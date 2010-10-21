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Сегодня в Норильске живут около 400 воинов–интернационалистов. Среди них — подполковник в отставке Константин ОРЖЕХОВСКИЙ. Дважды раненный, награжденный орденом Красной Звезды, орденом Мужества и медалью «За боевые заслуги», в преддверии Дня защитника Отечества он поделился с нами воспоминаниями о войне, которую для себя считает незаконченной.
|Экипаж машины боевой...
Так решила судьба Несмотря на, то что Константин Оржеховский родился в семье кадрового офицера, в молодости связать жизнь с армией он не планировал, выбрав для себя более мирную профессию детского врача. Но, как иногда бывает, на первой же сессии в медицинском институте провалил экзамен по латыни. Повестку от военкомата долго ждать не пришлось, и в 1984 году Константин, как и тысячи его сверстников, стал призывником. Он до последнего был уверен, что после армии окончит институт и станет–таки врачом, а срочную службу рассматривал как прямую обязанность каждого молодого человека и гражданина. Ну, а где при этом топтать сапоги — вопрос второстепенный. И все же увлечение парашютным спортом не прошло зря — Константина зачислили в воздушно–десантные войска.Полгода учебки в азербайджанском Кировабаде — и будущего подполковника направили в десантно– штурмовую бригаду, дислоцировавшуюся недалеко от Кандагара.— Все мы верили, что выполняем интернациональный долг, помогаем афганскому народу в борьбе с империализмом, поэтому были сильно заряжены идеологически и в правоте своего дела не сомневались, — говорит Константин Романович.Ветеран с теплотой вспоминает своих сослуживцев, молодых ребят всех национальностей, настоящих патриотов, набранных со всего Союза. Уважительное отношение осталось и к офицерам.
Охота на «духов»
Боевое крещение наш герой прошел в самом начале службы. Молодого бойца с несколькими товарищами отправили за почтой в Кандагар, и по дороге машина попала в засаду. Под непрекращающимся минометным и автоматным огнем казалось, что превосходящие их по силе душманы вот–вот разобьют необстрелянных ребят. К счастью, под рукой оказалась спасительная рация: вскоре к месту перестрелки подоспела подмога, и враг бежал.Наш собеседник не скрывает — было страшно. Впрочем, считает он, не боится на войне лишь сумасшедший. Нормальный человек, тем более молодой, имеет право на страх. Главное — не поддаваться панике и сохранять самообладание.
|Вьетнам. 1997 год
Случай с засадой, рассказывает Константин Романович, был для него скорее исключением. В основном это он вел охоту на врага, как, например, при зачистке одного кишлака. Десантники погрузились в Зилы и после нескольких часов пути, оказавшись у перевала, пошли пешком. Приблизившись к окраине населенного пункта, они заметили пастуха, который и рассказал им, что в селении засели незнакомые вооруженные люди. Сомнений не оставалось — это моджахеды, которых надо уничтожить. Но, поскольку в кишлаке находились и мирные жители, от воздушного удара было решено отказаться и ответить «духам» их же монетой — устроить западню...На дороге показалась «Тойота», за ней вторая, третья. Некоторые машины ощетинились крупнокалиберными пулеметами. Как только наступил подходящий момент, из–за укрытия полетели гранаты, раздались взрывы, затрещали автоматы и пулеметы. Одна из машин, загоревшись, на ходу скатилась в кювет и взорвалась. Атака десантников была настолько неожиданной и стремительной, что моджахедам не удалось оказать достойного сопротивления, и все они были убиты. Всего в том бою рота Оржеховского уничтожила более 15 противников, а сам Константин Романович как один из особо отличившихся получил свою первую награду — медаль «За боевые заслуги».
|Константин Оржеховский
На войне как на войнеВ другой раз подразделение Оржеховского участвовало в ликвидации группы бандитов. Десантников подняли по тревоге ночью — разведчики засекли движение вражеского каравана с оружием и боеприпасами. Через считанные часы солдаты были переброшены на горный перевал, начали окапываться и расставлять боевые расчеты. С рассветом все было готово для встречи с неприятелем.Прозвучала команда: «Огонь!», и на караван обрушился град свинца, все вокруг заволокло дымом. Противник сразу же понес значительные потери. Некоторые «духи» решили вырваться из огненной ловушки и, прикрывая друг друга, с трудом пробились вниз по склону. Оржеховский с подчиненными ему бойцами начал их преследовать. Примерно через час, уничтожив около двух десятков противников, наши ребята загнали в ловушку и взяли в плен оставшихся в живых. Несмотря на удачную операцию, за которую Оржеховский был удостоен ордена Красной Звезды, наиболее запоминающимся событием того дня для него оказалась вовсе не стычка с врагом.Путь солдат на базу лежал через кишлак, подойдя к которому, они увидели страшную картину: повсюду лежали тела мирных жителей. Немногие уцелевшие рассказали, что они не хотели пускать в кишлак «духов», и те в отместку устроили резню. Позже стало известно, что показательную расправу над мирными жителями совершил отряд моджахедов «Черный аист», состоявший из хорошо обученных наемников–исламистов. Руководили «аистами» еще малоизвестные в то время Хаттаб и Усама бен Ладен.— Любая война — это в первую очередь смерть и страдания, — уверен Константин Романович. — В Афганистане, по сути, мы помогали Демократической Республике победить не только в гражданской войне, но и в борьбе с международным терроризмом, который тогда только набирал обороты.
Встать в строй!
В мае 1986 года Константин Романович был демобилизован. Однако ожидаемой радости почему–то не испытал. Он настолько привык к реалиям, уготованным ему судьбой, что с легкой душой сменить «афганку» на гражданскую одежду просто не мог. Слишком много ему пришлось пережить и слишком многих боевых товарищей довелось потерять. Воина сверлила мысль о том, что ему непременно нужно вернуться назад и довести дело до конца.По рекомендации Руслана Аушева, героя СССР, коменданта Ташкента, Оржеховский был зачислен в Челябинское танковое училище. На момент окончания учебы советские войска уже покинули Афганистан, а Константина Романовича направили в 67–ю отдельную десантную бригаду быстрого реагирования главного разведуправления, где он в общей сложности прослужил 16 лет. Он неохотно делится воспоминаниями о своей службе после Афганистана, и лишь в общих чертах, как бы между строк, мы узнаем, что подполковник побывал еще и в Чечне, причем дважды, и получил там свою третью награду — орден Мужества. А еще была войсковая стажировка во Вьетнаме.Приехав в Норильск, Константин Романович устроился учителем в школу. Сейчас он работает в Службе спасения начальником курсов гражданской обороны. Регулярно проводит военно–патриотические сборы среди молодежи и участвует в работе Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. Он считает, что солдат войну не выбирает, но вместе с тем уверен: офицер обязан быть верен долгу и делать все возможное, чтобы в будущем, если понадобится, было кому вновь встать на защиту Отечества.
|Афганистан. Маневры
Михаил ТУАЕВФото из архива Константина ОРЖЕХОВСКОГО