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Кирова 1

[Индекс номера 24 (17.02.2017)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Здравствуйте, мои дорогие друзья! На календаре — середина февраля, и солнышко все чаще игриво улыбается нам. Солнечной теме были посвящены соревнования, выставки, конкурсы, прошедшие в вашей дружной Детсадии. О самых ярких мы сегодня расскажем. Спешу вас обрадовать: на сайте «Заполярной правды» стартовал конкурс детских рисунков, посвященный 23 февраля. Хотите сделать сюрприз папе, дедушке или братику? Тогда рисуйте их портрет и отправляйте в редакцию. Лучшие рисунки будут опубликованы в нашей газете после подведения итогов голосования, а электронные дипломы получат все участники. Ваша Заполярочка
Теплая встреча
Коренные жители Таймыра встречают солнце песнями, танцами, а называется этот праздник «Хэйро». А вот как приветствовали солнышко юные норильчане.
В детском саду № 2 «Умка» на солнечный праздник пригласили таинственного гостя. Дети старшей группы «Пингвинята» с восторгом откликнулись на предложение воспитателей поучаствовать вместе с шаманом в обряде призывания «Светлого ока». Под звуки бубна ребята повторяли движения ритуального танца, а после шаман вручил всем волшебные амулеты.

Солнечный хоровод
В детском саду № 3 устроили свой праздник встречи солнца, по этому случаю также подготовили выставку и дефиле костюмов.
Малыши из группы «Теремок» проявили себя творчески на выставке поделок. Посмотрите на эти солнышки — все они разные. Вот, к примеру, тканевое — семьи Шияновых, а это бумажное, его авторы — семья Карповых. Беловы слепили светило из соленого теста, а у Коркиных получилось замечательное вязаное солнышко. На выставке представлены работы, выполненные в самых разных техниках. А какое многообразие материалов! Тут тебе и макароны, и семечки, конфеты и фантики от них, пробки и трубочки от сока, ленты и тесьма, помпоны и многое другое — все, что было дома под рукой.
К слову, в приемной, где расположилась эта солнечная выставка, стало заметно светлее.
А ребята подготовительных групп «Звездочка» и «Почемучка» устроили праздник по всем традициям коренных народов Таймыра. Они пели народные песни, изображали северных животных, играли в национальные игры. Завершилось торжество хороводом «Хэйро» и дегустацией пирога, испеченного в виде солнышка.

Северный колорит
Воспитанников детского сада № 83 «Золотой петушок» познакомили с традициями коренных народов Севера.
А вы слышали, что означают слова «дороболорун, доготтор»? Так — на долганском языке — приветствовали ребятишек педагоги и учащиеся талнахского Центра внешкольной работы. Огромный восторг вызвало у всех появление шамана, который своим танцем провозгласил начало праздника «Хэйро». Всем также очень понравилось выступление коллективов «Сулустар» и «Какаду», исполнивших танцы народов Севера. С большим азартом дети участвовали в национальных играх: «ловили рыбу», прыгали через нарты, перетягивали палку. Затаив дыхание, все слушали старинную долганскую легенду о Солнце. А финальным аккордом праздника стал коллективный танец.

Новости
Воспитанники подготовительных групп «Морошка» и «Оленята» детского сада № 1 «Северок» стали участниками зимних Олимпийских игр. Открыла соревнования эстафета с передачей олимпийских факелов. Преодолевать препятствия ребятам помогали «снеговички—спортовички». Борьба развернулась нешуточная, участникам предстояло вернуть похищенные Снежной королевой короны, символизирующие пять видов спорта: фигурное катание, санный спорт, биатлон, сноуборд, лыжи. Ребятишки справились с заданиями на ура, за что и получили награды.
В детском саду № 14 «Олененок» прошел цикл литературных чтений, посвященных творчеству С. Я. Маршака. Ребята заучивали отрывки из произведений автора «Сказка о глупом мышонке», «Вот какой рассеянный», «Двенадцать месяцев», готовили соответствующие костюмы и декорации к своим выступлениям. Юные чтецы талантливо исполнили роли известных персонажей.
Ребятишки из детского сада № 66 «Радость» помогают животным. Вместе с воспитателями они выпустили книжки–малышки «Зимующие птицы», а с помощью родителей изготовили кормушки для местных пернатых.
В средней группе «Солнышко» детского сада № 71 «Антошка» прошел спортивный праздник «Быть здоровыми хотим». Необычные персонажи — Здоровей–ка и Болей–ка — наравне с детьми участвовали в эстафетах. Родители тоже оказались в строю. Игра «Собери маму на прогулку» не оставила без улыбки ни одного участника.
Талнахский детский сад № 86 «Брусничка» присоединился к акции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам», проводимой министерством образования Красноярского края. Инструктор по физкультуре Наталья Евтихова совместно с родителями провела квест–игру «По тропам индейцев». Получив зашифрованную карту, смельчаки отправились на поиски приключений. Им предстояло найти ответы на загадки древних времен, узнать законы леса и выбрать сильное племя. После пройденных испытаний был веселый танец у костра.
«Кто, если не Я!» — под таким лозунгом в детском саду № 36 «Полянка» развивают волонтерское движение. В роли волонтеров — воспитанники подготовительных групп. Старшие ребята с удовольствием показывают сказки малышам, проводят с ними разные игры, устраивают экскурсии по детсаду, учат ухаживать за растениями в зимнем саду, изготавливают для них книжки–малышки. Для своих добрых дел дошколята даже разработали специальную одежду, есть у них и собственная эмблема.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО

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Газета для детей, а также их родителей Здравствуйте, мои дорогие друзья! На календаре — середина февраля, и солнышко все чаще игриво улыбается нам. Солнечной теме были посвящены соревнования, выставки, конкурсы, прошедшие в вашей дружной Детсадии. О самых ярких мы сегодня расскажем. Спешу вас обрадовать: на сайте «Заполярной правды» стартовал конкурс детских рисунков, посвященный 23 февраля. Хотите сделать сюрприз папе, дедушке или братику? Тогда рисуйте их портрет и отправляйте в редакцию. Лучшие рисунки будут опубликованы в нашей газете после подведения итогов голосования, а электронные дипломы получат все участники. Ваша Заполярочка
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