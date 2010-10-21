[Индекс номера 212 (29.12.2017)]



Поздравления

С Новым годом





Уважаемые норильчане! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым, 2018 годом! На протяжении последних лет наиболее важным достижением Норильска является стабильное социально–экономическое положение. Роль и значение нашего города в экономике не только Красноярского края, но и всей страны сложно переоценить. И это — заслуга каждого жителя нашего города. Из года в год все вместе мы трудимся над качественным изменением жизни в Норильске, стараемся благоустроить любимый город, сделать его комфортнее, уютнее и безопаснее. Развитие Норильска на долгие годы предопределено богатыми природными ресурсами. В числе приоритетных проектов органов муниципальной власти: строительство дорог, ремонты фасадов и укрепление фундаментов, реконструкция детских садов и создание первого в Норильске парка на набережной озера Долгое. В наступающем 2018 году мы отпразднуем 65–летие Норильска. Несмотря на богатую историю, наш город находится в самом начале своего пути. А истинное богатство Норильска — это не природные ресурсы, а люди — мы с вами. Те, кто пишут его современную историю, радеют за его будущее. Уверен, новый год принесет нам немало поводов для радости, вдохновит, подарит силы для достижения всего задуманного. Нам предстоит сделать многое, но мы, норильчане, не раз доказывали: нам по плечу любые задачи. Я от всей души благодарю вас за любовь к Норильску, за неравнодушие к его судьбе и желание работать ради будущего родного города. С Новым годом! Крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, уверенности в завтрашнем дне! Глава Норильска Ринат Ахметчин

Дорогие норильчане! В эти предновогодние дни, наполненные праздничной суетой, мы все стараемся успеть завершить начатые дела, составить план на ближайшую перспективу, подвести итоги еще одного года своей жизни. Я думаю, нам, северянам, есть чем гордиться — за этот год мы многое успели: Норильск продолжает преображаться — появляются новые зоны отдыха, асфальтируются дороги и дворы, развивается социальная сфера. И мне особенно приятно, что всего этого мы с вами добились вместе — мы вместе выбирали места для создания площадок для отдыха и скверов, сообща следили за тем, чтобы все запланированное было выполнено в срок и качественно. Норильчан всегда отличала эта сплоченность. Да, конечно, многое нам еще только предстоит сделать. Следующий год будет важным и особенным не только для нашей страны, — как вы помните, в России впервые пройдет чемпионат мира по футболу, — но и для нашей малой родины. Заполярный Норильск отметит свое 65–летие. Для человека этот возраст можно назвать преклонным, но в привязке к городу это, скорее, возраст подростковый. И мне кажется, что Норильск этому вполне соответствует — с каждым годом преображаясь, становясь сильнее и опытнее. В преддверии 2018 года я хочу вам пожелать, чтобы наступающий год бережно сохранил все то, чего мы достигли, и был ознаменован новыми победами и свершениями. Новогодние каникулы — это, пожалуй, единственное время в году, когда мы можем отвлечься от повседневной суеты, провести время с семьей и близкими людьми. Пусть праздничные торжества будут наполнены теплотой семейных традиций и волшебством. Здоровья вам, любви и исполнения всех желаний! С Новым, 2018 годом! Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков

Дорогие земляки! Уважаемые норильчане! Сердечно поздравляю вас с Новым, 2018 годом! Новый год — самый долгожданный и по–семейному добрый праздник. Как всегда, он открывает новую страницу в судьбе каждого человека, каждой компании и каждого города. Он дает нам всем надежду на то, что в следующем году у нас будет больше счастливых дней и достижений. Уверен, что 2018 год станет очередным свидетельством несомненных успехов компании «Норникель» и всеми нами любимого Норильска в их позитивном развитии, а мы с вами станем счастливыми и уверенными в будущем людьми. Вместе мы добьемся еще больших результатов. В едином устремлении сделать жизнь в Норильске еще лучше и краше наши силы возрастают многократно. Желаю, чтобы в новом году все были мудры и добры, справедливы и веселы, чтобы радости множились, а проблемы ушли. Пусть у каждого из вас начнется новый, более благополучный этап жизни. Пусть сбудутся мечты и исполнятся самые заветные желания. С Новым годом! С новым счастьем! Вице–президент «Норникеля» — директор Заполярного филиала Александр Рюмин

