[Индекс номера 212 (29.12.2017)]



Мысли вслух

Созвездие псов

Грядущий 2018–й в китайском календаре будет годом Собаки. Восток — дело не только тонкое, но и философское, поэтому мифологемы китайского гороскопа распространяются далеко не только на людей. И норильчане, обещая в следующем году домашним питомцам новые подарки и повышенную заботу, могут соотнести специфику знака и его приметы с родным городом, благо поле для вольных трактовок имеется, а сам знак едва ли не лучше всех остальных подходит Норильску.



Таймыр в целом и Норильский район в частности разведывался, открывался и первично осваивался с помощью собачьих упряжек — именно так в районе Хатанги в 1585 году встала самая древняя из известных нам изб. Людей туда привезли собаки, а не олени с нартами, ведь тогда еще не существовало отгонного оленеводства. Однако и с его появлением собачьи экипажи позволяли забираться в самые труднодоступные уголки, возили почту и тянули суда. Ездовым псам не нужен подножный корм, еду в мешках можно взять с собой. А самым известным таймырским странником, прошедший со своими упряжками весь полуостров вдоль и поперек, был легендарный исследователь Арктики, боцман яхты «Заря» Русской полярной экспедиции Толля, путешественник и промысловик Никифор Бегичев. Имея непоседливый характер и пытливый ум, этот человек не просто разъезжал от одного зимовья к другому, но и составлял личные карты с собственной топонимикой. Странствуя по Таймыру, он ежедневно записывал направление, определяемое по компасу, и расстояние пройденного пути. Поначалу дистанции записывались им на глаз в верстах, а начиная с 1921 года — в километрах, по одометру — устройству, считывающему обороты велосипедного колеса, закрепленного на нартах. Это и позволяло вести нормальную штурманскую работу, узнавая Таймыр лучше остальных. Именно помощью Бегичева воспользовался Урванцев, начав очередную экспедицию вверх по реке Пясине. В те времена редкие еще исследователи Арктики или Антарктики знали друг друга лично или заочно, и к востоку от северного Урала Бегичев слыл лучшим специалистом в деле передвижения на собаках. Так что не удивительно, что в 1917 году некто Попов из Дудинки по просьбе Амундсена закупил у Бегичева для будущей экспедиции двадцать пять лучших ездовых собак–самоедов (как выразился современник, предприниматель и посредник при сделке Ионас Лид — «королей среди хаски»). Собак вывезли на Диксон, где и держали. Однако в том году Амундсен, никого не предупредив, на Диксоне так и не появился. Псов старались кормить хорошо, однако «семнадцать собак повредились рассудком, и их пришлось пристрелить». Прибывший в 1918 году Амундсен имел при себе всего двух собак и был очень рад оставшимся восьми псам. Мы можем только догадываться, что и как говорил об этом Бегичев, добросовестно выполнивший свою работу... В 1930–х в Норильском районе начала появляться дорожная техника, полетели первые гидросамолеты с почтой, транспорта становилось все больше. Уже были набиты главные тропы и дороги, по зимникам с конными базами к дальним рыболовецким точкам на озере Пясино и вглубь Путоран двигались обозы. С другой стороны, территории вокруг Норильска, интересующие людей в то время, уже были начерно разведаны. Собачьих упряжек становилось все меньше и меньше. Но вот наступил 1935 год, и на дорогах молодого Норильска появились совсем другие собаки — сторожевые немецкие овчарки с густой и теплой шубой, позволяющей переносить суровые заполярные морозы. Хорошо накормленные псы, удерживаемые поводком конвоира, коротким хрипатым лаем одергивали зазевавшихся заключенных, принуждая колонну, следующую из промзоны в зону жилую, сбиваться плотней. Этих же собак использовали и при поимке беглых. А побегов, вопреки наивной поговорке «куда ты денешься с подводной лодки», в Норильске хватало. Не