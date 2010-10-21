[Индекс номера 25 (21.02.2017)]



Ситуация

Своих не бросают

«Беда пришла, откуда не ждали!» — пишет на страничке в «Одноклассниках» Юлия Литвиненко — мама ученицы 45–й норильской школы Ани Корзуновой. Во время поездки к бабушке на Украину восьмилетняя девочка внезапно заболела. По известным причинам сразу обратиться к врачу не представлялось возможным, а лечение на дому не давало результатов.

С каждым днем девочке становилось хуже, поднялась высокая температура, по всему телу пошли геморрагическая сыпь и кровоизлияния, появилась кровоточивость десен, из–за которой она не могла принимать пищу, началось кровотечение внутренних органов. Состояние ребенка резко ухудшилось, поднялась высокая температура. Иного выхода, кроме как вызвать скорую помощь, не было — в экстренном порядке ребенка доставили в городскую больницу № 18 Кривого Рога. Мир не без добрых людей, говорит Людмила Федоровна — норильская бабушка Ани Корзуновой: даже в непростых условиях современной Украины девочку тут же госпитализировали, несмотря на ее российское гражданство и то, что больница непрофильная. Ввиду тяжелого состояния перевезти ребенка в Россию было невозможно. После обследования Ане поставили страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз — и оказали срочную помощь. Увы, в больнице отсутствуют необходимые для лечения лекарственные препараты, перевязочный материал и вспомогательные медицинские средства. Реалии таковы, что сейчас требуется покупать буквально все — от жизненно необходимых лекарств, до шприцев, игл для спинномозговой пункции, систем для капельниц, масок, бинтов и так далее. Мама девочки возит биоматериалы для анализов в Киев, так как в больнице Кривого Рога такие исследования не проводятся. Украинские врачи, учитывая тяжесть состояния и нетранспортабельность девочки, решили заняться лечением возникших осложнений и подготовить ребенка к первому этапу химиотерапии в больнице, куда она была госпитализирована. В течение месяца проводилась кровоостанавливающая и антибактериальная терапия, лечение геморрагической анемии. Медикам удалось купировать кровоточивость и приступить к химиотерапии в конце декабря 2016 года. Однако Аня заболела ветряной оспой, и лечение было прервано. В феврале первый этап химиотерапии был продолжен. Главная задача врачей на данный момент — с помощью эффективного лечения, для которого требуются дорогостоящие лекарства, добиться ремиссии и транспортабельного состояния пациентки. И, конечно, самое главное — это перевезти Аню Корзунову в Россию. Родственники Ани уже созвонились с заведующей детским онкогематологическим отделением Красноярской краевой больницы. Врачи готовы принять девочку безо всяких условий — без дополнительного обследования и специальных направлений. Но, чтобы довезти девочку до Красноярска, нужно из Кривого Рога доехать до Киева. На текущий момент у Киева с Россией нет прямого воздушного сообщения. В Москву Аня может попасть только через Минск или Ригу. А затем предстоит перелет в Красноярск. Все это время украинские и российские родственники заболевшей девочки делали все, чтобы помочь Ане и ее маме, которая постоянно находится рядом с дочерью в больнице. Только в декабре прошлого года на лечение ребенка было потрачено 68 тысяч рублей. Неравнодушные люди на Украине помогают как могут. И в Норильске позаботиться о землячке пожелали многие люди, в том числе и учителя 45–й школы, где учится девочка. Родственники Ани Корзуновой с благодарностью принимают любую, даже мало–мальскую помощь — перечисленные средства они накапливают на счете в российском банке, а потом переводят на Украину, самостоятельно оплачивая комиссию. Но и тут дела обстоят не так–то просто: рубли при снятии в украинских банкоматах автоматически конвертируется в гривны, при этом теряется определенная часть денежных средств. Попытка передать наличные через знакомых в любой момент может обернуться не только конфискацией средств на границе, но и преследованием добровольцев. Материальную помощь можно перечислять на счета пластиковых карт Аниной тети в Норильске и бабушки в Кривом Роге. Реквизиты для перевода средств в рублях из России: карта Сбербанка 4279 3100 1030 0951; получатель Корзунова Елена Владимировна — тетя Ани. Для перевода денег в гривнах на Украине: 4149 4393 9271 9955; получатель Глущенко Нина Ивановна — бабушка Ани. Украинские волонтеры помогли открыть в социальной сети «Одноклассники» страницу Ани Корзуновой. Полная информация о ее состоянии и текущей ситуации размещается на страничке https://ok.ru/profile/589554260524. Здесь же публикуется полный отчет о полученных и потраченных средствах — с фотографиями счетов и квитанций.

