[Индекс номера 212 (29.12.2017)]



Путеводитель

Путешествие ёлки

Наша городская ёлочка — заядлая путешественница: за свою историю она проехалась по всему городу. И наступающий праздник — отличный повод напомнить, где и когда норильчане водили вокруг нее хороводы.



Под ёлочкой на площади Гвардейской. 1959 год Главная норильская ёлка в этом году снова сменила адрес — переехала на улицу Комсомольскую, на площадку, которую архитекторы когда–то называли «юго–западным общественным центром». Кому–то новое место не понравилось — далеко ходить, а кому–то, напротив, пришлось по душе — просторно, есть где разместиться снежному городку, да и в том краю города тоже живут люди. Впрочем, перед драмтеатром Дед Мороз все же оставил свои праздничные атрибуты — еще одну ёлочку и горку — для жителей северо–востока Норильска. Кстати, норильчане подзабыли, а ведь ровно десять лет назад городская ёлка уже «вырастала» на улице Комсомольской, только поближе к зданию суда. А начиналось всё так...

«Доёлочный» период Впервые Новый год в Норильске праздновали в 1922 году — его отмечали восемь первых зимовщиков во главе с геологом Николаем Урванцевым. Наряжали ли они тогда ёлку — неизвестно, но именно в этом году в советской России начались гонения на рождественскую ель, которую называли «поповским пережитком». «Вместо ёлки — лыжи, коньки да горки» — этот лозунг подходил и Норильску. В дальнейшем первые норильчане все–таки рубили ёлки, хотя и подпольно, и сами же мастерили игрушки для них. К 1940–м годам новогоднее дерево полностью было «реабилитировано», и в Норильске его стали рубить уже централизованно — силами «спортсменов–динамовцев». Устанавливали ёлки в Клубе профсоюзов, в ДИТРе, в техникуме, в школах и детсадах каждого поселка, а иногда даже в лаготделениях. Ставить одну центральную ёлку не было смысла — слишком разбросанным был Норильск, разделенный на маленькие поселения при рудниках и строящихся объектах. «Зима 1941–1942 гг. в Норильске была не холодной, но снежной, пуржливой, — вспоминал эвакуированный из Мончегорска металлург Киреенко. — Наш жилой поселок Горстрой, его пять двухэтажных домиков, располагавшихся на нынешней территории города, был отделен от заводского поселка грядой все растущих сугробов. На работу пробирались пешком. В канун Нового, 1942 года была пурга. Встречали праздник у друзей в Соцгороде (район ул. Октябрьской. — Авт.). Это вроде бы недалеко от Горстроя, но путь в темноте и сплошной снежной мгле по гребням сугробов казался долгим, как всегда в пургу. В Соцгороде почему–то не было света, и мы встречали Новый год при свечах. Был стол, была ёлка, их вокруг Норильска росло еще очень много». Тогда же, в военные годы, в Старом городе появились в Норильске и первые уличные ёлки. Их устанавливали, иллюминировали сначала на катке, который расчищали на озере Рудном, а затем — на первом норильском стадионе «Динамо». В Новом городе первые уличные ёлки появились во дворах домов на улице Севастопольской — видимо, по совместной инициативе жильцов и жэков.

Первая красавица Первая городская ёлка, по сути, появилась в Норильске вместе с городским статусом. Уходящий 1953 год провожали под общей большой красавицей, которую установили в центре Гвардейской площади, между новыми магазинами — универмагом и гастрономом. Ёлка была сборная: к деревянной основе привязывали настоящие еловые лапы и даже целые деревья. Украшали ее флажки и гирлянды. Открытие ёлки назначили на 18 часов 31 декабря, несмотря на мороз, норильчан пришло много. Начиналось все, как и сегодня, с приветствия городских властей, затем на «Победе» к ёлке подъезжали Дед Мороз со Снегурочкой и начиналась раздача подарков. На площади в деревянных теремках работал новогодний базар со сладостями, книжками и ёлочными игрушками. Последние, кстати, изготавливались в Норильске: их выпуск освоил цех ширпотреба завода стройдеталей. Вот средние цены: Дед Мороз из ваты, 45 см — 48 руб., пачка снега из стекла — 2,20 руб., Новый год ватный, 26 см — 35 руб. Новый год на улице Севастопольской. 1944 год

