[Индекс номера 24 (17.02.2017)]



В старом городе

Новосёлы

В сегодняшний выпуск рубрики–календаря нам с трудом удалось вместить множество важных дат, которые пришлись на конец февраля разных лет.

Февраль 1985 года Первую группу отдыхающих приняла здравница Норильского комбината — санаторий «Озеро Белое». За 15 лет до этого, в ноябре 1969 года, правительство решило повысить уровень санаторно–курортного обслуживания горняков и металлургов и выделило комбинату участок в центральной полосе России для дома отдыха на 500–700 мест. Место для строительства выбрали в Шатурском районе Московской области — у озера Белого. Этот санаторий с сосново–лиственным лесом вокруг предназначался для отдыха тех норильчан, кому был противопоказан влажно–жаркий климат сочинского «Заполярья». В 1971 году архитекторы Мос-гражданпроекта приехали в Норильск, чтобы представить свой проект, который выбирали на специально организованном конкурсе. В 1974 году на Белом озере были построены первые дома для персонала, а в 1979 на северо–западном берегу озера началось строительство самого санатория. Норильчане ездили отдыхать в Подмосковье в течение 20 лет, в феврале 2004 года санаторий был продан правительству города Москвы.

20 февраля 1993 года Первые этажи Оганера. 1989 год Началось заселение Оганера. В этот день в жэу на историческом чаепитии первым новоселам торжественно вручили ключи от квартир, а начальник жэу Анатолий Дейчук получил символический ключ от всего Оганера. Первый ордер на трехкомнатную квартиру в доме № 6 на улице Югославской был вручен рабочему медного завода Наилю Хамидуллину. До этого его семья с детьми и внуками всемером ютилась в двухкомнатной хрущевке, дожидаясь заветного переезда. Первыми жилыми домами Оганера, которые госкомиссия приняла 30 декабря 1992–го, были дома № 6 и 8 на улице Югославской и дома № 3, 7, 11, 13 и 46 на улице Озерной. На будущей стройплощадке. 1985 год

14 февраля 2002 года С открытием нового Дворца торжеств в городе появился бульвар Влюбленных 15 лет назад в День всех влюбленных открылся новый Дворец торжеств на Ленинском проспекте. Сюда ЗАГС переехал с улицы Красноярской, 7, где он обитал на первом этаже хрущевки более 30 лет. Для нового Дворца отремонтировали старое здание садика: на превращение «золушки» в «принцессу» у строителей ушел год. На церемонии открытия глава Норильска Олег Бударгин передал символический ключ новому директору ЗАГСа — Оксане Лялиной. В первый день работы Дворца торжеств в новом здании там заключили союз три молодые пары. А еще в феврале В феврале 1957 года городская музыкальная школа переехала в новое здание на улице Богдана Хмельницкого (строительство Концертного зала закончат только через два года). В феврале 1968 года переехал в новое здание роддом, в 1984–м к нему пристроили пятиэтажное крыло. 18 февраля 2006 года в Норильске открыли памятник «Черный тюльпан». 20 февраля 1953 года на Гвардейской площади открылся новый магазин, будущий «Енисей». 22 февраля 1961 года на Ленинском проспекте открылся продуктовый магазин № 31, затем «Лакомка», потом «Диета». 22 февраля 1946 года утверждено проектное задание строительства сухопутного аэродрома в Норильске на ж/д станции «Надежда». 23 февраля 1942 года на еще недостроенном Большом металлургическом заводе запустили первый агрегат и получили первый никелевый штейн. 29 февраля 2000 года в Норильске был организован аварийно–спасательный отряд экстренного реагирования (АСОЭР). Универсам «Енисей». 1987 год

Знай наших 19 февраля 1874 года родился Никифор Алексеевич Бегичев — военный моряк, георгиевский кавалер, исследователь Арктики, последний землепроходец. Он участвовал в высокоширотной экспедиции барона Толля на шхуне «Заря», работал в геологическом отряде Николая Урванцева, обследовавшем реку Пясину, исходил весь Таймыр, нашел останки пропавшего норвежского моряка Петера Тессема. В устье таймырских рек Хатанги и Анабара открыл два острова, впоследствии названные его именем — Большой Бегичев и Малый Бегичев. Его имя носят улицы в Москве, Астрахани, Волгограде и Новосибирске, а также в Норильске и Дудинке.

23 февраля 1906 года родился Алексей Борисович Логинов, директор Норильского комбината в 1954–1957 годы. Логинов был главным инженером кобальтового завода комбината «Североникель», и в 1941–м он эвакуировался в Норильск вместе с другими мончегорскими специалистами. Здесь он возглавлял кобальтовый сектор, руководил Малым металлургическим заводом, Управлением металлургических заводов, потом — Управлением обогатительных предприятий. В 1954 году Логинов становится директором Норильского комбината. Он возглавлял его только три года, но ему пришлось переводить все хозяйство на новые рельсы: комбинат перешел из ведения МВД в Министерство цветной металлургии, в городе прошли промышленная, правовая, техническая «революции».

Светлана ГУНИНА

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