[Индекс номера 25 (21.02.2017)]



Анонсы

Вам, сыны Отечества!

21–22 февраля во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Ансамбль «Брасс-Банда» В городском Центре культуры 21 февраля в 17 часов состоится праздничная концертная программа «Русский подвиг». В ней примут участие творческие коллективы Большого Норильска: вокальная студия Voices, ансамбль народного танца «Оганер», ансамбль современного эстрадного танца «Шкода», ансамбли танца «Тагридис» и «Созвездие», городская хоровая капелла, ансамбль бального танца «Болеро», воспитанники детского сада № 74. На концерте также выступят сотрудники силовых ведомств Норильска, представители клуба исторического фехтования и реконструкции «Северное копье». Впервые на сцену городского Центра культуры выйдут участники местной военно–патриотической общественной организации «Лига страйкбола». В Талнахе 22 февраля в 18 часов в культурно–досуговом центре имени Владимира Высоцкого состоится гала–концерт IХ фестиваля солдатской песни «России верные сыны». Участниками отборочного тура фестиваля 20 февраля станут клубные формирования, объединяющие людей старшего поколения, солисты и творческие коллективы различных учреждений и организаций, школьные ансамбли, участники военно–патриотических клубов, авторы и исполнители военно–патриотической песни. В рамках фестиваля будут организованы выставки работ преподавателей Талнахской детской школы искусств «Мужская исповедь» и «Ретрооткрытка «23 февраля». Желающие смогут принять участие в краевой акции «Письмо солдату». В Кайеркане 21 февраля в 18 часов на сцене КДЦ «Юбилейный» пройдет праздничная программа «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!». Защитников Отечества поздравят с праздником воспитанники детских садов и школьники района, представительницы прекрасного пола и официальные лица. В программе вечера также творческие подарки от знаменитой «Брасс-Банды» под управлением Алексея Пупика, клуба восточного танца «Орхидея», танцевальных коллективов «Экспромт» и «Улыбка» КДЦ «Юбилейный», «Самоцветы» и «Ровесник» Дома детского творчества, народного ансамбля казачьей песни «Горлица». Лидеры группы «Точка» Илья Амбросов и Антон Теплов исполнят «Балладу о солдате» Соловьева–Седого на слова Матусовского, которая станет лейтмотивом концерта. Особый сюрприз ждет ребят–участников военно–спортивной игры «Патриот» и молодых солдат, недавно вернувшихся со службы в рядах Вооруженных сил России.

Марина АНДРИЮК. Фото Владимира МАКУШКИНА В городском Центре культуры 21 февраля в 17 часов состоится праздничная концертная программа «Русский подвиг». В ней примут участие творческие коллективы Большого Норильска: вокальная студия Voices, ансамбль народного танца «Оганер», ансамбль современного эстрадного танца «Шкода», ансамбли танца «Тагридис» и «Созвездие», городская хоровая капелла, ансамбль бального танца «Болеро», воспитанники детского сада № 74. На концерте также выступят сотрудники силовых ведомств Норильска, представители клуба исторического фехтования и реконструкции «Северное копье». Впервые на сцену городского Центра культуры выйдут участники местной военно–патриотической общественной организации «Лига страйкбола».В Талнахе 22 февраля в 18 часов в культурно–досуговом центре имени Владимира Высоцкого состоится гала–концерт IХ фестиваля солдатской песни «России верные сыны». Участниками отборочного тура фестиваля 20 февраля станут клубные формирования, объединяющие людей старшего поколения, солисты и творческие коллективы различных учреждений и организаций, школьные ансамбли, участники военно–патриотических клубов, авторы и исполнители военно–патриотической песни.В рамках фестиваля будут организованы выставки работ преподавателей Талнахской детской школы искусств «Мужская исповедь» и «Ретрооткрытка «23 февраля». Желающие смогут принять участие в краевой акции «Письмо солдату».В Кайеркане 21 февраля в 18 часов на сцене КДЦ «Юбилейный» пройдет праздничная программа «Нам есть чем гордиться и есть что беречь!». Защитников Отечества поздравят с праздником воспитанники детских садов и школьники района, представительницы прекрасного пола и официальные лица.В программе вечера также творческие подарки от знаменитой «Брасс-Банды» под управлением Алексея Пупика, клуба восточного танца «Орхидея», танцевальных коллективов «Экспромт» и «Улыбка» КДЦ «Юбилейный», «Самоцветы» и «Ровесник» Дома детского творчества, народного ансамбля казачьей песни «Горлица».Лидеры группы «Точка» Илья Амбросов и Антон Теплов исполнят «Балладу о солдате» Соловьева–Седого на слова Матусовского, которая станет лейтмотивом концерта.Особый сюрприз ждет ребят–участников военно–спортивной игры «Патриот» и молодых солдат, недавно вернувшихся со службы в рядах Вооруженных сил России.

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