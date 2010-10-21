[Индекс номера 25 (21.02.2017)]



Наши люди

История одного письма

В конце января в редакцию принесли письмо, адресованное руководителям городского почтамта. В нем была просьба от бывшего норильчанина Николая СЕНЬКО доставить его послание в «Заполярную правду». Спасибо почтовикам — нам письмо благополучно передали, и оно послужило началом для интересной и доброй, очень норильской, истории.

Здравствуйте! Я Сенько Николай Николаевич, норильчанин с мая 1972 года по август 1987 года. За время работы на Норильском горно–металлургическом комбинате имени. А. П. Завенягина и несколько последующих лет я собрал мой личный норильский архив. В него входят несколько книг и журналов, фотольбом, проспект, открытки, вырезки из газет, воспоминания, дневниковые записи и прочее. И вот теперь, будучи более пяти лет инвалидом 1–й группы, я по мере сил и возможностей перебрал свой архив. И мое сокровенное желание — передать его в надежные руки, чтоб он не пропал, не сгинул... Буду ждать вашего ответа. С уважением, Николай СЕНЬКО Мы, конечно, позвонили в Санкт–Петербург по телефону, указанному в письме. Николай Николаевич, который прикован к постели, но, похоже, не теряет бодрости духа, был очень рад и растроган. Он рассказал, что с начала 1970–х как начальник технического отдела ЦЛАП (центральной лаборатории автоклавных процессов) принимал участие в создании, пуске и освоении Надеждинского металлургического завода. И считает «Надежду» главным делом своей жизни, которым всегда будет гордиться. Сам он родом из Новосибирска, его родители воевали в Великую Отечественную, а Север в свое время притянул как специалиста и до сих пор не отпускает его сердце. Последний раз он прилетал в Норильск четверть века назад. Очень бы хотел еще побывать, чтобы «попрощаться с «Надеждой» вживую, навсегда...», но болезнь не позволяет. А скрашивают его дни норильские воспоминания и музыка — Николай Николаевич много лет коллекционировал любимые записи, он настоящий фанат джаза. Святое дело — поддержать, согреть душу такого преданного нашему городу человека и специалиста из команды настоящей инженерной элиты, на трудах которой и сегодня держится комбинат. Мы обратились к знакомым норильчанам, которые находились в отпуске в северной столице. Маркшейдер с рудника «Кайерканский» Наталья Семенякина и ее мама Наталья Мозговая по нашей просьбе навестили Николая Николаевича, принесли ему цветы, вкусные пироги к чаю и даже позаботились о пачке хорошей бумаги для постоянно ведущего записи замечательного земляка. Их встреча длилась не один час, за это время мы получили по интернету несколько фотографий абсолютно счастливого Николая Николаевича и восторженные отзывы наших посланниц. Они писали, что благодарят за организацию встречи с таким интересным человеком и считают честью навестить его от имени «Заполярной правды». Николай Сенько (второй справа) c коллегами в диспетчерской НМЗ. 1985 год Оказывается, приободренный таким визитом, Николай Николаевич на радостях без устали ставил гостьям любимые мелодии, особенно поразила их уникальная американская коллекция записей произведений оркестра Глена Миллера. На днях Наталья Семенякина, которая вернулась из Санкт–Петербурга, привезла в редакцию архив Николая Сенько. В нем — редкие книги и буклеты по истории Норильска, вырезки из городских и центральных изданий, посвященные нашему городу и Надеждинскому металлургическому заводу, с пометками вдумчивого хозяина архива. Есть и наборы открыток с видами Норильска прошлых лет, которые очень заинтересовали нашего корреспондента Светлану Гунину, которая сейчас с агентством «Кактус» готовит новое издание к 65–летию нашего города. Мы рассказали о посылке из Петербурга и заместителю директора Надеждинского металлургического завода Виктору Викторовичу Челяднику, который курирует также работу музея истории НМЗ. Наверное, продолжателям дела Николая Сенько и его коллег будут особенно интересны материалы по