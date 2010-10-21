[Индекс номера 25 (21.02.2017)]



Визиты

В интересах Севера

Дмитрий СВИРИДОВ, депутат Законодательного собрания края от Норильска, провел в местном отделении партии «Единая Россия» личный прием граждан.

От частного... Первой свои вопросы депутату задала пенсионерка Татьяна Мухаметшина. Она интересовалась нюансами начисления пенсии ей как бывшему работнику вредного производства. Дмитрий Свиридов договорился в следующий свой приезд обязательно побывать на приеме в Пенсионном фонде вместе с Татьяной Анатольевной, чтобы разобраться во всех тонкостях лично. Далее речь зашла о программе переселения по четырехстороннему соглашению. Посетительнице рассказали о правилах приема документов и постановки на очередь на получение субсидий, уточнив, что по объективным причинам в этом году переселяют людей, подававших документы в предыдущие годы, а нынешним соискателям надо будет подождать. Эта проблема возникла только в последнее время, когда прекратилось финансирование проекта на федеральном уровне. По словам Дмитрия Свиридова, группа депутатов, представляющая в Заксобрании интересы северян, твердо намерена их отстаивать, но на это требуются время, настойчивость и выход на Федерацию с законодательными инициативами.

...к общему Татьяна Мухаметшина Непосредственный контакт с избирателями очень важен — тем более в свете реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда», считает Дмитрий Свиридов. Проект разработан по поручению президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и одно из его направлений — поддержка программ благоустройства, инициированных на местах. Для того чтобы избежать формирования однородной и стандартизированной городской среды, Минстрой России планирует запустить конкурс на лучшие городские практики, победители которого получат гранты на софинансирование предлагаемых проектов. Кроме того, обсуждается выделение правительством субсидий на региональные программы благоустройства, которые субъект Федерации сможет получить только при условии выполнения первоочередных мер по благоустройству. Норильск уже включен в программу финансирования, предусматривающую порядка 20 миллиардов рублей в целом и около 531 миллиона рублей по Красноярскому краю. В нашем городе на начальном этапе программа включает в себя благоустройство дворов и создание зоны отдыха на озере Долгом. Первые шаги по привлечению населения к решению проблем городской среды были предприняты муниципалитетом уже этой осенью, когда среди норильчан провели опрос, касающийся ремонта дорог, проездов и благоустройства дворов. В результате принято решение о монтаже детских площадок и проведении работ во дворах самых активных горожан – уже этим летом. Решения Законодательного собрания Красноярского края, подчеркнул Дмитрий Свиридов, в значительной степени пересекаются с планами и намерениями «Единой России». А точка зрения самих жителей, общественных объединений и предприятий городского хозяйства играет особую роль в реализации проектов по улучшению городской среды.

Денис КОЖЕВНИКОВ Фото Владимира МАКУШКИНА Первой свои вопросы депутату задала пенсионерка Татьяна Мухаметшина. Она интересовалась нюансами начисления пенсии ей как бывшему работнику вредного производства. Дмитрий Свиридов договорился в следующий свой приезд обязательно побывать на приеме в Пенсионном фонде вместе с Татьяной Анатольевной, чтобы разобраться во всех тонкостях лично. Далее речь зашла о программе переселения по четырехстороннему соглашению. Посетительнице рассказали о правилах приема документов и постановки на очередь на получение субсидий, уточнив, что по объективным причинам в этом году переселяют людей, подававших документы в предыдущие годы, а нынешним соискателям надо будет подождать. Эта проблема возникла только в последнее время, когда прекратилось финансирование проекта на федеральном уровне. По словам Дмитрия Свиридова, группа депутатов, представляющая в Заксобрании интересы северян, твердо намерена их отстаивать, но на это требуются время, настойчивость и выход на Федерацию с законодательными инициативами.Непосредственный контакт с избирателями очень важен — тем более в свете реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда», считает Дмитрий Свиридов. Проект разработан по поручению президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, и одно из его направлений — поддержка программ благоустройства, инициированных на местах.Для того чтобы избежать формирования однородной и стандартизированной городской среды, Минстрой России планирует запустить конкурс на лучшие городские практики, победители которого получат гранты на софинансирование предлагаемых проектов. Кроме того, обсуждается выделение правительством субсидий на региональные программы благоустройства, которые субъект Федерации сможет получить только при условии выполнения первоочередных мер по благоустройству.Норильск уже включен в программу финансирования, предусматривающую порядка 20 миллиардов рублей в целом и около 531 миллиона рублей по Красноярскому краю. В нашем городе на начальном этапе программа включает в себя благоустройство дворов и создание зоны отдыха на озере Долгом. Первые шаги по привлечению населения к решению проблем городской среды были предприняты муниципалитетом уже этой осенью, когда среди норильчан провели опрос, касающийся ремонта дорог, проездов и благоустройства дворов. В результате принято решение о монтаже детских площадок и проведении работ во дворах самых активных горожан – уже этим летом.Решения Законодательного собрания Красноярского края, подчеркнул Дмитрий Свиридов, в значительной степени пересекаются с планами и намерениями «Единой России». А точка зрения самих жителей, общественных объединений и предприятий городского хозяйства играет особую роль в реализации проектов по улучшению городской среды.

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