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[Индекс номера 212 (29.12.2017)]

 Благовест 
В ожидании чуда

В норильском кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к празднику Рождества Христова.

Новогодний молебен состоится утром 31 декабря после Божественной литургии. А в первый день 2018 года вечерняя служба начнется в 18.00. Напоминаем, что сейчас продолжается Рождественский пост, и православные верующие до 7 января не будут употреблять в пищу мясные и молочные продукты. Оставшееся до встречи Рождества Христова время они употребят на добрые дела и подготовку к святым таинствам исповеди и причастия. В Рождественский сочельник, 6 января, когда соблюдается строгий пост, в Свято–Скорбященском соборе в 17.00 начнется всенощное бдение, после которого можно будет исповедаться. Исповедь пройдет также в 23 часа. А в полночь
7 января начнется торжественная служба, после которой можно будет радостно разговеться за праздничным столом.
Рождественские святки продлятся с 7 по 17 января, до Крещенского сочельника. Это время веселых колядок. Прозвучат они и в Духовно–просветительском центре, который находится в здании Норильской епархии на ул. Пушкина, 11, во дворе
Свято–Скорбященского собора. Здесь 7 января в полдень состоится театрализованное Рождественское представление для детей воскресной школы, а в 15 часов начнутся «Рождественские посиделки» для прихожан. А сегодня здесь откроется выставка детских рисунков и поделок «Светлый ангел Рождества».
Радостные святочные праздники готовят и в других приходах Норильской епархии. Новогодние и рождественские каникулы будут долгими, и пусть каждый желающий найдет время для молитвы, веселья и благих дел.

Дорогие норильчане!
Больше двух тысячелетий христианский мир празднует день прихода на землю Христа Спасителя, благодаря которому мы можем соединиться с Богом и возвратить себе бессмертие. В свете великого христианского праздника Рождества Христова приходит к нам Новолетие. Независимо от того, какое из двух событий человек выделяет для себя в качестве главного, в эти святые дни нас объединяет желание поделиться радостью с окружающими, одарить, обогреть, сказать добрые слова. Совершая эти заповеди милосердия, мы все объединяемся в любви и приближаемся к Богу.
Молитвенно желаю вам помощи Божией во всех ваших добрых делах, здоровья и мира в семьях, творческого труда на благо нашего сурового северного края!
Агафангел, епископ Норильский и Туруханский

Ирина Даниленко
Фото Владимира Макушкина
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Статьи текущего номера:
 
Уважаемые читатели! Вы держите в руках последний в 2017 году выпуск нашей газеты. Следующий номер «Заполярной правды» окажется в ваших почтовых ящиках 11 января 2018 года, и я очень надеюсь, что сбоя не будет. Для этого есть все основания.

Поздравления 

Благовест 
В норильском кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к празднику Рождества Христова.

Невредно знать 
Где нас ждут в новогодние каникулы, как работают спортсооружения, почтовые отделения, транспорт, расскажет «Заполярная правда».

Путеводитель 
Наша городская ёлочка — заядлая путешественница: за свою историю она проехалась по всему городу. И наступающий праздник — отличный повод напомнить, где и когда норильчане водили вокруг нее хороводы.

Поверь в мечту 
«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и интерната. Напомним, идея проекта возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Нам, взрослым, хотелось, чтобы в канун Нового года дети из детского дома и школы–интерната № 2 почувствовали особое внимание, побывав там, где они мечтали и куда обычному человеку вход закрыт. Но наши дети — не обычные, и поэтому для них возможно все: попасть в запасники музея, увидеть, как делают хлеб или телепередачу, побывать в киноаппаратной «Родины» и самим «покрутить кино».

Мысли вслух 
Грядущий 2018–й в китайском календаре будет годом Собаки. Восток — дело не только тонкое, но и философское, поэтому мифологемы китайского гороскопа распространяются далеко не только на людей. И норильчане, обещая в следующем году домашним питомцам новые подарки и повышенную заботу, могут соотнести специфику знака и его приметы с родным городом, благо поле для вольных трактовок имеется, а сам знак едва ли не лучше всех остальных подходит Норильску.

Есть повод! 
Из года в год мы открещиваемся от символов китайского Нового года — не наш, мол, это календарь, не родной. Но все равно в декабре нет–нет да и прислушаешься: какая такая собака?

Новости:
 29 декабря 2017 
11:41 Норильские полицейские обеспечат общественный порядок в городе в новогодние праздники
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