удивительно, что и после закрытия Норильлага бывшие ЗК органически не переносили немецких овчарок. Собираясь субботними компаниями, они и нам, мальчишкам, сквозь зубы разъясняли, что овчарка — это враг человеческий, порода, выведенная для угнетения и травли... И приводили страшные примеры, случаи. Признаюсь, это действовало, какое–то время овчарок в городе практически не встречалось. И все же собака на Севере — это труд, пахота, а не охрана. Недаром Василий Ершов, знаменитый пилот Ту–154, который хотя бы один раз перевез каждого норильчанина, назвал свою книгу «Раздумья ездового пса». Заполярные собаки — это работа в экстриме. Ведь люди и мороз порой измеряют, извините, собаками. Выражение «собачий холод» появилось для обозначения температуры, при которой пса уже пора пускать в дом. А норильские рокеры со стажем вспомнят некогда популярную рок–группу Three Dog Night, что можно перевести как «трехсобачья ночь». В такую, чтобы не замерзнуть, нужно брать под одеяло не одну собаку, а сразу трех. Гулаговский морок спал, и в Норильске начали появляться самые разные породы собак — у нас они почти все по факту домашние. Нет частных подворий с табличками «Осторожно: злая собака!» на воротах, друзей человека держат в квартирах. Как и везде, собак здесь заводили в угоду моде, совершая при этом ошибки, порой не один раз. Так, в конце шестидесятых возникла мода на крупные гладкошерстные породы: по улицам шествовали величественные королевские доги и доберманы. Бездумность хозяев зачастую обрекала неприспособленных к Заполярью собак на мучения. Порой хочется, чтобы владельцы таких собак, свирепо бросающиеся на защиту очередной подопытной таксы, попробовали бы сами в осенней курточке и без порток, встав на четвереньки, выйти при минус тридцати погулять во двор... На моих руках умерла красавица–догиня, тяжело заболевшая после таких прогулок. Мы с другом кипятили шприцы, сами кололи ей лекарства, но спасти не смогли — страшный удар... Надо сказать, что уроки шли впрок, и следующий наплыв гладкошерстных пород начался уже в конце восьмидесятых. Это были жутковатые бойцовские породы: питбули, бультерьеры и стаффордширы. В смутные времена горожане рассматривали их как оружие самообороны. Но в целом разум победил. Со временем колесо истории вернуло нам ездовые породы. Все чаще на прогулке встречаются хаски. Сейчас норильчане заводят либо карманных собачек, коих можно вовремя подхватить на руки, либо животных с хорошим собственным «утеплителем», включая лаек и овчарок самых разных пород. Одна из них и стала героиней потрясающей истории и самой знаменитой собакой, связанной с нашим городом. Собакой, которая отчаянно хотела стать норильчанкой, но не смогла этого сделать, даже явив обществу пример безупречной преданности. Началась эта история во Внуково, где шла посадка на Ил–18, следующий в Норильск. Люди спешили занять места, но один пассажир не торопился, пропуская всех, — он летел с собакой. Билет на собаку у него был, но это не помогло, овчарку на борт не пустили — не было медсправки. Человек какое–то время доказывал, уговаривал... Не уговорил. Тогда он снял с собаки ошейник, а сам поднялся в салон. Овчарка, решив, что ее выпустили погулять, оббежала самолет, а когда вернулась, трап был убран. Говорят, что она мчалась за взлетающим бортом, пока самолет не обдал ее смрадом сгорающего топлива и с ревом не ушел в небо. А собака осталась ждать. Первое время она, запомнив марку, бежала за каждым взлетающим «илом», возвращаясь после очередной безуспешной попытки в собственную «зону ожидания». Здесь ее и увидел командир Ил–18, пилот первого класса Вячеслав Валентэй, человек удивительной судьбы, прошедший ГУЛАГ, воздушные трассы Великой Отечественной, фашистский концлагерь и ставший героем Штильмарка в неоконченной повести о сбежавшем из плена летчике. Он и сказал