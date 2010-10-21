[Индекс номера 212 (29.12.2017)]



Есть повод!

Рецепт хорошего настроения

Из года в год мы открещиваемся от символов китайского Нового года — не наш, мол, это календарь, не родной. Но все равно в декабре нет–нет да и прислушаешься: какая такая собака?



А собака к нам идет не простая, а золотая, точнее — Желтая Земляная. После бесконечных капризов вздорного Огненного Петуха в мире должны воцариться спокойствие, взаимопонимание, любовь к родным и близким. Никаких взбалмошных гримас Обезьяны, пламени Дракона или хитрых ужимок Крысы. Астрологи говорят, что нынешний Новый год нельзя встречать в одиночестве — собака любит большие, активные и шумные компании. С друзьями ли, с семьей, но должно быть многолюдно и весело. Неторопливый и спокойный просмотр «Голубого огонька» — сразу нет. Придется устраивать игры и конкурсы, танцы и караоке, обязательны прогулки к ёлочке. И вообще, собака — смелое и решительное животное, поэтому новогодние каникулы отлично подходят для воплощения самых смелых идей, поездки и путешествия приветствуются.

Что надеть? С одной стороны, покровитель года скромен в своих предпочтениях, потому парча, стразы, рюши, глубокие декольте и яркие петушиные перья должны остаться в уходящем сезоне. Цвета выбираем спокойные, даже пастельные, кричащих нам не надо. С другой стороны, в праздничном наряде должен хоть фрагментарно, но присутствовать титульный цвет символа года — желтый, приносящий радость и тепло, избавляющий от стрессов и депрессии. Можно уйти в коричневые оттенки, уместными будут и близкие к ним оранжевый, золотой, бежевый, пепельный цвета. Ориентируемся на стильные, но сдержанные наряды, поскольку собаке не по нраву раздражители, что присуще красной или леопардовой расцветке. В рисунках и принтах на платье вообще не должно быть кошачьих следов – собака своего недруга узнает. В качестве новогоднего наряда можно выбрать как платье в пол, так и сдержанный брючный костюм. Украшения подбирайте в том же стиле — собака не признает мишуры.

Как украсить? Раз уж этот год мы встречаем вместе с Желтой Земляной Собакой, стоит украсить комнату и новогодний стол зеленью и золотом. Лучше всего использовать все натуральное — дерево, текстиль, фигурки из соломы, шишек, веточек. На пол можно поставить большие вазы с елочными лапами. На первый план, естественно, выходят собаки всех мастей — от керамических до мягких игрушек. Рассадите псов по всему дому, добавьте соответствующие аксессуары: красивые ошейники, поводки, бантики и косточки. Собака обожает все, что связано с домом и теплом, хотя к любым новшествам тоже относится с радостью. Перед Новым годом не зазорно прикупить новые покрывала, шторы и скатерть.

Чем угостить? Собаки считаются неприхотливыми в еде животными, но, конечно, безумно любят мясо. Помните, как говорил Шарик? «Мясо лучше в магазине покупать, там костей больше». Потому на столе должны преобладать мясные закуски и горячие блюда, включая «костлявые» куриные ножки или свиные ребрышки. А еще котлеты, отбивные, мясо по–французски и так далее... Помните, что придется много двигаться, поэтому от холодца и других тяжелых блюд лучше отказаться. Зато всеядность собаки позволяет нам разнообразить новогоднее меню рыбой и овощами. По стаканам разлейте натуральные соки и компоты. Собаки обожают сладости, пирожные, домашние пироги и печенье, так что всего этого должно быть вдоволь. Обязательно украсьте стол желтыми фруктами: мандаринами и апельсинами, яблоками, ананасами и бананами.

