[Индекс номера 25 (21.02.2017)]



Анонсы

Масленицу встречаем - зиму провожаем!

В Норильске начали отмечать широкую Масленицу. Продлится она по традиции неделю и завершится народными уличными гуляньями во всех районах города 26 февраля.

В этот день норильчан ждут в музее, где искусные мастера изготовят красавицу Масленицу. Причем каждый желающий сможет поучаствовать в ее создании. Стоит отметить, что в нынешнем году у символа праздника будет самая длинная коса, меняющаяся, как северное сияние. В 14.00 в музее откроется масленичная ярмарка. Там можно будет приобрести всевозможные рукотворные поделки от норильских мастеров и попробовать себя в таких ремеслах, как ткачество, изготовление дымковской игрушки, украшений для волос. А обладательницам длинных волос опытные парикмахеры предложат заплести разнообразные косы. Во время большой концертной программы ансамбли «Казачок», «Крошечки», «Терек», «Забава», «Солнцеворот» и «Печки–лавочки» не только споют и спляшут, но и проведут игры и конкурсы. Гостей также ждет веселое кукольное представление — публику будут развлекать Петрушка и его неугомонная компания. На Комсомольской площади скоморохи устроят потешные игры и веселые забавы. В завершение праздника состоится парад чудо–саней, а Масленица отправится за долгожданной весной. Вход на праздник в музей Норильска по билетам. Для тех, кто придет в костюмах, — вход бесплатный. В 15.00 «Сударыня Масленица» развернется в Талнахском филиале музея на улице Енисейской, 8а. Праздник начнется театрализованным представлением с играми и забавами. Под народные песни ансамбля «Раздолье» талнахцы сплетут для Масленицы длинную косу. Мастера познакомят гостей с основами разных рукоделий, а также покажут, как можно красиво повязать платок, причем предложат десятки способов. Кстати, в Талнахском филиале музея на выставке текстильного дизайна «Индустриально нежно» вы можете увидеть эксклюзивные платки, которые являются не только традиционным аксессуаром, но и представляют собой шедевры искусства. Ну и куда ж без блинов! А в финале праздника в 16.30 состоится традиционное сжигание чучела Масленицы. Вход в Талнахский филиал городского музея свободный. В Кайеркане «Широкая масленица» начнется в 13.00 в КДЦ «Юбилейный». Здесь откроется выставка декоративно–прикладного искусства «Кукла Масленица» и пройдет конкурс кулинарного мастерства по изготовлению блинов «Масляное солнышко». В 14.00 на центральной площади Кайеркана (ул. Шахтерская, 9) жители и гости района смогут окунуться в ярмарочное веселье, поучаствовать в играх и конкурсах, получить ценные призы и подарки. На сцене выступят участники театральной студии «Сцена и я», народный ансамбль казачьей песни «Горлица» Кайерканской детской школы искусств и хореографический ансамбль «Экспромт» культурно–досугового центра «Юбилейный». Участникам гуляний будут предложены ароматные блины и душистый чай, причем абсолютно бесплатно. Завершится праздник, как и положено, прощанием с зимой и сжиганием чучела Масленицы.

Полосу подготовила Марина АНДРИЮК. Фото Елены ХУДАНОВОЙ В этот день норильчан ждут в музее, где искусные мастера изготовят красавицу Масленицу. Причем каждый желающий сможет поучаствовать в ее создании. Стоит отметить, что в нынешнем году у символа праздника будет самая длинная коса, меняющаяся, как северное сияние.В 14.00 в музее откроется масленичная ярмарка. Там можно будет приобрести всевозможные рукотворные поделки от норильских мастеров и попробовать себя в таких ремеслах, как ткачество, изготовление дымковской игрушки, украшений для волос. А обладательницам длинных волос опытные парикмахеры предложат заплести разнообразные косы.Во время большой концертной программы ансамбли «Казачок», «Крошечки», «Терек», «Забава», «Солнцеворот» и «Печки–лавочки» не только споют и спляшут, но и проведут игры и конкурсы. Гостей также ждет веселое кукольное представление — публику будут развлекать Петрушка и его неугомонная компания.На Комсомольской площади скоморохи устроят потешные игры и веселые забавы. В завершение праздника состоится парад чудо–саней, а Масленица отправится за долгожданной весной.Вход на праздник в музей Норильска по билетам. Для тех, кто придет в костюмах, — вход бесплатный.В 15.00 «Сударыня Масленица» развернется в Талнахском филиале музея на улице Енисейской, 8а. Праздник начнется театрализованным представлением с играми и забавами. Под народные песни ансамбля «Раздолье» талнахцы сплетут для Масленицы длинную косу. Мастера познакомят гостей с основами разных рукоделий, а также покажут, как можно красиво повязать платок, причем предложат десятки способов. Кстати, в Талнахском филиале музея на выставке текстильного дизайна «Индустриально нежно» вы можете увидеть эксклюзивные платки, которые являются не только традиционным аксессуаром, но и представляют собой шедевры искусства.Ну и куда ж без блинов! А в финале праздника в 16.30 состоится традиционное сжигание чучела Масленицы. Вход в Талнахский филиал городского музея свободный.В Кайеркане «Широкая масленица» начнется в 13.00 в КДЦ «Юбилейный». Здесь откроется выставка декоративно–прикладного искусства «Кукла Масленица» и пройдет конкурс кулинарного мастерства по изготовлению блинов «Масляное солнышко».В 14.00 на центральной площади Кайеркана (ул. Шахтерская, 9) жители и гости района смогут окунуться в ярмарочное веселье, поучаствовать в играх и конкурсах, получить ценные призы и подарки. На сцене выступят участники театральной студии «Сцена и я», народный ансамбль казачьей песни «Горлица» Кайерканской детской школы искусств и хореографический ансамбль «Экспромт» культурно–досугового центра «Юбилейный».Участникам гуляний будут предложены ароматные блины и душистый чай, причем абсолютно бесплатно. Завершится праздник, как и положено, прощанием с зимой и сжиганием чучела Масленицы.

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