По площадям На Гвардейской площади главная городская ёлка размещалась довольно долго — до начала 1960–х годов, а затем начала своё путешествие вниз по Ленинскому проспекту. Несколько лет в середине 1960–х годов она открывалась перед новым зданием Дворца культуры. Места там было немного — хватало только для самой ёлки и нескольких снежных фигур. В эти же годы, кстати, объявили нещадную борьбу вырубкам ёлок вообще и в окрестной норильской тундре в частности. В 1960 году «за сруб, порчу или продажу хвойных деревьев, особенно ёлок и пихт, в Норильске полагалось серьезное наказание: штраф в размере 100 рублей или исправительно–трудовые работы на срок до 30 дней». Запретить вырубку хвойных деревьев для новогоднего украшения настоятельно рекомендовали ученые, уверяющие, что из–за этой традиции площади хвойных лесов в Советском Союзе быстро сокращаются. В качестве альтернативы предлагалось наладить производство искусственных ёлок. В Норильске торговля новогодними товарами к этому времени получила широкий размах. Главный ёлочный базар в середине 1960–х разворачивался в магазине «Космос», а дополнительные отделы и отделы подарков — в универмаге «Талнах», в «Сиянии», «Северянке», «Галантерее», «Трикотаже», «Тканях». В начале 1970–х годов ёлка снова переехала — на площадь Дзержинского, сейчас это Театральная площадь. Драмтеатра тогда еще не было, и потому места на площади хватало и для ёлки, и для горок, и для снежного городка. Но здесь главная городская ёлка почему–то надолго не задержалась — наверное, готовились заложить новый храм Мельпомены. Так или иначе, в середине 1970–х годов новогодний городок открылся уже на площади Металлургов. Здесь было еще просторнее, настоящее раздолье для резчиков снежных фигур: из–под их резцов выходили большие драконы, Черноморы, избушки на курьих ножках, Баба–яга и т. п. — чтобы Дед Мороз не скучал. А главная 15–метровая красавица была собрана из шестисот искусственных ёлочек, прикрепленных к искусственному стволу. Новогоднему городку здесь не мешало даже начавшееся строительство кинотеатра «60 лет Октября». Кстати, в 1980–х годах в Норильске одновременно существовало два места для новогодних гуляний. Небольшой, но очень затейливый праздничный городок ставили на площади «у четырех садиков», сейчас это место называется бульваром Влюбленных. Был он компактным, но детям очень нравился: их там радовали то сказочный замок, то ракеты с роботами — в духе времени. Новогодний городок на площади Металлургов «прожил» дольше всего — больше 30 лет. В 2004 году здесь с главной ёлкой произошел несчастный случай: за два дня до праздника она загорелась от неудачно запущенной петарды и была частично повреждена. Работники «Гортехсервиса» героически восстановили ее в рекордные сроки — за 22 часа, для чего использовали части старых городских ёлок. В 19 часов 31 января последствия пожара были полностью ликвидированы, и на главной городской ёлке снова зажглись гирлянды. В декабре 2005 года городок на площади Металлургов открылся в последний раз, затем там началось строительство ТРЦ «Арена–Норильск».

