Фото новости:

Кирова 1

[Индекс номера 25 (21.02.2017)]

 Ситуация 
Своих не бросают

«Беда пришла, откуда не ждали!» — пишет на страничке в «Одноклассниках» Юлия Литвиненко — мама ученицы 45–й норильской школы Ани Корзуновой. Во время поездки к бабушке на Украину восьмилетняя девочка внезапно заболела. По известным причинам сразу обратиться к врачу не представлялось возможным, а лечение на дому не давало результатов.
С каждым днем девочке становилось хуже, поднялась высокая температура, по всему телу пошли геморрагическая сыпь и кровоизлияния, появилась кровоточивость десен, из–за которой она не могла принимать пищу, началось кровотечение внутренних органов. Состояние ребенка резко ухудшилось, поднялась высокая температура. Иного выхода, кроме как вызвать скорую помощь, не было — в экстренном порядке ребенка доставили в городскую больницу № 18 Кривого Рога.
Мир не без добрых людей, говорит Людмила Федоровна — норильская бабушка Ани Корзуновой: даже в непростых условиях современной Украины девочку тут же госпитализировали, несмотря на ее российское гражданство и то, что больница непрофильная. Ввиду тяжелого состояния перевезти ребенка в Россию было невозможно. После обследования Ане поставили страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз — и оказали срочную помощь.
Увы, в больнице отсутствуют необходимые для лечения лекарственные препараты, перевязочный материал и вспомогательные медицинские средства. Реалии таковы, что сейчас требуется покупать буквально все — от жизненно необходимых лекарств, до шприцев, игл для спинномозговой пункции, систем для капельниц, масок, бинтов и так далее. Мама девочки возит биоматериалы для анализов в Киев, так как в больнице Кривого Рога такие исследования не проводятся.
Украинские врачи, учитывая тяжесть состояния и нетранспортабельность девочки, решили заняться лечением возникших осложнений и подготовить ребенка к первому этапу химиотерапии в больнице, куда она была госпитализирована. В течение месяца проводилась кровоостанавливающая и антибактериальная терапия, лечение геморрагической анемии. Медикам удалось купировать кровоточивость и приступить к химиотерапии в конце декабря 2016 года. Однако Аня заболела ветряной оспой, и лечение было прервано.
В феврале первый этап химиотерапии был продолжен. Главная задача врачей на данный момент — с помощью эффективного лечения, для которого требуются дорогостоящие лекарства, добиться ремиссии и транспортабельного состояния пациентки. И, конечно, самое главное — это перевезти Аню Корзунову в Россию.
Родственники Ани уже созвонились с заведующей детским онкогематологическим отделением Красноярской краевой больницы. Врачи готовы принять девочку безо всяких условий — без дополнительного обследования и специальных направлений. Но, чтобы довезти девочку до Красноярска, нужно из Кривого Рога доехать до Киева. На текущий момент у Киева с Россией нет прямого воздушного сообщения. В Москву Аня может попасть только через Минск или Ригу. А затем предстоит перелет в Красноярск.
Все это время украинские и российские родственники заболевшей девочки делали все, чтобы помочь Ане и ее маме, которая постоянно находится рядом с дочерью в больнице. Только в декабре прошлого года на лечение ребенка было потрачено 68 тысяч рублей. Неравнодушные люди на Украине помогают как могут. И в Норильске позаботиться о землячке пожелали многие люди, в том числе и учителя 45–й школы, где учится девочка.
Родственники Ани Корзуновой с благодарностью принимают любую, даже мало–мальскую помощь — перечисленные средства они накапливают на счете в российском банке, а потом переводят на Украину, самостоятельно оплачивая комиссию. Но и тут дела обстоят не так–то просто: рубли при снятии в украинских банкоматах автоматически конвертируется в гривны, при этом теряется определенная часть денежных средств. Попытка передать наличные через знакомых в любой момент может обернуться не только конфискацией средств на границе, но и преследованием добровольцев.
Материальную помощь можно перечислять на счета пластиковых карт Аниной тети в Норильске и бабушки в Кривом Роге.
Реквизиты для перевода средств в рублях из России:
карта Сбербанка 4279 3100 1030 0951; получатель Корзунова Елена Владимировна — тетя Ани.
Для перевода денег в гривнах на Украине: 4149 4393 9271 9955; получатель Глущенко Нина Ивановна — бабушка Ани.
Украинские волонтеры помогли открыть в социальной сети «Одноклассники» страницу Ани Корзуновой. Полная информация о ее состоянии и текущей ситуации размещается на страничке https://ok.ru/profile/589554260524. Здесь же публикуется полный отчет о полученных и потраченных средствах — с фотографиями счетов и квитанций.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Фото из архива семьи Литвиненко

