[Индекс номера 24 (17.02.2017)]



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Куда движется рынок?

Каждая вторая квартира в Норильске сегодня продается и покупается в ипотеку. Риелторы говорят, что сделки с «живыми» деньгами возможны лишь в двух вариантах: при приобретении сверхдорогого или сверхдешевого жилья.

Цена вопроса Сейчас рынок жилья в городе испытывает некоторый спад — сказываются сезонные колебания. В этом году, учитывая закрытие аэропорта и естественное желание норильчан выехать в отпуск пораньше, весеннее снижение цен начнется чуть раньше. К осени они вновь выравняются, так что наилучший период для желающих приобрести недвижимость наступает уже сейчас. Анна САВИНА, генеральный директор агентства недвижимости «ГорАН»: — Квартиры дешевеют уже несколько лет подряд, и причина тут одна — предложение превышает спрос. В 2011–2012 годах резкий рост цен был обусловлен появлением серьезного покупателя: муниципалитет приобретал квартиры для переселения горожан из аварийного фонда. Но больше такой «крупной рыбы» на рынке не появлялось. Да, люди к нам едут, но все же не в таком количестве, чтобы серьезно повлиять на стоимость местной недвижимости. Средняя стоимость жилья в Норильске (по оценкам риелторов): 1–комнатные хрущевки — 600–700 тыс. руб.; 1–комнатные улучшенки — 850 тыс. руб. — 1 млн руб.; 2–комнатные хрущевки — 700 тыс. руб. — 1 млн руб. (в зависимости от района); 2–комнатные улучшенки — 1,2 — 1,5 млн руб.; 3–комнатные хрущевки и улучшенки — от 1,3 до 2,5 млн руб. В Кайеркане: 3–комнатная квартира — около 600 тыс. руб., 2–комнатная — 500, 1–комнатная — 300–400. В целом спрос есть на любые квартиры, однако все чаще покупатели делают выбор в пользу благоустроенного жилья. Если раньше люди нередко довольствовались малопригодными к проживанию, зато дешевыми квартирами — с тем, чтобы сделать в них ремонт по своему вкусу, то теперь чем лучше выглядит квартира, тем больше у нее шансов быть проданной в короткие сроки. Все дело в высокой стоимости стройматериалов и ремонтных работ. — Абсолютный приоритет — пластиковые окна. Считается, что в квартире стоимостью от миллиона рублей они обязательно должны быть. В противном случае люди требуют снизить цену жилья на стоимость их установки, — отмечает Юлия Покидышева, руководитель отдела продаж ЦН «Ключ».

Безусловно, продать квартиру можно в любом районе города — все зависит от запрашиваемой суммы и состояния помещения. Но все же риелторы отмечают, что по отдельным адресам жилье «уходит» ощутимо дольше либо за цену ниже средней по городу. Это, например, дома на «горе», а также по адресам: ул. Набережная, 23, Солнечный проезд, 10, ул. Нансена, 2, ул. Хантайская, 1, ул. Лауреатов. Речь идет уже не о выборе микрорайона, поскольку на той же Хантайской есть дома, пользующиеся стабильно высоким спросом: серии 84 м.

Юлия ПОКИДЫШЕВА: — В этом году удивляет Талнах, где сейчас наблюдается скачок цен. Мы связываем это с тем, что после закрытия никелевого завода многие перешли работать на талнахские предприятия и, соответственно, массово скупают там жилье. В результате цена 2–комнатной хрущевки в третьем микрорайоне доходит до 1,65 млн руб. 2–комнатные квартиры улучшенной планировки стоят и того дороже: 1,6 — 1,8 млн. Это жилье в хорошем состоянии, но без евроремонта. 3–комнатные квартиры уходят за 2 млн руб., иногда и выше. Та же ситуация и с арендой жилья: снять 1–комнатную хрущевку в Талнахе стоит порядка 20 тысяч рублей в месяц, 2–комнатную — 25 тысяч рублей. В Норильске цены примерно на 5 тысяч дешевле. Конечно, при желании можно найти квартиры и дороже, и дешевле средней стоимости — тут все зависит от индивидуальных запросов и умения торговаться, говорят риелторы, объективных критериев нет. Одинаковые квартиры в одном и том же доме могут выставляться на продажу с разницей в 800 тысяч рублей. — Наши продавцы неправильно понимают ситуацию: «Мне надо» — и все тут. Да, многие приобрели жилье на пике его стоимости 5–6 лет назад, да еще и не в лучшем состоянии. А теперь пытаются «отбить» деньги. Но это невозможно. Средняя рыночная стоимость жилья в сравнении с 2011–2012 годами намного снизилась. Нужно, чтобы люди реально смотрели на вещи и верно выстраивали соотношение «цена — качество», — отмечает Юлия Покидышева.

