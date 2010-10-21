[Индекс номера 24 (17.02.2017)]



Вспомним всех поимённо

Мороз и ветер не помешали провести в Норильске митинг, посвященный 28–й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля 1989 года для нашей страны ознаменовалось окончанием вооруженного конфликта, унесшего жизни более 14 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе и 11 норильчан. Сегодня имена наших земляков высечены на монументе «Черный тюльпан». Воины–афганцы не просто выполняли свой интернациональный долг, помогая афганскому народу в борьбе с международным терроризмом и радикальным исламизмом, но и защищали южные рубежи СССР. Спустя десятилетия в России по–прежнему не забывают об этом подвиге и вместе с тем вспоминают о бойцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества: в Корее, Вьетнаме, Египте, Сирии и других странах. У «Черного тюльпана» собрались представители Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, городской власти и «Норникеля», духовенства, сотрудники силовых структур и военкомата. Много было и молодежи. Виктор Цюпко И. о. главы Норильска Виктор Цюпко, обращаясь к участникам митинга, напомнил, что, хотя Россия — не воинствующая страна, тем не менее в мире периодически возникают вооруженные конфликты, затрагивающие и наши национальные интересы: — Я желаю всем нам мирного неба над головой, а вам, уважаемые ветераны Афганистана и других вооруженных конфликтов, в первую очередь, — крепкого здоровья. Вечная память тем, кого с нами уже нет. Валерий Шабурин В свою очередь председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин отметил, что для него и его боевых товарищей одной из важнейших задач является патриотическое воспитание молодого поколения: — Молодые ребята, которые служили в Афгане, следовали примеру своих отцов и дедов, прошедших Великую Отечественную войну. Я надеюсь, что наша молодежь также с достоинством пронесет через всю жизнь Знамя Победы, принадлежавшее их предкам. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументу цветы. 15 февраля 1989 года для нашей страны ознаменовалось окончанием вооруженного конфликта, унесшего жизни более 14 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе и 11 норильчан. Сегодня имена наших земляков высечены на монументе «Черный тюльпан».Воины–афганцы не просто выполняли свой интернациональный долг, помогая афганскому народу в борьбе с международным терроризмом и радикальным исламизмом, но и защищали южные рубежи СССР. Спустя десятилетия в России по–прежнему не забывают об этом подвиге и вместе с тем вспоминают о бойцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества: в Корее, Вьетнаме, Египте, Сирии и других странах.У «Черного тюльпана» собрались представители Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, городской власти и «Норникеля», духовенства, сотрудники силовых структур и военкомата. Много было и молодежи., обращаясь к участникам митинга, напомнил, что, хотя Россия — не воинствующая страна, тем не менее в мире периодически возникают вооруженные конфликты, затрагивающие и наши национальные интересы:— Я желаю всем нам мирного неба над головой, а вам, уважаемые ветераны Афганистана и других вооруженных конфликтов, в первую очередь, — крепкого здоровья. Вечная память тем, кого с нами уже нет.В свою очередьотметил, что для него и его боевых товарищей одной из важнейших задач является патриотическое воспитание молодого поколения:— Молодые ребята, которые служили в Афгане, следовали примеру своих отцов и дедов, прошедших Великую Отечественную войну. Я надеюсь, что наша молодежь также с достоинством пронесет через всю жизнь Знамя Победы, принадлежавшее их предкам.Участники митинга почтили память погибших минутой молчанияи возложили к монументу цветы.

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