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На протяжении последних лет наиболее важным достижением Норильска является стабильное социально–экономическое положение. Роль и значение нашего города в экономике не только Красноярского края, но и всей страны сложно переоценить. И это — заслуга каждого жителя нашего города.Из года в год все вместе мы трудимся над качественным изменением жизни в Норильске, стараемся благоустроить любимый город, сделать его комфортнее, уютнее и безопаснее. Развитие Норильска на долгие годы предопределено богатыми природными ресурсами. В числе приоритетных проектов органов муниципальной власти: строительство дорог, ремонты фасадов и укрепление фундаментов, реконструкция детских садов и создание первого в Норильске парка на набережной озера Долгое.В наступающем 2018 году мы отпразднуем 65–летие Норильска. Несмотря на богатую историю, наш город находится в самом начале своего пути. А истинное богатство Норильска — это не природные ресурсы, а люди — мы с вами. Те, кто пишут его современную историю, радеют за его будущее.Уверен, новый год принесет нам немало поводов для радости, вдохновит, подарит силы для достижения всего задуманного. Нам предстоит сделать многое, но мы, норильчане, не раз доказывали: нам по плечу любые задачи.Я от всей души благодарю вас за любовь к Норильску, за неравнодушие к его судьбе и желание работать ради будущего родного города.С Новым годом! Крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, уверенности в завтрашнем дне!В эти предновогодние дни, наполненные праздничной суетой, мы все стараемся успеть завершить начатые дела, составить план на ближайшую перспективу, подвести итоги еще одного года своей жизни.Я думаю, нам, северянам, есть чем гордиться — за этот год мы многое успели: Норильск продолжает преображаться — появляются новые зоны отдыха, асфальтируются дороги и дворы, развивается социальная сфера. И мне особенно приятно, что всего этого мы с вами добились вместе — мы вместе выбирали места для создания площадок для отдыха и скверов, сообща следили за тем, чтобы все запланированное было выполнено в срок и качественно. Норильчан всегда отличала эта сплоченность.Да, конечно, многое нам еще только предстоит сделать. Следующий год будет важным и особенным не только для нашей страны, — как вы помните, в России впервые пройдет чемпионат мира по футболу, — но и для нашей малой родины. Заполярный Норильск отметит свое 65–летие. Для человека этот возраст можно назвать преклонным, но в привязке к городу это, скорее, возраст подростковый. И мне кажется, что Норильск этому вполне соответствует — с каждым годом преображаясь, становясь сильнее и опытнее.В преддверии 2018 года я хочу вам пожелать, чтобы наступающий год бережно сохранил все то, чего мы достигли, и был ознаменован новыми победами и свершениями.Новогодние каникулы — это, пожалуй, единственное время в году, когда мы можем отвлечься от повседневной суеты, провести время с семьей и близкими людьми. Пусть праздничные торжества будут наполнены теплотой семейных традиций и волшебством. Здоровья вам, любви и исполнения всех желаний!С Новым, 2018 годом!Новый год — самый долгожданный и по–семейному добрый праздник. Как всегда, он открывает новую страницу в судьбе каждого человека, каждой компании и каждого города. Он дает нам всем надежду на то, что в следующем году у нас будет больше счастливых дней и достижений.Уверен, что 2018 год станет очередным свидетельством несомненных успехов компании «Норникель» и всеми нами любимого Норильска в их позитивном развитии, а мы с вами станем счастливыми и уверенными в будущем людьми. Вместе мы добьемся еще больших результатов. В едином устремлении сделать жизнь в Норильске еще лучше и краше наши силы возрастают многократно.Желаю, чтобы в новом году все были мудры и добры, справедливы и веселы, чтобы радости множились, а проблемы ушли. Пусть у каждого из вас начнется новый, более благополучный этап жизни. Пусть сбудутся мечты и исполнятся самые заветные желания. С Новым годом! С новым счастьем!

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