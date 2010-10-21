[Индекс номера 25 (21.02.2017)]



Конкурсы

Школьники рулят

В Норильске впервые прошел городской конкурс по ПДД среди учащихся 10–11–х классов «Водитель–ас».

Его организатором выступил Норильский центр безопасности движения. В начале конкурса в нем участвовали 32 человека, а до финала дошли только 20: именно столько было допущено к практической части — фигурному маневрированию — после сдачи экзамена по ПДД. Каждый из начинающих автомобилистов уже прошел или проходит в настоящее время профессиональную подготовку по направлению «Водитель автотранспортных средств категории В». Этот конкурс — возможность для школьников проверить свои знания ПДД. Фигурное маневрирование конкурсанты могли выполнять на машинах с механической или автоматической коробкой передач — по своему по желанию.

По словам Татьяны Бганцевой, заместителя директора по учебной работе, за год обучение в Норильском центре безопасности движения проходят порядка 240 человек: 120 человек — от школ, 120 — от Центра образования. В числе сегодняшних конкурсантов есть те, кто учился в других автошколах. Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД по городу Норильску Михаил Назаров отметил, что в целом подготовку учащихся можно оценивать как хорошую. После честной борьбы за звание аса лучшими в конкурсе стали: Виктор Зиновьев — школа № 1, Петр Костиков — гимназия № 4 и Юлия Курбакова — школа № 45.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Михаила НАЗАРОВА Его организатором выступил Норильский центр безопасности движения. В начале конкурса в нем участвовали 32 человека, а до финала дошли только 20: именно столько было допущено к практической части — фигурному маневрированию — после сдачи экзамена по ПДД. Каждый из начинающих автомобилистов уже прошел или проходит в настоящее время профессиональную подготовку по направлению «Водитель автотранспортных средств категории В».Этот конкурс — возможность для школьников проверить свои знания ПДД. Фигурное маневрирование конкурсанты могли выполнять на машинах с механической или автоматической коробкой передач — по своему по желанию.По словам Татьяны Бганцевой, заместителя директора по учебной работе, за год обучение в Норильском центре безопасности движения проходят порядка 240 человек: 120 человек — от школ, 120 — от Центра образования. В числе сегодняшних конкурсантов есть те, кто учился в других автошколах.Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД по городу Норильску Михаил Назаров отметил, что в целом подготовку учащихся можно оценивать как хорошую.После честной борьбы за звание аса лучшими в конкурсе стали:— школа № 1,— гимназия № 4 и— школа № 45.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