аэродромным службам: «У вас на ВПП немецкая овчарка бегает, пусть хозяин заберет, задавят ведь...». Собака жила под открытым небом, а затем под вагончиком строителей, чтобы видеть взлеты и посадки. Как–то раз Валентэй прилетел из Норильска и снова заметил овчарку. Человек, переживший Дахау и наши лагеря, сразу увидел горе в глазах собаки с порванным ухом, никого к себе не подпускавшей. Расспросив техников, он уже утром был в редакции «Комсомольской правды», в результате чего появилась заметка, заканчивающаяся так: «Вот пока и вся история о верности и любви. Пока, потому что, может быть, эту заметку прочтет человек, когда–то улетевший на Ил–18 и, вероятно, решивший, что та, которую он по несчастью оставил, уже забыла его. Пусть этот человек срочно возьмет отпуск и летит в Москву. Потому что во Внуковском аэропорту его ждут. Уже почти два года». Сразу скажу, что норильчанин газету прочитал, но за Пальмой — так звали овчарку — не приехал. Работники аэропорта отправили на комбинат и в местное телевидение телеграмму с просьбой рассказать обо всем Норильскому району. И норильчане сделали такую передачу... Эти меры нашли отклик в сердцах горожан и вызвали большой резонанс. Желающих забрать Пальму оказалось очень много. Сама логика развития поразительного сценария подсказывала: Пальма должна остаться именно в Норильске, пусть и у нового хозяина! Однако вышло так, как вышло, и собака уехала в Киев, где и нашла новое собачье счастье. Нам трудно не заметить здесь множество явных и скрытых смыслов. А те, кто не заметит сейчас, все поймет по весне, увидев на улице очередных потеряшек, оставленных хозяевами, уехавшими на материк. Здесь не Внуково — два года им не выдержать. Выживут лишь сильнейшие, формируя особую морозостойкую породу, хорошо известную северянам. Так и хочется потрепать бедолаг по холке, хотя я и не советую этого делать... Напоследок хочу пожелать всем нам: пусть у каждого норильчанина будет своя знакомая собака. Вне зависимости от того, уличная или гаражная, кошатник вы или собачник, есть домашнее животное или нет — пусть будет. Это хороший знак и добрая примета.

Вадим Денисов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Таймыр в целом и Норильский район в частности разведывался, открывался и первично осваивался с помощью собачьих упряжек — именно так в районе Хатанги в 1585 году встала самая древняя из известных нам изб. Людей туда привезли собаки, а не олени с нартами, ведь тогда еще не существовало отгонного оленеводства. Однако и с его появлением собачьи экипажи позволяли забираться в самые труднодоступные уголки, возили почту и тянули суда. Ездовым псам не нужен подножный корм, еду в мешках можно взять с собой. А самым известным таймырским странником, прошедший со своими упряжками весь полуостров вдоль и поперек, был легендарный исследователь Арктики, боцман яхты «Заря» Русской полярной экспедиции Толля, путешественник и промысловик Никифор Бегичев.Имея непоседливый характер и пытливый ум, этот человек не просто разъезжал от одного зимовья к другому, но и составлял личные карты с собственной топонимикой. Странствуя по Таймыру, он ежедневно записывал направление, определяемое по компасу, и расстояние пройденного пути. Поначалу дистанции записывались им на глаз в верстах, а начиная с 1921 года — в километрах, по одометру — устройству, считывающему обороты велосипедного колеса, закрепленного на нартах. Это и позволяло вести нормальную штурманскую работу, узнавая Таймыр лучше остальных.