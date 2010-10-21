[Индекс номера 212 (29.12.2017)]



Невредно знать

Скучать не придется

Где нас ждут в новогодние каникулы, как работают спортсооружения, почтовые отделения, транспорт, расскажет «Заполярная правда».



Транспорт Пассажирские автобусы НПОПАТ в новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января включительно — будут курсировать по своим обычным маршрутам, но согласно графикам движения выходного дня, то есть с увеличенными интервалами ожидания.

Почта Для почтовых отделений Большого Норильска 31 декабря, 1, 2 и 7 января будут выходными днями. 6 января рабочий день сокращен на один час. Центральный район Почтовые отделения № 5 (ул. Павлова, 12) и № 10 (Ленинский пр., 6): 3, 4 и 5 января— с 12.00 до 19.00,

6 января— с 12.00 до 19.00,

8 января— выходной,

с 9 января— по обычному графику. Почтовое отделение № 18 (ул. Талнахская, 61): 3, 4 и 5 января— с 11.00 до 19.00,

6 января— с 11.00 до 17.00,

8 января— выходной,

с 9 января— по обычному графику. Почтовое отделение № 2 (ул. Комсомольская, 33): 3, 4, 5, 8 января— с 8.00 до 20.00,

6 января— с 8.00 до 19.00,

с 9 января— по обычному графику.

Талнах Почтовое отделение № 30 (ул. Таймырская, 26) и № 33 (Енисейская, 8а): 3, 4 и 5 января— с 12.00 до 18.00,

6 января — с 12.00 до 17.00,

8 января— выходной,

с 9 января— по обычному графику. Почтовое отделение № 32 (ул. Бауманская, 16а): 3, 4 и 5 января— с 10.00 до 19.00,

6 января— с 11.00 до 17.00,

с 8 января— по обычному графику.

Кайеркан Почтовое отделение № 40 (ул. Шахтерская, 6): 3, 4, 5 и 8 января— с 11.00 до 19.00,

6 января— с 11.00 до 17.00,

с 9 января— по обычному графику.

Выходи гулять! 8 января, в 12.00, горожан приглашают на рождественские уличные гуляния “Вместе весело гулять!”, которые состоятся в Норильске на территории Снежного городка у главной новогодней ёлки города (площадь, прилегающая к ул. Комсомольской, 33). Всех пришедших на праздник ждут зажигательные танцы и интерактивная программа.

Коньки и лыжи Стадион «Заполярник» — с 3 января с 15.00 до 21.00. Крытый каток «Умка» — с 3 января с 14.00 до 22.30. Лыжная база «Оль–Гуль» — с 3 января с 12.00 до 19.00. Ледовая арена Дворца спорта «Арктика» — с 4 января с 18.00 до 21.15. Крытый каток «Льдинка» — с 15.00 до 18.00. Кайерканский Ледовый дворец спорта — с 19.30 до 21.00.

СПОРТПЛОЩАДКИ С 3 по 5 января в 11.00 — Дом физической культуры, Рождественский Кубок по мини–футболу среди юношей 2008–2009 годов рождения. 6 января в 9.00 — крытый каток «Льдинка», первенство Норильска по хоккею «Золотая шайба». 6 января в 10.00 — спортивный комплекс «Кайеркан», всероссийские соревнования «Мини–футбол в школу» (регион Заполярье). 6 января в 14.00 — игры первенства Норильска по мини–футболу. 6 января в 14.00 — стадион «Заполярник», блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи». 8 января — стадион «Заполярник», открытое первенство ДЮСШ–1 по волейболу. 8 января в 13.00 — спортивный комплекс «Талнах», «Мини–футбол в школу». 8 января в 14.00 — БОКМО, турнир памяти футболистов с участием сильнейших мини–футбольных команд города.

Бассейны Городской плавательный бассейн для обладателей абонементов откроется 5 января. Для воспитанников ДЮСШ занятия там начнутся с 9 января. Талнахский и кайерканский бассейны заработают 3 января.

И о погоде Норильские синоптики предупреждают: в новогоднюю ночь ожидается метель. По прогнозу 31 декабря по Норильску будет гулять очередной циклон: температура воздуха повысится до –15 градусов, но и ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пассажирские автобусы НПОПАТ в новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января включительно — будут курсировать по своим обычным маршрутам, но согласно графикам движения выходного дня, то есть с увеличенными интервалами ожидания.Для почтовых отделений Большого Норильска 31 декабря, 1, 2 и 7 января будут выходными днями. 6 января рабочий день сокращен на один час.8 января, в 12.00, горожан приглашают на рождественские уличные гуляния “Вместе весело гулять!”, которые состоятся в Норильске на территории Снежного городка у главной новогодней ёлки города (площадь, прилегающая к ул. Комсомольской, 33). Всех пришедших на праздник ждут зажигательные танцы и интерактивная программа.Стадион «Заполярник» —Крытый каток «Умка» —Лыжная база «Оль–Гуль» —Ледовая арена Дворца спорта «Арктика» —Крытый каток «Льдинка» —Кайерканский Ледовый дворец спорта —— Дом физической культуры, Рождественский Кубок по мини–футболу среди юношей 2008–2009 годов рождения.— крытый каток «Льдинка», первенство Норильска по хоккею «Золотая шайба».— спортивный комплекс «Кайеркан», всероссийские соревнования «Мини–футбол в школу» (регион Заполярье).— игры первенства Норильска по мини–футболу.— стадион «Заполярник», блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи».8 января — стадион «Заполярник», открытое первенство ДЮСШ–1 по волейболу.— спортивный комплекс «Талнах», «Мини–футбол в школу».— БОКМО, турнир памяти футболистов с участием сильнейших мини–футбольных команд города.Городской плавательный бассейн для обладателей абонементов откроется. Для воспитанников ДЮСШ занятия там начнутся с 9 января.Талнахский и кайерканский бассейны заработаютНорильские синоптики предупреждают: в новогоднюю ночь ожидается метель. По прогнозу 31 декабря по Норильску будет гулять очередной циклон: температура воздуха повысится до –15 градусов, но и ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

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