Денис КОЖЕВНИКОВ Фото из архива семьи Литвиненко С каждым днем девочке становилось хуже, поднялась высокая температура, по всему телу пошли геморрагическая сыпь и кровоизлияния, появилась кровоточивость десен, из–за которой она не могла принимать пищу, началось кровотечение внутренних органов. Состояние ребенка резко ухудшилось, поднялась высокая температура. Иного выхода, кроме как вызвать скорую помощь, не было — в экстренном порядке ребенка доставили в городскую больницу № 18 Кривого Рога.Мир не без добрых людей, говорит Людмила Федоровна — норильская бабушка Ани Корзуновой: даже в непростых условиях современной Украины девочку тут же госпитализировали, несмотря на ее российское гражданство и то, что больница непрофильная. Ввиду тяжелого состояния перевезти ребенка в Россию было невозможно. После обследования Ане поставили страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз — и оказали срочную помощь.Увы, в больнице отсутствуют необходимые для лечения лекарственные препараты, перевязочный материал и вспомогательные медицинские средства. Реалии таковы, что сейчас требуется покупать буквально все — от жизненно необходимых лекарств, до шприцев, игл для спинномозговой пункции, систем для капельниц, масок, бинтов и так далее. Мама девочки возит биоматериалы для анализов в Киев, так как в больнице Кривого Рога такие исследования не проводятся.Украинские врачи, учитывая тяжесть состояния и нетранспортабельность девочки, решили заняться лечением возникших осложнений и подготовить ребенка к первому этапу химиотерапии в больнице, куда она была госпитализирована. В течение месяца проводилась кровоостанавливающая и антибактериальная терапия, лечение геморрагической анемии. Медикам удалось купировать кровоточивость и приступить к химиотерапии в конце декабря 2016 года. Однако Аня заболела ветряной оспой, и лечение было прервано.В феврале первый этап химиотерапии был продолжен. Главная задача врачей на данный момент — с помощью эффективного лечения, для которого требуются дорогостоящие лекарства, добиться ремиссии и транспортабельного состояния пациентки. И, конечно, самое главное — это перевезти Аню Корзунову в Россию.Родственники Ани уже созвонились с заведующей детским онкогематологическим отделением Красноярской краевой больницы. Врачи готовы принять девочку безо всяких условий — без дополнительного обследования и специальных направлений. Но, чтобы довезти девочку до Красноярска, нужно из Кривого Рога доехать до Киева. На текущий момент у Киева с Россией нет прямого воздушного сообщения. В Москву Аня может попасть только через Минск или Ригу. А затем предстоит перелет в Красноярск.Все это время украинские и российские родственники заболевшей девочки делали все, чтобы помочь Ане и ее маме, которая постоянно находится рядом с дочерью в больнице. Только в декабре прошлого года на лечение ребенка было потрачено 68 тысяч рублей. Неравнодушные люди на Украине помогают как могут. И в Норильске позаботиться о землячке пожелали многие люди, в том числе и учителя 45–й школы, где учится девочка.Родственники Ани Корзуновой с благодарностью принимают любую, даже мало–мальскую помощь — перечисленные средства они накапливают на счете в российском банке, а потом переводят на Украину, самостоятельно оплачивая комиссию. Но и тут дела обстоят не так–то просто: рубли при снятии в украинских банкоматах автоматически конвертируется в гривны, при этом теряется определенная часть денежных средств. Попытка передать наличные через знакомых в любой момент может обернуться не только конфискацией средств на границе, но и преследованием добровольцев.Материальную помощь можно перечислять на счета пластиковых карт Аниной тети в Норильске и бабушки в Кривом Роге.Украинские волонтеры помогли открыть в социальной сети «Одноклассники» страницу Ани Корзуновой. Полная информация о ее состоянии и текущей ситуации размещается на страничке https://ok.ru/profile/589554260524. Здесь же публикуется полный отчет о полученных и потраченных средствах — с фотографиями счетов и квитанций.

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