семьи, где родился третий ребенок, а кредит был оформлен не раньше пяти лет назад.

Не так энергично! С 1 января в России запретят производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Исключением является производство такой продукции для экспорта. Также устанавливается запрет на перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более десяти литров на человека. За нарушение этого требования предусматривается штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции.

Льготный режим Получить льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам с 1 января станет проще. Теперь гражданам не придется в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы. Они могут просто заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. Если возникнет необходимость, налоговики сами запросят нужные сведения у органов и организаций, у которых имеются данные о праве человека на льготы. После получения запроса от налогового органа ответ должен быть отправлен в течение семи дней.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Один из самых острых вопросов — ЖКХ. Отрадно уже то, что с 1 января повышать тарифы на жилищно–коммунальные услуги не собираются. Рост мы увидим 1 июля 2018 года, когда в среднем на 4% подорожают электроэнергия, холодная и горячая вода, отопление и водоотведение. При этом ожидается, что меньше всего цены на услуги ЖКХ возрастут в Северной Осетии — 2,5%, Дагестане — 3,3%, Алтайском крае — 3,2% и в Кабардино–Балкарии — 3,3%. В Якутии, Санкт–Петербурге, Москве и Камчатском крае экономисты прогнозируют самый высокий рост тарифов — на 6%.В большей части регионов повышение тарифов не превысит 3,9%, немногим за 4% перевалят цены в Туве, Приморском крае, Иркутской и Свердловской областях.По словам специалистов Минстроя, рост тарифов на услуги ЖКХ в 2018 году будет ниже инфляционных показателей. В то же время на злостных должников обещают налагать довольно строгие штрафы — в размере 17,7% от величины задолженности.Автомобилисты одними из первых получат «новогодние подарки». Значимые изменения коснутся процедуры оформления и стоимости страхового полиса ОСАГО. С 1 января 2018 года стоимость полиса будет рассчитываться, исходя из количества допущенных нарушений ПДД: чем больше их накопится, тем в большую сумму выльется страховка. Также с1 января увеличится «период охлаждения» по ОСАГО и другим отдельным видам добровольного страхования — отказаться от ненужной страховки можно будет в течение 14 календарных дней, а не пяти рабочих, как это было раньше.В новом году усложнится процедура прохождения техосмотра. Получить подтверждение об исправности автомобиля без фактической проверки не получится. Весь процесс диагностики теперь будут фиксировать на фото и видео, а контроль возьмет на себя Ространснадзор. Компании, проводящие техосмотр авто, обяжут передавать данные контролеру. За невыполнение этих требований компании будут серьезно наказывать, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Достанется и тем, кто не прошел техосмотр вовремя, — сумма штрафа увеличится с 500 до 800 рублей.В Минэкономразвития считают, что принятые меры позволят пресечь нелегальную выдачу диагностических карт.Также с 1 января автолюбителей разрешено штрафовать на основании видеозаписей, сделанных третьими лицами, — теперь каждый сможет зафиксировать факт нарушения ПДД. Инспекторам ГИБДД даже не потребуется составлять протокол — данные можно будет передавать с помощью специального мобильного приложения. Оно уже опробовано в Москве и Татарстане, а с нового года появится и в других регионах. Кстати, за вождение авто без государственной регистрации придется заплатить пять тысяч рублей или лишиться прав. Судебные приставы получат право лишить водителя удостоверения на управление транспортным средством при наличии у него задолженности по штрафам в размере более десяти тысяч рублей.С 1 января 2018 года на 3,7% проиндексируют страховые пенсии. В апреле индексация на 4,1% коснется и социальных пенсионеров.В новом году семьи с детьми смогут рассчитывать на дополнительную поддержку государства. При рождении первого ребенка семья будет ежемесячно получать денежную выплату до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Сумма выплаты зависит от размера прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. В среднем по России в 2018 году выплата составит 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 году — порядка 11 тысяч рублей. Выплату получат семьи, которые можно отнести к малоимущим, — средний доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум для трудоспособного населения, установленный в регионе, более чем в полтора раза.Программу материнского капитала продлили до 31 декабря 2021 года. Семьи с доходом менее полутора прожиточных минимумов могут претендовать на выплаты из маткапитала на второго ребенка до достижения им полутора лет. Кроме того, маткапитал можно будет использовать на оплату услуг детского сада или ухода за ребенком, не дожидаясь, когда ему исполнится три года. Для этого достаточно будет подождать всего два месяца после его рождения.Регионов, которые попадают под софинансирование ежемесячной выплаты на третьего ребенка до трех лет, стало больше. Раньше такую выплату получали жители 50 регионов страны, теперь этот список расширен до 60. К сожалению, Красноярский край в него не вошел.Интересные условия предлагает родителям новая программа ипотечного кредитования. Если кредит в коммерческом банке был взят не более трех лет назад, а в семье родился второй ребенок, она может рассчитывать на помощь государства, которое субсидирует процентную ставку свыше шести процентов или рефинансирует существующие кредиты. На такую же поддержку могут рассчитывать и семьи, где родился третий ребенок, а кредит был оформлен не раньше пяти лет назад.С 1 января в России запретят производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Исключением является производство такой продукции для экспорта. Также устанавливается запрет на перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более десяти литров на человека. За нарушение этого требования предусматривается штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции.Получить льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам с 1 января станет проще. Теперь гражданам не придется в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы. Они могут просто заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. Если возникнет необходимость, налоговики сами запросят нужные сведения у органов и организаций, у которых имеются данные о праве человека на льготы. После получения запроса от налогового органа ответ должен быть отправлен в течение семи дней.

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