[Индекс номера 24 (17.02.2017)]



Мысли вслух

Тянем – потянем

Автор рубрики – Вадим ДЕНИСОВ, современный российский публицист, известен также своими произведениями в жанре научной и боевой фантастики. Дебютировал в литературе в 2003 году с романом «Озеро. Вас убивает Таймыр». Родился в Москве, но живет в Норильске. Учился на инженера-механика, ездил в стройотряды, играл в рок-группе, отслужил в мотострелковых войсках. Работал в НГМК — прошел путь от механика гаража до главного механика объединения. В середине 1990-х ушел в бизнес, отработав двадцать лет директором книготорговой сети. О себе говорит: «Всю жизнь в кайф живу на Севере — с макушки глобуса обзор хороший», — поэтому много и с удовольствием пишет о Таймыре и Норильске.

Начну с географического далека... Думаю, не одного меня покоробили невнятные отговорки руководителей крупнейших отечественных компаний сотовой связи, банковских услуг и сектора авиаперевозок после воссоединения Крыма с Россией. Наши заглавные операторы, часто фактические монополисты рынка услуг, с рекордной скоростью принятия решений просто отказывались работать на полуострове, объясняя это сугубо экономическими причинами. Мол, не обижайтесь на нас, люди добрые, ничего личного, просто бизнес. Подобная позиция весьма уважаемых организаций федерального уровня не осталась совсем уж не замеченной властью, которую, справедливости ради, крепко подбадривало общественное мнение. Какие–то меры были все–таки приняты, и крымчанам не пришлось выкидывать смартфоны на помойку. Тем не менее операторы сотовой связи в Крыму работают, мягко скажем, не совсем так, как в других регионах России. Абоненты известных операторов оказываются во внутрисетевом роуминге, что ведет к значительному увеличению стоимости услуг. Из общероссийских операторов связи в Республике Крым и Севастополе работает только одна из крупных компаний сотовый связи. А если уж вам захочется пользоваться мобильным интернетом, то знайте — услуги 3G и 4G предоставляет только WIN mobile, именно к нему подключаются в роуминге все операторы. Сети 3G и 4G работают в Симферополе, Керчи, Севастополе, а на территории ЮБК далеко не везде и со значительными перебоями. Сложилась парадоксальная ситуация: равноправный федеральный регион нашей страны неравноправно обслуживается и осваивается федеральными же сотовыми операторами. Сейчас я, как и все норильчане, ощущаю особенную тесную родственную связь с крымчанами. Полуостров Крым и полуостров Таймыр — одни беды, одни заботы. Напомню, Норильск — единственный крупный город в России, живущий без оптических линий связи с другими городами. Норильск не попал в широко разрекламированный проект устранения цифрового неравенства, который предполагает прокладку «Ростелекомом» около 200 тысяч километров новых ВОЛС (волоконно–оптическая линия связи) и установку точек доступа в Интернет во всех населенных пунктах страны с количеством жителей от 250 тысяч до 500 тысяч человек. В Норильске жителей меньше, поэтому нас и не включили в программу. Много ли вообще осталось в стране анклавов, куда не протянута линия оптоволоконной связи? Очень мало, и тут мы передовики отставания. И операторы сотовой связи на Таймыре, работают, мягко скажем, не совсем так, как в других регионах России. Нет, связь, конечно, есть, ведущая тройка тоже присутствует. Однако работает она, как аргонавты в старину, или... Ну, как в эпоху дисковых плейеров. Летают все те же спутники, тянущие к земле невидимые и очень тесные спутниковые каналы, и туда не лезет... ничего уже не лезет. Не вмещается в эту узость сложившийся исторически общественный запрос. Низкая скорость, высокая стоимость мегабайта и очень, очень ограниченный трафик. Лично у меня интернет работает примерно с той же скоростью, как и в те дни, когда на рабочем столе шипел и перемигивался огоньками телефонный модем. Видеоролики на «Ютубе» я лишний раз не открываю — никаких нервов не напасешься. Да что там говорить, порой обыкновенная картинка грузится минут десять. Кстати, в некоторых развитых европейских странах интернет уже признали первейшей жизненной необходимостью. Точно такой же, как продукты питания, чистая вода, воздух и право на жизнь. Когда я рассказываю о положении дел друзьям на материке, они не верят, отвечая, что так жить нельзя. Можно, отвечаю бодро! С дисковым плейером. Тем временем в нашу жизнь прочно вошел интернет– банкинг, позволяющий управлять своими финансами без посещения офисов; интернет–торговля, экономящая деньги населения; элементы сетевого образования. Ждут своего клиента порталы госуслуг и пенсионных фондов, в конце концов. Действительно, жизненная необходимость, с этим уже не поспоришь. Сотовый телефон превратился в смартфон, функция непосредственного звонка используется все реже, а такой анахронизм, как SMS, ныне полезен, по–моему, только самим операторам, которые по делу и без заваливают меня этими сообщениями. Нет никакой нужды напоминать здесь полную историю долгой