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
Статьи текущего номера:
 В ГЦК состоялась традиционная церемония награждения лучших норильских спортсменов и тренеров, а также работников отрасли физической культуры и спорта по итогам 2016 года.
Депутатский зал В преддверии очередной сессии городского Совета, которая проходит сегодня, депутаты обсудили вопросы ее повестки на постоянных комиссиях. Ниже — ключевые моменты, поднятые на заседаниях комиссий по городскому хозяйству и социальной политике.
Визиты Дмитрий СВИРИДОВ, депутат Законодательного собрания края от Норильска, провел в местном отделении партии «Единая Россия» личный прием граждан.
Хранители истории К 72–й годовщине Победы информационный центр «Норильские новости» и газета «Заполярная правда» продолжают проект «Хранители истории», посвященный теме Великой Отечественной войны, и объявляют конкурс лучших материалов среди участников цикла.
Конкурсы В Норильске впервые прошел городской конкурс по ПДД среди учащихся 10–11–х классов «Водитель–ас».
Герой дня Сегодня в Норильске живут около 400 воинов–интернационалистов. Среди них — подполковник в отставке Константин ОРЖЕХОВСКИЙ. Дважды раненный, награжденный орденом Красной Звезды, орденом Мужества и медалью «За боевые заслуги», в преддверии Дня защитника Отечества он поделился с нами воспоминаниями о войне, которую для себя считает незаконченной.
Наши люди В конце января в редакцию принесли письмо, адресованное руководителям городского почтамта. В нем была просьба от бывшего норильчанина Николая СЕНЬКО доставить его послание в «Заполярную правду». Спасибо почтовикам — нам письмо благополучно передали, и оно послужило началом для интересной и доброй, очень норильской, истории.
Ситуация «Беда пришла, откуда не ждали!» — пишет на страничке в «Одноклассниках» Юлия Литвиненко — мама ученицы 45–й норильской школы Ани Корзуновой. Во время поездки к бабушке на Украину восьмилетняя девочка внезапно заболела. По известным причинам сразу обратиться к врачу не представлялось возможным, а лечение на дому не давало результатов.
ЧП Норильчане, пострадавшие во время пожара, благодарят своих спасителей.
Анонсы 21–22 февраля во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
Анонсы В Норильске начали отмечать широкую Масленицу. Продлится она по традиции неделю и завершится народными уличными гуляньями во всех районах города 26 февраля.
Новости:
 21 февраля 2017 
18:14 В рамках благотворительного хоккейного матча Норильск посетят легенды отечественного хоккея.
18:06 Бюджет Норильска скорректирован. Сегодня депутаты горсовета внесли поправки в главный финансовый документ города.
18:03 Договор на троих. С начала этого года в Арктике начал функционировать «Первый Арктический Консорциум» - единый транспортно-логистический оператор в высоких широтах.
16:27 В гостинце «Норильск» продолжается капитальный ремонт: готовы к приему гостей еще два преображенных этажа.
15:31 25 февраля в 14-00 Публичная библиотека приглашает норильчан встретить Широкую Масленицу.
15:19 Внимание: конкурс! «Подарочек для мамочки». Сегодня «Заполярная правда» объявляет конкурс детского рисунка и поделок, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
15:05 Норильчане могут пожаловаться прокурору на нарушение их прав в сфере здравоохранения.
14:50 В Норильске задержали 22-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске.
14:39 Необычный квест. Красноярские семьи бесплатно примут в гости жителей любой точки России.
14:39 Норильских студентов приглашают принять участие в краевой экологической конференции.
[все новости]
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх