В ГЦК состоялась традиционная церемония награждения лучших норильских спортсменов и тренеров, а также работников отрасли физической культуры и спорта по итогам 2016 года.
|Олег Курилов вручает памятный кубок Георгию Хубаеву
Лучших из лучших поздравил глава Норильска Олег Курилов
, который отметил, что они сделали правильный выбор, став на путь спортивных побед и достижений, и что динамичный образ жизни — это путь к успеху и здоровью всей нации:
– Спорт молодеет. Сегодня много мальчишек и девчонок выбирают здоровый образ жизни. Но я вижу в зале и достаточно много уважаемых ветеранов: они из года в год продолжают нести знамя спортивных побед, являясь примером для подражания. Мы гордимся всеми вами и желаем здоровья и больших достижений в спорте и в жизни. Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб
высоко оценил достижения норильских спортсменов и отметил труд их наставников:
– Своими успехами мы обязаны в первую очередь нашим тренерам. Именно вы с самого детства и на всю жизнь прививаете искреннюю любовь к спорту. Ваша профессия очень важна для всех нас. Заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике Наталья Коростелева
особо подчеркнула значимость массового спорта в жизни общества. По ее словам, то огромное количество мероприятий, которые прошли в прошлом году в Норильске, — результат кропотливого труда целой команды мастеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни, а также беспрерывной работы спортивных учреждений, доступных для всех горожан:
– Вы приумножаете золотой фонд спортивных побед города и края. Благодаря вашей работе Норильск по праву считается спортивным городом. Я желаю вам новых побед и удачи во всём!
|Главную спортивную награду ушедшего года получили 96 норильчан в номинациях: «Лучший спортсмен», «Лучший тренер», «Лучшая спортивная команда», «Лучшие работники учреждений физической культуры и спорта», «Пропаганда и помощь в развитии спорта и физической культуры», «Присвоение спортивных и почетных званий», «Преодолей себя».В частности, за заслуги перед заполярным спортом в 2016 году были отмечены: многократный победитель и призер чемпионатов Европы и мира по армрестлингу Георгий Хубаев, победитель первенства мира среди ветеранов по гиревому спорту Евгений Бревнов, победитель Кубка мира и серебряный призер чемпионата мира по тяжелой атлетике среди ветеранов Геннадий Мурашов, а также победитель XII Международного турнира по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта России Б. Сайтиева Николай Тельпиз.Кроме того, организаторы мероприятия отметили, что восемь норильских спортсменов в 2016 году получили звание «Мастер спорта России», а 87 — стали членами спортивной сборной команды Красноярского края.