истории «Надежды» с комментариями нашего героя. Он передал в Норильск и фотоальбом, выпущенный к 10–летию первой очереди НМЗ, с автографами первого директора НМЗ Альберта Воронова, а также таких известных руководителей производства, как Юрий Сухобаевский, Николай Абрамов, Юрий Филиппов... Николай Николаевич получил этот альбом как почетный гость юбилейных торжеств в честь рождения металлургического гиганта Заполярья. Он тогда, в октябре 1989 года, прилетел на праздник из Таллина, где в ту пору обосновался. А позднее переехал в Санкт–Петербург — поближе к старшему сыну, морскому офицеру в отставке. Сейчас за Николаем Николаевичем, который не может передвигаться после инсульта, ухаживает добрая невестка Мария Степановна. Приятно, что в своем архиве Н. Н. Сенько сохранил немало вырезок из старых номеров «Заполярной правды». Сентябрь 1976 года В одной из публикаций мы нашли информацию о лауреатах юбилейной премии в честь 50–летия НГМК. Среди отличившихся — и творческий коллектив НМЗ (работу металлургов приравняли к творчеству!) «за комплекс мероприятий по внедрению низового хозрасчета на Надеждинском металлургическом заводе». Рядом с именем директора НМЗ Джонсона Хагажеева и имя заместителя начальника отдела НМЗ Николая Николаевича Сенько, и еще почти 20 выдающихся надеждинцев. А среди переданных книг есть и труд «Цветная металлургия в годы Великой Отечественной войны». Автор этой редкой книги, вышедшей в 1985 году, — министр цветной металлургии Петр Фадеевич Ломако. В присланном экземпляре мы нашли пригласительный билет на читательскую конференцию в Доме техники, посвященную выходу этого издания. В конце издания есть календарь, который обозначил важнейшие вехи в отечественной цветной металлургии военных лет. Рукой Н. Н. Сенько особо подчеркнута дата «24 февраля 1942 года. Первый ватержакет Большого завода в Норильске выдал штейн». Первая плавка на БМЗ — предтече никелевого завода — прошла 75 лет назад... В это юбилейное время нам бы хотелось побывать в музее НМЗ (сюда недавно вошли и фонды музея никелевого завода. — И. Д.), чтобы передать на хранение архив Николая Николаевича Сенько, который называет себя «навсегда надеждинцем». А еще, судя по его заметкам в переданном нам буклете, посвященном комбинату «Североникель», он и мончегорец, ведь работал на этом прославленном комбинате молодым специалистом с 1957 по 1964 год. Кстати, был в числе награжденных бронзовой медалью ВДНХ СССР за пуск в ЦЭНе колонной автоклавной титановой установки осенью 1963 года. Не забудем, что мончегорские специалисты всегда очень ценились в Норильске, именно благодаря их участию норильчане дали первый кобальт фронту в военном 1942–м... Получается, что Николай Сенько — из тех, кто продолжил дело славных мончегорских металлургов уже на новых норильских рубежах. Спасибо ему за труд на благо Родины и истинную любовь к нашему городу, который и создали такие самоотверженные, преданные своему делу и Норильску люди. Наталья Семенякина о встрече с Николаем Сенько: – Николай Николаевич — очень корректный, приятный в общении человек. Когда во время разговора звонила моя дочь Надя, то я ему говорила: «Вот теперь звонит моя Надежда, а он с таким трепетом произносил это имя, ведь весь наш разговор крутился вокруг его норильского завода, его «Надежды»! В комнате у него большущая библиотека, телевизор, смотря который, он фиксирует любые упоминания о Норильске: что Потанин встречался с Путиным, что в прошлом году в районе Далдыкана речка окрасилась в красный цвет, и многое другое. И, конечно, музыкальный центр есть, на котором слушает свои любимые мелодии. Он предложил для меня переписать с его кассет мелодии Глена Миллера. Еще Николай Николаевич рассказал, что с самого детства ведет ведомость своих полетов на самолете, абсолютно всех! Начиная с 1936 года: дата, маршрут, тип самолета, время вылета и прилета. Все аккуратно и прилежно записывал. И есть у него заветная мечта: добраться до аэропорта «Пулково», показать эту ведомость и попросить, чтобы ему помогли слетать в Норильск.

Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото Натальи СЕМЕНЯКИНОЙ и из архива Николая СЕНЬКО Мы, конечно, позвонили в Санкт–Петербург по телефону, указанному в письме. Николай Николаевич, который прикован к постели, но, похоже, не теряет бодрости духа, был очень рад и растроган. Он рассказал, что с начала 1970–х как начальник технического отдела ЦЛАП (центральной лаборатории автоклавных процессов) принимал участие в создании, пуске и освоении Надеждинского металлургического завода. И считает «Надежду» главным делом своей жизни, которым всегда будет гордиться. Сам он родом из Новосибирска, его родители воевали в Великую Отечественную, а Север в свое время притянул как специалиста и до сих пор не отпускает его сердце. Последний раз он прилетал в Норильск четверть века назад. Очень бы хотел еще побывать, чтобы «попрощаться с «Надеждой» вживую, навсегда...», но болезнь не позволяет. А скрашивают его дни норильские воспоминания и музыка — Николай Николаевич много лет коллекционировал любимые записи, он настоящий фанат джаза.Святое дело — поддержать, согреть душу такого преданного нашему городу человека и специалиста из команды настоящей инженерной элиты, на трудах которой и сегодня держится комбинат. Мы обратились к знакомым норильчанам, которые находились в отпуске в северной столице. Маркшейдер с рудника «Кайерканский» Наталья Семенякина и ее мама Наталья Мозговая по нашей просьбе навестили Николая Николаевича, принесли ему цветы, вкусные пироги к чаю и даже позаботились о пачке хорошей бумаги для постоянно ведущего записи замечательного земляка. Их встреча длилась не один час, за это время мы получили по интернету несколько фотографий абсолютно счастливого Николая Николаевича и восторженные отзывы наших посланниц. Они писали, что благодарят за организацию встречи с таким интересным человеком и считают честью навестить его от имени «Заполярной правды».Оказывается, приободренный таким визитом, Николай Николаевич на радостях без устали ставил гостьям любимые мелодии, особенно поразила их уникальная американская коллекция записей произведений оркестра Глена Миллера.На днях Наталья Семенякина, которая вернулась из Санкт–Петербурга, привезла в редакцию архив Николая Сенько. В нем — редкие книги и буклеты по истории Норильска, вырезки из городских и центральных изданий, посвященные нашему городу и Надеждинскому металлургическому заводу, с пометками вдумчивого хозяина архива. Есть и наборы открыток с видами Норильска прошлых лет, которые очень заинтересовали нашего корреспондента Светлану Гунину, которая сейчас с агентством «Кактус» готовит новое издание к 65–летию нашего города.Мы рассказали о посылке из Петербурга и заместителю директора Надеждинского металлургического завода Виктору Викторовичу Челяднику, который курирует также работу музея истории НМЗ. Наверное, продолжателям дела Николая Сенько и его коллег будут особенно интересны материалы по истории «Надежды» с комментариями нашего героя. Он передал в Норильск и фотоальбом, выпущенный к 10–летию первой очереди НМЗ, с автографами первого директора НМЗ Альберта Воронова, а также таких известных руководителей производства, как Юрий Сухобаевский, Николай Абрамов, Юрий Филиппов... Николай Николаевич получил этот альбом как почетный гость юбилейных торжеств в честь рождения металлургического гиганта Заполярья. Он тогда, в октябре 1989 года, прилетел на праздник из Таллина, где в ту пору обосновался. А позднее переехал в Санкт–Петербург — поближе к старшему сыну, морскому офицеру в отставке. Сейчас за Николаем Николаевичем, который не может передвигаться после инсульта, ухаживает добрая невестка Мария Степановна.Приятно, что в своем архиве Н. Н. Сенько сохранил немало вырезок из старых номеров «Заполярной правды».В одной из публикаций мы нашли информацию о лауреатах юбилейной премии в честь 50–летия НГМК. Среди отличившихся — и творческий коллектив НМЗ (работу металлургов приравняли к творчеству!) «за комплекс мероприятий по внедрению низового хозрасчета на Надеждинском металлургическом заводе». Рядом с именем директора НМЗ Джонсона Хагажеева и имя заместителя начальника отдела НМЗ Николая Николаевича Сенько, и еще почти 20 выдающихся надеждинцев.А среди переданных книг есть и труд «Цветная металлургия в годы Великой Отечественной войны». Автор этой редкой книги, вышедшей в 1985 году, — министр цветной металлургии Петр Фадеевич Ломако. В присланном экземпляре мы нашли пригласительный билет на читательскую конференцию в Доме техники, посвященную выходу этого издания. В конце издания есть календарь, который обозначил важнейшие вехи в отечественной цветной металлургии военных лет. Рукой Н. Н. Сенько особо подчеркнута дата «24 февраля 1942 года. Первый ватержакет Большого завода в Норильске выдал штейн». Первая плавка на БМЗ — предтече никелевого завода — прошла 75 лет назад...В это юбилейное время нам бы хотелось побывать в музее НМЗ (сюда недавно вошли и фонды музея никелевого завода. — И. Д.), чтобы передать на хранение архив Николая Николаевича Сенько, который называет себя «навсегда надеждинцем». А еще, судя по его заметкам в переданном нам буклете, посвященном комбинату «Североникель», он и мончегорец, ведь работал на этом прославленном комбинате молодым специалистом с 1957 по 1964 год. Кстати, был в числе награжденных бронзовой медалью ВДНХ СССР за пуск в ЦЭНе колонной автоклавной титановой установки осенью 1963 года. Не забудем, что мончегорские специалисты всегда очень ценились в Норильске, именно благодаря их участию норильчане дали первый кобальт фронту в военном 1942–м... Получается, что Николай Сенько — из тех, кто продолжил дело славных мончегорских металлургов уже на новых норильских рубежах. Спасибо ему за труд на благо Родины и истинную любовь к нашему городу, который и создали такие самоотверженные, преданные своему делу и Норильску люди.

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