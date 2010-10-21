[Индекс номера 212 (29.12.2017)]



Поверь в мечту

Театр на ладошке

«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту» с детьми из детского дома и интерната. Напомним, идея проекта возникла в партнерстве с норильским отделом опеки и попечительства. Нам, взрослым, хотелось, чтобы в канун Нового года дети из детского дома и школы–интерната № 2 почувствовали особое внимание, побывав там, где они мечтали и куда обычному человеку вход закрыт. Но наши дети — не обычные, и поэтому для них возможно все: попасть в запасники музея, увидеть, как делают хлеб или телепередачу, побывать в киноаппаратной «Родины» и самим «покрутить кино».



Дима Вагнер Нашему новому герою, Диме Вагнеру, только вчера исполнилось 11. Перед своим днем рождения любознательный и непоседливый Дмитрий Альтаирович окунулся в атмосферу театрального закулисья. У входа в театр нас с Димой встретила менеджер Заполярного театра драмы Анастасия Грязнова, перед экскурсией по храму Мельпомены она объяснила, что: а) театр начинается с вешалки; б) кто такой Станиславский; в) все будет хорошо, потому что в театре все настолько волшебно, что просто не может быть плохо. Димку устроил такой расклад, и наш почемучка, видевший «Бременских музыкантов», «Конька–горбунка», «Али–Бабу» и вообще весьма близко знакомый с репертуаром норильской «маяковки», отправился с огромным интересом по всем палубам огромного корабля под названием «Театр». Вместе со своим воспитателем Натальей Ерновой, тоже ни разу не бывавшей за пределами зрительного зала. Фемистокл Атмадзас знакомит Диму с работой театрального художника Театр — это государство в государстве. Здесь живут своей жизнью и меняются от спектакля к спектаклю, от эпохи к эпохе тысячи декораций, костюмов, предметов реквизита... Театр — это десятки профессий. А сколько в нем тайн! Прикоснуться к закулисному таинству дорогого стоит! В пошивочной мастерской под руководством портных Дима выкраивал деталь костюма, в декорационном цехе — раскрашивал индийские бочки–барабаны для нового спектакля режиссера Тимура Файрузова «Рикки–Тикки–Тави» по сказке Киплинга, у художников знакомился с эскизами, расставлял фигурки в макете, в костюмерной разглядывал исторические костюмы, в гримерке примерял парики, а напоследок измазал ладошку «кровью» из баночки с красной краской. – А она настоящая? — восхищенно спросил он у гримера. Отрицательный ответ его немного расстроил. Однако разочарование длилось недолго, поскольку уже через несколько минут Димку «мчали» на театральном лифте наверх, чтобы с высоты седьмого этажа он посмотрел на сцену, где шел прогон будущей постановки. Гримерка освоена – прикид подобран ...Мы стояли под самой крышей, в кромешной темноте, в окружении гигантских «лесов» и кранов. Внизу под громкое «джимми–джими, ача–ача» менялся свет, мигали софиты и скакали казавшиеся игрушечными актеры. Нашему Димке, который, как оказалось, панически боится высоты, стоило огромных усилий, чтобы глянуть вниз. Но он справился со своим страхом и, взявшись одной рукой за поручень, а другой — за руку воспитательницы, все–таки шагнул на балкон и посмотрел в эту театральную бездну: серьезная победа для маленького человека. Пока мальчика водили из цеха в цех, а именно так называют в театре различные технические и творческие вспомогательные службы, воспитатель Наталья немного рассказала нам о жизни и характере Димы. Про то, как сильно он ждет свою маму, и про папу, у которого давно другая семья, и что мальчик фактически одинок при живых–то родителях... А еще про то, какой он смешливый, старательный, добрый, открытый и ранимый, как любит спорт и подвижные игры...  Дима в труппе – почти свой! Больше всего Димке понравился конечный пункт нашего путешествия — зрительный зал и большая яркая сцена, где репетировали артисты. Бесконечная смена декораций, веселая суматоха, сложные трюки, сопровождавшие приключения героев «Рикки–Тикки–Тави» буквально заворожили его. Мы пришли туда, когда мангуст Рикки в исполнении Александра Жуйкова ведет бесстрашный бой со змеями Нагом и Нагайной (эти роли исполняют Александр Носырев и Юлия Новикова). Между собой в театре эту историю называют «болливуд», а вообще–то она про дружбу, любовь и преданность, про то, чего нам всем так не хватает. Здесь люди играют животных, птиц и грызунов, наделенных душами и характерами, а людей играют куклы, причем человеческая семья — папа, мама и мальчик Тэдди — выглядят такими, какими их видят звери — немного кривыми и очень смешными. Из театральных профессий, запросто пообщавшись с Тимуром Файрузовым, Дима выделил профессию режиссера. Ну, молодец, что еще можно сказать?! Раскрашиваем «индийский» барабан Мы приходим в театр за сильными эмоциями и уносим их с собой. Они живут в нас довольно долго и дают энергию, силу, полет. Нам показалось, что Димка этот заряд в театральной среде почувствовал. И полет в этой истории тоже случился, в самом буквальном смысле: «Заполярка» в честь дня рождения и Нового года подарила Димке светящийся, жужжащий и красиво парящий вертолет. Он мечтал о таком. И прямо в зале, где артисты обнялись с ним и сделали общее фото на память, парень запустил своего нового друга. И тот полетел — над креслами, над сценой, над оркестровой ямой... И этот полет тоже сделал ребенка немного счастливее. И это уже не придуманная, не театральная история. Собственно, чего мы и добивались. А театр — лишь место, где сбываются мечты. Спасибо ему за чудо.