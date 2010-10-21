[Индекс номера 211 (28.12.2017)]



Вопрос недели

Чего вы ждёте от нового года?

Перед Новым годом всегда хочется заглянуть, хоть одним глазком, в будущее: что сулит нам год грядущий? В это время, как никогда, обращаешь внимание на предсказания всяких там астрологов и ясновидящих, коими переполнены телевидение и интернет. А еще это время — планировать и мечтать, загадывать желания. Вот мы и решили спросить у норильчан:



Антон, шахтер: – Уходящий год для многих оказался непростым, поэтому от 2018–го я жду в первую очередь хороших перемен, а именно: улучшения экономической обстановки в стране, и чтобы наших недругов стало меньше. В новом году произойдет важное событие — Россия принимает чемпионат мира по футболу, на котором, я надеюсь, мы сможем показать достойный результат. Кроме того, состоятся президентские выборы: хотелось бы, чтобы народ сделал правильный выбор.

Лариса Фоменко, переводчик: – Знаменательных событий и наших переживаний будет много: грядут выборы президента России, чемпионат мира по футболу, Олипмпиада–2018. Надеюсь, что те, за кого мы болеем, достойно выступят, несмотря ни на какие препятствия. И пусть успешно завершится в Норильске строительство взлетно–посадочной полосы, на котором и я потрудилась в уходящем году. Этот проект имеет особое значение для нашего региона, так что пожелаем строителям созидания и удачи!

Инна, специалист Молодежного центра: – Хотелось бы, чтобы в следующем году россияне жили не хуже, а желательно — еще лучше, чтобы экономическое состояние в стране улучшилось, а всякие конфликты обходили нас стороной. А еще хотелось бы, чтобы люди больше занимались благотворительностью, поскольку эта помощь сейчас актуальна. Я очень благодарна, что 2017 год для меня прошел без каких–то эксцессов и потрясений, хотелось бы, чтобы и в следующем году в семье также все было спокойно и благополучно, чтобы родные и близкие были здоровы. Я собираюсь завершить свое обучение по одной специальности и приступить к обучению по другой, а еще планирую съездить куда–нибудь и хорошо отдохнуть, навестить близких, которые живут в других странах.

Надежда Худякова, коренная норильчанка, племянница Героя Советского Союза Александра Петряева: – Главное, каким я мечтаю увидеть и новый год, и все последующие, — мирным. Пусть не будет войны. Для нашей семьи, в которой свято чтут память погибшего в боях с фашистами Александра Петряева, моего дяди–сибиряка, чье имя носит в Норильске детская библиотека, это самое главное условие счастливой жизни. Я сейчас на пенсии, многолетняя непростая работа воспитателя в детском саду позади. Конечно, хочется, чтобы к пенсии побольше добавили нам в 2018–м. А пенсионеры, которые с Севера переезжают на материк, ничего не теряли в положенных им выплатах от государства. Очень хочется, чтобы люди в России меньше болели и жизнь была стабильной. Как будет на самом деле, не знаю, но надеюсь на лучшее. И стабильность в стране связываю с нынешним президентом. Лично мне как–то спокойнее за наше будущее с таким руководителем страны. Надеюсь, что выборы лидера в новом году будут успешными.

Светлана Пилявец, техник по учету АО «Норильсктрансгаз»: – Предсказания и прогнозы — вообще дело неблагодарное, даже когда это погоды касается, а уж когда будущего... Лучше надеяться и мечтать. Например, в Норильске на будущий год новую площадку для спорта и отдыха обещали построить, на том месте, где сейчас ёлка стоит. У меня двое сыновей растут, так что для нас это актуально, хорошо бы, чтобы эта мечта исполнилась. Еще очень актуальным для всех нас было бы повышение зарплаты, цены–то растут. Замечательно бы было, если бы путевок в санатории выделяли побольше, мы б с мальчишками с удовольствием съездили. Интересно, исполнится ли такой мой прогноз?

Андрей Деганов, пресс–атташе МФК «Норильский никель»: – Я в первую очередь заинтересован в том, чтобы наша команда впервые за долгое время добилась хороших результатов и по итогам сезона вошла хотя бы в тройку лидеров отечественного мини–футбола. Кроме того, следующий год для нашей страны является значимым, ведь у нас впервые пройдет чемпионат мира по футболу. Надеюсь, что мне удастся побывать на играх. В остальном же, думаю, мои пожелания окажутся банальными: семейного благополучие и карьерного роста.

