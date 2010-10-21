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[Индекс номера 212 (29.12.2017)]

 Невредно знать 
Скучать не придется

Где нас ждут в новогодние каникулы, как работают спортсооружения, почтовые отделения, транспорт, расскажет «Заполярная правда».

Транспорт
Пассажирские автобусы НПОПАТ в новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января включительно — будут курсировать по своим обычным маршрутам, но согласно графикам движения выходного дня, то есть с увеличенными интервалами ожидания.

Почта
Для почтовых отделений Большого Норильска 31 декабря, 1, 2 и 7 января будут выходными днями. 6 января рабочий день сокращен на один час.
Центральный район
Почтовые отделения № 5 (ул. Павлова, 12) и № 10 (Ленинский пр., 6):
3, 4 и 5 января— с 12.00 до 19.00,
6 января— с 12.00 до 19.00,
8 января— выходной,
с 9 января— по обычному графику.
Почтовое отделение № 18 (ул. Талнахская, 61):
3, 4 и 5 января— с 11.00 до 19.00,
6 января— с 11.00 до 17.00,
8 января— выходной,
с 9 января— по обычному графику.
Почтовое отделение № 2 (ул. Комсомольская, 33):
3, 4, 5, 8 января— с 8.00 до 20.00,
6 января— с 8.00 до 19.00,
с 9 января— по обычному графику.

Талнах
Почтовое отделение № 30 (ул. Таймырская, 26) и № 33 (Енисейская, 8а):
3, 4 и 5 января— с 12.00 до 18.00,
6 января — с 12.00 до 17.00,
8 января— выходной,
с 9 января— по обычному графику.
Почтовое отделение № 32 (ул. Бауманская, 16а):
3, 4 и 5 января— с 10.00 до 19.00,
6 января— с 11.00 до 17.00,
с 8 января— по обычному графику.

Кайеркан
Почтовое отделение № 40 (ул. Шахтерская, 6):
3, 4, 5 и 8 января— с 11.00 до 19.00,
6 января— с 11.00 до 17.00,
с 9 января— по обычному графику.

Выходи гулять!
8 января, в 12.00, горожан приглашают на рождественские уличные гуляния “Вместе весело гулять!”, которые состоятся в Норильске на территории Снежного городка у главной новогодней ёлки города (площадь, прилегающая к ул. Комсомольской, 33). Всех пришедших на праздник ждут зажигательные танцы и интерактивная программа.

Коньки и лыжи
Стадион «Заполярник» — с 3 января с 15.00 до 21.00.
Крытый каток «Умка» — с 3 января с 14.00 до 22.30.
Лыжная база «Оль–Гуль» — с 3 января с 12.00 до 19.00.
Ледовая арена Дворца спорта «Арктика» — с 4 января с 18.00 до 21.15.
Крытый каток «Льдинка» — с 15.00 до 18.00.
Кайерканский Ледовый дворец спорта — с 19.30 до 21.00.

СПОРТПЛОЩАДКИ
С 3 по 5 января в 11.00 — Дом физической культуры, Рождественский Кубок по мини–футболу среди юношей 2008–2009 годов рождения.
6 января в 9.00 — крытый каток «Льдинка», первенство Норильска по хоккею «Золотая шайба».
6 января в 10.00 — спортивный комплекс «Кайеркан», всероссийские соревнования «Мини–футбол в школу» (регион Заполярье).
6 января в 14.00 — игры первенства Норильска по мини–футболу.
6 января в 14.00 — стадион «Заполярник», блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи».
8 января — стадион «Заполярник», открытое первенство ДЮСШ–1 по волейболу.
8 января в 13.00 — спортивный комплекс «Талнах», «Мини–футбол в школу».
8 января в 14.00 — БОКМО, турнир памяти футболистов с участием сильнейших мини–футбольных команд города.

Бассейны
Городской плавательный бассейн для обладателей абонементов откроется 5 января. Для воспитанников ДЮСШ занятия там начнутся с 9 января.
Талнахский и кайерканский бассейны заработают 3 января.

И о погоде
Норильские синоптики предупреждают: в новогоднюю ночь ожидается метель. По прогнозу 31 декабря по Норильску будет гулять очередной циклон: температура воздуха повысится до –15 градусов, но и ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

Фото Дениса Кожевникова
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Уважаемые читатели! Вы держите в руках последний в 2017 году выпуск нашей газеты. Следующий номер «Заполярной правды» окажется в ваших почтовых ящиках 11 января 2018 года, и я очень надеюсь, что сбоя не будет. Для этого есть все основания.

Поздравления 

Благовест 
В норильском кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» готовятся к празднику Рождества Христова.

Невредно знать 
Где нас ждут в новогодние каникулы, как работают спортсооружения, почтовые отделения, транспорт, расскажет «Заполярная правда».

Путеводитель 
Наша городская ёлочка — заядлая путешественница: за свою историю она проехалась по всему городу. И наступающий праздник — отличный повод напомнить, где и когда норильчане водили вокруг нее хороводы.

Поверь в мечту 
«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и интерната. Напомним, идея проекта возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Нам, взрослым, хотелось, чтобы в канун Нового года дети из детского дома и школы–интерната № 2 почувствовали особое внимание, побывав там, где они мечтали и куда обычному человеку вход закрыт. Но наши дети — не обычные, и поэтому для них возможно все: попасть в запасники музея, увидеть, как делают хлеб или телепередачу, побывать в киноаппаратной «Родины» и самим «покрутить кино».

Мысли вслух 
Грядущий 2018–й в китайском календаре будет годом Собаки. Восток — дело не только тонкое, но и философское, поэтому мифологемы китайского гороскопа распространяются далеко не только на людей. И норильчане, обещая в следующем году домашним питомцам новые подарки и повышенную заботу, могут соотнести специфику знака и его приметы с родным городом, благо поле для вольных трактовок имеется, а сам знак едва ли не лучше всех остальных подходит Норильску.

Есть повод! 
Из года в год мы открещиваемся от символов китайского Нового года — не наш, мол, это календарь, не родной. Но все равно в декабре нет–нет да и прислушаешься: какая такая собака?

Новости:
 29 декабря 2017 
11:41 Норильские полицейские обеспечат общественный порядок в городе в новогодние праздники
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