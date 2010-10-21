Где нас ждут в новогодние каникулы, как работают спортсооружения, почтовые отделения, транспорт, расскажет «Заполярная правда».
Транспорт
Пассажирские автобусы НПОПАТ в новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января включительно — будут курсировать по своим обычным маршрутам, но согласно графикам движения выходного дня, то есть с увеличенными интервалами ожидания.Почта
Для почтовых отделений Большого Норильска 31 декабря, 1, 2 и 7 января будут выходными днями. 6 января рабочий день сокращен на один час.
Выходи гулять!
|Центральный район
|Почтовые отделения № 5 (ул. Павлова, 12) и № 10 (Ленинский пр., 6):
|3, 4 и 5 января— с 12.00 до 19.00,
6 января— с 12.00 до 19.00,
8 января— выходной,
с 9 января— по обычному графику.
|Почтовое отделение № 18 (ул. Талнахская, 61):
|3, 4 и 5 января— с 11.00 до 19.00,
6 января— с 11.00 до 17.00,
8 января— выходной,
с 9 января— по обычному графику.
|Почтовое отделение № 2 (ул. Комсомольская, 33):
|3, 4, 5, 8 января— с 8.00 до 20.00,
6 января— с 8.00 до 19.00,
с 9 января— по обычному графику.
|Талнах
|Почтовое отделение № 30 (ул. Таймырская, 26) и № 33 (Енисейская, 8а):
|3, 4 и 5 января— с 12.00 до 18.00,
6 января — с 12.00 до 17.00,
8 января— выходной,
с 9 января— по обычному графику.
|Почтовое отделение № 32 (ул. Бауманская, 16а):
|3, 4 и 5 января— с 10.00 до 19.00,
6 января— с 11.00 до 17.00,
с 8 января— по обычному графику.
|Кайеркан
|Почтовое отделение № 40 (ул. Шахтерская, 6):
|3, 4, 5 и 8 января— с 11.00 до 19.00,
6 января— с 11.00 до 17.00,
с 9 января— по обычному графику.
8 января, в 12.00, горожан приглашают на рождественские уличные гуляния “Вместе весело гулять!”, которые состоятся в Норильске на территории Снежного городка у главной новогодней ёлки города (площадь, прилегающая к ул. Комсомольской, 33). Всех пришедших на праздник ждут зажигательные танцы и интерактивная программа.Коньки и лыжи
Стадион «Заполярник» — с 3 января с 15.00 до 21.00.
Крытый каток «Умка» — с 3 января с 14.00 до 22.30.
Лыжная база «Оль–Гуль» — с 3 января с 12.00 до 19.00.
Ледовая арена Дворца спорта «Арктика» — с 4 января с 18.00 до 21.15.
Крытый каток «Льдинка» — с 15.00 до 18.00.
Кайерканский Ледовый дворец спорта — с 19.30 до 21.00.СПОРТПЛОЩАДКИС 3 по 5 января в 11.00
— Дом физической культуры, Рождественский Кубок по мини–футболу среди юношей 2008–2009 годов рождения.6 января в 9.00
— крытый каток «Льдинка», первенство Норильска по хоккею «Золотая шайба».6 января в 10.00
— спортивный комплекс «Кайеркан», всероссийские соревнования «Мини–футбол в школу» (регион Заполярье).6 января в 14.00
— игры первенства Норильска по мини–футболу.6 января в 14.00
— стадион «Заполярник», блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи».
8 января — стадион «Заполярник», открытое первенство ДЮСШ–1 по волейболу.8 января в 13.00
— спортивный комплекс «Талнах», «Мини–футбол в школу».8 января в 14.00
— БОКМО, турнир памяти футболистов с участием сильнейших мини–футбольных команд города.Бассейны
Городской плавательный бассейн для обладателей абонементов откроется 5 января
. Для воспитанников ДЮСШ занятия там начнутся с 9 января.
Талнахский и кайерканский бассейны заработают 3 января
.И о погоде
Норильские синоптики предупреждают: в новогоднюю ночь ожидается метель. По прогнозу 31 декабря по Норильску будет гулять очередной циклон: температура воздуха повысится до –15 градусов, но и ветер усилится до 15–20 метров в секунду.Фото Дениса Кожевниковаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда