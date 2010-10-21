[Индекс номера 24 (17.02.2017)]



Сотрудничество

Миру - «Мир»

В «Норникеле» подвели итоги очередного этапа благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Руководитель норильской администрации Евгений Поздняков поздравляет замдиректора Публичной библиотеки Татьяну Журавлеву Напомним, цель программы — поддержка и стимулирование региональных общественных инициатив, создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально–экономического развития территорий Заполярья. Конкурс на лучшие социальные проекты уже третий год подряд проводится по восьми номинациям — например, «Полюс будущего» подразумевает инициативы, направленные на развитие молодежного творчества и внедрение новых технологий, «Полюс добра» ориентирован на развитие волонтерского движения и социальную поддержку незащищенный слоев населения, «Полюс севера» — это сфера экологической культуры, туризма и исследовательской деятельности. В этом году от Норильска и Таймыра на конкурс было представлено 262 заявки, касающиеся проектов развития городской среды, культуры и искусства, работы с детьми и молодежью, формирования экологической культуры и так далее. Победителями стали 62 проекта от 52 организаций. Общая сумма, инвестированная в социальные проекты Норильска и Таймыра, — 55 миллионов 300 тысяч рублей. Проекты будут реализовываться с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018 года. — О том, как продвигается программа, должны знать не только победители, — считает начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Светлана Рубашкина. — Проекты разрабатываются для города и ради города, и наша задача — сделать так, чтобы в них участвовало как можно больше людей: либо в роли инициаторов тех или иных акций, либо как волонтеры или благополучатели. Программа «Мир новых возможностей» — пример социального инвестирования, на которое «Норникель» делает основную ставку в проведении социальной политики. Опыт компании в области поддержки общественных инициатив и создания условий для устойчивого развития территории местные власти оценивают очень высоко.

Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб: — Спорткомплекс «Талнахский» получил по этой программе грант и на базе горы Отдельной оказывает туристические услуги — с турами на Лист-вянку и другими походами. Есть свои проекты и у норильского плавательного бассейна, в том числе по дайвингу; хоккеисты приглашают на мастер–классы тренеров или звезд с материка и так далее. Подобное движение вперед мы, разумеется, готовы поддерживать. Среди рассмотренных инициатив есть очень не-обычные. К примеру, создание «Музея людей» — виртуального путеводителя по «народной истории» — возьмет на себя «Лаборатория современных медиа– и аудиовизуальных искусств». Благодаря поддержке «Норникеля» в городе пройдет фестиваль северной ягоды, откроется музей бродячих романтиков. Большой фронт работ у реабилитационного центра «Виктория» — там откроют клубы по интересам и группу раннего вмешательства, где педагог будет заниматься с родителями малышей–инвалидов. Норильский Заполярный театр драмы займется проектом «Театр на ощупь» — его участники получат возможность попробовать себя в роли артиста или работника любого из цехов нашей «маяковки». * * * Руководитель администрации Таймырского района Сергей ТКАЧЕНКО подчеркнул, что благотворительная программа «Норникеля» помогает вовлечь в процесс разработки соцпроектов не только работников муниципальных учреждений, но и подрастающее поколение. В качестве примера он привел следующие одобренные экспертами инициативы: в Хатанге появится военно–патриотический клуб, в Потапово школьники будут переводить мультфильмы на языки коренных народов Севера, в Попигае и Носке найдены новые подходы к организации детско–юношеского досуга.

Вокалистка таймырского ансамбля «Сулускан» Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав ЩУКИН отметил растущий год от года уровень проектов заявителей: — Отрадно, что сейчас появилось много инфраструктурных проектов. Приятно, что достойно проявляют себя наши старшеклассники — в рамках номинации «New полюс». Многие проекты направлены на то, чтобы разнообразить жизнь норильчан и таймырцев этим летом, что особенно актуально в свете реконструкции взлетно–посадочной полосы местного аэропорта. отметил растущий год от года уровень проектов заявителей:— Отрадно, что сейчас появилось много инфраструктурных проектов. Приятно, что достойно проявляют себя наши старшеклассники —в рамках номинации «New полюс». Многие проекты направлены на то, чтобы разнообразить жизнь норильчан и таймырцев этим летом, что особенно актуально в свете реконструкции взлетно–посадочной полосы местного аэропорта.

* * * Организаторы программы в Норильске подготовили в этом году специальный материал, который дает представление о каждом проекте: в нем дана краткая информация о целях и задачах, которые ставят перед собой авторы, указаны контакты общественников и кураторов. Конкурс социальных проектов будет повторен в сентябре. — Надеемся, — говорит Светлана Рубашкина, — что часть нынешних проектов получит продолжение и в следующем году. Кстати, подобные примеры уже имеются. В 2016 году успешно «выстрелила» «Школа краеведа» — этот же проект, разработчики которого обосновали необходимость его развития, сейчас выбился в лидеры вновь. Хорошие перспективы у «Арт–резиденции» — это культурное пространство с местом жительства и мастерскими для приезжих художников и других представителей искусства. * * * Грантополучатели – воспитанники cтанции юных техников По мнению федеральных и региональных экспертов, качество проектов за три года существования «Мира новых возможностей» существенно возросло. Сами же проекты от небольших, разовых, порой даже пробных акций вырастают до масштабных мероприятий, которые не просто являются полем деятельности для отдельных организаций, но и вовлекают в свой периметр новых партнеров. Скоро в Норильске появится ресурсный центр для некоммерческих организаций — это значит, что в городе будет действовать структура, способная на постоянной основе вести консультации по вопросам реализации социальных проектов — бухгалтерским, юридическим и другим. Ответственность в этой сфере высока: от того, как налажены бухгалтерский учет и отчетность перед гос-органами, зависит дальнейшая судьба всего задуманного предприятия.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ. Фото Владимира МАКУШКИНА и Олега ВАСИЛЬЕВА Напомним, цель программы — поддержка и стимулирование региональных общественных инициатив, создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально–экономического развития территорий Заполярья. Конкурс на лучшие социальные проекты уже третий год подряд проводится по восьми номинациям — например, «Полюс будущего» подразумевает инициативы, направленные на развитие молодежного творчества и внедрение новых технологий, «Полюс добра» ориентирован на развитие волонтерского движения и социальную поддержку незащищенный слоев населения, «Полюс севера» — это сфера экологической культуры, туризма и исследовательской деятельности.В этом году от Норильска и Таймыра на конкурс было представлено 262 заявки, касающиеся проектов развития городской среды, культуры и искусства, работы с детьми и молодежью, формирования экологической культуры и так далее.Победителями стали 62 проекта от 52 организаций. Общая сумма, инвестированная в социальные проекты Норильска и Таймыра, — 55 миллионов 300 тысяч рублей. Проекты будут реализовываться с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018 года.— О том, как продвигается программа, должны знать не только победители, — считает— Проекты разрабатываются для города и ради города, и наша задача — сделать так, чтобы в них участвовало как можно больше людей: либо в роли инициаторов тех или иных акций, либо как волонтеры или благополучатели.Программа «Мир новых возможностей» — пример социального инвестирования, на которое «Норникель» делает основную ставку в проведении социальной политики. Опыт компании в области поддержки общественных инициатив и создания условий для устойчивого развития территории местные власти оценивают очень высоко.— Спорткомплекс «Талнахский» получил по этой программе грант и на базе горы Отдельной оказывает туристические услуги — с турами на Лист-вянку и другими походами. Есть свои проекты и у норильского плавательного бассейна, в том числе по дайвингу; хоккеисты приглашают на мастер–классы тренеров или звезд с материка и так далее. Подобное движение вперед мы, разумеется, готовы поддерживать.Среди рассмотренных инициатив есть очень не-обычные. К примеру, создание «Музея людей» — виртуального путеводителя по «народной истории» — возьмет на себя «Лаборатория современных медиа– и аудиовизуальных искусств». Благодаря поддержке «Норникеля» в городе пройдет фестиваль северной ягоды, откроется музей бродячих романтиков. Большой фронт работ у реабилитационного центра «Виктория» — там откроют клубы по интересам и группу раннего вмешательства, где педагог будет заниматься с родителями малышей–инвалидов. Норильский Заполярный театр драмы займется проектом «Театр на ощупь» — его участники получат возможность попробовать себя в роли артиста или работника любого из цехов нашей «маяковки».

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