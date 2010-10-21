[Индекс номера 212 (29.12.2017)]



Современная классика

Уважаемые читатели! Вы держите в руках последний в 2017 году выпуск нашей газеты. Следующий номер «Заполярной правды» окажется в ваших почтовых ящиках 11 января 2018 года, и я очень надеюсь, что сбоя не будет. Для этого есть все основания.



В уходящем году у нас были затруднения с доставкой, поэтому мы приняли решение делать это своими силами для определенной части наших подписчиков — подопечных управления социальной политики. Осуществить это будет непросто, но своевременная доставка номеров будет обеспечена. Это тем более важно потому, что 2018 год обещает стать переломным для газеты. Переход издания с черно–белой картинки на цветную печать технически всегда непрост, но мы постараемся сделать так, чтобы все прошло без потрясений для читателей и рекламодателей. Сегодня звучит много разных мнений относительно будущего газетного формата. Есть люди, считающие, что бумажная пресса обречена, другие же уверены — эпитафию писать рано. Спад интереса к бумажным изданиям определяется прогрессом, но все развивается по спирали, а часть информационных задач без бумаги пока решить невозможно. Газетчикам на существующем новостном поле приходится сложнее всех. Бумажным СМИ приходится искать и осваивать самые разные формы подачи информации. И задача нашей редакции — влиться в строй тех, кто успешно освоил мультимедийный формат, активно используя соцсети и развивая собственный интернет–портал. В 2018 году нам надо научиться больше и лучше использовать новые технологии, активнее взаимодействовать с аудиторией. Печатные издания, ориентированные на массового читателя, испытывают проблемы еще и в вопросе подписки на издание. За счет роста стоимости типографских и экспедиционных услуг цена подписки, соответственно, тоже возрастает. Это сказывается на объемах продаж, даже учитывая то обстоятельство, что существует постоянная группа читателей, которая, невзирая на неутешительные прогнозы скептиков, предпочитает изучать очередной номер в его классическом бумажном варианте. С нами всегда остаются преданные друзья «Заполярки», читающие люди, которым важно взять в руки пахнущее свежей типографской краской издание. Да и все мы по–прежнему охотно покупаем детям бумажные книги — детские издательства процветают как никогда. Причин тому много: читая с листа, человек лучше запоминает материал, мелкая моторика помогает размышлениям и эмоциям, а тактильность чуть шершавого бумажного листа придает контенту особую весомость. И каждый почему–то по–прежнему хочет оказаться на обложке реального журнала, а не на банальной картинке в интернете, кого сейчас этим удивишь... Существует так называемая «теория пяти экранов», из которой следует, что современный образованный человек для полноты восприятия информации использует пять «экранов», одним из которых является бумажная пресса. Освоить интернет — это современный и закономерный шаг. Но столь же правильно иметь подписку на бумажную версию печатного издания, поскольку данный информационный продукт является на сто процентов достоверным и не содержит фейков — а вот это чрезвычайно важно, особенно тогда, когда читателю требуется официальная и юридически безупречная информация. Я очень надеюсь, что в 2018 году наш читатель останется с «Заполяркой», появятся новые подписчики как у традиционной бумажной версии, так и в интернет–пространстве, тем более что «цифра» и «бумага» не враги, а ипостаси единого целого, развивающиеся и дополняющие друг друга. С наступающим Новым годом, дорогие читатели! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть не болеют родные и близкие, улыбаются ваши дети, а год будет щедрым и ярким.

Главный редактор «Заполярной правды» Татьяна Глебова Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В уходящем году у нас были затруднения с доставкой, поэтому мы приняли решение делать это своими силами для определенной части наших подписчиков — подопечных управления социальной политики. Осуществить это будет непросто, но своевременная доставка номеров будет обеспечена. Это тем более важно потому, что 2018 год обещает стать переломным для газеты. Переход издания с черно–белой картинки на цветную печать технически всегда непрост, но мы постараемся сделать так, чтобы все прошло без потрясений для читателей и рекламодателей.Сегодня звучит много разных мнений относительно будущего газетного формата. Есть люди, считающие, что бумажная пресса обречена, другие же уверены — эпитафию писать рано. Спад интереса к бумажным изданиям определяется прогрессом, но все развивается по спирали, а часть информационных задач без бумаги пока решить невозможно. Газетчикам на существующем новостном поле приходится сложнее всех. Бумажным СМИ приходится искать и осваивать самые разные формы подачи информации. И задача нашей редакции — влиться в строй тех, кто успешно освоил мультимедийный формат, активно используя соцсети и развивая собственный интернет–портал. В 2018 году нам надо научиться больше и лучше использовать новые технологии, активнее взаимодействовать с аудиторией.Печатные издания, ориентированные на массового читателя, испытывают проблемы еще и в вопросе подписки на издание. За счет роста стоимости типографских и экспедиционных услуг цена подписки, соответственно, тоже возрастает. Это сказывается на объемах продаж, даже учитывая то обстоятельство, что существует постоянная группа читателей, которая, невзирая на неутешительные прогнозы скептиков, предпочитает изучать очередной номер в его классическом бумажном варианте. С нами всегда остаются преданные друзья «Заполярки», читающие люди, которым важно взять в руки пахнущее свежей типографской краской издание. Да и все мы по–прежнему охотно покупаем детям бумажные книги — детские издательства процветают как никогда. Причин тому много: читая с листа, человек лучше запоминает материал, мелкая моторика помогает размышлениям и эмоциям, а тактильность чуть шершавого бумажного листа придает контенту особую весомость. И каждый почему–то по–прежнему хочет оказаться на обложке реального журнала, а не на банальной картинке в интернете, кого сейчас этим удивишь...Существует так называемая «теория пяти экранов», из которой следует, что современный образованный человек для полноты восприятия информации использует пять «экранов», одним из которых является бумажная пресса. Освоить интернет — это современный и закономерный шаг. Но столь же правильно иметь подписку на бумажную версию печатного издания, поскольку данный информационный продукт является на сто процентов достоверным и не содержит фейков — а вот это чрезвычайно важно, особенно тогда, когда читателю требуется официальная и юридически безупречная информация.Я очень надеюсь, что в 2018 году наш читатель останется с «Заполяркой», появятся новые подписчики как у традиционной бумажной версии, так и в интернет–пространстве, тем более что «цифра» и «бумага» не враги, а ипостаси единого целого, развивающиеся и дополняющие друг друга.С наступающим Новым годом, дорогие читатели! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть не болеют родные и близкие, улыбаются ваши дети, а год будет щедрым и ярким.

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