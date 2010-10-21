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[Индекс номера 211 (28.12.2017)]

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Безопасный праздник

30 декабря поликлиники Большого Норильска будут работать в укороченном режиме, а в новогодние каникулы – по особому графику. Следует знать, что большинство специалистов трудятся 3 и 6 января лишь в первой половине дня, это касается даже вызова врача на дом. Круглосуточно работают лишь экстренные службы, такие как травмпункт и некоторые другие. Сокращенный график работы амбулаторно-поликлинических служб мы традиционно публикуем в нашей газете.


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Статьи текущего номера:
Итоги 
Уходящий год примечателен масштабными дорожными ремонтами. О выполненных работах и планах на будущее мы поговорили с начальником управления «Норильскавтодор» Олегом Кристом.

Перспективы 
Что год грядущий нам готовит? Чего ждать от него — прибыли или убытков, безмятежным он будет или напряженным? Вот такие мысли обычно посещают россиян накануне новогодних праздников. И вроде бы изменить уже ничего нельзя, но все же хочется хоть как–то подготовиться к переменам, подстелить соломку. О том, чем одарит нас правительство в 2018 году, расскажет сегодня «Заполярная правда».

Вопрос недели 
Перед Новым годом всегда хочется заглянуть, хоть одним глазком, в будущее: что сулит нам год грядущий? В это время, как никогда, обращаешь внимание на предсказания всяких там астрологов и ясновидящих, коими переполнены телевидение и интернет. А еще это время — планировать и мечтать, загадывать желания. Вот мы и решили спросить у норильчан:

 
Норильский пес Марвин стал звездой американского телевидения.

Крупным планом 
Вот и уходит 2017 год. Конечно, для всех он стал разным. В одной семье происходили радостные события, в другой — печальные. Одинаково хорошим или одинаково плохим для всех год быть не может. Одно можно сказать: он был непростым и насыщенным. Мы решили рассказать, чем 2017–й запомнился норильчанам.

Информация 
30 декабря поликлиники Большого Норильска будут работать в укороченном режиме, а в новогодние каникулы – по особому графику. Следует знать, что большинство специалистов трудятся 3 и 6 января лишь в первой половине дня, это касается даже вызова врача на дом. Круглосуточно работают лишь экстренные службы, такие как травмпункт и некоторые другие. Сокращенный график работы амбулаторно-поликлинических служб мы традиционно публикуем в нашей газете.

Новости:
 28 декабря 2017 
18:37 Норильские волонтеры «Комбината добра» и проекта «Память детства» поздравили девчонок и мальчишек из Дудинского детского дома с Новым годом
17:58 Осталось два дня до окончания благотворительной ярмарки «Подарошная», проводимой в Норильске. Всем, кто еще не успел сделать новогодние подарки, стоит поторопиться.
17:47 Мы в ответе за тех, кого приручили. В Норильске после завершения ремонта в здании приюта заработает «Школа доктора Айболита» от благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».
13:35 Вне времени! Выставка бывшего норильчанина, любителя и ценителя суровой северной природы, открывается сегодня в Норильске.
13:13 Активный отдых в новогодние каникулы. В праздничные дни на спортивных сооружениях Норильска для населения будет открыто массовое катание на коньках и прокат беговых лыж.
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