Именно помощью Бегичева воспользовался Урванцев, начав очередную экспедицию вверх по реке Пясине. В те времена редкие еще исследователи Арктики или Антарктики знали друг друга лично или заочно, и к востоку от северного Урала Бегичев слыл лучшим специалистом в деле передвижения на собаках. Так что не удивительно, что в 1917 году некто Попов из Дудинки по просьбе Амундсена закупил у Бегичева для будущей экспедиции двадцать пять лучших ездовых собак–самоедов (как выразился современник, предприниматель и посредник при сделке Ионас Лид — «королей среди хаски»). Собак вывезли на Диксон, где и держали. Однако в том году Амундсен, никого не предупредив, на Диксоне так и не появился. Псов старались кормить хорошо, однако «семнадцать собак повредились рассудком, и их пришлось пристрелить». Прибывший в 1918 году Амундсен имел при себе всего двух собак и был очень рад оставшимся восьми псам. Мы можем только догадываться, что и как говорил об этом Бегичев, добросовестно выполнивший свою работу...В 1930–х в Норильском районе начала появляться дорожная техника, полетели первые гидросамолеты с почтой, транспорта становилось все больше. Уже были набиты главные тропы и дороги, по зимникам с конными базами к дальним рыболовецким точкам на озере Пясино и вглубь Путоран двигались обозы. С другой стороны, территории вокруг Норильска, интересующие людей в то время, уже были начерно разведаны. Собачьих упряжек становилось все меньше и меньше.Но вот наступил 1935 год, и на дорогах молодого Норильска появились совсем другие собаки — сторожевые немецкие овчарки с густой и теплой шубой, позволяющей переносить суровые заполярные морозы. Хорошо накормленные псы, удерживаемые поводком конвоира, коротким хрипатым лаем одергивали зазевавшихся заключенных, принуждая колонну, следующую из промзоны в зону жилую, сбиваться плотней. Этих же собак использовали и при поимке беглых. А побегов, вопреки наивной поговорке «куда ты денешься с подводной лодки», в Норильске хватало. Не удивительно, что и после закрытия Норильлага бывшие ЗК органически не переносили немецких овчарок. Собираясь субботними компаниями, они и нам, мальчишкам, сквозь зубы разъясняли, что овчарка — это враг человеческий, порода, выведенная для угнетения и травли... И приводили страшные примеры, случаи. Признаюсь, это действовало, какое–то время овчарок в городе практически не встречалось.И все же собака на Севере — это труд, пахота, а не охрана. Недаром Василий Ершов, знаменитый пилот Ту–154, который хотя бы один раз перевез каждого норильчанина, назвал свою книгу «Раздумья ездового пса». Заполярные собаки — это работа в экстриме. Ведь люди и мороз порой измеряют, извините, собаками. Выражение «собачий холод» появилось для обозначения температуры, при которой пса уже пора пускать в дом. А норильские рокеры со стажем вспомнят некогда популярную рок–группу Three Dog Night, что можно перевести как «трехсобачья ночь». В такую, чтобы не замерзнуть, нужно брать под одеяло не одну собаку, а сразу трех.Гулаговский морок спал, и в Норильске начали появляться самые разные породы собак — у нас они почти все по факту домашние. Нет частных подворий с табличками «Осторожно: злая собака!» на воротах, друзей человека держат в квартирах. Как и везде, собак здесь заводили в угоду моде, совершая при этом ошибки, порой не один раз. Так, в конце шестидесятых возникла мода на крупные гладкошерстные породы: по улицам шествовали величественные королевские доги и доберманы. Бездумность хозяев зачастую обрекала неприспособленных к Заполярью собак на мучения. Порой хочется, чтобы владельцы таких собак, свирепо бросающиеся на защиту очередной подопытной таксы, попробовали бы сами в осенней курточке и без порток, встав на четвереньки, выйти при минус тридцати погулять во двор... На моих руках умерла красавица–догиня, тяжело заболевшая после таких прогулок. Мы с другом кипятили шприцы, сами кололи ей лекарства, но спасти не смогли — страшный удар...