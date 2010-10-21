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Кирова 1

[Индекс номера 24 (17.02.2017)]

 Норникель 
Сделаем город лучше

Форум «Город — это мы!» объединит городских энтузиастов.
Инициатором проведения форумов социальных технологий выступил «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Они пройдут 4 марта в Заполярном и 18 марта в Норильске. В них примут участие представители сообществ, которым небезразлична судьба родных городов, готовые внести свой вклад в их развитие. Главная задача этих форумов — объединить людей, чтобы сделать свой город лучше. Они проводятся уже третий год при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района, Мончегорска и Печенгского района.
Форум — это пространство для обмена опытом и идеями, для знакомства с успешными практиками развития городов, общения с экспертами. В Заполярном и Никеле насчитывается более 20 городских сообществ, объединенных общими интересами, в Норильске и Дудинке таких объединений 30.
Накануне форумов запланированы встречи с интересными людьми, пообщаться с которыми будет полезно горожанам: собеседники поделятся идеями по воспитанию детей, поиску своего пути, личностному развитию и т. д. Так, в Норильске 17 марта знаменитый театральный педагог Валерия Устинова расскажет о голосе как инструменте влияния на детей. Эксперт по деловому этикету Иван Арцишевский обучит эффективным техникам деловой коммуникации. Автор Всероссийского проекта «Танцевальный Клондайк» Сергей Пичуричкин проведет мастер–класс для всех, кто хочет развивать танцевальное движение. А заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук Художественно–промышленной академии им. Строганова Кирилл Гаврилин обсудит с заинтересованными горожанами культурный код Норильска.
Завершатся так называемые предфорумы интеллектуальной игрой между лидерами городских сообществ. Вход на предфорумы свободный. Самые активные участники получат пригласительные билеты на форум «Город — это мы!».
На площадке «Соседи 2.0» активисты познакомятся с общественно полезными делами сообществ из других регионов и предложат свои варианты. Креативное пространство «Сообща» позволит участникам обменяться идеями и ресурсами, найти партнеров.
Участники сообществ — это лидеры–организаторы, генераторы идей, проектировщики новых дел, коммуникаторы, налаживающие общение внутри коллектива, и «продвигатели», которые заботятся об известности и развитии сообщества. Для каждой из этих ролей эксперты–практики проведут во время форума тренинги по развитию необходимых навыков и компетенций.
В формате ток–шоу участники форума постараются найти ответ на вопрос, что важнее для развития города: инфраструктура и среда или люди и сообщества. Завершится форум награждением самых активных представителей городских сообществ и музыкально–танцевальным флешмобом.

По информации пресс–службы ЗФ «Норникеля»

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