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Кирова 1

[Индекс номера 25 (21.02.2017)]

 ЧП 
Люди действия

Норильчане, пострадавшие во время пожара, благодарят своих спасителей.
В минувшую пятницу в пятиэтажном доме на улице Павлова, 18, вспыхнул пожар. 25–летний Заурбек Мелкумов, заметив клубы дыма, добрался по пожарной лестнице до третьего этажа, выбил оконное стекло и помог троим жильцам выбраться наружу. Парень, приехавший в Норильск из Владикавказа, скромно оценивает свои действия. Говорит, что каждый на его месте поступил бы так же.
А норильчанка Ольга Алешина ищет сотрудника пожарной безопасности, чтобы поблагодарить за спасенные жизни. Женщина сообщила, что молодой человек был одет в штатское. Он посадил ее семью в свою машину, чтобы все могли отогреться, так как вытащили людей из дома через окно — без верхней одежды и босыми. В творившейся суматохе женщина забыла имя спасителя, помнит лишь автомобиль — серебристую иномарку, стоявшую возле карет скорой помощи.
Напомним, при пожаре погибли два человека, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Всего из горящего дома было выведено 12 жильцов, в том числе шестеро детей. На месте происшествия работали шесть экипажей скорой. Согласно оперативной сводке краевого МЧС, пожар начался в квартире на первом этаже в 16 часов 47 минут. В борьбе с огнем принимали участие 15 человек и четыре единицы техники. Спустя час пожар был локализован и ликвидирован.
Известно, что от огня пострадало около 25 квадратных метров жилой площади. Причина возгорания пока не установлена. Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей.
Алла ШУНЯЕВА

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