Секрет гурмана Каждый год накануне Нового года мы с друзьями ходим... Нет, не в баню. В Норильске есть своя кулинарная традиция: «Норильскгазпром» проводит конкурс под таинственным названием «Секрет гурмана». На нем газовики и газовички демонстрируют, что они прекрасно владеют не только технологическим оборудованием, но и кухонными принадлежностями. В 2017 году «Секрет гурмана» прошел уже в десятый раз. В кулинарном поединке приняли участие 22 работника предприятий газового комплекса «Норникеля». Они представили на суд жюри 32 блюда. Как всегда, немалый интерес участников и гостей конкурса вызвал мастер–класс по украшению новогодних блюд, который в этом году провели повара управления рабочего снабжения АО «Норильскгазпром» Татьяна Коркина и Елена Тропина. Много положительных эмоций подарила и традиционная кулинарная викторина. Победителей, как обычно, было много: по три места в каждой из номинаций — «Закуска», «Основное блюдо» и «Выпечка» — плюс специальные призы от зрителей и жюри (его возглавил председатель профсоюзов компаний «Норильскгазпром» и «Норильсктрансгаз» Юрий Ликинов). Ну а «Заполярная правда», памятуя о новогодней тематике, выбрала самое «мясное» блюдо. Рецептом блюда «За настоящих мужчин» с нами поделилась Светлана Пилявец, техник по учету управления технологического транспорта и специальной техники АО «Норильскгазпром» — победитель в номинации «Основное блюдо гурмана» (выбор эксперта). – У меня растут двое сыновей, и, конечно, они неравнодушны к мясу, — говорит Светлана. — Вот мой рецепт оленины для новогоднего стола. Берем хороший кусок мякоти оленя, моем, снимаем пленку. Если вы не уверены в возрасте мяса — можно на ночь замочить его в холодной воде с небольшим количеством уксуса. Если оленина свежая — готовим сразу. Первым делом на один час замачиваем мясо в сухом красном вине. Затем, обсушив салфеткой, натираем мякоть измельченным чесноком (не жалея, берем целую головку) и смесью трав — майораном, орегано и розмарином, душистым перцем. Заворачиваем в фольгу и на час кладем в духовку, разогретую до 200 градусов. Через час разворачиваем фольгу и запекаем мясо еще с полчаса, чтобы получить аппетитную корочку. Готовое блюдо посыпаем кунжутом, подаем с клюквенным соусом.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда А собака к нам идет не простая, а золотая, точнее — Желтая Земляная. После бесконечных капризов вздорного Огненного Петуха в мире должны воцариться спокойствие, взаимопонимание, любовь к родным и близким. Никаких взбалмошных гримас Обезьяны, пламени Дракона или хитрых ужимок Крысы. Астрологи говорят, что нынешний Новый год нельзя встречать в одиночестве — собака любит большие, активные и шумные компании. С друзьями ли, с семьей, но должно быть многолюдно и весело. Неторопливый и спокойный просмотр «Голубого огонька» — сразу нет. Придется устраивать игры и конкурсы, танцы и караоке, обязательны прогулки к ёлочке. И вообще, собака — смелое и решительное животное, поэтому новогодние каникулы отлично подходят для воплощения самых смелых идей, поездки и путешествия приветствуются.С одной стороны, покровитель года скромен в своих предпочтениях, потому парча, стразы, рюши, глубокие декольте и яркие петушиные перья должны остаться в уходящем сезоне. Цвета выбираем спокойные, даже пастельные, кричащих нам не надо. С другой стороны, в праздничном наряде должен хоть фрагментарно, но присутствовать титульный цвет символа года — желтый, приносящий радость и тепло, избавляющий от стрессов и депрессии. Можно уйти в коричневые оттенки, уместными будут и близкие к ним оранжевый, золотой, бежевый, пепельный цвета. Ориентируемся на стильные, но сдержанные наряды, поскольку собаке не по нраву раздражители, что присуще красной или леопардовой расцветке. В рисунках и принтах на платье вообще не должно быть кошачьих следов – собака своего недруга узнает. В качестве новогоднего наряда можно выбрать как платье в пол, так и сдержанный брючный костюм. Украшения подбирайте в том же стиле — собака не признает мишуры.