[Индекс номера 25 (21.02.2017)]



ЧП

Люди действия

Норильчане, пострадавшие во время пожара, благодарят своих спасителей.

В минувшую пятницу в пятиэтажном доме на улице Павлова, 18, вспыхнул пожар. 25–летний Заурбек Мелкумов, заметив клубы дыма, добрался по пожарной лестнице до третьего этажа, выбил оконное стекло и помог троим жильцам выбраться наружу. Парень, приехавший в Норильск из Владикавказа, скромно оценивает свои действия. Говорит, что каждый на его месте поступил бы так же. А норильчанка Ольга Алешина ищет сотрудника пожарной безопасности, чтобы поблагодарить за спасенные жизни. Женщина сообщила, что молодой человек был одет в штатское. Он посадил ее семью в свою машину, чтобы все могли отогреться, так как вытащили людей из дома через окно — без верхней одежды и босыми. В творившейся суматохе женщина забыла имя спасителя, помнит лишь автомобиль — серебристую иномарку, стоявшую возле карет скорой помощи. Напомним, при пожаре погибли два человека, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Всего из горящего дома было выведено 12 жильцов, в том числе шестеро детей. На месте происшествия работали шесть экипажей скорой. Согласно оперативной сводке краевого МЧС, пожар начался в квартире на первом этаже в 16 часов 47 минут. В борьбе с огнем принимали участие 15 человек и четыре единицы техники. Спустя час пожар был локализован и ликвидирован. Известно, что от огня пострадало около 25 квадратных метров жилой площади. Причина возгорания пока не установлена. Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей. Алла ШУНЯЕВА В минувшую пятницу в пятиэтажном доме на улице Павлова, 18, вспыхнул пожар. 25–летний, заметив клубы дыма, добрался по пожарной лестнице до третьего этажа, выбил оконное стекло и помог троим жильцам выбраться наружу. Парень, приехавший в Норильск из Владикавказа, скромно оценивает свои действия. Говорит, что каждый на его месте поступил бы так же.А норильчанкаищет сотрудника пожарной безопасности, чтобы поблагодарить за спасенные жизни. Женщина сообщила, что молодой человек был одет в штатское. Он посадил ее семью в свою машину, чтобы все могли отогреться, так как вытащили людей из дома через окно — без верхней одежды и босыми. В творившейся суматохе женщина забыла имя спасителя, помнит лишь автомобиль — серебристую иномарку, стоявшую возле карет скорой помощи.Напомним, при пожаре погибли два человека, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Всего из горящего дома было выведено 12 жильцов, в том числе шестеро детей. На месте происшествия работали шесть экипажей скорой. Согласно оперативной сводке краевого МЧС, пожар начался в квартире на первом этаже в 16 часов 47 минут. В борьбе с огнем принимали участие 15 человек и четыре единицы техники. Спустя час пожар был локализован и ликвидирован.Известно, что от огня пострадало около 25 квадратных метров жилой площади. Причина возгорания пока не установлена. Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей.

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