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Нашему новому герою, Диме Вагнеру, только вчера исполнилось 11. Перед своим днем рождения любознательный и непоседливый Дмитрий Альтаирович окунулся в атмосферу театрального закулисья. У входа в театр нас с Димой встретила менеджер Заполярного театра драмы Анастасия Грязнова, перед экскурсией по храму Мельпомены она объяснила, что:а) театр начинается с вешалки; б) кто такой Станиславский; в) все будет хорошо, потому что в театре все настолько волшебно, что просто не может быть плохо.Димку устроил такой расклад, и наш почемучка, видевший «Бременских музыкантов», «Конька–горбунка», «Али–Бабу» и вообще весьма близко знакомый с репертуаром норильской «маяковки», отправился с огромным интересом по всем палубам огромного корабля под названием «Театр». Вместе со своим воспитателем Натальей Ерновой, тоже ни разу не бывавшей за пределами зрительного зала.Театр — это государство в государстве. Здесь живут своей жизнью и меняются от спектакля к спектаклю, от эпохи к эпохе тысячи декораций, костюмов, предметов реквизита... Театр — это десятки профессий. А сколько в нем тайн! Прикоснуться к закулисному таинству дорогого стоит! В пошивочной мастерской под руководством портных Дима выкраивал деталь костюма, в декорационном цехе — раскрашивал индийские бочки–барабаны для нового спектакля режиссера Тимура Файрузова «Рикки–Тикки–Тави» по сказке Киплинга, у художников знакомился с эскизами, расставлял фигурки в макете, в костюмерной разглядывал исторические костюмы, в гримерке примерял парики, а напоследок измазал ладошку «кровью» из баночки с красной краской.– А она настоящая? — восхищенно спросил он у гримера. Отрицательный ответ его немного расстроил. Однако разочарование длилось недолго, поскольку уже через несколько минут Димку «мчали» на театральном лифте наверх, чтобы с высоты седьмого этажа он посмотрел на сцену, где шел прогон будущей постановки....Мы стояли под самой крышей, в кромешной темноте, в окружении гигантских «лесов» и кранов. Внизу под громкое «джимми–джими, ача–ача» менялся свет, мигали софиты и скакали казавшиеся игрушечными актеры. Нашему Димке, который, как оказалось, панически боится высоты, стоило огромных усилий, чтобы глянуть вниз. Но он справился со своим страхом и, взявшись одной рукой за поручень, а другой — за руку воспитательницы, все–таки шагнул на балкон и посмотрел в эту театральную бездну: серьезная победа для маленького человека.Пока мальчика водили из цеха в цех, а именно так называют в театре различные технические и творческие вспомогательные службы, воспитатель Наталья немного рассказала нам о жизни и характере Димы. Про то, как сильно он ждет свою маму, и про папу, у которого давно другая семья, и что мальчик фактически одинок при живых–то родителях... А еще про то, какой он смешливый, старательный, добрый, открытый и ранимый, как любит спорт и подвижные игры...Больше всего Димке понравился конечный пункт нашего путешествия — зрительный зал и большая яркая сцена, где репетировали артисты. Бесконечная смена декораций, веселая суматоха, сложные трюки, сопровождавшие приключения героев «Рикки–Тикки–Тави» буквально заворожили его. Мы пришли туда, когда мангуст Рикки в исполнении Александра Жуйкова ведет бесстрашный бой со змеями Нагом и Нагайной (эти роли исполняют Александр Носырев и Юлия Новикова). Между собой в театре эту историю называют «болливуд», а вообще–то она про дружбу, любовь и преданность, про то, чего нам всем так не хватает. Здесь люди играют животных, птиц и грызунов, наделенных душами и характерами, а людей играют куклы, причем человеческая семья — папа, мама и мальчик Тэдди — выглядят такими, какими их видят звери — немного кривыми и очень смешными. Из театральных профессий, запросто пообщавшись с Тимуром Файрузовым, Дима выделил профессию режиссера. Ну, молодец, что еще можно сказать?!Мы приходим в театр за сильными эмоциями и уносим их с собой. Они живут в нас довольно долго и дают энергию, силу, полет. Нам показалось, что Димка этот заряд в театральной среде почувствовал. И полет в этой истории тоже случился, в самом буквальном смысле: «Заполярка» в честь дня рождения и Нового года подарила Димке светящийся, жужжащий и красиво парящий вертолет. Он мечтал о таком. И прямо в зале, где артисты обнялись с ним и сделали общее фото на память, парень запустил своего нового друга. И тот полетел — над креслами, над сценой, над оркестровой ямой... И этот полет тоже сделал ребенка немного счастливее. И это уже не придуманная, не театральная история. Собственно, чего мы и добивались. А театр — лишь место, где сбываются мечты. Спасибо ему за чудо.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