Новые приключения ёлки Достойная замена площади Металлургов нашлась не сразу. В декабре 2006 года городская ёлка переехала с площади Металлургов на стадион «Заполярник». На строительство снежного городка тогда израсходовали пять миллионов рублей. На открытии ёлки гремел настоящий праздничный салют, который длился 22,5 минуты и состоял из более чем ста фейерверков. На стадионе тогда залили еще и каток, а теплая погода позволила норильчанам всласть покататься. Но ёлочка встретила на новом месте лишь один Новый год. В 2007 там тоже началась реконструкция, даже вновь прорабатывалась идея строительства купола над стадионом. В общем, Новый, 2008–й год норильчане встречали уже на улице Комсомольской, возле здания суда. В следующем году городская ёлочка снова переехала, точнее — вернулась, на Театральную площадь. Центр города был мил всем, но места перед драмтеатром — очень немного, а совсем рядом с горками — оживленный перекресток. Тем не менее норильчане встретили здесь еще восемь новогодних праздников.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главная норильская ёлка в этом году снова сменила адрес — переехала на улицу Комсомольскую, на площадку, которую архитекторы когда–то называли «юго–западным общественным центром». Кому–то новое место не понравилось — далеко ходить, а кому–то, напротив, пришлось по душе — просторно, есть где разместиться снежному городку, да и в том краю города тоже живут люди. Впрочем, перед драмтеатром Дед Мороз все же оставил свои праздничные атрибуты — еще одну ёлочку и горку — для жителей северо–востока Норильска. Кстати, норильчане подзабыли, а ведь ровно десять лет назад городская ёлка уже «вырастала» на улице Комсомольской, только поближе к зданию суда. А начиналось всё так...Впервые Новый год в Норильске праздновали в 1922 году — его отмечали восемь первых зимовщиков во главе с геологом Николаем Урванцевым. Наряжали ли они тогда ёлку — неизвестно, но именно в этом году в советской России начались гонения на рождественскую ель, которую называли «поповским пережитком». «Вместо ёлки — лыжи, коньки да горки» — этот лозунг подходил и Норильску. В дальнейшем первые норильчане все–таки рубили ёлки, хотя и подпольно, и сами же мастерили игрушки для них. К 1940–м годам новогоднее дерево полностью было «реабилитировано», и в Норильске его стали рубить уже централизованно — силами «спортсменов–динамовцев». Устанавливали ёлки в Клубе профсоюзов, в ДИТРе, в техникуме, в школах и детсадах каждого поселка, а иногда даже в лаготделениях. Ставить одну центральную ёлку не было смысла — слишком разбросанным был Норильск, разделенный на маленькие поселения при рудниках и строящихся объектах.«Зима 1941–1942 гг. в Норильске была не холодной, но снежной, пуржливой, — вспоминал эвакуированный из Мончегорска металлург Киреенко. — Наш жилой поселок Горстрой, его пять двухэтажных домиков, располагавшихся на нынешней территории города, был отделен от заводского поселка грядой все растущих сугробов. На работу пробирались пешком. В канун Нового, 1942 года была пурга. Встречали праздник у друзей в Соцгороде (район ул. Октябрьской. — Авт.). Это вроде бы недалеко от Горстроя, но путь в темноте и сплошной снежной мгле по гребням сугробов казался долгим, как всегда в пургу. В Соцгороде почему–то не было света, и мы встречали Новый год при свечах. Был стол, была ёлка, их вокруг Норильска росло еще очень много».Тогда же, в военные годы, в Старом городе появились в Норильске и первые уличные ёлки. Их устанавливали, иллюминировали сначала на катке, который расчищали на озере Рудном, а затем — на первом норильском стадионе «Динамо». В Новом городе первые уличные ёлки появились во дворах домов на улице Севастопольской — видимо, по совместной инициативе жильцов и жэков.Первая городская ёлка, по сути, появилась в Норильске вместе с городским статусом. Уходящий 1953 год провожали под общей большой красавицей, которую установили в центре Гвардейской площади, между новыми магазинами — универмагом и гастрономом. Ёлка была сборная: к деревянной основе привязывали настоящие еловые лапы и даже целые деревья. Украшали ее флажки и гирлянды. Открытие ёлки назначили на 18 часов 31 декабря, несмотря на мороз, норильчан пришло много. Начиналось все, как и сегодня, с приветствия городских властей, затем на «Победе» к ёлке подъезжали Дед Мороз со Снегурочкой и начиналась раздача подарков. На площади в деревянных теремках работал новогодний базар со сладостями, книжками и ёлочными игрушками. Последние, кстати, изготавливались в Норильске: их выпуск освоил цех ширпотреба завода стройдеталей. Вот средние цены: Дед Мороз из ваты, 45 см — 48 руб., пачка снега из стекла — 2,20 руб., Новый год ватный, 26 см — 35 руб.