эпопеи с прокладкой на Таймыр качественной связи, она на слуху, все ждут. Вряд ли кто–то из нас сильно удивился, узнав, что все закончилось как обычно. Делом занялся «Норникель». Он и тянет линию ВОЛС длиной в 957 км, предварительно оцененную в три миллиарда рублей. Скорее всего, эта цифра увеличится, потому что в таких стройках всегда всплывает что–то неожиданное. Только вот не «Норникеля» это дело. Его задача — строить новые рудники, открывать новые месторождения и металлургические переделы, внедрять новые технологии и повышать зарплаты. Но уж точно не он должен заниматься системами связи с материком. Тут такой нюанс: дело в том, что во всем мире лишь ничтожное количество крупных инфраструктурных проектов имеет под собой выгодное экономическое обоснование. Мост на остров Русский, Керченский, БАМ и Северный морской путь — все это суть проекты политические, ибо, удивлю некоторых, экономика всегда следует за политикой. За сильной политикой, а порой и политикой силы. Автобаны Германии и квадратно–гнездовая сеть шикарных дорог США создавались из соображений сугубо политических, стратегических, а не «быстро–быстро экономических». И лишь потом на пересечениях построенных инфраструктурных линий–жилок внезапно появлялись точки роста в виде маленьких поначалу фирмочек с надписью на крыше ангара Intel Inside или логотипом надкусанного яблока. Мы маленькие? Да. Но маленьких обижать нельзя, это чревато. Потому что тогда и все остальные маленькие быстро поймут, что и на них в любой момент могут плюнуть воротилы, для которых в том нет ничего личного (читай – ничего общегосударственного), только бизнес. А так не должно быть. Тот же, кто решит рассказать мне, что во всем виновато правительство, а бизнес лишь исполняет программу, лишь зря потратит время. Я неплохо представляю, как готовятся подобные программы, кто выступает в роли экспертов, кто защищает свои интересы и не хочет ввязываться в сложные дела на сложных, в том числе и климатически, участках рельефа. Мыслите государственно. Работайте с правительством, утрясайте планы, готовьте решения, делите траты, но свои обязательства, вполне себе патриотично озвученные в заветный момент обретения лицензии на радиочастоты, соблюдайте. Вам же никто не предлагает вертикальные стволы проходить и рудные тела оконтуривать? К правительству тоже есть вопросы. Да, в Норильске живет меньше 250 тысяч человек. Однако могли бы сделать исключение. Ведь наш небольшой город во все времена давая приблизительно 2% ВВП страны, и это все валюта. Могли бы и уважить. В общем, с ностальгией вспоминаю времена, когда в стране существовала развитая система строжайше работающего партконтроля. Со строгими санкциями, между прочим. Не сравнить было эти санкции с американскими... Линию протянут. И мне очень интересно — что будет дальше, как поведут себя операторы? А вам? Думаю, не одного меня покоробили невнятные отговорки руководителей крупнейших отечественных компаний сотовой связи, банковских услуг и сектора авиаперевозок после воссоединения Крыма с Россией. Наши заглавные операторы, часто фактические монополисты рынка услуг, с рекордной скоростью принятия решений просто отказывались работать на полуострове, объясняя это сугубо экономическими причинами. Мол, не обижайтесь на нас, люди добрые, ничего личного, просто бизнес.Подобная позиция весьма уважаемых организаций федерального уровня не осталась совсем уж не замеченной властью, которую, справедливости ради, крепко подбадривало общественное мнение. Какие–то меры были все–таки приняты, и крымчанам не пришлось выкидывать смартфоны на помойку. Тем не менее операторы сотовой связи в Крыму работают, мягко скажем, не совсем так, как в других регионах России. Абоненты известных операторов оказываются во внутрисетевом роуминге, что ведет к значительному увеличению стоимости услуг.Из общероссийских операторов связи в Республике Крым и Севастополе работает только одна из крупных компаний сотовый связи. А если уж вам захочется пользоваться мобильным интернетом, то знайте — услуги 3G и 4G предоставляет только WIN mobile, именно к нему подключаются в роуминге все операторы. Сети 3G и 4G работают в Симферополе, Керчи, Севастополе, а на территории ЮБК далеко не везде и со значительными перебоями.Сложилась парадоксальная ситуация: равноправный федеральный регион нашей страны неравноправно обслуживается и осваивается федеральными же сотовыми операторами. Сейчас я, как и все норильчане, ощущаю особенную тесную родственную связь с крымчанами. Полуостров Крым и полуостров Таймыр — одни беды, одни заботы.Напомню, Норильск — единственный крупный город в России, живущий без оптических линий связи с другими городами. Норильск не попал в широко разрекламированный проект устранения цифрового неравенства, который предполагает прокладку «Ростелекомом» около 200 тысяч километров новых ВОЛС (волоконно–оптическая линия связи) и установку точек доступа в Интернет во всех населенных пунктах страны с количеством жителей от 250 тысяч до 500 тысяч человек. В Норильске жителей меньше, поэтому нас и не включили в программу. Много ли вообще осталось в стране анклавов, куда не протянута линия оптоволоконной связи? Очень мало, и тут мы передовики отставания.