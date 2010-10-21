[Индекс номера 25 (21.02.2017)]



Спортивные вершины

В ГЦК состоялась традиционная церемония награждения лучших норильских спортсменов и тренеров, а также работников отрасли физической культуры и спорта по итогам 2016 года.

Олег Курилов вручает памятный кубок Георгию Хубаеву Лучших из лучших поздравил глава Норильска Олег Курилов, который отметил, что они сделали правильный выбор, став на путь спортивных побед и достижений, и что динамичный образ жизни — это путь к успеху и здоровью всей нации: – Спорт молодеет. Сегодня много мальчишек и девчонок выбирают здоровый образ жизни. Но я вижу в зале и достаточно много уважаемых ветеранов: они из года в год продолжают нести знамя спортивных побед, являясь примером для подражания. Мы гордимся всеми вами и желаем здоровья и больших достижений в спорте и в жизни. Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб высоко оценил достижения норильских спортсменов и отметил труд их наставников: – Своими успехами мы обязаны в первую очередь нашим тренерам. Именно вы с самого детства и на всю жизнь прививаете искреннюю любовь к спорту. Ваша профессия очень важна для всех нас. Заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике Наталья Коростелева особо подчеркнула значимость массового спорта в жизни общества. По ее словам, то огромное количество мероприятий, которые прошли в прошлом году в Норильске, — результат кропотливого труда целой команды мастеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни, а также беспрерывной работы спортивных учреждений, доступных для всех горожан: – Вы приумножаете золотой фонд спортивных побед города и края. Благодаря вашей работе Норильск по праву считается спортивным городом. Я желаю вам новых побед и удачи во всём! Главную спортивную награду ушедшего года получили 96 норильчан в номинациях: «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», «Лучшая спортивная команда», «Лучшие работники учреждений физической культуры и спорта», «Пропаганда и помощь в развитии спорта и физической культуры», «Присвоение спортивных и почетных званий», «Преодолей себя». В частности, за заслуги перед заполярным спортом в 2016 году были отмечены: многократный победитель и призер чемпионатов Европы и мира по армрестлингу Георгий Хубаев, победитель первенства мира среди ветеранов по гиревому спорту Евгений Бревнов, победитель Кубка мира и серебряный призер чемпионата мира по тяжелой атлетике среди ветеранов Геннадий Мурашов, а также победитель XII Международного турнира по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта России Б. Сайтиева Николай Тельпиз. Кроме того, организаторы мероприятия отметили, что восемь норильских спортсменов в 2016 году получили звание «Мастер спорта России», а 87 — стали членами спортивной сборной команды Красноярского края. Лучших из лучших поздравил, который отметил, что они сделали правильный выбор, став на путь спортивных побед и достижений, и что динамичный образ жизни — это путь к успеху и здоровью всей нации:– Спорт молодеет. Сегодня много мальчишек и девчонок выбирают здоровый образ жизни. Но я вижу в зале и достаточно много уважаемых ветеранов: они из года в год продолжают нести знамя спортивных побед, являясь примером для подражания. Мы гордимся всеми вами и желаем здоровья и больших достижений в спорте и в жизни.высоко оценил достижения норильских спортсменов и отметил труд их наставников:– Своими успехами мы обязаны в первую очередь нашим тренерам. Именно вы с самого детства и на всю жизнь прививаете искреннюю любовь к спорту. Ваша профессия очень важна для всех нас.особо подчеркнула значимость массового спорта в жизни общества. По ее словам, то огромное количество мероприятий, которые прошли в прошлом году в Норильске, — результат кропотливого труда целой команды мастеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни, а также беспрерывной работы спортивных учреждений, доступных для всех горожан:– Вы приумножаете золотой фонд спортивных побед города и края. Благодаря вашей работе Норильск по праву считается спортивным городом. Я желаю вам новых побед и удачи во всём!

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