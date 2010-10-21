[Индекс номера 25 (21.02.2017)]



Хранители истории

Право на память

К 72–й годовщине Победы информационный центр «Норильские новости» и газета «Заполярная правда» продолжают проект «Хранители истории», посвященный теме Великой Отечественной войны, и объявляют конкурс лучших материалов среди участников цикла.

Конкурс стартует 1 марта и завершится 10 мая. От жителей НПР и Таймыра принимаются работы в таких жанрах, как проза (рассказ объемом не более двух печатных страниц), поэзия (не более одного стихотворения от участника), публицистика (эссе). В любом случае это должны быть реальные семейные истории о жизни дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенное время. Напомним, проект «Хранители истории» родился три года назад и был призван познакомить горожан со школьными музеями Норильска. Позже по нашей задумке «Хранители истории» представляли короткие истории норильчан (зачастую школьников) о своих воевавших или бывших в тылу родственниках — с артефактами, фотографиями того времени и пр. Самых активных участников акции и тех, чьи публикации оказались наиболее заметными и проникновенными, награждали памятными подарками — фотоаппаратами и видеокамерами, предоставленными спонсорами проекта — норильскими предпринимателями. В этом году мы решили немного отойти от привычной схемы и объявить конкурс на лучший материал из цикла «Хранители истории — 2017». Оценить творчество его участников мы предлагаем не только профессиональному жюри из представителей журналистской братии, литераторов и музейных работников, но и читателям «Заполярной правды» и «зпПЛЮС», посетителям сайта «Заполярки» gazetazp.ru. Для этого с 1 марта на сайте газеты мы запускаем интерактивное голосование, и каждый желающий может отметить наиболее понравившиеся материалы. Следить за ходом голосования будет «дежурная группа»: системный администратор «Норильских новостей» Виктор Завалищев, редактор сайта Алла Шуняева и куратор проекта, специальный корреспондент «Заполярной правды» Марина Хорошевская. Надеемся, что этот проект позволит не только сохранить для истории воспоминания потомков уходящего от нас военного поколения, но и прочувствовать то, что оно пережило: страх, горечь утраты и ни с чем не сравнимую радость от Победы, гордость за подвиг нашего народа. Вполне возможно, что в «Хранителях» соберутся уникальные литературные произведения, передающие многогранность событий войны и рассказывающие о сложной судьбе человека в те лихие годы. Тем самым проект будет интересен не только нашим сегодняшним читателям, но и останется достойным наследием для будущих поколений. Ждем ваши истории на электронную почту masha@gazetazp.ru. Став участниками проекта, вы войдете в историю нашего города и всей страны.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ Конкурс стартует 1 марта и завершится 10 мая. От жителей НПР и Таймыра принимаются работы в таких жанрах, как проза (рассказ объемом не более двух печатных страниц), поэзия (не более одного стихотворения от участника), публицистика (эссе).В любом случае это должны быть реальные семейные истории о жизни дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенное время.Напомним, проект «Хранители истории» родился три года назад и был призван познакомить горожан со школьными музеями Норильска. Позже по нашей задумке «Хранители истории» представляли короткие истории норильчан (зачастую школьников) о своих воевавших или бывших в тылу родственниках — с артефактами, фотографиями того времени и пр. Самых активных участников акции и тех, чьи публикации оказались наиболее заметными и проникновенными, награждали памятными подарками — фотоаппаратами и видеокамерами, предоставленными спонсорами проекта — норильскими предпринимателями.В этом году мы решили немного отойти от привычной схемы и объявить конкурс на лучший материал из цикла «Хранители истории — 2017». Оценить творчество его участников мы предлагаем не только профессиональному жюри из представителей журналистской братии, литераторов и музейных работников, но и читателям «Заполярной правды» и «зпПЛЮС», посетителям сайта «Заполярки» gazetazp.ru.Для этого с 1 марта на сайте газеты мы запускаем интерактивное голосование, и каждый желающий может отметить наиболее понравившиеся материалы. Следить за ходом голосования будет «дежурная группа»: системный администратор «Норильских новостей» Виктор Завалищев, редактор сайта Алла Шуняева и куратор проекта, специальный корреспондент «Заполярной правды» Марина Хорошевская.Ждем ваши истории на электронную почту. Став участниками проекта, вы войдете в историю нашего города и всей страны.

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