И операторы сотовой связи на Таймыре, работают, мягко скажем, не совсем так, как в других регионах России. Нет, связь, конечно, есть, ведущая тройка тоже присутствует. Однако работает она, как аргонавты в старину, или... Ну, как в эпоху дисковых плейеров. Летают все те же спутники, тянущие к земле невидимые и очень тесные спутниковые каналы, и туда не лезет... ничего уже не лезет. Не вмещается в эту узость сложившийся исторически общественный запрос. Низкая скорость, высокая стоимость мегабайта и очень, очень ограниченный трафик. Лично у меня интернет работает примерно с той же скоростью, как и в те дни, когда на рабочем столе шипел и перемигивался огоньками телефонный модем. Видеоролики на «Ютубе» я лишний раз не открываю — никаких нервов не напасешься. Да что там говорить, порой обыкновенная картинка грузится минут десять.Кстати, в некоторых развитых европейских странах интернет уже признали первейшей жизненной необходимостью. Точно такой же, как продукты питания, чистая вода, воздух и право на жизнь. Когда я рассказываю о положении дел друзьям на материке, они не верят, отвечая, что так жить нельзя. Можно, отвечаю бодро! С дисковым плейером.Тем временем в нашу жизнь прочно вошел интернет– банкинг, позволяющий управлять своими финансами без посещения офисов; интернет–торговля, экономящая деньги населения; элементы сетевого образования. Ждут своего клиента порталы госуслуг и пенсионных фондов, в конце концов. Действительно, жизненная необходимость, с этим уже не поспоришь. Сотовый телефон превратился в смартфон, функция непосредственного звонка используется все реже, а такой анахронизм, как SMS, ныне полезен, по–моему, только самим операторам, которые по делу и без заваливают меня этими сообщениями.Нет никакой нужды напоминать здесь полную историю долгой эпопеи с прокладкой на Таймыр качественной связи, она на слуху, все ждут. Вряд ли кто–то из нас сильноудивился, узнав, что все закончилось как обычно.Делом занялся «Норникель». Он и тянет линию ВОЛС длиной в 957 км, предварительно оцененную в три миллиарда рублей. Скорее всего, эта цифра увеличится, потому что в таких стройках всегда всплывает что–то неожиданное. Только вот не «Норникеля» это дело. Его задача — строить новые рудники, открывать новые месторождения и металлургические переделы, внедрять новые технологии и повышать зарплаты. Но уж точно не он должен заниматься системами связи с материком.Тут такой нюанс: дело в том, что во всем мире лишь ничтожное количество крупных инфраструктурных проектов имеет под собой выгодное экономическое обоснование. Мост на остров Русский, Керченский, БАМ и Северный морской путь — все это суть проекты политические, ибо, удивлю некоторых, экономика всегда следует за политикой. За сильной политикой, а порой и политикой силы. Автобаны Германии и квадратно–гнездовая сеть шикарных дорог США создавались из соображений сугубо политических, стратегических, а не «быстро–быстро экономических». И лишь потом на пересечениях построенных инфраструктурных линий–жилок внезапно появлялись точки роста в виде маленьких поначалу фирмочек с надписью на крыше ангара Intel Inside или логотипом надкусанного яблока.Мы маленькие? Да. Но маленьких обижать нельзя, это чревато. Потому что тогда и все остальные маленькие быстро поймут, что и на них в любой момент могут плюнуть воротилы, для которых в том нет ничего личного (читай – ничего общегосударственного), только бизнес. А так не должно быть. Тот же, кто решит рассказать мне, что во всем виновато правительство, а бизнес лишь исполняет программу, лишь зря потратит время. Я неплохо представляю, как готовятся подобные программы, кто выступает в роли экспертов, кто защищает свои интересы и не хочет ввязываться в сложные дела на сложных, в том числе и климатически, участках рельефа. Мыслите государственно. Работайте с правительством, утрясайте планы, готовьте решения, делите траты, но свои обязательства, вполне себе патриотично озвученные в заветный момент обретения лицензии на радиочастоты, соблюдайте. Вам же никто не предлагает вертикальные стволы проходить и рудные тела оконтуривать?К правительству тоже есть вопросы. Да, в Норильске живет меньше 250 тысяч человек. Однако могли бы сделать исключение. Ведь наш небольшой город во все времена давая приблизительно 2% ВВП страны, и это все валюта. Могли бы и уважить.В общем, с ностальгией вспоминаю времена, когда в стране существовала развитая система строжайше работающего партконтроля. Со строгими санкциями, между прочим. Не сравнить было эти санкции с американскими...Линию протянут. И мне очень интересно — что будет дальше, как поведут себя операторы? А вам?

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