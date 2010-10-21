[Индекс номера 24 (17.02.2017)]



Норникель

Отпуск к нам приходит

В Заполярном филиале «Норникеля» рассказали о новом направлении отдыха для работников компании и их семей — Китае, а также об отпускной кампании в целом.

Александр Толочко Александр ТОЛОЧКО, начальник отдела оздоровления и отдыха работников Управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля», сообщил, что организация отдыха в Китае — пилотный проект, реализуемый «Норникелем» в рамках корпоративной оздоровительной программы. Работникам компании предлагается провести 14 дней на китайском острове Хайнань, который расположен практически на одной широте с Таиландом. Там морской тропический климат со среднегодовой температурой +250 С. Проживать работники компании и их семьи будут в 4–5–звездочных отелях Sunshine Resort Intime Sanya и Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya в городе Санья. Работнику компании путевка обойдется в 20 тысяч рублей на одного человека, что составляет 18% от общей суммы в 110 тысяч рублей. В эту стоимость входят: оформление групповой визы, медицинская страховка, перелет по маршруту Красноярск — Санья — Красноярск чартерным рейсом авиакомпании «Нордстар», трехразовое питание по системе «шведский стол», посещение медицинского центра, услуги русскоговорящего представителя в отеле, обзорная экскурсия в город Санья. У отдыхающих есть возможность воспользоваться лечебными процедурами китайской народной медицины, которая предусматривает три основных направления: лечение травами, иглотерапию и массаж. Осмотр врача и три процедуры включены в путевку. — 10 февраля мы уже отправили на остров Хайнань первых 160 отдыхающих, заезды продолжатся каждую неделю по субботам. Уже поступили первые отзывы, все довольны, отдыхают и активно лечатся. Мы надеемся, что и у последующих курортников останутся только положительные эмоции от организованного Компанией отдыха, — сказал Александр Толочко. Программа отдыха в Китае будет действовать до 6 мая и охватит более двух тысяч человек. Ежегодно «Норникель» организует отдых для порядка 21 тысячи работников Компании. С учетом реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск» и связанное с этим вынужденное снижение пассажиропотока в летний период количество летних путевок будет перераспределено на другие сезоны. Всего в 2017 году на курортах — в сочинских санаториях «Заполярье» и «Роза Спрингс», в алтайской «Белокурихе», в Болгарии и в Крыму — отдохнут около 20,5 тысячи человек. «Норникелю» это будет стоить чуть больше двух миллиардов рублей. Говоря о летнем отдыхе детей работников Компании, Александр Толочко подчеркнул, что в первых числах марта в филиалах и РОКС «Норникеля» начнется прием заявок от работников на получение путевок на летний период в санаторно–оздоровительный лагерь «Вита» в Анапе и в спортивный лагерь в Греции. В Анапу отправятся 800 детей в две смены, по 400 человек в каждой. Всего этим летом там побывает на 120 детей больше, чем в прошлом году, а продолжительность каждого заезда составит 42 дня. Первая смена стартует раньше обычного — в конце мая (30–31–го числа). Сделано это специально для того, чтобы успеть вывезти детей до начала реконструкции ВПП норильского аэропорта прямыми чартерными рейсами Норильск — Анапа. Вылет второй смены запланирован на 11–12 июля. Возвращение детей с первой смены и отправка второй смены будут осуществляться с перелетом через Сургут. В Греции побывают 157 воспитанников детско– юношеских спортивных школ. В течение 30 дней — с 20 июня по 21 июля — им будут доступны не только развлечения и отдых, но и спортивные программы, соответствующие их видам спорта.

Михаил ТУАЕВ Фото Владимира МАКУШКИНА , сообщил, что организация отдыха в Китае — пилотный проект, реализуемый «Норникелем» в рамках корпоративной оздоровительной программы. Работникам компании предлагается провести 14 дней на китайском острове Хайнань, который расположен практически на одной широте с Таиландом. Там морской тропический климат со среднегодовой температурой +250 С.Проживать работники компании и их семьи будут в 4–5–звездочных отелях Sunshine Resort Intime Sanya и Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya в городе Санья. Работнику компании путевка обойдется в 20 тысяч рублей на одного человека, что составляет 18% от общей суммы в 110 тысяч рублей. В эту стоимость входят: оформление групповой визы, медицинская страховка, перелет по маршруту Красноярск — Санья — Красноярск чартерным рейсом авиакомпании «Нордстар», трехразовое питание по системе «шведский стол», посещение медицинского центра, услуги русскоговорящего представителя в отеле, обзорная экскурсия в город Санья.У отдыхающих есть возможность воспользоваться лечебными процедурами китайской народной медицины, которая предусматривает три основных направления: лечение травами, иглотерапию и массаж. Осмотр врача и три процедуры включены в путевку.— 10 февраля мы уже отправили на остров Хайнань первых 160 отдыхающих, заезды продолжатся каждую неделю по субботам. Уже поступили первые отзывы, все довольны, отдыхают и активно лечатся. Мы надеемся, что и у последующих курортников останутся только положительные эмоции от организованного Компанией отдыха, — сказал Александр Толочко.Программа отдыха в Китае будет действовать до 6 мая и охватит более двух тысяч человек.Ежегодно «Норникель» организует отдых для порядка 21 тысячи работников Компании. С учетом реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта «Норильск» и связанное с этим вынужденное снижение пассажиропотока в летний период количество летних путевок будет перераспределено на другие сезоны. Всего в 2017 году на курортах — в сочинских санаториях «Заполярье» и «Роза Спрингс», в алтайской «Белокурихе», в Болгарии и в Крыму — отдохнут около 20,5 тысячи человек. «Норникелю» это будет стоить чуть больше двух миллиардов рублей.Говоря о летнем отдыхе детей работников Компании, Александр Толочко подчеркнул, что в первых числах марта в филиалах и РОКС «Норникеля» начнется прием заявок от работников на получение путевок на летний период в санаторно–оздоровительный лагерь «Вита» в Анапе и в спортивный лагерь в Греции.В Анапу отправятся 800 детей в две смены, по 400 человек в каждой. Всего этим летом там побывает на 120 детей больше, чем в прошлом году, а продолжительность каждого заезда составит 42 дня. Первая смена стартует раньше обычного — в конце мая (30–31–го числа). Сделано это специально для того, чтобы успеть вывезти детей до начала реконструкции ВПП норильского аэропорта прямыми чартерными рейсами Норильск — Анапа. Вылет второй смены запланирован на 11–12 июля. Возвращение детей с первой смены и отправка второй смены будут осуществляться с перелетом через Сургут.В Греции побывают 157 воспитанников детско– юношеских спортивных школ. В течение 30 дней — с 20 июня по 21 июля — им будут доступны не только развлечения и отдых, но и спортивные программы, соответствующие их видам спорта.

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