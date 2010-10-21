[Индекс номера 212 (29.12.2017)]



Благовест

В ожидании чуда

В норильском кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к празднику Рождества Христова.



Новогодний молебен состоится утром 31 декабря после Божественной литургии. А в первый день 2018 года вечерняя служба начнется в 18.00. Напоминаем, что сейчас продолжается Рождественский пост, и православные верующие до 7 января не будут употреблять в пищу мясные и молочные продукты. Оставшееся до встречи Рождества Христова время они употребят на добрые дела и подготовку к святым таинствам исповеди и причастия. В Рождественский сочельник, 6 января, когда соблюдается строгий пост, в Свято–Скорбященском соборе в 17.00 начнется всенощное бдение, после которого можно будет исповедаться. Исповедь пройдет также в 23 часа. А в полночь 7 января начнется торжественная служба, после которой можно будет радостно разговеться за праздничным столом. Рождественские святки продлятся с 7 по 17 января, до Крещенского сочельника. Это время веселых колядок. Прозвучат они и в Духовно–просветительском центре, который находится в здании Норильской епархии на ул. Пушкина, 11, во дворе Свято–Скорбященского собора. Здесь 7 января в полдень состоится театрализованное Рождественское представление для детей воскресной школы, а в 15 часов начнутся «Рождественские посиделки» для прихожан. А сегодня здесь откроется выставка детских рисунков и поделок «Светлый ангел Рождества». Радостные святочные праздники готовят и в других приходах Норильской епархии. Новогодние и рождественские каникулы будут долгими, и пусть каждый желающий найдет время для молитвы, веселья и благих дел.

Дорогие норильчане! Больше двух тысячелетий христианский мир празднует день прихода на землю Христа Спасителя, благодаря которому мы можем соединиться с Богом и возвратить себе бессмертие. В свете великого христианского праздника Рождества Христова приходит к нам Новолетие. Независимо от того, какое из двух событий человек выделяет для себя в качестве главного, в эти святые дни нас объединяет желание поделиться радостью с окружающими, одарить, обогреть, сказать добрые слова. Совершая эти заповеди милосердия, мы все объединяемся в любви и приближаемся к Богу. Молитвенно желаю вам помощи Божией во всех ваших добрых делах, здоровья и мира в семьях, творческого труда на благо нашего сурового северного края! Агафангел, епископ Норильский и Туруханский

Ирина Даниленко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Новогодний молебен состоится утром 31 декабря после Божественной литургии. А в первый день 2018 года вечерняя служба начнется в 18.00. Напоминаем, что сейчас продолжается Рождественский пост, и православные верующие до 7 января не будут употреблять в пищу мясные и молочные продукты. Оставшееся до встречи Рождества Христова время они употребят на добрые дела и подготовку к святым таинствам исповеди и причастия. В Рождественский сочельник, 6 января, когда соблюдается строгий пост, в Свято–Скорбященском соборе в 17.00 начнется всенощное бдение, после которого можно будет исповедаться. Исповедь пройдет также в 23 часа. А в полночь7 января начнется торжественная служба, после которой можно будет радостно разговеться за праздничным столом.Рождественские святки продлятся с 7 по 17 января, до Крещенского сочельника. Это время веселых колядок. Прозвучат они и в Духовно–просветительском центре, который находится в здании Норильской епархии на ул. Пушкина, 11, во двореСвято–Скорбященского собора. Здесь 7 января в полдень состоится театрализованное Рождественское представление для детей воскресной школы, а в 15 часов начнутся «Рождественские посиделки» для прихожан. А сегодня здесь откроется выставка детских рисунков и поделок «Светлый ангел Рождества».Радостные святочные праздники готовят и в других приходах Норильской епархии. Новогодние и рождественские каникулы будут долгими, и пусть каждый желающий найдет время для молитвы, веселья и благих дел.Больше двух тысячелетий христианский мир празднует день прихода на землю Христа Спасителя, благодаря которому мы можем соединиться с Богом и возвратить себе бессмертие. В свете великого христианского праздника Рождества Христова приходит к нам Новолетие. Независимо от того, какое из двух событий человек выделяет для себя в качестве главного, в эти святые дни нас объединяет желание поделиться радостью с окружающими, одарить, обогреть, сказать добрые слова. Совершая эти заповеди милосердия, мы все объединяемся в любви и приближаемся к Богу.Молитвенно желаю вам помощи Божией во всех ваших добрых делах, здоровья и мира в семьях, творческого труда на благо нашего сурового северного края!

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