Надо сказать, что уроки шли впрок, и следующий наплыв гладкошерстных пород начался уже в конце восьмидесятых. Это были жутковатые бойцовские породы: питбули, бультерьеры и стаффордширы. В смутные времена горожане рассматривали их как оружие самообороны. Но в целом разум победил. Со временем колесо истории вернуло нам ездовые породы. Все чаще на прогулке встречаются хаски. Сейчас норильчане заводят либо карманных собачек, коих можно вовремя подхватить на руки, либо животных с хорошим собственным «утеплителем», включая лаек и овчарок самых разных пород.Одна из них и стала героиней потрясающей истории и самой знаменитой собакой, связанной с нашим городом. Собакой, которая отчаянно хотела стать норильчанкой, но не смогла этого сделать, даже явив обществу пример безупречной преданности. Началась эта история во Внуково, где шла посадка на Ил–18, следующий в Норильск. Люди спешили занять места, но один пассажир не торопился, пропуская всех, — он летел с собакой. Билет на собаку у него был, но это не помогло, овчарку на борт не пустили — не было медсправки. Человек какое–то время доказывал, уговаривал... Не уговорил. Тогда он снял с собаки ошейник, а сам поднялся в салон. Овчарка, решив, что ее выпустили погулять, оббежала самолет, а когда вернулась, трап был убран. Говорят, что она мчалась за взлетающим бортом, пока самолет не обдал ее смрадом сгорающего топлива и с ревом не ушел в небо. А собака осталась ждать. Первое время она, запомнив марку, бежала за каждым взлетающим «илом», возвращаясь после очередной безуспешной попытки в собственную «зону ожидания». Здесь ее и увидел командир Ил–18, пилот первого класса Вячеслав Валентэй, человек удивительной судьбы, прошедший ГУЛАГ, воздушные трассы Великой Отечественной, фашистский концлагерь и ставший героем Штильмарка в неоконченной повести о сбежавшем из плена летчике. Он и сказал аэродромным службам: «У вас на ВПП немецкая овчарка бегает, пусть хозяин заберет, задавят ведь...».Собака жила под открытым небом, а затем под вагончиком строителей, чтобы видеть взлеты и посадки. Как–то раз Валентэй прилетел из Норильска и снова заметил овчарку. Человек, переживший Дахау и наши лагеря, сразу увидел горе в глазах собаки с порванным ухом, никого к себе не подпускавшей. Расспросив техников, он уже утром был в редакции «Комсомольской правды», в результате чего появилась заметка, заканчивающаяся так: «Вот пока и вся история о верности и любви. Пока, потому что, может быть, эту заметку прочтет человек, когда–то улетевший на Ил–18 и, вероятно, решивший, что та, которую он по несчастью оставил, уже забыла его. Пусть этот человек срочно возьмет отпуск и летит в Москву. Потому что во Внуковском аэропорту его ждут. Уже почти два года».Сразу скажу, что норильчанин газету прочитал, но за Пальмой — так звали овчарку — не приехал. Работники аэропорта отправили на комбинат и в местное телевидение телеграмму с просьбой рассказать обо всем Норильскому району. И норильчане сделали такую передачу... Эти меры нашли отклик в сердцах горожан и вызвали большой резонанс. Желающих забрать Пальму оказалось очень много. Сама логика развития поразительного сценария подсказывала: Пальма должна остаться именно в Норильске, пусть и у нового хозяина! Однако вышло так, как вышло, и собака уехала в Киев, где и нашла новое собачье счастье. Нам трудно не заметить здесь множество явных и скрытых смыслов. А те, кто не заметит сейчас, все поймет по весне, увидев на улице очередных потеряшек, оставленных хозяевами, уехавшими на материк. Здесь не Внуково — два года им не выдержать. Выживут лишь сильнейшие, формируя особую морозостойкую породу, хорошо известную северянам. Так и хочется потрепать бедолаг по холке, хотя я и не советую этого делать...Напоследок хочу пожелать всем нам: пусть у каждого норильчанина будет своя знакомая собака. Вне зависимости от того, уличная или гаражная, кошатник вы или собачник, есть домашнее животное или нет — пусть будет.Это хороший знак и добрая примета.

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