Кредитные истории Впрочем, и самое дорогое жилье в городе — сталинки на Ленинском проспекте и на улице Севастопольской — успешно меняет хозяев: двушки уходят примерно за 3 млн руб. Но такие квартиры чаще берут со 100% оплатой. — Желающих купить такие квартиры достаточно, но люди в основном надеются на ипотечный заем и при этом редко получают его. Объясню почему: мы занимаемся оценочной деятельностью для банков, и сумма в 3 миллиона рублей в банке не пройдет, ведь средняя цена двушки в Норильске — от 700 тысяч рублей до 1,5 млн. Так что, скорее всего, клиенту в ипотеке откажут. Были случаи, когда и при наличии средств на первоначальный взнос банк ипотеку не одобрял. В общем, это квартиры для тех, кто готов платить наличными и сразу, — говорит Анна Савина. И все–таки 90% сделок с недвижимостью в Норильске осуществляется за счет ипотечного кредитования, а также возможностей материнского капитала. Покупатели берут займы даже на дешевую однушку, но в этом случае чаще прибегают к потребительскому кредиту, предпочитая выбрать более высокую процентную ставку, зато не оставлять недвижимость в залоге. Кроме того, это быстрее, а шансы на отказ — меньше. Спрос на ипотеку в стране начал восстанавливаться со второй половины 2015 года. Это связано с тем, что продажа новых квартир активно поддерживалась государственными субсидиями. В 2016 году общий объем выдачи жилищных кредитов Сбербанком в Красноярском крае и в Норильске сопоставим с показателями 2015 года. В прошлом году норильчане взяли 462 ипотечных кредита на сумму около 2 млрд руб. Средний размер ипотеки — 1 миллион 360 тысяч рублей. При этом 80% сделок проходит в Норильске и лишь 20% являются межрегиональными. Пик сделок традиционно приходится на лето и осень. Чаще других ипотеку берут молодые семьи и специалисты, приезжающие в Норильск на работу. Как рассказала Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка, в прошлом году банк трижды снижал ставки по ипотеке, и в результате они достигли докризисного уровня. Кроме того, у банка есть предложения, где процентные ставки ниже среднерыночных: это «Акция с застройщиками», «Молодая семья», «Ипотека в рассрочку».

Светлана ТУРОВЕЦ: — В ближайшее время банк выведет на рынок программу, по которой клиентам будет устанавливаться скидка к процентным ставкам по жилищным кредитам на весь срок кредитования с даты заключения кредитного договора. Компенсация недополученного дохода будет осуществляться за счет субсидии, полученной от партнера по договору о предоставлении субсидий. Это пилотный проект, в котором пока участвует лишь один красноярский застройщик. Вместе с тем представители банка напоминают, что при рассмотрении кредитной заявки большое значение имеет кредитная история клиента. Если у него были проблемы с задолженностью, подать повторную заявку можно только через пять лет после погашения просрочки.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО Фото Владимира МАКУШКИНА Сейчас рынок жилья в городе испытывает некоторый спад — сказываются сезонные колебания. В этом году, учитывая закрытие аэропорта и естественное желание норильчан выехать в отпуск пораньше, весеннее снижение цен начнется чуть раньше. К осени они вновь выравняются, так что наилучший период для желающих приобрести недвижимость наступает уже сейчас.В целом спрос есть на любые квартиры, однако все чаще покупатели делают выбор в пользу благоустроенного жилья. Если раньше люди нередко довольствовались малопригодными к проживанию, зато дешевыми квартирами — с тем, чтобы сделать в них ремонт по своему вкусу, то теперь чем лучше выглядит квартира, тем больше у нее шансов быть проданной в короткие сроки. Все дело в высокой стоимости стройматериалов и ремонтных работ.— Абсолютный приоритет — пластиковые окна. Считается, что в квартире стоимостью от миллиона рублей они обязательно должны быть. В противном случае люди требуют снизить цену жилья на стоимость их установки, — отмечает— В этом году удивляет Талнах, где сейчас наблюдается скачок цен. Мы связываем это с тем, что после закрытия никелевого завода многие перешли работать на талнахские предприятия и, соответственно, массово скупают там жилье. В результате цена 2–комнатной хрущевки в третьем микрорайоне доходит до 1,65 млн руб.2–комнатные квартиры улучшенной планировки стоят и того дороже: 1,6 — 1,8 млн. Это жилье в хорошем состоянии, но без евроремонта. 3–комнатные квартиры уходят за 2 млн руб., иногда и выше.Та же ситуация и с арендой жилья: снять 1–комнатную хрущевку в Талнахе стоит порядка 20 тысяч рублей в месяц, 2–комнатную — 25 тысяч рублей. В Норильске цены примерно на 5 тысяч дешевле.Конечно, при желании можно найти квартиры и дороже, и дешевле средней стоимости — тут все зависит от индивидуальных запросов и умения торговаться, говорят риелторы, объективных критериев нет. Одинаковые квартиры в одном и том же доме могут выставляться на продажу с разницей в 800 тысяч рублей.— Наши продавцы неправильно понимают ситуацию: «Мне надо» — и все тут. Да, многие приобрели жилье на пике его стоимости 5–6 лет назад, да еще и не в лучшем состоянии. А теперь пытаются «отбить» деньги. Но это невозможно. Средняя рыночная стоимость жилья в сравнении с 2011–2012 годами намного снизилась. Нужно, чтобы люди реально смотрели на вещи и верно выстраивали соотношение «цена — качество», — отмечает Юлия Покидышева.

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