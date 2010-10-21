Что год грядущий нам готовит? Чего ждать от него — прибыли или убытков, безмятежным он будет или напряженным? Вот такие мысли обычно посещают россиян накануне новогодних праздников. И вроде бы изменить уже ничего нельзя, но все же хочется хоть как–то подготовиться к переменам, подстелить соломку. О том, чем одарит нас правительство в 2018 году, расскажет сегодня «Заполярная правда».