На Гвардейской площади главная городская ёлка размещалась довольно долго — до начала 1960–х годов, а затем начала своё путешествие вниз по Ленинскому проспекту. Несколько лет в середине 1960–х годов она открывалась перед новым зданием Дворца культуры. Места там было немного — хватало только для самой ёлки и нескольких снежных фигур.В эти же годы, кстати, объявили нещадную борьбу вырубкам ёлок вообще и в окрестной норильской тундре в частности. В 1960 году «за сруб, порчу или продажу хвойных деревьев, особенно ёлок и пихт, в Норильске полагалось серьезное наказание: штраф в размере 100 рублей или исправительно–трудовые работы на срок до 30 дней». Запретить вырубку хвойных деревьев для новогоднего украшения настоятельно рекомендовали ученые, уверяющие, что из–за этой традиции площади хвойных лесов в Советском Союзе быстро сокращаются. В качестве альтернативы предлагалось наладить производство искусственных ёлок.В Норильске торговля новогодними товарами к этому времени получила широкий размах. Главный ёлочный базар в середине 1960–х разворачивался в магазине «Космос», а дополнительные отделы и отделы подарков — в универмаге «Талнах», в «Сиянии», «Северянке», «Галантерее», «Трикотаже», «Тканях».В начале 1970–х годов ёлка снова переехала — на площадь Дзержинского, сейчас это Театральная площадь. Драмтеатра тогда еще не было, и потому места на площади хватало и для ёлки, и для горок, и для снежного городка. Но здесь главная городская ёлка почему–то надолго не задержалась — наверное, готовились заложить новый храм Мельпомены. Так или иначе, в середине 1970–х годов новогодний городок открылся уже на площади Металлургов. Здесь было еще просторнее, настоящее раздолье для резчиков снежных фигур: из–под их резцов выходили большие драконы, Черноморы, избушки на курьих ножках, Баба–яга и т. п. — чтобы Дед Мороз не скучал. А главная 15–метровая красавица была собрана из шестисот искусственных ёлочек, прикрепленных к искусственному стволу. Новогоднему городку здесь не мешало даже начавшееся строительство кинотеатра «60 лет Октября».Кстати, в 1980–х годах в Норильске одновременно существовало два места для новогодних гуляний. Небольшой, но очень затейливый праздничный городок ставили на площади «у четырех садиков», сейчас это место называется бульваром Влюбленных. Был он компактным, но детям очень нравился: их там радовали то сказочный замок, то ракеты с роботами — в духе времени.Новогодний городок на площади Металлургов «прожил» дольше всего — больше 30 лет. В 2004 году здесь с главной ёлкой произошел несчастный случай: за два дня до праздника она загорелась от неудачно запущенной петарды и была частично повреждена. Работники «Гортехсервиса» героически восстановили ее в рекордные сроки — за 22 часа, для чего использовали части старых городских ёлок. В 19 часов 31 января последствия пожара были полностью ликвидированы, и на главной городской ёлке снова зажглись гирлянды. В декабре 2005 года городок на площади Металлургов открылся в последний раз, затем там началось строительство ТРЦ «Арена–Норильск».Достойная замена площади Металлургов нашлась не сразу. В декабре 2006 года городская ёлка переехала с площади Металлургов на стадион «Заполярник». На строительство снежного городка тогда израсходовали пять миллионов рублей. На открытии ёлки гремел настоящий праздничный салют, который длился 22,5 минуты и состоял из более чем ста фейерверков. На стадионе тогда залили еще и каток, а теплая погода позволила норильчанам всласть покататься. Но ёлочка встретила на новом месте лишь один Новый год. В 2007 там тоже началась реконструкция, даже вновь прорабатывалась идея строительства купола над стадионом. В общем, Новый, 2008–й год норильчане встречали уже на улице Комсомольской, возле здания суда. В следующем году городская ёлочка снова переехала, точнее — вернулась, на Театральную площадь. Центр города был мил всем, но места перед драмтеатром — очень немного, а совсем рядом с горками — оживленный перекресток. Тем не менее норильчане встретили здесь еще восемь новогодних праздников.

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