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Кирова 1

[Индекс номера 25 (21.02.2017)]

 Депутатский зал 
Изменения к лучшему

В преддверии очередной сессии городского Совета, которая проходит сегодня, депутаты обсудили вопросы ее повестки на постоянных комиссиях. Ниже — ключевые моменты, поднятые на заседаниях комиссий по городскому хозяйству и социальной политике.
На комиссии по городскому хозяйству рассматривались корректировки и изменения, вносимые в муниципальные программы и рабочую документацию. Подробнее стоит остановиться на запланированных ремонтах и реконструкции муниципальных объектов.
По предложению управления жилищно–коммунального хозяйства скорректирован список жилых домов, где предстоит провести ремонт и окраску фасадов. Так, ремонт фасада дома на Ленинском проспекте, 7, перенесен на следующий сезон: здание является объектом культурного наследия Красноярского края, и для выполнения работ нужно получить соответствующее разрешение. Зато будут дополнительно утеплены торцы трех жилых домов: на улице Федоровского, 15, Ленинградской, 1, и Орджоникидзе, 1. Удалось сэкономить средства на ремонтах и замене лифтов и капитальном ремонте кровли.
В результате внесенных поправок общая сумма затрат на капитальные ремонты уменьшилась почти на 80 миллионов рублей. Сэкономленные средства пойдут на взносы по капремонту в Фонд регионального оператора за муниципальное жилье. Кстати, напоминаем, что с этого года региональный оператор передал местным властям функцию техзаказчика в части выполнения работ по капремонтам. Теперь муниципалитет сам будет проводить конкурсы и выбирать исполнителей, а также проверять качество их работы. В краткосрочном плане капремонтов значатся 88 жилых домов.
Помимо этого, на комиссии были озвучены изменения в муниципальной программе «Развитие транспортной системы на 2017–2019 годы». В результате перераспределения средств дополнительные 97 миллионов рублей выделят на ремонт автодороги Норильск — Талнах. Там, учитывая опыт, полученный во время работ на дудинской трассе, введут в строй 13 водопропускных сооружений, чтобы избежать просадок полотна.
Претепит изменения и муниципальная программа благоустройства территории. На эти цели из местного бюджета дополнительно выделят 105,5 миллиона рублей. Львиная доля из них пойдет на ликвидацию несанкционированных свалок и на озеленение районов города.
Управление по градостроительству и землепользованию представило депутатам поправки в Правила землепользования и застройки — предложено изменить границы и назначение некоторых градостроительных зон. Так, по дороге в Талнах, в районе ГРС–1, зона рекреации станет зоной сельскохозяйственного использования — в перспективе там предполагается разместить частный тепличный комплекс. Аналогичныя зона появится в районе моста через Норилку: она предназначена под животноводство — размещение фермы с лошадьми и овцами. Предварительно депутаты одобрили и выделение зоны транспортной инфраструктуры в Оганере — там запланировано строительство гаражей для спецтехники Службы спасения.
Также депутатам на утверждение была представлена новая «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 по 2025 годы». Она разрабатывается в связи с требованиями Градостроительного кодекса, что является необходимым условием для получения финансовой поддержки на федеральном уровне. Основная цель программы — обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Программа будет включать в себя развитие систем электро– и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также мероприятия по утилизации твердых отходов. В дальнейшем в нее войдут муниципальные программы реформирования системы ЖКХ.
В ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике на обсуждение депутатов были вынесены вопросы организации отдыха детей в выездных оздоровительных лагерях в рамках муниципальных программ «Развитие образования» и «Развитие культуры» на 2017–2019 годы. Для соблюдения единого подхода было предложено увеличить долю родительской платы за путевки с 17 до 20 процентов.
Благодаря увеличению объемов финансирования обеих программ из средств местного бюджета планируется оборудовать класс хореографии и провести ремонт в помещениях талнахского Центра внешкольной работы, который в сентябре прошлого года переехал в здание на улице Кравца, 16. Кроме того, планируется выделить средства на расширение книгофонда норильских
библиотек.

Светлана ГУНИНА и Наталья ЧЕРКАШИНА
Фото Владимира МАКУШКИНА

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