Анна, ждет новых свершений: – 2018 год — Год Собаки, ну а поскольку собака — верный друг и работящий помощник, хочется, чтобы окружали такие же люди, на которых можно было бы положиться в трудную минуту. В работе хочется новых свершений, карьерного роста, а дома — душевного тепла и семейного уюта.

Роза Новикова, волонтер, активист движения «Комбинат добра», организатор благотворительных проектов в Заполярной строительной компании: – Очень хочется, чтобы люди стали чуточку добрее, не оставляли немощных в беде, чтобы больше доверяли, не стеснялись помогать. Если о личных планах, то мой прогноз: окончание ремонта в доме, начало строительства дачного домика, поездка с дочкой к морю. По поводу жизни в Норильске: здорово, что у нас появилось много возможностей для свершения добрых дел, это собрало в нынешнем году большее количество единомышленников и просто неравнодушных и заряженных идеями людей. Для меня важно, что мою волонтерскую деятельность поддерживает и дочка. А ведь ей всего пять лет. Она мне помогает, иногда «работает» аниматором с особыми детьми. В будущем году она повзрослеет и еще больше поймет, как важно заботиться о тех, кому тяжело и кому хуже, чем тебе.

Сергей, работник Норильской обогатительной фабрики: – От наступающего года мне многого не надо: каждому норильчанину — достойную зарплату, каждому россиянину — снижение цен на товары и услуги. Ну, и пусть лето у нас будет теплым. И если уж быть предельно откровенным, то было бы неплохо вернуться к бесплатной медицине и образованию, увидеть в Норильске несколько новых детских садов и, что немаловажно, получить амнистию по кредитам.

Татьяна Мозговая, директор Норильской детской художественной школы: – В личном плане мне очень хочется, чтобы и в новом году было здоровье, остальное, как мне кажется, все есть. Надеюсь, что в обществе будет больше взаимопонимания и терпимости, а в культуре — новых интересных идей, которые воплотятся в жизнь. Мы с коллегами будем стараться держать планку базовой школы нашего региона в художественном образовании. Поэтому пусть преподавателям хватит сил и терпения! На днях мы узнали, что в третий раз стали победителями конкурса благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», поэтому планов — громадье. В новом году у нас по гранту «Полярная печатня» появится свой офортный станок, проведем мастер–классы с ведущими художниками региона. Будем работать над созданием условий для занятий различными видами графики, в том числе и печатной, это поможет также организовать новые формы досуга для семей с детьми младшего школьного возраста.

Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Уходящий год для многих оказался непростым, поэтому от 2018–го я жду в первую очередь хороших перемен, а именно: улучшения экономической обстановки в стране, и чтобы наших недругов стало меньше. В новом году произойдет важное событие — Россия принимает чемпионат мира по футболу, на котором, я надеюсь, мы сможем показать достойный результат. Кроме того, состоятся президентские выборы: хотелось бы, чтобы народ сделал правильный выбор.– Знаменательных событий и наших переживаний будет много: грядут выборы президента России, чемпионат мира по футболу, Олипмпиада–2018. Надеюсь, что те, за кого мы болеем, достойно выступят, несмотря ни на какие препятствия. И пусть успешно завершится в Норильске строительство взлетно–посадочной полосы, на котором и я потрудилась в уходящем году. Этот проект имеет особое значение для нашего региона, так что пожелаем строителям созидания и удачи!– Хотелось бы, чтобы в следующем году россияне жили не хуже, а желательно — еще лучше, чтобы экономическое состояние в стране улучшилось, а всякие конфликты обходили нас стороной. А еще хотелось бы, чтобы люди больше занимались благотворительностью, поскольку эта помощь сейчас актуальна. Я очень благодарна, что 2017 год для меня прошел без каких–то эксцессов и потрясений, хотелось бы, чтобы и в следующем году в семье также все было спокойно и благополучно, чтобы родные и близкие были здоровы. Я собираюсь завершить свое обучение по одной специальности и приступить к обучению по другой, а еще планирую съездить куда–нибудь и хорошо отдохнуть, навестить близких, которые живут в других странах.– Главное, каким я мечтаю увидеть и новый год, и все последующие, — мирным. Пусть не будет войны. Для нашей семьи, в которой свято чтут память погибшего в боях с фашистами Александра Петряева, моего дяди–сибиряка, чье имя носит в Норильске детская библиотека, это самое главное условие счастливой жизни. Я сейчас на пенсии, многолетняя непростая работа воспитателя в детском саду позади. Конечно, хочется, чтобы к пенсии побольше добавили нам в 2018–м. А пенсионеры, которые с Севера переезжают на материк, ничего не теряли в положенных им выплатах от государства. Очень хочется, чтобы люди в России меньше болели и жизнь была стабильной. Как будет на самом деле, не знаю, но надеюсь на лучшее. И стабильность в стране связываю с нынешним президентом. Лично мне как–то спокойнее за наше будущее с таким руководителем страны. Надеюсь, что выборы лидера в новом году будут успешными.– Предсказания и прогнозы — вообще дело неблагодарное, даже когда это погоды касается, а уж когда будущего... Лучше надеяться и мечтать. Например, в Норильске на будущий год новую площадку для спорта и отдыха обещали построить, на том месте, где сейчас ёлка стоит. У меня двое сыновей растут, так что для нас это актуально, хорошо бы, чтобы эта мечта исполнилась. Еще очень актуальным для всех нас было бы повышение зарплаты, цены–то растут. Замечательно бы было, если бы путевок в санатории выделяли побольше, мы б с мальчишками с удовольствием съездили. Интересно, исполнится ли такой мой прогноз?– Я в первую очередь заинтересован в том, чтобы наша команда впервые за долгое время добилась хороших результатов и по итогам сезона вошла хотя бы в тройку лидеров отечественного мини–футбола. Кроме того, следующий год для нашей страны является значимым, ведь у нас впервые пройдет чемпионат мира по футболу. Надеюсь, что мне удастся побывать на играх. В остальном же, думаю, мои пожелания окажутся банальными: семейного благополучие и карьерного роста.– 2018 год — Год Собаки, ну а поскольку собака — верный друг и работящий помощник, хочется, чтобы окружали такие же люди, на которых можно было бы положиться в трудную минуту. В работе хочется новых свершений, карьерного роста, а дома — душевного тепла и семейного уюта.– Очень хочется, чтобы люди стали чуточку добрее, не оставляли немощных в беде, чтобы больше доверяли, не стеснялись помогать. Если о личных планах, то мой прогноз: окончание ремонта в доме, начало строительства дачного домика, поездка с дочкой к морю. По поводу жизни в Норильске: здорово, что у нас появилось много возможностей для свершения добрых дел, это собрало в нынешнем году большее количество единомышленников и просто неравнодушных и заряженных идеями людей. Для меня важно, что мою волонтерскую деятельность поддерживает и дочка. А ведь ей всего пять лет. Она мне помогает, иногда «работает» аниматором с особыми детьми. В будущем году она повзрослеет и еще больше поймет, как важно заботиться о тех, кому тяжело и кому хуже, чем тебе.– От наступающего года мне многого не надо: каждому норильчанину — достойную зарплату, каждому россиянину — снижение цен на товары и услуги. Ну, и пусть лето у нас будет теплым. И если уж быть предельно откровенным, то было бы неплохо вернуться к бесплатной медицине и образованию, увидеть в Норильске несколько новых детских садов и, что немаловажно, получить амнистию по кредитам.– В личном плане мне очень хочется, чтобы и в новом году было здоровье, остальное, как мне кажется, все есть. Надеюсь, что в обществе будет больше взаимопонимания и терпимости, а в культуре — новых интересных идей, которые воплотятся в жизнь. Мы с коллегами будем стараться держать планку базовой школы нашего региона в художественном образовании. Поэтому пусть преподавателям хватит сил и терпения! На днях мы узнали, что в третий раз стали победителями конкурса благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», поэтому планов — громадье. В новом году у нас по гранту «Полярная печатня» появится свой офортный станок, проведем мастер–классы с ведущими художниками региона. Будем работать над созданием условий для занятий различными видами графики, в том числе и печатной, это поможет также организовать новые формы досуга для семей с детьми младшего школьного возраста.

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