Раз уж этот год мы встречаем вместе с Желтой Земляной Собакой, стоит украсить комнату и новогодний стол зеленью и золотом. Лучше всего использовать все натуральное — дерево, текстиль, фигурки из соломы, шишек, веточек. На пол можно поставить большие вазы с елочными лапами.На первый план, естественно, выходят собаки всех мастей — от керамических до мягких игрушек. Рассадите псов по всему дому, добавьте соответствующие аксессуары: красивые ошейники, поводки, бантики и косточки. Собака обожает все, что связано с домом и теплом, хотя к любым новшествам тоже относится с радостью. Перед Новым годом не зазорно прикупить новые покрывала, шторы и скатерть.Собаки считаются неприхотливыми в еде животными, но, конечно, безумно любят мясо. Помните, как говорил Шарик? «Мясо лучше в магазине покупать, там костей больше». Потому на столе должны преобладать мясные закуски и горячие блюда, включая «костлявые» куриные ножки или свиные ребрышки. А еще котлеты, отбивные, мясо по–французски и так далее... Помните, что придется много двигаться, поэтому от холодца и других тяжелых блюд лучше отказаться. Зато всеядность собаки позволяет нам разнообразить новогоднее меню рыбой и овощами.По стаканам разлейте натуральные соки и компоты. Собаки обожают сладости, пирожные, домашние пироги и печенье, так что всего этого должно быть вдоволь. Обязательно украсьте стол желтыми фруктами: мандаринами и апельсинами, яблоками, ананасами и бананами.Каждый год накануне Нового года мы с друзьями ходим... Нет, не в баню. В Норильске есть своя кулинарная традиция: «Норильскгазпром» проводит конкурс под таинственным названием «Секрет гурмана». На нем газовики и газовички демонстрируют, что они прекрасно владеют не только технологическим оборудованием, но и кухонными принадлежностями. В 2017 году «Секрет гурмана» прошел уже в десятый раз. В кулинарном поединке приняли участие 22 работника предприятий газового комплекса «Норникеля». Они представили на суд жюри 32 блюда.Как всегда, немалый интерес участников и гостей конкурса вызвал мастер–класс по украшению новогодних блюд, который в этом году провели повара управления рабочего снабжения АО «Норильскгазпром» Татьяна Коркина и Елена Тропина. Много положительных эмоций подарила и традиционная кулинарная викторина.Победителей, как обычно, было много: по три места в каждой из номинаций — «Закуска», «Основное блюдо» и «Выпечка» — плюс специальные призы от зрителей и жюри (его возглавил председатель профсоюзов компаний «Норильскгазпром» и «Норильсктрансгаз» Юрий Ликинов).Ну а «Заполярная правда», памятуя о новогодней тематике, выбрала самое «мясное» блюдо. Рецептом блюда «За настоящих мужчин» с нами поделилась СветланаПилявец, техник по учету управления технологического транспорта и специальной техники АО «Норильскгазпром» — победитель в номинации «Основное блюдо гурмана» (выбор эксперта).– У меня растут двое сыновей, и, конечно, они неравнодушны к мясу, — говорит Светлана. — Вот мой рецепт оленины для новогоднего стола. Берем хороший кусок мякоти оленя, моем, снимаем пленку. Если вы не уверены в возрасте мяса — можно на ночь замочить его в холодной воде с небольшим количеством уксуса. Если оленина свежая — готовим сразу. Первым делом на один час замачиваем мясо в сухом красном вине. Затем, обсушив салфеткой, натираем мякоть измельченным чесноком (не жалея, берем целую головку) и смесью трав — майораном, орегано и розмарином, душистым перцем. Заворачиваем в фольгу и на час кладем в духовку, разогретую до 200 градусов. Через час разворачиваем фольгу и запекаем мясо еще с полчаса, чтобы получить аппетитную корочку. Готовое блюдо посыпаем кунжутом, подаем с клюквенным соусом.

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